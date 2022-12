Carlos De Angelis “Esto también es un homenaje a la Argentina invisible”

Ante el triunfo de la Selección Argentina en la copa del mundo, en La Vuelta a Casa entrevistamos al sociólogo y profesor de Sociología de la Opinión Pública de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, sobre los análisis de este hecho deportivo y social tan importante.

"Muchos jugadores venían de pueblos muy pequeños, este queda en tal lado, nos hemos transformados en un país de cuatro ciudades, CABA, Rosario, Córdoba y Mendoza, y se terminó la Argentina. Esto me suena a un homenaje a la Argentina invisible, la Argentina que no está en los canales de televisión, es algo que me llamó la atención", declaró el sociólogo De Angelis, explicando la particularidad de esta selección.

En otro sentido Carlos De Angelis explicó sobre el este triunfo deportivo: "una alegría que es un poco la magia que tiene el futbol, creo que es una alegría legítima, estos millones de personas festejando en todo el país, no solo en el Obelisco. Yo digo que es un evento identitario, hace muchos años que escucho gente enojada con el país, y ayer vimos un grupo de muchachos ambiciosos que no se dejaron doblegar. Me parece que es un buen mensaje, también me parece muy interesante el mensaje de Scaloni”.

Escuchá la nota completa:

