Miguel Rep: En el mundial 78 "el fútbol se me prendió y no me largo más"

El dibujante presentó su libro “Diego. Nacido para molestar”, el cual recorre con naturalidad todo lo que Maradona significaba y generó. Además, se refirió a su relación con el fútbol.

Recordando su infancia contó: “Veo poco potrero, la calle cortada para que juguemos, pero nunca me llevaron a San Lorenzo, mi viejo no era futbolero y nunca me alimentaron esa pasión”

En tanto a como despertó su pasión futbolística explicó: “Se me abrió en el mundial 78, cuando estaba solo en Buenos Aires, realmente ahí el fútbol se me prendió y no me largo más”