Aclaran situación actual de Catamarca Radio y Televisión

“A nosotros nos sorprendió tanto como a la mayoría de la gente que trabajamos en el día a día en el canal. Hablan de un vaciamiento de contenido del canal y de la falta de cobertura en algunos eventos, cuando invertimos en escenografía en el estudio principal, para llevar adelante los nuevos programas. Hicimos inversiones y compras, como un mixer y una cámara 4K, porque la idea es ir modernizándonos y estar a la altura de lo que nos exige la demanda actual de televidentes”, explicaba Pablo Sastre, integrante del directorio de Catamarca Radio y Televisión, sobre una nota publicada por algunos trabajadores del medio, en diálogo con Nacional Catamarca.

Además, sobre esta situación comentó: “Antes de la nota nos habíamos reunido con los delegados gremiales, como lo hacemos periódicamente, en donde nos plantearon su preocupación de que iba a pasar con el canal, teniendo en cuenta las declaraciones no formales sobre una reestructuración de los ministerios. Tratamos de llevarles la mayor tranquilidad posible, porque el canal en el 2013, de ser un canal estatal pasó a ser una sociedad del estado y no corrió riesgo la estabilidad laboral de ningún empleado. Al igual que en el 2020 pasaron del Ministerio de Comunicación al de Ciencia e Innovación Tecnológica, y la estabilidad laboral no corrió ningún riesgo”.