Diario de Radio Nacional 21/11/2021

LRA 1 Buenos Aires - GABRIEL KATOPODIS: “La obra pública define el tipo de desarrollo"

LRA 1 Buenos Aires - MATIAS LAMMENS: “Muy por encima de la prepandemia”

LRA 1 Buenos Aires - LEANDRO SANTORO: "El cronograma de vencimientos que dejó Macri se hace incumplible"

LRA 1 Buenos Aires - MALXI MALFATTI: “Se debe dar una respuesta de cuál es el rol de las fuerzas de seguridad"

LRA 26 resistencia - MARIA BARH: “La discriminación es producto de las prácticas colonizadoras”

LRA 18 Río Turbio - Día Internacional: DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

LRA 3 Santa Rosa - VICTOR GIAVEDONI: Juicio por violaciones a los derechos humanos en la Subzona 14 III

LRA 1 Buenos Aires - ANDRES NAPOLI: Los desafíos para la inclusión de más propuestas ambientales

LRA 53 San Martín de los Andes - Olimpíada Latinoamericana de Astronomía y Astronáutica:

Nuestra delegación se enfrentó a estudiantes de 16 países

LRA 1 Buenos Aires - ALICIA BARRIOS: Los mitos acerca de la tartamudez y la historia del barrio Santa Rita



LRA 26 Resistencia - Museo de Medios “Raúl Delfino Berneri”: Prorrogan el concurso de imágenes referidas a la diversidad

LRA 1 Buenos Aires - OJEDA-SAMPEDRO: Soberanía feminista

LRA 7 Córdoba - Salud sexual en Córdoba: Se sextuplicó la cantidad de vasectomías entre 2015 y 2019

LRA 19 Puerto Iguazú - Salud reproductiva: La vasectomía sigue siendo resistida por varones misioneros

LT 14 Paraná - ADAN BAHL: Quedó inaugurada la Feria del Libro

LRA 1 Buenos Aires - SABORIDO-MIGUEZ: Josefina de Beauharnais y Vuelta de Obligado

LRA 1 Buenos Aires - VICTOR HEREDIA: El recuerdo de un imprescindible: Leonardo Favio

LRA 1 Buenos Aires - MIGUEL REP: En el Mundial ‘78 "el fútbol se me prendió y no me largo más"

LRA 1 Buenos Aires - TANGO PARA UNA CIUDAD: El reflejo de la ciudad de Piazzolla

LT 11 Concepción del Uruguay - Del 5 al 27 de febrero: El Carnaval de Concepción del Uruguay tendrá cinco noches

LRA 1 Buenos Aires - LITTO NEBBIA: El jazz como arma para cambiar el mundo

LRA 1 Buenos Aires - BOCA 2-SARMIENTO 0: Con casa llena, Boca venció a Sarmiento

Claudio Orellano y Sonia Ferraris, de lunes a viernes de 03:00 a 06:00.

LRA 1 Buenos Aires

El ministro de obras públicas se refirió al crecimiento económico del país tras salir de la pandemia, haciendo hincapié en el objetivo del gobierno de “convertirlo en trabajo y salario digno, equitativo, a lo largo del país”

El funcionario resaltó el rol del Observatorio de Transparencia: “Lo hicimos apenas llegamos, queríamos poner en clave, no solo la transparencia, sino la participación social, incluir a cada vecino para saber si las obras públicas se están ejecutando”

En tanto a las obras públicas de la anterior gestión explicó: “Cuando llegamos al ministerio, el 10 de diciembre, había 318 obras que estaban absolutamente paralizadas. Las reactivamos y hoy tenemos poco más de 3000 obras en el país”.

LRA 1 Buenos Aires

El ministro de Turismo y Deportes, sostuvo hoy que la ocupación turística, durante este fin de semana largo, "va a estar nuevamente muy por encima de los valores del 2019 y del 2018" y, por lo tanto, "muy por encima de la prepandemia".

"Va a ser otro fin de semana que va a estar de vuelta muy por encima de los valores del 2019 y del 2018, muy por encima de la prepandemia. Es uno de los puntales de la reactivación económica, hemos hecho mucho para sostenerla", destacó el ministro esta mañana.

Por otra parte, Lammens dijo que "no va a haber ningún tipo de restricción de acá al verano", debido al "nivel de vacunación altísimo" que viene registrando el país.

En cuanto a la temporada verano, el funcionario indicó que "tenemos que esperar a enero para tener los números finos, pero va a ser una temporada de las mejores de los últimos años, inclusive del 2020".

LRA 1 Buenos Aires

Leandro Santoro dijo hoy que "el cronograma de vencimientos que dejó (Mauricio) Macri ya se hace incumplible a partir del 1 de enero del año que viene" y que en el Parlamento se deberá construir consenso porque el Frente de Todos no tiene mayoría propia y "el acuerdo con el FMI tiene que ser validado en el Congreso".

En declaraciones radiales, Santoro también señaló que el Congreso que asumirá en diciembre "va a ser interesante" ya que hay "todo tipo de color" político y "gente con mucha trayectoria política" que tiene posiciones "muy antagónicas" a las del Frente de Todos.

"En el mundo estamos viendo un avance de la derecha, incluso de la ultra derecha, que tiene una agenda más reaccionaria", sostuvo en relación a ese sector, también presente en el futuro Congreso.

LRA 1 Buenos Aires

El docente, quien trabaja desde hace 11 años en la secundaria de la villa 21-24, Maxi Malfatti, se refirió a los casos de violencia institucional y asesinatos que tienen lugar en las zonas populares.

“Cuando empezamos con la escuela secundaria por el 2009 y en el 2013 teníamos la primera promoción de egresados, pero antes habíamos tenido 6 pibes asesinados, teníamos más estudiantes muertos que egresados. Esa realidad que fuimos a cambiar con la escuela, con el profesorado, de vez en cuando nos pega una cachetada”, contó.

LRA 26 resistencia

María, trabajadora social de Corrientes, se refirió al aniversario de la Convención de los Derechos del Niño, y expresó: “Su aplicación en la vida real proviene de la ley argentina conocida como de Patronato, la cual es de 1919. El conflicto central no es la discriminación, sino un problema mayor que la produce y está dado por las formas coloniales que persisten en las intervenciones judiciales y del Poder Ejecutivo”.

LRA 18 Río Turbio

En el marco del Día Internacional de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes se llevó a cabo una conferencia de prensa para dar a conocer el trabajo que realizan junto a la Defensoría Pública de Niños, Niñas y Adolescentes para abordar las situaciones de vulneración de derechos.

Durante la conferencia se explicó el trabajo articulado que realizan ante cada situación, sobre esto Gaitán sostuvo: “en este tiempo nosotros venimos trabajo en reuniones con las escuelas para recordar los ejes más importantes de la Ley y el protocolo que se hizo a nivel provincial para detectar, prevenir y garantizar que se dé cumplimiento a la Ley”.

LRA 3 Santa Rosa

Giavedoni, del Movimiento Popular Pampeano por los Derechos Humanos (MPPDH), se refirió a la continuidad del juicio a la Subzona 14 III y a Lucas González, el joven que fue asesinado por agentes de la policía de la Ciudad de Buenos Aires.

LRA 11 Concepción del Uruguay

Los días 26 y 27 de noviembre se desarrollará en la ciudad de Paraná, en la sala Mayo, la primera muestra de la producción de los viñedos de la provincia. El evento contará con patio gastronómico, stand, show en vivo y mucho más. Noelia Zapata, presidente de la Asociación de Vitivinicultores de Entre Ríos, manifestó que “es un sector que ha recomenzado la actividad”. Se podrá degustar de los vinos entrerrianos y a su vez, visibilizar la actividad que se relaciona mucho con el turismo.

Por otra parte, Zapata se refirió a la actualidad del sector, "En Entre Ríos hay varias cepas que se desarrollan muy bien pero en Entre Ríos la que mejor se desarrolla es la cepa del Tanat", dice. Mas tarde, se refirió a la creciente producción de diversas cepas y la necesidad de trabajar con universidades en la provincia para poder mejorar la calidad y crecer a nivel nacional en la vitivinicultura. "Dentro de las necesidades que tenemos están los enólogos para que acompañen a los productores de vinos".

LRA 1 Buenos Aires

Mario Giorgi reflexionó sobre el asesinato de Lucas González y otros hechos de violencia institucional, "los cultores de la mano dura", y condenó el accionar de la Policía de Ciudad de Buenos Aires “hueca en materia de derechos humanos y formación y entrenada más para la brutalidad que para la prevención del delito”.

LRA 1 Buenos Aires

Mario Giorgi hizo una radiografía de las y los referentes de la derecha “viejas nuevas voces que circulan entre las fronteras de la democracia y los límites del fascismo” y analizó la convocatoria a Plaza de Mayo por el Día de la Militancia.

LRA 1 Buenos Aires

Mario Giorgi recordó el retorno de Juan Domingo Perón en 1972, repasó los fallidos intentos registrados en nuestra historia para terminar con el peronismo y destacó la convocatoria de la militancia prevista para este 17 de noviembre, en Plaza de Mayo.

LRA 1 Buenos Aires

Mario Giorgi reflexionó sobre la nueva etapa que encara la coalición gobernante, los desafíos que enfrenta y las razones del oficialismo para considerar un triunfo los resultados electorales del domingo.

LRA 1 Buenos Aires

Mario Giorgi analizó los resultados electorales, la convocatoria al diálogo y el nuevo vínculo que deberá entablar el Ejecutivo con el Congreso para alcanzar los acuerdos políticos necesarios que permitan la salida de la crisis.



LRA 53 San Martín de los Andes

Así se expresaba el Dr. en Astronomía Martín Leiva al referirse a los logros de la delegación argentina en la XIII Olimpíada Latinoamericana de Astronomía y Astronáutica que en esta edición se realizó en Perú y en la cual nuestros representantes fueron reconocidos con tres medallas de plata y una de oro.

El astrónomo y también docente e integrante del Observatorio Astronómico de Córdoba habló de la importancia de estas Olimpíadas así como también de las llevadas a cabo a nivel nacional, para despertar en los estudiantes el interés por las ciencias y, de esta manera, motivarlos a continuar con sus estudios universitarios, sea en Astronomía o en otras carreras afines como Física, Matemática o Biología.

LRA 1 Buenos Aires

El abogado, especialista en Derecho Ambiental y director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Andrés Nápoli, se refirió a la necesidad de incluir las cuestiones medioambientales en la agenda política.

Tras unas elecciones con falta de propuestas ambientales, hizo hincapié en que “las cuestiones medio ambientales siempre están presente” a raíz de situaciones de las crisis climáticas que tienen lugar en la actualidad.

En tanto al modelo económico del país expresó: “En camino a salir de la pandemia, estamos pensando cómo reactivar la economía. Las principales fuentes que impulsan las energías de hoy en día generan gases de efecto invernadero y hay que apuntar a un proceso de economía que vaya transicionando y cambiando eso”.

LRA 1 Buenos Aires

Alicia Barrios entrevista a la licenciada Janice Ninoná, fonoaudióloga especializada en tartamudez y miembro de la Asociación Argentina de Tartamudez, para hablar acerca del origen y naturaleza de esta dificultad.

En la segunda parte del programa, Alicia conversa con el profesor Arnaldo Miranda, historiador especializado en la historia de los barrios, quien cuenta el origen y la historia del poco conocido barrio de Santa Rita.

LRA 26 Resistencia

Lo explicó la directora del Museo, Gabriela Aguirre, diciendo: “La idea es que demuestren y remitan a la diversidad, y decidimos extenderla hasta mañana, 22 de noviembre. Desde hace dos años trabajamos en aspectos relacionados con el colectivo LGBTQ +, y junto con otros organismos generamos esta convocatoria. Hemos recibido fotos con diversas formas de ver esta temática”.

LRA 1 Buenos Aires

Participación de las mujeres en la gesta de Vuelta de Obligado y de cómo se puede pensar la soberanía en clave feminista. En la primera parte del programa dialogamos con Valeria Pita, Dra en Historia y profesora de la UBA e Investigadora del CONICET, especialista en historia social argentina y latinoamericana con perspectiva de género

Ya en la segunda parte conversamos con Mariela Pena, Dra en Antropología por la UBA, investigadora del CONICET. Realizó su posdoctorado en el Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género de la Facultad de Filosofía. Actualmente, forma parte de "Antropólogas Feministas".



LRA 7 Córdoba

Según información oficial durante 2019 se incrementó en seis veces la cantidad de vasectomías realizadas en la salud pública respecto a 2015, pasando de 41 a 236 cirugías contraceptivas por año. "El hombre empieza a responsabilizarse sobre la anticoncepción en los últimos años, y existe un cambio cultural, hay un cambio generacional y hay más información", señaló el doctor Lucas Lorenzatti, urólogo del Hospital Tránsito Cáceres de Allende.

LRA 19 Puerto Iguazú

A diferencia de la situación que dio a conocer el Ministerio de Salud de la nación que da cuenta de que el número de vasectomías se multiplicó por 12 entre 2015 y 2019 en Argentina, en la provincia de Misiones se registra un promedio, desde el 2016 en adelante, de 10 a 15 intervenciones de este tipo por año, mientras que las ligaduras tubarias si fueron en aumento hasta alcanzar las 1408 en el 2020.

La referente provincial del Programa de Salud sexual y reproductiva del Ministerio de salud, Norma Miño, comentó que “el varón también es responsable en la planificación familiar” y señaló que “él también, como un acto de amor, puede tomar esta decisión y no solamente sean las mujeres”.

LT 14 Paraná

“Es el resultado de un gran esfuerzo y de la decisión de posicionar a esta Feria en el tiempo como una de las más importantes del país”, expresó el intendente de Paraná, Adán Bahl, al dejar inaugurada la exposición en la Escuela Del Centenario.

LRA 1 Buenos Aires

El equipo de Mundo Disperso repasó la historia de Josefina de Beauharnais, esposa de Napoleón Bonaparte y emperatriz de Francia, quién pasó de estar encarcelada a ser la mujer más poderosa del imperio.

Además, Saborido y Miguez conmemoraron el aniversario de la Batalla de la vuelta de Obligado, ocurrida el 20 de noviembre de 1845 sobre el río Paraná, en la zona de San Pedro, en donde se enfrentaron la Confederación Argentina, comandada por Juan Manuel de Rosas, y una escuadra anglofrancesa que pretendía controlar la navegación de los ríos.

LRA 1 Buenos Aires

Un homenaje al cineasta, actor y cantante que atravesó generaciones con sus composiciones y fue considerado de los artistas más pródigos del país. Nació en Mendoza, el 28 de mayo de 1938 y falleció a sus 74 años, el 5 de noviembre de 2012, producto de una neumonía.

LRA 1 Buenos Aires

El dibujante presentó su libro “Diego. Nacido para molestar”, el cual recorre con naturalidad todo lo que Maradona significaba y generó. Además, se refirió a su relación con el fútbol.

Recordando su infancia contó: “Veo poco potrero, la calle cortada para que juguemos, pero nunca me llevaron a San Lorenzo, mi viejo no era futbolero y nunca me alimentaron esa pasión”

En tanto a como despertó su pasión futbolística explicó: “Se me abrió en el mundial 78, cuando estaba solo en Buenos Aires, realmente ahí el fútbol se me prendió y no me largo más”.

LRA 1 Buenos Aires

En esta emisión de “Estación Piazzolla” Víctor Hugo se detuvo en el disco Tango para una ciudad, grabado junto al Quinteto Buenos Aires en 1963, en el cual se declaraba la disputa feroz entre lo novedoso y lo que Astor, a pesar de admirar, consideraba detenido.



LT 11 Concepción del Uruguay

Martín Fernández, integrante de la Comisión de Carnaval de Concepción del Uruguay, informó que serán cinco las noches de carnaval, programadas para los días 5, 12, 19, 26 y 27 de febrero de 2022.

LRA 1 Buenos Aires

El primero de dos programas en los que Litto Nebbia recorre la obra de un extraordinario saxofonista, flautista, compositor y arreglador norteamericano: George Lloyd. Nació en Memphis, Estados Unidos, en 1938, y a mediados de la década del '60 ya tenía un nombre en el mundo del jazz. Hacia fines de esa década, junto a su cuarteto, comenzó a experimentar con la fusión de ese género con otros elementos que lo aproximaron al rock. Mal no le fue: en 1967 fue elegido "Artista de Jazz del Año" por la revista Down Beat.

LRA 1 Buenos Aires

Boca Juniors, con el "11" preferido de su DT Sebastián Battaglia, dio otro paso hacia la clasificación para la próxima Copa Libertadores al vencer en la Bombonera a Sarmiento de Junín, 2 a 0, por la fecha 21 de la Liga Profesional de Fútbol.

Luis Vázquez y el colombiano Frank Fabra, uno en cada tiempo, anotaron los goles de Boca.

La Bombonera estuvo completa con 50 mil personas, ya que se volvió al aforo del ciento por ciento; y la gente cantó y vibró como para recuperar el tiempo perdido sin poder asistir al "templo" durante la pandemia de coronavirus.

Los dirigidos por Battaglia fueron de mayor a menor en su rendimiento, con un muy buen primer tiempo donde Cardona fue la gran figura bien secundado por Almendra, y una segunda etapa en la que, que después del golazo al minuto de Frank Fabra, reguló energías y cambió jugadores para el partido del próximo miércoles ante Independiente.