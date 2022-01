Diario de Radio Nacional 20/1/2022

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

Agenda Nacional

LRA 1 Buenos Aires - LO ANUNCIO VIZZOTTI: La Anmat aprobó la vacuna de Pfizer para niños de entre 5 y 11 años

LRA 1 Buenos Aires - GABRIELA CERRUTI: "Necesitamos que los niños completen la vacunación antes del inicio del ciclo lectivo"

LRA 1 Buenos Aires - JULIO ALAK: "La Gestapo de Vidal fue planificada por las máximas autoridades"

LRA 26 Resistencia - JORGE CAPITANICH: “Tenemos la obligación de mejorar la calidad de vida de la gente”

LRA 1 Buenos Aires - GABRIEL KATOPODIS: “Una negociación firme con el FMI, para que el país tenga destino”

LRA 1 Buenos Aires - ESPIONAJE MACRISTA: Investigan al juez Juan José Baric, ex funcionario Penitenciario bonaerense

LRA 25 Tartagal - NORTE SALTEÑO: Buscan a un excombatiente de Malvinas desaparecido hace 15 años

LV 19 Malargüe - JUSTO BASCOLO: "Hay más de 1.300 camiones varados esperando cruzar a Chile"

LRA 29 San Luis - ELIZABETH GOMEZ ALCORTA: "Tuvimos que irnos del país para pedir justicia por Milagro Sala"

LRA 26 Resistencia - DIEGO AREVALO: “Entregamos viviendas a familias de pueblos originarios”

LRA 1 Buenos Aires - ARNALDO DUBIN: "La oposición tuvo actitudes que son de terrorismo sanitario"

LRA 30 Bariloche - Autotest de Covid 19: Dónde se podrá adquirir y cómo debe realizarse



LRA 17 Zapala - MARCO D’ANGELO: "La población sin esquema de vacunas completo tiene mayor riesgo"

LRA 26 Resistencia - ALICIA MICHELINI: “Aumento significativo de casos de coronavirus en menores de edad”

LT 14 Paraná - Salud y educación: Vacunación en las infancias y en los jóvenes para iniciar las clases

LRA 26 Resistencia - DARIO BARRIOS: “Más del 50 % de los internados por COVID no están vacunados”

LU 4 Patagonia - FABIAN PURATICH: "Hemos puesto el eje en la vacunación pediátrica"

LRA 22 Jujuy - Tercera ola de coronavirus: La edad pediátrica es la que está más afectada por los virus respiratorios

LRA 26 Resistencia - VALERIA ROMERO: “El 1° de febrero se pedirá la renuncia de la Corte Suprema de Justicia”

LT 14 Paraná - GUSTAVO BORDET: Herramientas crediticias para productores afectados por la sequía

LT 14 Paraná - FABIO SCHNEIDER: “Frigerio nos usó para hacer política”

LRA 1 Buenos Aires - KOLLMAN, SOBRE EL ARMADO DE CAUSAS: "Se está demostrando que el salón fue cedido por el gobierno de Vidal"

LRA 26 Resistencia - MARTIN AYERBE: “La crisis de la marina mercante argentina viene desde hace 30 años”

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa - INVERSION PRODUCTIVA: Gestionan ante Nación obras energéticas por 89 millones de dólares

LT 14 Paraná - Más de 350 mil turistas: En la primera quincena de enero

LRA 1 Buenos Aires - FABIAN LOMBARDO: "En la primera quincena viajaron 460 mil pasajeros"

LRA 1 Buenos Aires - ALEXIS SIMUNOVIC: El Calafate presente en la Feria Internacional de Turismo de Madrid

DIARIO NACIONAL: Claudio Orellano y Sonia Ferraris, de lunes a viernes de 03:00 a 06:00.

LRA 1 Buenos Aires

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) aprobó la vacuna contra el coronavirus del laboratorio Pfizer para su aplicación en niños de entre 5 y 11 años, informó la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, y precisó que en es probable que en los próximos días haya novedades sobre su distribución.

En una resolución publicada por el organismo el pasado 13 de enero, se autorizó el uso de la vacuna "Comirnaty/Vacuna BNT162b2" de "nueva concentración y fórmula, contenido por envase primario y envase secundario, período de vida útil y forma de conservación, para la indicación de franja etaria de niños entre 5 a 11 años de edad".

Asimismo, la disposición cuyo número de referencia es 1-47-2002-000812-21-2, sostiene que se aceptan "los textos de rótulo, prospectos e información para el paciente", presentados por la empresa para pedir la autorización del medicamento.

LRA 1 Buenos Aires

Kulfas se refirió a los niveles de recuperación económica y detalló algunos desafíos que se plantea el Gobierno a futuro para alcanzar "una Argentina productiva y de pleno empleo".

"Trabajamos fuerte para que la Industria pueda recuperarse de las dos crisis, la del coronavirus, y la del expresidente Macri", sostuvo Matías Kulfas y destacó las "más de 150 medidas apuntadas política industrial", y los "paquetes de ayuda económica ante la pandemia"

"Generamos de más de 40 mil empleos industriales y cerramos el 2021 con un crecimiento industrial del 15% respecto a 2020; y 6% por encima del 2019, con algunos sectores por encima, incluso, de 2018", destacó el funcionario al tiempo que informó que se espera un crecimiento entre el 5 y el 6% para este año.

LRA 1 Buenos Aires

La portavoz presidencial afirmó que el objetivo es que “todos los niños completen el esquema de vacunación antes del inicio del ciclo lectivo”, durante la habitual conferencia de prensa que brinda los jueves en Casa Rosada.

Además, Gabriela Cerruti dijo que Estados Unidos "reconoció el crecimiento vigoroso que tuvo la economía argentina en el último año". En ese marco, aseguró que el país norteamericano "no exigió un plan económico a la Argentina”, al tiempo que advirtió que si se le pagara al Fondo Monetaria Internacional (FMI) en función del acuerdo que dejó el Gobierno de Mauricio Macri, “no podría haber políticas sociales”.

Por otro lado, la portavoz presidencial subrayó que la inflación “es el gran desafío y uno de los principales problemas que tiene Argentina en este momento", y consideró que el índice de precios “está en la senda del descenso con más trabajo y producción”.

LRA 1 Buenos Aires

El ministro de Justicia bonaerense señaló que la "Gestapo" del gobierno de María Eugenia Vidal "fue planificada y ejecutada por los máximas autoridades nacionales y provinciales".

"El excamarista federal Jorge Ballesteros confirmó que durante el gobierno de Mauricio Macri y Vidal \

Analizó que se trata de "otro testimonio relevante que confirma que la Gestapo fue planificada y ejecutada por los máximas autoridades nacionales y provinciales".

LRA 26 Resistencia

Al presentar el Plan de Desarrollo Integral, el gobernador del Chaco afirmó: “Queremos puertos competitivos, estamos trabajando en eso y estoy gestionando la visita de Alberto Fernández para la inauguración del acceso al Puerto Las Palmas. También lo estamos haciendo en el Puerto de Barranqueras con diferentes obras, en una primera fase de pavimentación de los accesos y tenemos un plan estratégico para conectar el Atlántico con el Pacífico, el cual implica numerosas acciones en los pasos fronterizos y la capacidad de unir los puertos de uno y otro océano en lo terrestre, en lo ferroviario y por supuesto, en lo fluvial”.

LRA 1 Buenos Aires

El ministro de Obras Públicas de la Nación realizó un balance de su gestión, se refirió al trabajo que hicieron en el distrito San Martín para que los jóvenes vuelvan a la escuela y habló de los objetivos de cara a los años que quedan: “Debemos brindar certezas y retomar los objetivos que teníamos”.

“Nos dejaron una Argentina en caída libre”, declaró Gabriel Katopodis sobre la gestión de Mauricio Macri. El funcionario nacional aseguró que cuando llegó a su función, encontró que el 70% de 318 obras estaban paradas tras el inicio de la deuda con el Fondo Monetario Internacional.

LRA 1 Buenos Aires

Desde LRA 3 RNA Santa Rosa, el periodista Daniel Luchelli, se refirió a la situación del actual federal de La Pampa, quien fuera subsecretario de Política Penitenciaria durante el gobierno de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires.

Según la información difundida por Página 12, Juan José Baric fue intermediario entre el gobierno de Vidal y la AFI, vínculo que permitió la instalación de cámaras y micrófonos en la alcaidía departamental 3 de Melchor Romero, para escuchar la conversación entre abogados defensores y detenidos.

El periodista precisó que el actual juez, quien se encuentra de vacaciones, evitó hacer declaraciones respecto a los datos relevados por esta investigación.

Por otro lado, Luchelli actualizó los datos respecto a la situación del coronavirus en la provincia, que es la que registra más cantidad de población vacunada de todo el país.

También, trazó un panorama sobre el impacto de la sequía que afecta a La Pampa, en la producción agropecuaria.

LRA 25 Tartagal

Carlos Tomisi es de la ciudad de Marcos Paz, provincia de Buenos Aires y busca a su hermano ex combatiente de Malvinas, Marcos Antonio Tomisi de 58 años en el norte salteño. El último contacto que tuvo con él fue hace 15 años a través de cartas.

Carlos, relató a Radio Nacional Tartagal un episodio que despertó las esperanzas de encontrar a su hermano. "Hay una persona muy parecida a vos en Salta... Yo conocí a un Marcos muy parecido a vos. SÉ que él se movía de Tartagal a Salvador Mazza, iba a Yacuiba Bolivia y hacia artesanías." Fue lo que le comentó una hombre a Carlos luego de confundirlo.

Marcos es de contextura delgada, mide aproximadamente 1,80 mts y tez blanca. Ante cualquier información comunicarse al siguiente número: 2284-473265.

LV 19 Malargüe

Debido al rebrote de coronavirus que hubo en el país vecino, junto al pedido que realizó el gremio de los funcionarios aduaneros chilenos, los camioneros argentinos decidieron no seguir viajando hasta que no se revean los protocolos sanitarios establecidos.

En tanto, el coordinador del Centro Fronterizo Los Libertadores, Justo Bascolo, detalló la situación que están atravesando, diciendo: "Tenemos un gran problema con los transportistas. Desde el martes 18 a las 20 horas, los camioneros que viajaban con dirección a Chile manifestaron su disconformidad con las autoridades chilenas debido a los controles sanitarios, por lo que confirmaron que no viajarán más hasta tanto no se revean los protocolos sanitarios".

LRA 29 San Luis

La ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta, dialogó con "Verano Nacional y contó sobre la reunión que mantuvo este martes en San Salvador de Jujuy con el objetivo de profundizar la articulación con las autoridades locales, organizaciones sociales y el equipo provincial del Programa Acercar Derechos (PAD), a fin de fortalecer la prevención y el abordaje de las violencias por motivos de género.

"Para nosotros exigir justicia con Milagro Sala. Son causas provinciales no se puede pedir el indulto al presidente. Es el gobernador Morales quien tiene que actuar", señaló.

"Es bueno recordar que en las primeras semanas del gobierno de Mauricio Macri quiso designar a dos jueces por decreto, hay que recordar que morales en 24 hs también designo jueces por decreto", indicó la ministra.

LT 14 Paraná

Gonzalo Quilodrán, director del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) habló sobre el Plan Conectar Igualdad el cual se vuelve a implementar, mediante la infraestructura en conectividad y los dispositivos digitales que se entregan. Indicó que uno de los objetivos es conectar 13.500 establecimientos escolares de Argentina durante 2022, que “no tienen conectividad”, además de entregar, hasta marzo, las primeras 500 mil netbooks. Además se refirió al dictamen de desinversión Disney-Fox.

Es un plan orientado a la soberanía digital. Apunta a promover el software libre, el cuidado de los datos, el desarrollo de la industria nacional de software y la producción de recursos educativos abiertos y de calidad, en el marco de la política educativa definida por el Estado.

En otro sentido, Quilodrán se refirió al dictamen de desinversión Disney-Fox y aseguró que dicha medida significa una "reivindicación al rol de salvaguarda" del Estado para defender usuarios y competidores en la constitución de monopolios.

LRA 26 Resistencia

“Para nosotros es un gran orgullo hacer y garantizar esta entrega de 200 viviendas para familias de pueblos originarios de Resistencia, las cuales se entregan después de superar problemas y conflictos. Esto es muy especial para quienes saben lo que es vivir en la precariedad y conocen la necesidad. Es importante tener un corazón agradecido, porque detrás de estas viviendas está el gran trabajo de un gobierno que los acompaña para poder vivir mejor”, sostuvo el presidente del Instituto Provincial de Viviendas, Diego Arévalo.

LRA 1 Buenos Aires

El médico intensivista y profesor en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) se refirió a la situación epidemiológica y afirmó: "La situación se va agravando, en las terapias intensivas se están viendo más pacientes graves con Covid".

"Aunque menos frecuentemente, Ómicron sí produce cuadros graves y mortales", señaló Arnaldo Dubin y sostuvo que "las muertes están aumentando en forma exponencial". "Hay que evitar que la tensión sobre el sistema de salud siga aumentando", expresó.

En ese sentido, el médico manifestó que "es fundamental continuar con la vacunación" y subrayó: "Pese a ser denostada, tuvimos una exitosa campaña de vacunación, y eso está evitando una catástrofe sanitaria".

LRA 30 Bariloche

Radio Nacional Bariloche conversó con la doctora Mariel Alejandre, vicepresidenta de la Obra Social de Farmacéuticos y Bioquímicos, bioquímica (MN 8376) y docente de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA, quien se refirió a los autotest de Covid 19.

“Es una herramienta más, hemos visto que hace rato se está usando en el mundo. Es para hacerse un control así mismo”, indicó la bioquímica.

“Los bioquímicos queremos ayudar a los ciudadanos a que sepan cuando es oportuno que lo adquiera y cómo lo tiene que hacer para los resultados sean lo más confiables posibles” agregó Alejandre.

LRA 17 Zapala

Marco D´angelo Subjefe de Zona Sanitaria II informó que las variantes de Covid predominantes tienen un comportamiento leve, lo que no implica que existan casos moderados o críticos. Remarcó que aquellas personas internadas conectadas a un respirador no tienen su calendario de vacunación contra Covid completos y muchos de ellos no lo han iniciado. Por esta razón D´angelo apuntó a que el principal mensaje para reforzar es la importancia de tener el esquema de vacunación contra Covid 19 completo.

LRA 26 Resistencia

“En las últimas semanas hay un aumento paulatino de casos de coronavirus, los cuales fueron pocos, entre el 8 y el 9 %, pero hoy tenemos un 40 % de positividad. Eso significa un aumento considerable, especialmente con síntomas compatibles, y es fundamental tomar las medidas que correspondan”, señaló Michelini.

LT 14 Paraná

La portavoz de la presidencia, Gabriela Cerruti, aseguró que el Gobierno nacional “tiene como prioridad que niños, niñas y jóvenes en edad escolar tengan el esquema completo para cuando empiecen las clases, para que eso permita tener un ciclo lectivo fructífero”.

Al respecto, la vocera explicó que el Gobierno está poniendo a disposición de las jurisdicciones una serie de herramientas, con el objetivo de facilitar el regreso a las clases en todo el país, como la puesta en marcha del esquema de revinculación que lleva adelante el Ministerio de Educación para los casi un millón de estudiantes que durante la pandemia abandonaron sus estudios.

LRA 26 Resistencia

Barrios detalló la situación sanitaria del nosocomio, y dijo: “Del total de internados, tenemos una tasa de no vacunados por encima del 55 %, en un rango de edad de más de 60 y 70 años. De carácter grave, en Terapia Intensiva hay 11 personas y las internaciones se producen en quienes tienen la variante Delta, la cual produce neumonía o trastornos respiratorios”.

LU 4 Patagonia

Puratich hizo referencia a la visita de la ministra Carla Vizzotti y señaló: "Cumplimos una agenda muy completa y muy intensa, con recorridas en puntos de vacunación y en espacios de salud mental”.

Luego, en referencia a la situación sanitaria local, el ministro dijo: “Hemos puesto el eje en la vacunación pediátrica y adolescente pensando en el inicio de las clases, porque queremos evitar que una razón sanitaria impida las clases presenciales".

LRA 22 Jujuy

El doctor Jorge Valdez, subdirector Hospital Materno Infantil, habló sobre la contagiosidad en los niños de la nueva cepa de COVID-19, expresando: “Se incrementaron las consultas en el nosocomio, y los motivos de internación son, sobre todo, la persistencia de fiebre y la dificultad en la alimentación”.

LRA 26 Resistencia

LT 14 Paraná

El gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, encabezó una reunión con representantes de la Mesa de Enlace, distintos organismos y universidades, donde propuso herramientas crediticias para recomponer el capital de trabajo de los productores afectados por la sequía, y pidió trabajar en “políticas a largo plazo”.

LT 14 Paraná

Tras el encuentro entre la Mesa de Enlace y legisladores de la oposición, productores entrerrianos manifestaron su disconformidad con la actitud de Rogelio Frigerio, al asegurar que el diputado nacional “salió en todas sus redes sociales como si fuera un patrón de estancia”.

En este sentido, Fabio Schneider, vicepresidente de la Federación Agraria Argentina (FAA) de Entre Ríos, filial Crespo, se mostró indignado y manifestó: “Nos vio de alpargatas y pensó que por ser provincianos podía manejarnos como quisiera, y eso nos irritó”.

LRA 1 Buenos Aires

En ese sentido, recordó que "estas prácticas, acompañadas por las tapas de los diarios, era la política del macrismo, mientras que por el otro lado, desarrollaba sus políticas económicas".

Asimismo, aseguró que "poco a poco se está demostrando que el salón (donde fue filmado dicho video) fue cedido por el gobierno de la provincia de Buenos Aires".

LRA 1 Buenos Aires

La secretaría de energía informó que finalizado el 2021 la producción petrolera alcanzó los 559.000 barriles diarios, siendo este el mayor desempeño logrado desde el año 2012.

El secretario de energía, Darío Martínez, indicó que a través de reglas claras y previsibilidad, el aumento en la producción fue constante mes a mes, permitiendo generar más energía para el proceso de crecimiento que estamos viviendo.

"Gracias a las políticas llevadas adelante por el gobierno nacional encabezado por Alberto y Cristina, la industria y la producción crecen todos los meses", agregó.

En este sentido se detalla que la producción de petróleo no convencional tuvo una participación en el mercado del 38% con un crecimiento interanual del 64% mientras que la producción total superó en un 14% a la del mismo mes del 2020, y la provincia de Neuquén incrementó su producción en un 3% respecto al mes anterior y un 49% interanual.



LRA 1 Buenos Aires

El presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Esteban Avilés informó que "los números siguen mejorando, con picos del 95 al 98% de ocupación". En ese sentido, aseguró que "el Pre Viaje ayudó muchísimo".

"Es un programa que ya es política de Estado. Para Córdoba ha sido más que importante", afirmó Avilés y agregó que el Pre Viaje da "previsibilidad, le da confianza al sector formal y le inyecta economía".

LRA 26 Resistencia

Ayerbe, dirigente del Movimiento Industrialista Nacional y presidente del Foro Naval Argentino “Hipólito Bouchard”, analizó la situación de la marina mercante de nuestro país, y señaló “Cuando hablamos de crisis naval en Argentina hay que saber que existe desde hace 30 años, cuando en el gobierno de Menem, Cavallo y Dromi se pasó a la bandera de conveniencia, que muestra hoy al resto de la miseria de la marina mercante”.

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa

El gobernador, Osvaldo Jaldo, mantuvo una reunión de trabajo en Casa Rosada con el jefe de Gabinete de la Nación, Juan Manzur; el secretario de Energía, Darío Martínez; y el vicepresidente de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa), Santiago Yanotti; con el objetivo de gestionar la construcción de dos obras de transporte de energía eléctrica para dar respuesta al crecimiento de consumo doméstico e industrial de la provincia.

En esa línea, el Primer Mandatario remarcó que “Tucumán produce más energía de la consume, pero hay un problema de transporte y distribución, por eso hemos planteado la necesidad de hacer estas dos estaciones transformadores que solucionarían definitivamente los problemas energéticos que tenemos en la provincia, tanto para el consumo domiciliario como para dar energía a las empresas, pensando en el crecimiento de la provincia”.

LT 14 Paraná

Gastón Irazusta, secretario de Turismo de Entre Ríos, destacó el movimiento que se vivió en el sector durante la primera quincena de enero, y luego informó que, en relación al verano 2019-2020, las cifras del ingreso de turistas se incrementaron entre un 5 y un 15 %.

LRA 1 Buenos Aires

El director comercial de Aerolíneas Argentinas destacó los datos positivos de la aerolínea de bandera y resaltó que "en la primera quincena de enero hemos transportado 460 mil pasajeros". Fabián Lombardo destacó el programa Previaje y señaló que "estamos prácticamente en el 90% de lo que fue la prepandemia, lo que demuestra el trabajo que se hizo desde la compañía con la conectividad y el tratamiento adecuado a los clientes".

LRA 1 Buenos Aires

El periodista Ricardo Seronero, corresponsal de la Radio Pública en la Feria Internacional de Turismo (FITUR 2022) desde Madrid, dialogó con el secretario de Turismo del Calafate, Alexis Simunovic. El funcionario aseguró que es importante la conexión entre los dos países. Por ese motivo, remarcó el fundamental que tiene Aerolíneas Argentinas en ese sentido.

“La idea es estar presente y reactivar este tipo de turismo”, sostuvo Simunovic y agregó: “El Glaciar Perito Moreno es uno de los atractivos más pedidos; El Calafate es un destino con buena infraestructura, gastronomía y servicios”.

LRA 9 Esquel

Daniel Catalán, brigadista del Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMF), se refirió a los reclamos salariales que llevan adelante los trabajadores, expresando: "Hace tres años que no tenemos paritaria salarial. Lo último que firmó el gobierno en enero es un incremento del 12,43 %, que es en concepto de una cláusula gatillo que está calculada en base al último trimestre de 2019 y no contempla el pago de retroactivos. Nosotros calculamos que hemos tenido una pérdida salarial de más del 80 % en los últimos años".

LRA 1 Buenos Aires

En la localidad de Malargüe, ubicada al sur de Mendoza, se registraron ayer nevadas leves. Desde Radio Nacional Malargüe, la periodista Aldana Lucero contó que utilizar nuevamente los abrigos, ya que allí hubo hasta tres grados centígrados de sensación térmica luego de varios días de intenso calor con temperaturas que habían llegado a los 30 grados. EN tanto, destacó el programa Previaje por el impacto que tiene en el turismo, donde en esta primera quincena de enero rondó un 85% de ocupación hotelera, según precisó.

LRA 1 Buenos Aires

Vecinos de Pilar y Escobar denunciaron la presencia de lagartos overo (salvator merianae, su nombre científico) y lo atribuyeron a "sequía y el avance de desarrollos inmobiliarios en tierras que antiguamente solían ser habitadas por estos reptiles" y especialistas aseguran que son inofensivos.

Graciela Capodoglio, directora de la reserva natural de Pilar, dijo que "el lagarto no transmite enfermedades. Pilar es el segundo distrito con más cantidad de incendios. Los lagartos están en los pastizales y en consecuencia se tienen que correr".

La alimentación del lagarto overo es omnívora, se alimenta principalmente de aves, pequeños mamíferos, insectos, frutas y huevos.

LRA 21 Santiago del Estero

El Centro cultural del bicentenario continúa brindando talleres de diversas temáticas destinados a niños y adolescentes. En diálogo con Radio Nacional, Claudia Blazquez, coordinadora del área de educación, se refirió a las diversas opciones que se pueden en encontrar en el espacio cultural.

LRA 25 Tartagal

Comunidades originarias de KM6 se vieron afectadas por la intensa lluvia registrada en los últimos días. En este escenario, Samuel Rojas, poblador de KM6 denunció falta de organización e información municipal ante este tipo de fenómenos.

“Los funcionarios públicos no conformaron una comisión respecto a Defensa Civil. Nosotros llamamos al 911 y se presentó gente de Infantería, no estaban equipados para enfrentar el temporal. No estaban capacitados para realizar una evacuación”, expresó Rojas en Radio Nacional Tartagal.

LRA 22 Jujuy

Lo que se perdió ya no se recupera, porque en los meses de mayor potencial de crecimiento de la caña faltó agua, y eso comienza a notarse. Más allá de las lluvias que pudieran darse a partir de este mes, la acumulación del daño no es reversible.

En tanto, Guillermo Berardi, productor agropecuario, afirmó: “No hay posibilidades de poder plantar en marzo, porque los productores no cuentan con los recursos económicos. Por este motivo se están gestionando desde el sector distintas líneas para acceder a financiamiento, con la finalidad de plantar y renovar la maquinaria agrícola”.

LRA 1 Buenos Aires

Una de las autoras del libro “Y el mundo se detuvo” contó que las consultas psicológicas y psiquiátricas aumentaron en el marco de la pandemia, como también subieron a la par la depresión.

La licenciada Bárbara Abadi señaló que en marzo 2020 la gente se tuvo que guardar y eso generó “meterse para adentro”. En ese sentido, agregó: “Los hábitos, la rutina, estar más tiempo con uno, supuso en cada uno una preguntar cómo es lidiar con la soledad”.



LT 12 Paso de los Libres

Nahuel Pennisi, la revelación de la Fiesta Nacional del Chamamé, pasó por el Estudio Nacional del Chamamé y comentó las emociones que sintió al estar en el escenario Osvaldo Sosa Cordero "Cumplí el sueño de visitar la Fiesta Nacional del Chamamé".

A su vez, Nahuel ponderó su participación de forma solista "Quise volver con esa impronta de calle Florida. Me siento bien tocando solo, es más intimista".

LT 12 Paso de los Libres

El "Cholo" Gómez Castañón pasó por el Estudio Nacional, y dejó una frase profunda y muy cara a los sentimientos, destacando la integración del correntino con distintas provincias, al expresar "Todos en el fondo tenemos algo de correntino".

Luego, Gómez Castañón se refirió a lo diseminado que está el correntino en todo el país, y habló de como su migración distribuyó también al chamamé por distintas partes del planeta.

LT 12 Paso de los Libres

Nahuel Pennisi, la revelación de la Fiesta, pasó por el Estudio Nacional del Chamamé y comentó las emociones que sintió al estar en el escenario ´Osvaldo Sosa Cordero´, diciendo: "Cumplí el sueño de visitar la Fiesta Nacional del Chamamé".

A su vez, Nahuel ponderó su participación de forma solista al señalar: "Quise volver con esa impronta de calle Florida. Me siento bien tocando solo, es más intimista".

LT 11 Concepción del Uruguay

El reconocido actor Rodolfo Ranni se refirió en LT11 al recorrido en su carrera y al regreso al teatro en la pospandemia. Ranni se refirió a sus lazos con Entre Ríos y Urquiza tras representarlo décadas atrás en una serie. "Desde que representé a Urquiza ya me hice entrerriano", destacó. Más tarde, al referirse a la actualidad del teatro en este contexto de pandemia, el actor, manifestó: "Una pandemia es como una posguerra, esto va a pasar, lo que tenemos que hacer es cuidarnos y mirar para adelante".

LT 14 Paraná

Celeste Piaggio es directora de la batucada Las Audaces, única en el país, conformada íntegramente por mujeres y la cual forma parte de la comparsa Kamarr. Son 45 mujeres y la batucada ya tiene 20 años de vida. Piaggio, contó la emoción que sintieron al presentarse en el corsódromo del Carnaval del País, donde como particularidad de la edición tiene la presentación d ellas cinco comparsas.

"Estoy cumpliendo mi sueño que es reunir a más 40 mujeres para hacer esto que nos gusta", indicó.

LRA 29 San Luis

En "Verano Nacional" hablamos con el realizador cinematográfico Who, quien estrenó recientemente "Causalidad" en Prime Video.

La película está protagonizada por una impecable Laura Novoa, Juana Viale, Esteban Bigliardi, Fabián Arenillas, Pablo Mónaco y María Soldi.

"El laburo de plano secuencia es algo muy complejo. Imaginen que la cámara enciende empieza a grabar y hasta que el plano no termina no corta. Son casi 2 hs en donde la cámara va recorriendo momentos y hasta que no termina no corta", señaló el director.

LRA 1 Buenos Aires

La Selección Argentina masculina de handball buscará en Brasil un lugar en el próximo Mundial de este deporte.

Del 25 al 29 de enero se jugará el Torneo Centro-Sur en Recife, Brasil, en busca de la clasificación al Mundial de Polonia-Suecia 2023. “Los Gladiadores” ya conocen sus rivales para la primera fase.

El sorteo deparó que Argentina tendrá apenas dos rivales en primera vuelta: Bolivia y Uruguay. Colombia debió haber integrado también este grupo “A”, pero se bajó del torneo por un brote de covid-19 en el plantel.

El camino del equipo dirigido por Guillermo Milano comenzará ante los bolivianos, luego tendrá fecha libre el 26, y el 27 enfrentará a la “Celeste”, en el cierre de la fase de grupos.

LRA 1 Buenos Aires

El delantero Darío Benedetto arribó esta mañana al aeropuerto internacional de Ezeiza proveniente desde Madrid y reconoció que llamó a Riquelme para volver al club.

El “Pipa” regresa a Boca para una segunda etapa después de jugar en el Olympique de Marsella y el Elche de España.

"Estoy al 100 en lo físico y vengo a competir, pensando en todas las cosas que se juega el club", agregó el futbolista, quien desde Ezeiza se dirigió directamente a una clínica del barrio de La Boca para someterse a la revisión médica.

En su primer ciclo en Boca (2016-2019), Benedetto jugó 76 partidos y anotó 45 tantos, lo que le convirtió en el mejor promedio de gol en Boca tras el retiro de Martín Palermo, máximo anotador histórico. Además ganó tres títulos: el Campeonato de Primera División (2016-17), la Superliga (2017-18) y la Supercopa Argentina (2018).