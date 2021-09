Diario de Radio Nacional 20/09/2021

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

LRA 1 Buenos Aires – VIZZOTTI-MANZUR: El gobierno nacional anunció importantes aperturas sanitarias

LRA 13 Bahía Blanca – Los docentes cobrarán un suplemento: Kicillof resolvió que habrá clases extras para recuperar contenidos

LRA 1 Buenos Aires – MARIO WAINFELD: “En camino hacia la nueva normalidad”

LRA 1 Buenos Aires – Para trabajar contra el narcotráfico: Aníbal Fernández se reunió con Perotti

Nacional Folklórica – RICARDO QUINTELA: “Recuperar poder adquisitivo y mejorar el ingreso de los argentinos”

LRA 1 Buenos Aires – OMAR PLAINI: “El Estado debe recuperar su rol regulador y terminar con la desigualdad”

LRA 1 Buenos Aires – TERESA GARCIA: “Correcta la incorporación de dos intendentes a la gestión”

LRA 13 Bahía Blanca – HEBE DE BONAFINI: “Trabajar en los barrios por la dignidad de los pobres”

LRA 29 San Luis – MAYRA ARENA, PASO 2021: “Si desatendés las agendas mayoritarias los resultados son esperables”

LRA 1 Buenos Aires – RODRIGUEZ SIMON: Se defendió ante el Parlasur, que busca removerlo

LRA 12 Santo Tomé – ERNESTO ALONSO: “Vamos a seguir hasta que se identifiquen a todos”

LRA 30 Bariloche – Mañana, de 10:00 a 14:00: Realizarán jornada de registración en el Renspa y ReNAF

LRA 22 Jujuy – Día del jubilado: “Los jubilados no tienen que optar entre comer o comprar los remedios”

LRA 26 Resistencia – CAROLINA CENTENO: “Hay que continuar con los cuidados”

LU 4 Patagonia – FABIAN PURATICH: “En mayores de 60 años tenemos un 80% de inmunización”

LV 19 Malargüe – FRANCISCO PINOL: “Hemos colocado más de 31 mil dosis”

LRA 1 Buenos Aires – JAVIER FARINA: Destacaron el avance de la vacunación y la baja en las camas UTI

LRA 1 Buenos Aires – ANALIA MYKIETIUK: “Hay que recalcar la importancia de utilizar el barbijo en lugares cerrados”

LRA 7 Córdoba – JORGE ALIAGA: “Los casos van bajando y eso se explica por el avance de la vacunación”

LRA 42 Gualeguaychú – “Mi Argentina”: Ya está disponible la credencial digital de vacunación

LRA 3 Santa Rosa – GUILLERMO DOCENA: “Estamos en una situación muy auspiciosa, pero la pandemia no terminó”

LRA 6 Mendoza – GABRIELA PIOVANO: Riesgo de nuevas variantes para alcanzar inmunidad de rebaño

LRA 26 Resistencia – ALDO LINERAS: “Ahora viene el tiempo de los desafíos”

LT 14 Paraná – Nuevas medidas: Entre Ríos analiza reabrir los tres pasos fronterizos con Uruguay

LRA 12 Santo Tomé – RICARDO FORSTER: “El Gobierno escuchó las demandas”

LT 14 Paraná – Relanzamiento tras las PASO: Nueva etapa de gestión con un gabinete reformulado

LRA 9 Esquel – HERNAN ALONSO: “No hay un programa de gobierno ni hay un rumbo”

LRA 26 Resistencia – MARIA PILATTI VERGARA: “El peronismo no debe enojarse con el electorado, sino dar soluciones”

LRA 3 Santa Rosa – LUIS QUEVEDO: “La sociedad le cobró un año y medio muy duro al FdT”

LRA 1 Buenos Aires – MARIO GIORGI: “Acciones de los Juntos, en el mientras tanto”

LRA 1 Buenos Aires – CARLOS ACHETONI: El campo y la designación de Julián Domínguez

LRA 6 Mendoza – PreViaje: Aumentó la venta respeto a años anteriores

LRA 1 Buenos Aires – Nuevo mercado: Argentina exporta Yerba Mate a Vietnam

LRA 1 Buenos Aires

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, junto al jefe de Gabinete de Ministros, Juan Manzur, brindaron una conferencia de prensa en la que el Gobierno anunció flexibilizaciones de las medidas de cuidado en consecuencia del análisis de la situación epidemiológica.

En ese sentido, Vizzotti destacó que la Argentina “ha sido exitosa en contener el ingreso de la variante Delta” y remarcó que “estamos en un momento de un descenso sostenido de casos de coronavirus” en todo el país.

Por su parte, Manzur, afirmó que, “si los números de contagios de coronavirus continúan así, podríamos decir que estamos transitando el final de la pandemia”.

LRA 13 Bahía Blanca

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se sumó a las medidas de flexibilización dictadas por el Gobierno nacional y además tomó otras relacionadas con la educación.

Entre ellas, la de que los alumnos irán a clases de refuerzo a contraturno y los sábados para recuperar los contenidos perdidos por las restricciones en pandemia.

“Es un refuerzo escolar para la recuperación de contenidos e intensificación de la enseñanza. En algunos casos va a ser obligatorio y en otros recomendado”, detalló Kicillof. Explicó que “en cada una de las escuelas se va a comunicar a las familias cómo van a ser las actividades de cada uno de los chicos”.

También habrá talleres de lectura, escritura y matemática para todos los estudiantes de 1º y 2º año de primaria, independientemente de los saberes alcanzados. Y en el nivel inicial, se enfatizará en la preparación para el comienzo de la primaria de quienes están en el último año del jardín.

LRA 1 Buenos Aires

Mario analizó el anunció del Gobierno sobre la apertura “gradual y cuidada” de las fronteras. A partir del 1 de octubre se incrementará el cupo de ingreso progresivo en todos los corredores seguros, aeropuertos, puertos y pasos terrestres, mientras que desde el 1 de noviembre se autoriza el ingreso de extranjeros que deberán cumplir ciertos requisitos. El uso de barbijo al aire libre dejará de ser obligatorio.

También reflexionó sobre las actividades de los nuevos ministros. “Aníbal Fernández confirmó que mantendrá las cúpulas de las fuerzas federales. Primero llega la actividad, después los anuncios y por últimos los beneficios si se quieren. Un Gobierno no se construye en un día pero hay una gestualidad diferente”.

LRA 1 Buenos Aires

El periodista de Radio Nacional LRA 5 Rosario, Diego Frisco, habló del encuentro entre el ministro de Seguridad de la Nación y el gobernador de Santa Fe. Más adelante se reunirá con Marcelo Sain, actual director del Organismo de Investigaciones del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

“Que el primer día de ministro Aníbal Fernández se encargue de esta ciudad, marca un contraste con Sabina Frederic. En ese sentido larga con ventaja”, señaló el cronista que, además, contó que Omar Perotti le pidió el envío de más efectivos de fuerzas federales y crear una unidad especial para combatir el narcotráfico”.

Durante el fin de semana se cometieron cinco homicidios en Rosario y en lo que va del 2021 ya son 143 los fallecidos en este contexto.

Nacional Folklórica

El gobernador de La Rioja, quien durante el último fin de semana fue anfitrión de la cumbre del presidente Alberto Fernández con gobernadores, aseguró que los mandatarios provinciales le plantearon al jefe de Estado que se harán cargo de que la sociedad “recupere la confianza en el peronismo” rumbo a las legislativas del 14 de noviembre próximo.

En la reunión, los gobernadores acordaron con el Presidente acelerar los anuncios sociales y económicos para revertir el resultado electoral.

LRA 1 Buenos Aires

Omar Plaini, secretario general del Sindicato de Vendedores de Diario y Revistas y senador provincial del Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires, hizo alusión a la reestructuración del Gabinete Nacional de cara a la pospandemia y a las medidas económicas previstas por el gobierno nacional.

En ese marco, se refirió a la convocatoria prevista para esta jornada del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario mínimo, vital y móvil que reanudará la agenda salaria, en el marco de la reactivación económica.

Plaini destacó las declaraciones efectuadas por el presidente Alberto Fernández contra la flexibilización de derechos laborales y confió en que “el campo nacional y popular pueda llevar adelante los cambios de mejora de la vida de las y los ciudadanos”.

A propósito de los cambios en el Gabinete Nacional, consideró que el gobierno “ha ganado fortaleza política y representatividad” y que “es posible cambiar el resultado electoral y recuperar la expectativa y la esperanza”.

LRA 1 Buenos Aires

La saliente ministra de Gobierno bonaerense, quien será reemplazada por la diputada nacional Cristina Alvarez Rodríguez, se refirió a los cambios en el gabinete de la Provincia de Buenos Aires. El jefe de Gabinete será Martín Insaurralde y otro intendente que asumirá es Leonardo Nardini, de Malvinas Argentinas, quien estará a cargo del Ministerio de Infraestructura y servicios públicos.

“Hay que alinear precios y tarifas con salarios y jubilaciones, debemos reorientar el rumbo. Ese debe ser el objetivo desde aquí hasta el fin del mandato”, declaró la también candidata a senadora provincial, Teresa García, y agregó: “Estoy convencida de que se puede revertir el resultado”.

“Hay una gran hipocresía en las fuerzas políticas. Cuando se fue Vidal no quedaron todas las herramientas en la gobernación como ella decía”, aseguró con respecto a la oposición.

LRA 13 Bahía Blanca

Hebe habló de fake news, los cambios en el Gabinete nacional y las prioridades en la acción de Gobierno. Afirmó que la derecha se basa en el odio: “No tienen profundidad, no aman, salvo a los billetes verdes. No les importan los desprotegidos. Ya lo dijo Macri: que se mueran los que se tengan que morir”.

LRA 29 San Luis

Mayra Arena, estudiante Ciencias Políticas de la Universidad Tres de Febrero. Hizo un análisis de la derrota electoral del Frente de Todos: “El gobierno anterior nos había dejado mal, pero ahora hay una crisis de representación. Se podrían haber llevado dos agendas, los partidos las coaliciones que gobiernan, tienen que seguir girando alrededor del centro para equilibrar a la sociedad”.

LRA 1 Buenos Aires

El parlamentario del Mercosur Fabián “Pepín” Rodríguez Simón se presentó por videoconferencia ante la Comisión de Presupuesto y Asuntos Internos del Parlasur en el marco del proceso abierto en ese cuerpo legislativo para desplazarlo de su cargo, acusado de haber eludido el accionar de la justicia argentina tras haber viajado a Uruguay, donde pidió que se le conceda el estatus de refugiado político.

“Hizo su descargo y habló dos horas junto a su abogado. Argumentó ser un perseguido político y por eso eligió irse”, expresó desde Uruguay el periodista Fabián Cardozo.

En mayo de este año, la jueza María Servini declaró en rebeldía a Rodríguez Simón y ordenó su captura nacional e internacional, además de disponer la inhibición general de sus bienes.

LRA 12 Santo Tomé

En comunicación con Ernesto Alonso secretario de DDHH del centro de excombatientes de Islas Malvinas en La Plata, impulsor del amparo para poder identificar a los NN y actualmente integrante del Consejo Asesor de Malvinas se refirió acerca de los restos de los excombatientes de Malvinas que lograron ser identificados por un equipo forense del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

El resultado del análisis genético determinó 4 nuevas identidades que se encontraban inhumados en la sepultura C.1.10: Subalférez Guillermo Nasif; Cabo primero Marciano Verón, Cabo primero Carlos Misael Pereyra y Gendarme Juan Carlos Treppo.

Además, se confirmó la identidad del Primer alférez Ricardo Julio Sánchez, que había sido inhumado en la C.1.10 con nombre y se reasociaron restos óseos del Cabo Primero Víctor Samuel Guerrero, quien se encuentra inhumado en una tumba individual ya identificada. Todos ellos miembros de la Gendarmería Nacional que fue atacado por un misil británico.

“El proceso de identificación les dio la posibilidad a las familias la posibilidad de resolver el duelo, esto va a culminar cuando identifiquemos a todos aquellos que cayeron en el territorio insular” expresó Alonso.

LRA 30 Bariloche

Será este 22 de septiembre de 10 a 14 horas en el SUM del Paraje Villa Llanquín. Al respecto Lighuen Castillo, integrante de la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, dio detalles en diálogo con Radio Nacional Bariloche.

Castillo explicó que “el Renspa es el registro obligatorio de productores/as de alimentos, hay que llevar el DNI y la constancia de CUIL”.

Agregó que en esta oportunidad “sumamos la inscripción al ReNAF que si bien es voluntario tiene beneficios para los agricultores, por ejemplo, acceder a los programas y quedar eximidos de todas las tasas del SENASA por el convenio que firmamos este año. Pueden acceder a créditos con tasas diferenciales, abrir una cuenta bancaria, gestionar gratuitamente un posnet para comercializar sus productos, etc.”.

LRA 22 Jujuy

En el marco de los festejos por el Día del Jubilado, el contador Francisco Rodríguez, Director Ejecutivo del PAMI Jujuy, saludó a los integrantes de los diferentes Centros de Jubilados de la provincia, en especial a todos sus afiliados, y expresó: “Queremos aprovechar también para concientizar a la sociedad sobre el valor de nuestros adultos mayores que por ahí están un poco marginados o estigmatizados, y no debe ser así. Hay que ser agradecidos con ellos y por eso, entre otras acciones, estamos realizando la campaña del ´Buen Trato al Adulto Mayor´”.

LRA 26 Resistencia

Centeno analizó las disposiciones sanitarias anunciadas por el gobierno nacional, indicando: “No tienen aplicación automática y requiere que las provincias tomen decisiones al respecto. Una de las más importantes es que el uso de tapabocas será obligatorio en lugares cerrados, pero no así al aire libre. Además, hay liberación en diferentes actividades recreativas, deportivas, religiosas y reuniones sociales, entre otras. Todo esto se da en virtud del gran avance en el plan de vacunación que permite tomar estas decisiones”.

LU 4 Patagonia

El ministro de Salud de Chubut, Fabian Puratich, indicó que en la provincia “lo más importante fue llegar a los mayores de 50 años con la doble inmunización. Un 50% ha completado el esquema de vacunación, y con los mayores de 60 años tenemos un 80% de inmunización. Seguimos insistiendo para que la comunidad concurra a vacunarse”.

LV 19 Malargüe

En el Día de la Sanidad, el coordinador del Area Sanitaria de Malargüe, doctor Francisco Pinol, saludó a todos los compañeros que vienen trabajando arduamente de manera continua desde la pre pandemia y durante la misma. El médico brindó las cifras totales de lo realizado hasta el momento durante la emergencia sanitaria en la ciudad y en la zona rural, indicando que desde el Area, a lo largo de 2020 y 2021, han realizado cerca de cinco mil hisopados, de los cuáles más de dos mil dieron positivo de COVID-19.

Luego, Pinol destacó que los picos de la pandemia en el Departamento se dieron en octubre de 2020 y en el período mayo-junio de 2021.

LRA 1 Buenos Aires

Entre las últimas medidas anunciadas por el gobierno, una de ellas se trata del uso del barbijo que dejará de ser obligatorio al aire libre cuando se está circulando en forma individual; sí continúa su utilización en lugares cerrados y en espacios abiertos cuando hay aglomerados de personas.

En ese marco, el infectólogo Javier Farina pidió precaución y una importante comunicación al respecto de las nuevas decisiones: “Hay que salir con el tapaboca a la calle para ponérselo en el transporte público o en alguna de las otras actividades que se realizan en espacios cerrados”.

Por otra parte, destacó la baja de internados en las camas de unidad de terapia intensiva. “La vacunación lo logró, estamos en un mejor momento de la pandemia”, agregó.

LRA 1 Buenos Aires

La médica miembro de la Sociedad Argentina de Infectología, Analía Mykietiuk, señaló que son positivas las medidas pero que se debe recordar la importancia de usar el tapaboca en lugares cerrados, con poca ventilación o al aire libre cuando hay aglomeración de personas.

La especialista en la salud también dijo que en el país existe una ventaja frente a la variante Delta ya que hay una cultura importante sobre la vacunación y por el avance de la campaña de inmunización. “La población tiene una conducta muy responsable. La nueva cepa impactó más en lugares donde las dosis no se consideraron importantes”, agregó.

LRA 7 Córdoba

Luego de las nuevas medidas sanitarias dadas a conocer por el Ministerio de Salud de la Nación, que incluyen la posibilidad de dejar de usar el tapabocas en espacios abiertos, Jorge Aliaga, físico e investigador del CONICET, señaló: “Se temía un avance de la variante Delta, y eso no se dio. El escenario permite avanzar en lo que la gente demanda y que tiene que ver con ir regresando lentamente a una vida más normal”.

LRA 42 Gualeguaychú

La aplicación “Mi Argentina” lanzó una nueva opción en la parte referida a “Mis documentos”, que muestra el calendario de vacunación COVID-19. Se trata de una credencial digital de vacunación que se suma a la del DNI digital, la de la licencia de conducir y otros documentos personales disponibles en el teléfono celular.

En principio no reemplaza al carnet físico que se brinda en el vacunatorio, pero si lo complementa en caso de mostrar el estado de vacunación para ingresar a algún lugar.

LRA 3 Santa Rosa

Guillermo Docena, investigador del CONICET, explicó cuál es la situación de la variante Delta de coronavirus en Argentina. “Estamos en un situación muy auspiciosa, pero de ninguna manera la pandemia ha terminado”, dijo el investigador.

LRA 6 Mendoza

La doctora Gabriela Piovano, infectóloga del Hospital Muñiz, se refirió al inicio de la vacunación a adolescentes sin factores de riesgo prevista para los próximos días, y luego reflexionó sobre los relajamientos en torno a las flexibilizaciones de la circulación.

“Las variantes ponen en jaque la inmunidad de rebaño”, indicó la profesional, a la vez que advirtió que “en la medida que cada país hace la suya implica un problema, porque la pandemia es un problema global que exige una respuesta global”.

LRA 26 Resistencia

El decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) fue designado por el gobernador Jorge Capitanich como nuevo ministro de Educación del Chaco. “No me sorprende la reacción de gran cantidad de personas que me demostró su cariño a través de muchísimos mensajes. Es un momento de alegría, y ahora viene el tiempo de los desafíos”, expresó Lineras.

LT 14 Paraná

Franco Ferrari, secretario General de Gobernación, se refirió a la posible apertura de los pasos fronterizos de Entre Ríos con Uruguay, en el marco de las nuevas medidas que se permiten en la pandemia. “El flujo comercial turístico se vio suspendido por las restricciones”, indicó Ferrari e informó que el gobernador provincial, Gustavo Bordet, pretende avanzar en la apertura de los tres pasos fronterizos (Concordia-Salto, Colón-Paysandú y Gualeguaychú-Fray Bentos), pero se espera la respuesta por parte de las autoridades del país vecino.

LRA 12 Santo Tomé

En comunicación con el filósofo y asesor presidencial, Ricardo Forster hizo referencia a la situación que está viviendo el gobierno en estos días luego de las elecciones PASO.

“Con las medidas que el gobierno está tomando y va a profundizar esta semana, medidas de recomposición salarial, de recomposición jubilatoria, de multiplicación de la obra pública y de una reactivación económica que ahora va a tener un impacto mayor por un crecimiento del mercado interno en la medida que mejoren los ingresos de los argentinos, era una demanda a la que hay que responder. No nos olvidemos que son elecciones de medio término que sirven para que un gobierno preste atención para corregir para darle consistencia al rumbo” manifestó Forster.

En esa misma línea sostuvo que “para ganar una elección, no se la gana con dirigentes que hablen sino cuando la base de sustentación, la militancia son capaces de sentir que se están identificando profundamente con las decisiones del gobierno”.

LRA 29 San Luis

La Justicia Electoral Nacional confirmó que son cinco los partidos o alianzas electorales que competirán en los cargos de Diputados Nacionales el próximo 14 de noviembre.

LT 14 Paraná

El Presidente de la Nación, Alberto Fernández, le tomó juramento a seis nuevos ministros, una reestructuración del equipo gubernamental con la que procura profundizar las políticas de reactivación económica. “No somos parte del país que quiere flexibilizar derechos de los que trabajan”, afirmó el Jefe de Estado al encabezar en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada la ceremonia de juramento de los nuevos ministros que se incorporaron al gabinete nacional.

LRA 9 Esquel

El concejal Hernán Alonso realizó un análisis político, manifestando: “Es una situación política complicada la que vive el Ejecutivo municipal y el Concejo Deliberante”. Con respecto a la consulta sobre la rotación de funcionarios, el legislador dijo: “El intendente no logra armar un equipo ni tampoco un organigrama dentro del municipio”, y luego confirmó: “La interna de las PASO repercutió fuertemente en el Concejo Deliberante”.

LRA 26 Resistencia

“Con la carta de Cristina Fernández y los cambios en el gabinete nacional anunciados por el Presidente nos sentimos más tranquilos al advertir que se pudo congeniar y asimilar las causas del resultado en las PASO. Esto significa que hay un cambio en las decisiones políticas y que serán atendidos los reclamos de la sociedad”, dijo la senadora por el Chaco, María Pilatti Vergara.

LRA 3 Santa Rosa

El sociólogo Luis Alberto Quevedo analizó la situación política pos elecciones PASO en un contexto de pandemia, nuevos anuncios y cambios en el gabinete nacional.

“Al 2019 no se puede volver, porque pasó un año y medio de mucho dolor y de mucho encierro en el doble sentido, porque nos quedamos adentro de nuestras casas y un encierro de las políticas que se esperaban que implementara el Frente de Todos. La sociedad entró en pausa y tuvimos que esperar que la pandemia hiciera su ciclo”, expresó en Rebeldes sin cauce.

“La sociedad no premió al Frente de Todos; le cobró un año y medio muy duro que se vivió en Argentina”, agregó.

LRA 1 Buenos Aires

Mario analizó el comportamiento de los principales referentes de la oposición, de cara al encuentro que mantendrá la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio, y dio por reiniciada la campaña electoral para los comicios del 14 de noviembre.

LRA 1 Buenos Aires

El presidente de la Federación Agraria Argentina, se refirió del nuevo Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, y analizó la situación que atraviesa el sector. “Si bien con Basterra había diálogo, creo que Domínguez puede tener un peso específico de mayor poder de decisión”, consideró.

LRA 6 Mendoza

Pablo García, presidente de la Asociación Mendocina de Agencias de Viajes y Turismo, detalló cual es la situación en Mendoza, diciendo: “Sin dudas el PreViaje ha ayudado un montón después de una temporada muy mala. Esta segunda edición, con herramientas más preparadas, les ha servido a las agencias para mover más la economía y se han duplicado las ventas de acuerdo a años anteriores”.

LRA 1 Buenos Aires

Así lo informó Cancillería, constituyéndose en un nuevo mercado para los productos nacionales. Se trata de un envió de siete toneladas de la marca Taragüí, del molino correntino Establecimiento Las Marías, incluyendo yerba mate en formato tradicional, en saquitos y también para infusoras del estilo French Press.

Estos productos, importados a Vietnam por la empresa Matéa ya están disponibles en restaurantes, tiendas especializadas y tiendas online de las principales ciudades del país. La infusión más popular de Argentina se está vendiendo con éxito aquí debido a la excelente recepción de los consumidores locales.

LRA 7 Córdoba

El secretario General de SADOP Córdoba, Gerardo Bernardi, señaló que la entidad no fue consultada acerca de la vuelta a la presencialidad absoluta en todos los niveles educativos. “Estamos de acuerdo con la medida, pero nos enteramos por un mensaje de Whatsapp. No hemos sido consultados y debería haber mecanismos más democráticos para tomar estas decisiones”, indicó Bernardi.

LT 14 Paraná

Marcelo Barsuglia, Secretario General de la FEHGRA se refirió al anuncio de la ministra de Salud, Carla Vizzotti, y del Jefe de Gabinete, Juan Manzur, donde se permite un aforo del 100% en bares y restaurantes. “Son noticias buenas y estamos volviendo a una cierta normalidad, pero hay que continuar con los cuidados”, resaltó Barsuglia. Por su parte, el Secretario General de la UTHGRA, seccional Paraná, Hugo Permayú, aseguró que era una noticia esperada hacía mucho tiempo.

LRA 9 Esquel

Susana Sanhueza, integrante del Sindicato de Trabajadores Judiciales de Chubut (SiTraJuch), confirmó el inicio de las medidas, y por su parte, Cristian Brugo, desde la circunscripción Esquel, informó los motivos del paro afirmando: “Hasta que no tengamos una respuesta clara vamos a seguir con las asambleas”.

LRA 27 Catamarca

“A nosotros nos sorprendió tanto como a la mayoría de la gente que trabajamos en el día a día en el canal. Hablan de un vaciamiento de contenido y de la falta de cobertura en algunos eventos, cuando invertimos en escenografía en el estudio principal para llevar adelante los nuevos programas. Hicimos inversiones y compras como un mixer y una cámara 4K, porque la idea es ir modernizándonos y estar a la altura de lo que nos exige la demanda actual de televidentes”, explicó Pablo Sastre, integrante del directorio de Catamarca Radio y Televisión, sobre una nota publicada por algunos trabajadores del medio.

LRA 26 Resistencia

“En las últimas semanas existieron agresiones y mensajes de odio contra diferentes identidades tanto a nivel local como nacional, y creo que hay que explicarlos desde la cotidianeidad. Es importante visibilizarlos porque son un problema social que requiere la intervención del Estado. No existe una supuesta normalidad, sino que son prejuicios que terminan justificando los actos de odio que se dieron últimamente, y hay que actuar desde todos los ámbitos para que las personas puedan vivir en condiciones de igualdad y libres de violencia. Nada justifica el odio”, expresó el especialista diversidades, Franco Ramírez.

LRA 55 Río Senguer

Amancay Quintriqueo se convirtió en la primera lonko mujer de la comunidad mapuche Lof Kinxikew de Río Negro que llegó a ocupar el máximo cargo luego de que se desplazara al hombre que dirigía la comunidad, tras ser acusado de abuso sexual y violencia de Género. Amancay detalló que la comunidad (lof) se constituyó en 2003 “y soy la primera mujer, en 17 años, en llegar a longko (jefa) como parte de un proceso natural de empoderamiento de las mujeres”.

LRA 27 Catamarca

“Tenemos una consulta pública, que es un espacio donde vamos a estar comentándoles a los pobladores del este de la provincia que realizaremos una obra en esa zona. En este momento estamos en la etapa del proyecto en la cual le hacemos una consulta a la población, y en realidad los ponemos en conocimiento sobre la obra, sobre cómo va a ser la etapa constructiva, cuáles son los beneficios que van a tener, etc.”, comentó la Secretaria del Agua del Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente, ingeniera Florencia Zaraus.

LT 12 Paso de los Libres

Sara Alegre detalló que son 13 los barrios seleccionados en Paso de los Libres e informó que el primero en ser beneficiado a través del programa del Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP) es el Barrio Luján.

LRA 26 Resistencia

“Monitoreamos los efectos de la tormenta que afectó a gran parte de la provincia y en el área metropolitana funcionaron normalmente las bombas de desagüe que se pusieron en funcionamiento. Las previsiones indican que en lo que resta del año las precipitaciones serán normales o inferiores, es decir que no se revertirá el actual déficit hídrico. Además, en lo referido al río Paraná, aún continúa con su extrema bajante, la cual continuará en los próximos meses”, señaló Gustavo D’ Alessandro, perteneciente a la Administración Provincial del Agua (APA).

LRA 9 Esquel

“Argentina Programa” es una capacitación en programación gratuita y virtual organizada en dos etapas: #SéProgramar, en donde se aprenderán los fundamentos básicos para aprender a programar, y #YoProgramo, para profundizar los conocimientos y la capacitación para convertirse en un programador web full stack junior. Las dos etapas cuentan con una certificación conjunta del Ministerio de Desarrollo Productivo y la Cámara Argentina de la Industria de Software (CESSI), en tanto el responsable de Punto Digital, Claudio Echauri, se refirió a la puesta en práctiva de la nueva capacitación.

LRA 7 Córdoba

El nuevo jingle de la radio pública de Córdoba posee características que van desde el trap al pop, abarcando diversos géneros urbanos. La pieza musical define la identidad de la emisora en la actualidad e invita a la audiencia a ser parte de la radio. Marcya y Luki son les artistas cordobeses que crearon la composición musical y la letra del nuevo jingle, el cual ya se escucha a través de las frecuencias AM 750 y FM 100.1.

La producción estuvo en manos de Oviedo, mientras que la directora de la emisora, María Elena Troncoso, acompañó el proceso creativo del jingle.

LRA 26 Resistencia

“El canto mapuche es un medio de sanación y siempre está relacionado con la naturaleza. Es circular porque es una dedicatoria y una ofrenda, se canta en ceremonias con interpretación de diferentes instrumentos”, dijo la artista oriunda de San Carlos de Bariloche, Carina Carriqueo, dedicada desde su adolescencia al rescate y a la preservación del canto en mapuzungún.

LV 8 Libertador

El abogado Diego Garrazi se refirió a la llamada Ley Google, la cual busca que las grandes plataformas de internet paguen a los medios de comunicación por difundir sus contenidos de noticias. Según explicó el letrado, la regulación de esta relación tiene “el objetivo de compensar los ingresos publicitarios que los medios dejan de percibir en favor de las redes sociales y otras plataformas”.

LRA 14 Santa Fe

La orquesta de barrio “Sobra Milonga”, presenta su tercer disco titulado “Rumor de orquesta”. Sospechosamente Light conversó con Leky Godoy, vocalista, compositor y productor, acerca de su nuevo material que fue gestado en pandemia, con el concepto de compartir su música con artistas que la banda admira: Juanchi Baleiron, Hugo Lobo, Manuel Moretti, Hernán “Cabra” de Vega, entre otros.

LRA 1 Buenos Aires

Con motivo del 70 aniversario de la primera transmisión de la TV Pública, a partir de este 21 de septiembre, la conductora y actriz junto a “Coco” Silly presentan un programa de variedades que recorrerá la historia del canal y, de la mano de artistas destacados, sus programas más emblemáticos.

“70” irá de martes a jueves a las 22 de cara al próximo 17 de octubre, cuando se cumpla otro número redondo desde que en 1951 se convirtió en la primera estación de televisión en transmitir en el país.

En el primer envío, Cecilia Roth recordará su participación en ficciones como “En Terapia” y “Supermax”, mientras que Alejandro Dolina repasará algunas de sus creaciones, como “La Barra de Dolina”, “El Show de Alejandro Molina” y “El Bar del Infierno”.

En tanto, el periodista Miguel ‘Tití’ Fernández repasará transmisiones de fútbol memorables y Reina Reech recordará “Reina en Colores”, el programa para la niñez que encabezó en los años ´90.

Nacional Folklórica

Oscar “Cholo” Gómez Castañón entrevistó a Mario Boari, propietario del Patio del Mate, en Gualeguaychú.

Afirmó poseer más de 6.000 mates de diversas confecciones, calabacita, de asta, de distintos tipos de madera torneada, al igual que las bombillas, todos los productos representan las distintas regiones de nuestro país.

Expresa su predilección por el mate de calabacita y bombilla de alpaca o plata.

El Patio puede visitarse todos los días, donde producen y venden sus productos, incluyendo envíos a otras provincias.

LV 8 Libertador

A comienzos de este año, varios artistas plásticos mendocinos se agruparon en la Asamblea de Trabajadores de las Artes Visuales para organizarse en los reclamos que creen pertinentes ante las circunstancias que padecen: falta de trabajo y remuneraciones, pocas posibilidades de exhibición y venta de sus obras, situación en la que están inmersos desde hace tiempo y que la pandemia agudizó. De los reclamos vehementes surgieron reuniones con el Ministerio de Cultura de la Provincia, reuniones que no calmaron los ánimos lo suficiente.

No hace mucho León Gieco envió un apoyo explícito por las redes a los reclamos de la Asamblea, también el Ministerio de Cultura de la Nación visibilizó el caso, lo mismo la Sociedad de Artistas Plásticos de Mendoza y la Facultad de Artes y Diseño de la UNCuyo expresó su apoyo en un documento firmado por sus autoridades.

LRA 13 Bahía Blanca

El base Juan Pablo Morán se convirtió en el jugador que más puntos convirtió en la historia de la Asociación Bahiense de Básquetbol, que organiza torneos desde 1929.

“Pollo” llegó a 11.013 puntos con los 6 marcados el último jueves -16 de septiembre- cuando su equipo, Bahiense del Norte, venció a Villa Mitre 79-57 por la segunda fecha del campeonato de Primera división de la ABB.

Ojo…, con responsabilidad

Día de la Primavera, primera mañana. El flamante jefe de Gabinete y la ministra de salud, anunciaron el levantamiento de ciertas restricciones.

Por favor salgamos con responsabilidad y no como perrito de departamento, al que cuando lo soltás, sale como busca pie sin GPS.

Seguramente ya van aparecer, los que critiquen estos levantamientos. Y aunque parezca increíble, serán los mismos anti vacunas de otro momento. Forman parte del gata florismo existente. Folclore nacional.

A respetar los aforos

A respetar la distancia.

A usar el barbijo donde corresponde.

De nosotros depende, no volver atrás. El pueblo unido, jamás será vencido!!! (Ojo…, unidos, no amontonados).

