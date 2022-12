Diario de Radio Nacional 20/12/2022

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor



LRA 1 Buenos Aires - POR LA GRAN CANTIDAD DE GENTE: La Selección sobrevoló el microcentro porteño en helicóptero

LRA 1 Buenos Aires - EN EL PREDIO DE LA AFA: Lionel Messi amaneció abrazado a la Copa del Mundo

LRA 1 Buenos Aires - ENTREVISTA A ALEJANDRO DOLINA: “El fútbol es una de esas tradiciones que nos llenan de orgullo y alegría"

LRA 1 Buenos Aires - EL EDITORIAL DE MARIO WAINFELD: "¿Cómo contar lo inenarrable?"

LRA 1 Buenos Aires -ENTREVISTA A RICARDO FORSTER: "El fútbol es una metáfora de cómo vivimos y sentimos los argentinos"

LRA 1 Buenos Aires - ENTREVISTA A GABRIEL OTAMENDI: "Nico no bajó los brazos nunca, y se le cumplió el sueño"

LRA 27 Catamarca - En los registros civiles: Impacto de los nombres de los campeones

LRA 1 Buenos Aires - ENTREVISTA A SERGIO COCERES: "Enzo Fernández empezó a jugar a los 3 años y se notaba que era diferente"

LRA 1 Buenos Aires - ENTREVISTA A JOSEP MINGUELLA: “La manera de jugar de Messi es una de las cosas que lo hacen definitivo"

LRA 9 Esquel - GABRIEL SCHÜRRER, director técnico: “Es fundamental la parte humana que se plasmó en el equipo”

LRA 5 Rosario -MARIA ANDREA DELFINO, docente de la UNR y UNL: El fútbol como "nueva idea de nación"

LRA 14 Santa Fe - GERMAN ANGEL, presidente del Club Atlético El Torito: “Es muy linda la ilusión que genera Angel en los chicos que asisten al club”

LRA 7 Córdoba - Carlos De Angelis “Esto también es un homenaje a la Argentina invisible”

LRA 13 Bahía Blanca - CESAR LUIS "TATO" DIAZ: A 77 años de la implementación del aguinaldo: un logro de Perón

LRA 1 Buenos Aires - ESPACIO PARA LA MEMORIA: Se cumplen 21 años de la represión de diciembre 2001

LRA 53 San Martín de los Andes - INFORME ESPECIAL: “En 21 años, nunca tuvimos justicia por el 19 y 20 de diciembre de 2001"

LRA 30 Bariloche - ANIBAL TORTORIELLO: "La gestión de Juntos Somos Río Negro es un total fracaso"

LRA 43 Neuquén - DARIO LUCCA: "Es muy probable que en el verano haya cortes eléctricos"

LRA 26 Resistencia - ALFREDO BLANCO: Emplazaron en la peatonal una escultura de Landriscina en su honor

LRA 1 Buenos Aires -CON HORACIO EMBON: Charla con el actor Juan Palomino

LRA 1 Buenos Aires - CARLOS GAMERRO: "La experiencia de vivir una epidemia te cambia como lector”

LRA 2 Viedma - JOSE PACAYUT: Aumento de casos en Viedma

LRA 57 El Bolsón - FERNANDO ARBAT, Bosques nativos: Convocatoria de financiamiento para proyectos

LRA 19 Puerto Iguazú - ELIO HERIBERTO DA LUZ: Iguazú tendrá un moderno sistema de vídeovigilancia

LRA 29 San Luis - JUAN PABLO GONZALEZ: Detalle de los paquetes turísticos para afiliados a la Obra Social

LRA 26 Resistencia - MARCOS ANDRES RODRIGUEZ: El servicio penitenciario donó juguetes a los niños y niñas del pediátrico

LRA 27 Catamarca - CENTRO TERAPEUTICO PROVINCIAL: Trabajo diario para la inclusión

LRA 29 San Luis - DIEGO TROENTLE: Confirmado el ciclo lectivo 2023 será del 22 de febrero al 22 de diciembre

LRA 27 Catamarca - 11.500 agentes de la administración pública: Se capacitaron en Ley Micaela

LRA 29 San Luis - VERONICA BORDON: Comienza el juicio contra el agresor de Verónica Bordón

LRA 1 Buenos Aires

Unas cuatro millones de personas configuraron una gigantesca marea albiceleste y salieron a las calles para saludar a la selección argentina campeona del mundo, en una imponente demostración de agradecimiento que será recordada por décadas en el país.

Tras comprobar que no podían seguir avanzando en micro en medio de la multitud, el seleccionado sobrevoló la ciudad en helicópteros.

La Policía de la Ciudad de Buenos Aires informó a Télam que son al menos cuatro millones las personas que se movilizaron este martes en distintos puntos como el Obelisco porteño, la avenida 9 de Julio, la autopista 25 de Mayo y Riccheri, la Plaza de Mayo y la zona de Ezeiza, desde salieron los jugadores en esta caravana post mundialista.

Miles de hinchas con camisetas de la selección nacional y banderas celestes y blancas se concentraban esta mañana en el Obelisco, en pleno centro porteño, y en las puertas del predio de la AFA, en el partido bonaerense de Ezeiza, para acompañar la caravana de festejos que el equipo Campeón del Mundo realizará por gran parte de la ciudad de Buenos Aires.

LRA 1 Buenos Aires

La publicación la subió a redes sociales el propio capitán y emblema del seleccionado argentino horas después de haber regresado a país desde Qatar, desde el predio de la AFA en Ezeiza donde descansan.

El astro rosarino de 35 años subió a su cuenta de Instagram una secuencia de tres fotografías con un mensaje: "Buen día!" acompañado por el emoji de una carita sonriente.

En la primera foto se lo observa a Messi durmiendo, recostado sobre su derecha y abrazando al bello trofeo de 6.142 kilogramos, cinco de ellos de oro puro, en la segunda, ya despierto, el rosarino posa acostado sonriente junto a la copa y en la tercera se lo ve tomando un mate en la cama y siempre abrazando al máximo galardón del fútbol mundial.

LRA 1 Buenos Aires

El periodista y escritor reflexionó sobre la obtención del Tercer Campeonato del Mundo por parte de la Selección Nacional en Qatar 2022 y la alegría que desborda a todo el país por este triunfo.

Alejandro Dolina vinculó el orgullo nacional con lo que representa este título futbolístico y, en ese sentido, consideró que “a lo mejor la felicidad que sentimos hoy no cambia nada en nuestras vidas pero la misma felicidad y el encuentro y la unidad colectiva, es un valor que vale la pena vivir”.

LRA 1 Buenos Aires

Algunas ideas sobre el extraordinario momento que atraviesa el país, en el marco de la llegada de la Selección Nacional; y un recorrido por otros intensos momentos de la historia del país.

LRA 1 Buenos Aires

El filósofo, intelectual y docente Ricardo Forster reflexionó sobre el triunfo de la Selección argentina en la Copa del Mundo de Qatar 2022, y expresó lo que el fútbol representa en el país.

"Es parte de nuestra vida cultural, de nuestros sentimientos y de nuestra memoria. También de la infancia y de los vínculos que hemos construído a lo largo del camino. Y cuando se trata de la Selección, eso ya se multiplica, hay un algo que crece y se expande", expresó.

"El fútbol es una metáfora de cómo vivimos y sentimos los argentinos", concluyó el entrevistado acerca del significado que toma este deporte en la sociedad argentina.

LRA 1 Buenos Aires

El hermano del defensor de la Selección argentina, habló sobre los sueños de Nicolás y el rol que cumple dentro del equipo más allá del juego en la cancha. Además, el entrevistado recordó las dificultades que atravesó Otamendi para poder ir a entrenar de chico y el apoyo que tuvo por parte de su mamá.

LRA 27 Catamarca

A diferencia de lo que ocurrió en la provincia de Salta, el Registro Civil y Capacidad de las personas de Catamarca aún no debió asentar nombres de los jugadores de la selección entre los recién nacidos, al menos en estas primeras horas desde que concluyó el Mundial que le dio la victoria a nuestro país.

El titular del organismo, Dr. Rodolfo Herrera, sostuvo al programa “Vamos Arriba” que los padres cumplen con los primeros requisitos de salud de los bebés como por ejemplo la aplicación de las vacunas y pasados un par de días recién se envían los certificados de nacimientos al Registro Civil, es por eso que el fenómeno tal vez se observe recién transcurrida la semana.

LRA 1 Buenos Aires

El presidente del club La Recova en San Martín, Sergio Coceres, habló de la historia de Enzo Fernández en el lugar donde se formó en el fútbol.

"Enzo llegó cuando tenía 1 año, junto a sus hermanos mellizos más grandes. Empezó a jugar a los 3 y se notaba que era diferente a los demás. Aunque jamás pensamos que iba a llegar a tanto", expresó.

Coceres dijo que mantiene un diálogo diario con los padres de Fernández, quienes aún viven por el barrio y siguen vinculados al club La Recova. "La humildad que tiene Enzo viene de su familia, se la inculcaron desde su casa. Él ayuda además a comedores y jardines de la zona", contó.

LRA 1 Buenos Aires

El agente de futbolistas en España, una de las personas más influyentes del FC Barcelona en los últimos 50 años y responsable de la llegada de Lionel Messi a ese club en 2000, compartió sus sensaciones sobre la evolución del Capitán de la Selección Argentina y el triunfo nacional del Campeonato del Mundo. “Estamos contentos y satisfechos de que Argentina esté contenta”, señaló.

Josep María Minguella admitió que “hubiésemos querido que Messi terminara su carrera deportiva en el Barça” pero destacó que su paso por ese club “le ha servido para prepararse para este gran éxito” en referencia al Mundial de Qatar 2022.

En ese sentido, ahondó que “la mayoría de los socios del Barça está contentos de que su niño y futbolista pueda alcanzar un objetivo” pero también reconoció “la nostalgia de que no esté con nosotros y la gran duda de si volverá”.

LRA 9 Esquel

Gabriel "Chucho" Schürrer fue junto al técnico de la selección Leonel Scaloni parte del plantel del Deportivo La Coruña que fue campeón de la liga española a fines de los 90 y vistió la camiseta argentina en más de doce oportunidades. Actualmente dirige el Deportivo Cuenca en Ecuador y en diálogo con Radio Nacional Esquel destacó el trabajo de su ex compañero como técnico de la selección, la unidad y calidad humana del plantel, a la vez que profundizó sobre el estado actual del fútbol mundial.

LRA 5 Rosario

La socióloga analizó el fenómeno social que se vive en torno al fútbol tras la conquista de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022. "La sociedad argentina contemporánea construyó una nueva idea de nación: el fútbol", indicó Delfino.

LRA 14 Santa Fe

Tras la consagración de la Selección Argentina, el presidente del Club Atlético El Torito, donde Angel Di María dio sus primeros pasos en el fútbol competitivo, habló del futbolista. “Para nosotros Ángel es el mejor del mundo. En el club estamos todos muy contentos”, dijo Ángel.

LRA 7 Córdoba

Ante el triunfo de la Selección Argentina en la copa del mundo, en La Vuelta a Casa entrevistamos al sociólogo y profesor de Sociología de la Opinión Pública de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, sobre los análisis de este hecho deportivo y social tan importante.

"Muchos jugadores venían de pueblos muy pequeños, este queda en tal lado, nos hemos transformados en un país de cuatro ciudades, CABA, Rosario, Córdoba y Mendoza, y se terminó la Argentina. Esto me suena a un homenaje a la Argentina invisible, la Argentina que no está en los canales de televisión, es algo que me llamó la atención", declaró el sociólogo De Angelis, explicando la particularidad de esta selección.

LRA 13 Bahía Blanca

El historiador Cesar Luis "Tato" Diaz hizo una reseña de lo que significó la implementación del aguinaldo el 20 de diciembre de 1945, una medida impulsada por Juan Domingo Perón mientras ocupaba la secretaría de Trabajo y Previsión en el Gobierno del presidente Edelmiro Farrell.

“Fue un proceso que había empezado e 1943 cuando Perón había leído a Gustave Le Bon sobre que el siglo XX iba a ser el siglo de las masas. Perón venía viendo que el tema de los obreros era una problemática compleja y si no se le prestaba atención se iba a salir de madre. Se puso a trabajar y desde ahí fue cimentado una campaña politica… él sabía muy bien lo que estaba haciendo”, señaló Tato.

LRA 1 Buenos Aires

Fue ordenada por el gobierno de la Alianza tras el estallido social y económico que derivó en su caída y marcó el fin del modelo neoliberal de los ex presidentes Carlos Menem y Fernando de La Rúa.

Aquel 19 y 20 de diciembre de 2001, 39 personas murieron como consecuencia del accionar de las fuerzas de seguridad en varias ciudades de todo el país.

Transcurridas más de dos décadas, familiares de víctimas y sobrevivientes de esos hechos mantienen firme el reclamo de justicia.

"Que nunca más un Gobierno democrático atente contra la población civil", es la idea que engloba los sentimientos de la sobreviviente Susana González; Marta Almirón (madre del joven fallecido Carlos Almirón) y Camila Riva (hija del joven fallecido Gastón Riva).

Desde diciembre del año pasado, está en la Corte Suprema de Justicia --pendiente de resolución-- la ratificación de las condenas efectivas de Enrique Mathov (exsecretario de Seguridad); y de Rubén Santos (exjefe de la Policía Federal) que fueron confirmadas por la Cámara Federal de Casación Penal el 13 de diciembre del 2021.

Los jueces Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Ángela Ledesma ratificaron la condena a 4 años y 3 meses de prisión para Mathov, más ocho años y seis meses de inhabilitación para ejercer cargos públicos; y la sentencia de tres años y seis meses para Santos, con siete años de inhabilitación para ejercer como funcionario.

LRA 53 San Martín de los Andes

Familiares y amigos de las víctimas de la masacre de los días 19 y 20 de diciembre de 2001 reclaman justicia, denuncian la impunidad y rememoran los hechos que le costaron la vida a 39 personas.

LRA 30 Bariloche

El diputado nacional del Pro realizó un balance sobre la actividad legislativa y habló sobre su crecimiento personal que caracterizó como "fructífero". Sobre los últimos once años de la gestión de Juntos Somos RN, Tortoriello dijo que "es un total fracaso".

LRA 43 Neuquén

El presidente de la Cooperativa Eléctrica CALF se refirió a 89no aniversario de la compañia que celebraron el pasado sábado y a las actividades que se realizaron para la conmemoración que incluyeron la inauguración de una nueva sala velatoria en Parque Industrial y la instalación de 4 totems para cargar celulares y monopatines eléctricos.

Además, en diálogo con Es Ahora, por Radio Nacional Neuquén, Lucca aseguró que hay muchas probabilidades de que en el verano haya cortes y desligó a la cooperativa de las responsabilidades "En los últimos 5 años la distribuidora que más invirtió en la Patagonia fue CALF, lamentablemente la generación que tiene el país no alcanza a cubrir la demanda en verano. Entonces, cuando se supera la demanda empiezan los cortes en diferentes sectores".

LRA 26 Resistencia

En peatonal Perón y esquina Alberdi, se realizó el descubrimiento de una escultura con el cuerpo de Landriscina, el referente de la cultura chaqueña. Esta obra fue creada por el artista chaqueño Humberto Lamberti por iniciativa de los humoristas locales Freddy Sánchez y Alberto Chamorro con el apoyo del Municipio de Resistencia. Al respecto se refirió el Coordinador de relaciones con la sociedad del municipio de Resistencia: " Hoy tipo 9 estuvimos charlando con Luis en su cumpleaños, y están muy contento con la copa, con Messi y la selección. La idea surgió porque Luis es una de las personas siempre nos hizo ver lo lindo que es reconocer a la gente en vida pero nunca hacia él, siempre con los otros. Empezamos a decirnos porqué no homenajearlo nosotros a él. Él es una persona que tiene reconocimiento en diferentes partes del país y del mundo. Y nos dijimos hay que reconocerlo más. Ahora tiene tres esculturas en la provincia" afirmó el funcionario.

LRA 1 Buenos Aires

En esta emisión de “Embón en cuerpo y alma”, el actor Juan Palomino conversó acerca de su inicio en el teatro, los primeros pasos en la televisión y el salto definitivo hacia el cine. Asimismo, se refirió a las raíces peruanas por parte de su padre, hizo un repaso a la historia de la cultura Inca y un recorrido a través de su carrera actoral, los años de formación y su actualidad en el medio.

Palomino también contó acerca del ciclo documental sobre Malvinas para canal Encuentro, donde se analizan distintos aspectos del conflicto, el rol de los medios de comunicación, la mirada de ex combatientes, las mujeres invisibilizadas y el contexto histórico, como así también a la organización del festival de cine de Las Tres Fronteras, en respuesta a la mirada hegemónica sobre esa región y la necesidad de defender los recursos naturales allí presentes.

LRA 1 Buenos Aires

Carlos Gamerro es uno de los mayores y más respetados narradores y estudiosos de la literatura argentina y, me atrevo a decir, de la literatura en general. Nació en Buenos Aires, en el año 1962. Narrador, traductor y ensayista, dicta desde siempre celebrados cursos y talleres. Entre sus obras de ficción se encuentran Las islas, El secreto y las voces, La aventura de los bustos de Eva y La jaula de los onas. Algunos de sus ensayos son Ulises. Claves de lectura, Facundo o Martín Fierro, El nacimiento de la literatura argentina y otros ensayos y Borges y los clásicos.

LRA 2 Viedma

El director del Hospital Zatti afirmó que se registró un aumento de casos de Covid en Viedma y recomendó a la población que se vacune para evitar posibles inconvenientes.

LRA 57 El Bolsón

La Dirección de Bosques de Río Negro lanzó una convocatoria para los interesados en obtener financiamiento para proyectos de enriquecimiento, restauración, conservación, aprovechamiento y manejo sostenible de bosques nativos. El funcionario explicó los detalles del proyecto.

LRA 19 Puerto Iguazú

Las cámaras fueron estratégicamente ubicadas en zonas de gran movimiento, puntos turísticos y en diferentes barrios de la ciudad. El gobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad, participó en la inauguración del Centro de Control, en la Unidad Regional V junto a otros funcionarios.

LRA 29 SAN LUIS

Ya están disponibles las diferentes opciones para los afiliados a la Obra Social Provincial, el 27 de diciembre serán las primeras salidas. Entrevistamos a Juan Pablo González gerente de Dosep Digital.

LRA 26 Resistencia

El inspector del Servicio Penitenciario provincial chaqueño del Instituto de Formación de Penintenciaria se refirió a la donación de obsequios para los chicos del hospital : "venimos a hacer un pequeño agasajo a todos los niños que se encuentran en el hospital pediátrico tanto a los chicos que son pacientes ambulatorios como a los internados. A ellos se les va a hacer un presente de parte de los empleados. Se entregarán juguetes de la campaña que se realizó hace un mes donde pedimos a distintos establecimientos de la provincia la colaboración de juguetes que quieran donar o regalar".

LRA 27 Catamarca

La Licenciada Mónica Chávez Directora Provincial del Centro Terapéutico que depende del Ministerio de Salud de la provincia, visito los estudios de Radio Nacional para dar a conocer todo el trabajo anual que se realizó desde la entidad.

La Directora comentó sobre los talleres y capacitaciones que se realizaron para brindar apoyo a los jóvenes y adultos que lo requieran, en donde los padres son un gran motor para el desarrollo individual. “Buscamos brindar la posibilidad de ser un centro terapéutico que brinde otras herramientas desde lo artístico desde la preparación pre laboral, desde el ensayo de todo lo que tiene que ver con la autonomía el auto valimiento”, dijo la Licenciada.

LRA 29 SAN LUIS

Entrevistamos a Diego Troentle integrante del equipo del ministerio de Educación de la provincia que confirmó el comienzo del ciclo lectivo para el próximo año.

LRA 27 Catamarca

Soledad Acosta Directora de Gestión en Comunicación de la Secretaria de Mujer Género y Diversidad dialogo con el Móvil de Radio Nacional. Comento que la Secretaria del área Ivana Ibáñez, participo de la segunda sesión ordinaria del congreso federal del ministerio junto a las demás provincias, para hacer un balance anual.

En este encuentro, Catamarca ha sido preponderante por el uso de políticas públicas, así lo aclaraba Acosta asegurando que están muy orgullosos porque la provincia “ha sido destacada por la implementación del programa de capacitación y formación a ley Micaela y que Catamarca tiene en esa implementación, números bastantes elevados en cuanto a cómo ha intervenido en los diferentes ministerios del poder ejecutivo y como se ha ampliado y se ha hecho extensivos eso, números que hacienden a 11.500 agentes de la administración pública que han sido capacitados y formados”.

LRA 29 San Luis

El 24 de junio, Arrieta agredió a Bordón tras discutir mientras caminaban por un puente que da al río Trapiche, San Luis. La mujer, tras ser arrojada, sufrió fracturas en sus muñecas, al igual que en sus rodillas y tibia izquierda. Mañana comienza el juicio.