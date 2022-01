“Hay un aumento significativo de casos de coronavirus en menores de edad”

Lo afirmó la directora del Hospital Pediátrico de Resistencia: “en las últimas semanas hay un aumento paulatino de casos de coronavirus, en principio fueron pocos casos, entre el 8 y 9 por ciento, pero hoy tenemos un 40% de positividad, eso significa un aumento considerable especialmente con síntomas compatibles y es fundamental tomar las medidas que correspondan. En cuanto a los internados tenemos un 15% de ocupación de pacientes covid o contactos estrechos, un aumento significativo respecto de meses anteriores. Hay menores de más de tres años que son pacientes que tienen enfermedades de base importantes que se complican con un cuadro de covid y otro grupo de internados por traumatismos y otras causas que tienen coronavirus pero no están internados por esta enfermedad. La recomendación es vacunar y la Sinopharm que es la que se aplica a los niños no tiene consecuencias severas, hay otros que tienen la primera dosis pero no la segunda y es importante que se la coloquen porque es lo que permitirá que no continúen los contagios, hay que recordar que con el inicio de las clases será necesario tener el esquema de vacunación completo”, dijo la profesional.

DESCARGAR

RADIO NACIONAL RESISTENCIA

VERANO NACIONAL

MARCELA VAQUER- PATRICIA LEGUIZA - DIEGO RODRÍGUEZ - RUBÉN DI GIUSEPPE

LUNES A VIERNES DE 7 12