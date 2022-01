D´angelo: "La población sin esquema de vacunas completo tiene mayor riesgo"

Marco D´angelo Subjefe de Zona Sanitaria II informó que las variantes de Covid predominantes tienen un comportamiento leve, lo que no implica que existan casos moderados o críticos. Remarcó que aquellas personas internadas conectadas a un respirador no tienen su calendario de vacunación contra Covid completos y muchos de ellos no lo han iniciado. Por esta razón D´angelo apuntó a que el principal mensaje para reforzar es la importancia de tener el esquema de vacunación contra Covid 19 completo.

Por otra parte enumeró las recomendaciones de aislamiento y cambios en el criterio de testeo en Neuquén.