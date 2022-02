Diario de Radio Nacional 20/02/2022

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

Agenda Nacional

LRA 1 Buenos Aires - HAY 17 FOCOS DE INCENDIO ACTIVOS: El Gobierno desplegó brigadistas y maquinaria por incendios en Corrientes

LRA 1 Buenos Aires - ALTO NIVEL DE VACUNACION EN ENTRE RIOS: Se mantiene en descenso la curva de casos de coronavirus

LRA 10 Ushuaia e Islas Malvinas - VACUNACION CONTRA EL COVID 19: Operativo de vacunación contra el COVID en la UNTDF

LRA 1 Buenos Aires - EDUARDO FEBBRO: Nueva escalada de tensión entre Rusia y Occidente por Ucrania

LRA 1 Buenos Aires - CLAUDIO LOZANO: "La recuperación de la actividad económica del país está ocurriendo"

LRA 4 Salta - NATALIA CARABAJAL FIGUEROA: Comenzó un nuevo Juicio de Lesa Humanidad en Bahía Blanca

LRA 14 Santa Fe - CELIA ARENA: “La educación para la Provincia es eje troncal para combatir la inseguridad”

LRA 1 Buenos Aires - SERGIO WISCHÑEVSKY: "La Batalla de Salta definió que el norte sea argentino"

LRA 53 San Martín de los Andes - SANTIAGO URRIBARRI: "Tenemos que cambiar los hábitos y mejorar nuestro medio ambiente "

LRA 2 Viedma - TURISMO: Victoria, ciudad de turismo ufológico

LRA 1 Buenos Aires - CHARO BOGARIN: "El arte es político y debe reflejar la voz de aquello que no se visibiliza"

LT 11 Concepción del Uruguay -DIANA GUILLEN: "Hay que estar al lado de los productores para resolver problemas"

LRA 9 Esquel - Trevelin-Corcovado: Se firmó en Buenos Aires el contrato del segundo tramo de la ruta 17

LT 11 Concepción del Uruguay - NICOLAS GOLDFINGER: "En la industria podemos tomar como referencia a Brasil"

LRA 18 Río Turbio - DARIO MENNA: “La participación de la empresa YCRT es necesaria para la comunidad”

LT 11 Concepción del Uruguay -LEONARDO GREGORI: "Venimos trabajando en el mejoramiento de la semilla"

Títulos de Tapa | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

El Gobierno nacional, en articulación con autoridades provinciales, desplegó una serie de medidas para dar respuesta a la emergencia provocada por el avance de las llamas en Corrientes, mediante el envío de brigadistas, maquinaria pesada, helicópteros y aviones hidrantes, que buscan contener los incendios forestales y extinguirlos.

La bióloga y titular de la Fundación Rewilding Argentina, Sofía Heinonen, dio detalles al respecto y afirmó que "hay una extrema sequía". "Muchos de los espacios acuáticos están secos, que es donde se refugian los animales", agregó.

En ese marco, lamentó que "la gente habitualmente prende fuego" con distintos objetivos, como "agrandar su campo" o "administrar el ganado". Además, manifestó la importancia de "recuperar el ecosistema completo".

Por su parte, Ricardo Marturet, periodista de Radio Nacional General Madariaga, Paso de los Libres, señaló que "el fuego se empezó a volver incontrolable" y lamentó que "ya es común respirar humo".

Tras señalar que en la provincia de Corrientes no hay una política ambientalista para prevenir y luchar contra los incendios, expresó que "para hoy y mañana está pronosticado lluvia".

LRA 1 Buenos Aires

En Entre Ríos se registraron ayer 111 casos nuevos de enfermos de Covid-19. El periodista de Radio Nacional Gualeguaychú Elidelmar Otman describió la situación epidemiológica de la provincia y destacó que "la curva viene en descenso".

En ese sentido, resaltó el alto nivel de vacunación contra el coronavirus, al precisar que el 86% de la población entrerriana ya recibió la primera dosis, al tiempo que indicó que un 77% ya tiene dos dosis aplicadas.

LRA 10 Ushuaia e Islas Malvinas

El Ministerio de Salud de la Provincia llevará adelante este viernes un operativo de vacunación contra el COVID 19 destinado a la comunidad educativa de la Universidad Nacional Tierra del Fuego con sede en Ushuaia. Estará dirigido a los 350 estudiantes que inician el curso de ingreso y para el grupo de docentes. Las actividades se realizarán de 17:00 a 21:00 horas.

La responsable de la Campaña de Vacunación contra el COVID 19 Ángeles Morseletto sostuvo que durante el operativo las personas podrán iniciar la vacunación, completar esquema o colocar refuerzo de tercera dosis.

La profesional indicó que por estos días el Ministerio de Salud vacuna con Sputnik V, Cansino y Pfizer, en el caso de las personas que deban viajar al exterior en lo inmediato.

LRA 1 Buenos Aires

Bielorrusia anunció hoy la prolongación de ejercicios militares con Rusia debido a las tensiones con la vecina Ucrania y el agravamiento de combates entre el Ejército ucraniano y separatistas rusoparlantes en una zona fronteriza con territorio ruso. El periodista y corresponsal de Página/12 en Francia, Eduardo Febbro, analizó el actual conflicto y afirmó que "Estados Unidos quiere desplazar a Rusia del juego", al señalar que "tiene la ambición de reemplazar el orden energético".

LRA 1 Buenos Aires

El director del Banco Nación se refirió a la situación socioeconómica del país y expresó que "la Argentina tiene una situación bastante favorable para poder orientar sus procesos de recuperación de la situación económica y social".

"Estamos en un contexto de recuperación, signado por niveles de desigualdad importantes que no han permitido que esta recuperación se note", señaló Claudio Lozano.

Tras expresar que "la eventual posibilidad de que el Fondo Monetario Internacional intervenga no es una buena noticia, porque pone límites al proceso de crecimiento" de Argentina, el dirigente de Unidad Popular dijo que "el país no resolvió el problema y que se va a reestructurar la deuda de nuevo en un par de años".

LRA 4 Salta

La periodista Natalia Carabajal Figueroa cubre para la radio pública los juicios de la Megacausa Zona 5, por delitos Lesa Humanidad. Esta causa enjuicia a 38 imputados, son personas de 70 a 90 años promedio, que cometieron delitos como asesinato, desaparición de personas, torturas y robos de bebés.

Ayer, en la sede del Tribunal donde se realiza el 8vo Juicio, estuvo presente un representante de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, el director Nacional de Asuntos Jurídicos Nacionales en Materia de Derechos Humanos

Federico Fromm quien dijo que es importante que estos juicios se estén realizando. Esta Secretaría es querellante junto con la agrupación H.I.J.O.S. Bahía Blanca y la Subsecretaria de DDHH de la Provincia de Buenos Aires.

LRA 14 Santa Fe

“Nacionalmente” dialogó con la ministra de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Celia Arena, acerca de la primera reunión de la Junta provincial de Seguridad realizada ayer en el Salón Blanco de Casa de Gobierno, con la participación de los 3 poderes del Estado.

“La magnitud del problema de la inseguridad que azota a la provincia desde hace bastante tiempo requiere del fortalecimiento de espacios como el ayer donde pudimos dialogar e intercambiar información y construir una visión compartida a partir de las miradas distintas que tenemos porque la Junta provincial de Seguridad, según el Decreto de su conformación, está integrada por miembros de los 3 poderes”, comenzó explicando Arena.

LRA 1 Buenos Aires

Se cumple hoy el 209° aniversario de la Batalla de Salta, librada el 20 de febrero de 1813, cuando el Ejército del Norte, al mando del general Manuel Belgrano, venció a las tropas realistas de Pío Tristán. El historiador hizo una reseña sobre aquel acontecimiento y afirmó que "este triunfo fue decisivo". Tras expresar que "la Batalla de Salta definió que el norte sea argentino", Sergio Wischñevsky explicó que la superficie de "Argentina pudo haber sido diferente a lo que es y hoy somos el octavo país más grande del mundo".

LRA 53 San Martín de los Andes

Así lo manifestó Santiago Urribarri, referente de Agroecologia en el programa #ExpresoNacional con respecto al compostaje, tema central sobre el que estará hablando hoy en el marco de la Fiesta Nacional de los Jardines en Villa La Angostura.

Urribarri hablo del evento, que comenzó el día jueves y se extiende hasta mañana, que es una fiesta de gran atractivo turístico pero también una motivación para residentes de La Angostura para mantener sus jardines floridos, la belleza de la ciudad y el medio-ambiente saludable.

LRA 2 Viedma

El avistamiento de OVNIS es un fenómeno que en todo el mundo moviliza a viajeros, motivados por la idea de observar un fenómeno paranormal.

La localidad de Victoria en la provincia de Entre Ríos cuenta con el primer Museo del Ovni que surgió en América del Sur; atractivo para miles de turista.

La localidad, que no supera los 40 mil habitantes, es conocida por ser uno de los lugares donde mayor cantidad de avistamientos, pero además un lugar donde la investigación científica le da un carácter más enigmático aún.

LRA 1 Buenos Aires

La cantautora hizo un repaso por su carrera artística y vida personal y contó: "Empecé a hacer música desde los 30 años, cuando inicié este camino de composición musical y actuar en escenarios". Tras señalar que el disco La Charo "es un canto a Latinoamérica", Charo Bogarín expresó: "Me inspiro en ritmos, sonidos e instrumentos que son de los países del continente".

En ese marco, la artista distinguida por su trabajo musical de investigación de los cantos de los pueblos originarios del norte argentino, manifestó: "El arte es político y debe reflejar la voz de aquello que no se visibiliza".

Política | Volver al inicio

LT 11 Concepción del Uruguay

Guillén, quien fue la primera presidenta del SENASA, encabeza nuevamente el ente, e hizo referencia a cómo está creciendo el organismo luego del vaciamiento de la administración macrista y, posteriormente, analizó lo que sucede en Corrientes con los incendios.

“En este momento de desastre, el vicepresidente del SENASA está viajando hacia allá, porque tenemos claro que hay que estar al lado de los productores para resolver los problemas", dijo Guillén, y luego señaló: "Con algo como esta emergencia, el movimiento de hacienda no puede ser burocrático. Hay que encontrar una salida, más en una situación de emergencia como la que estamos viviendo".

LRA 9 Esquel

Ariel Molina, intendente de Corcovado, mencionó el convenio de obra firmado en Buenos Aires para la pavimentación de la ruta provincial 17, en el tramo que une Corcovado con Trevelin.

Molina indicó que el mismo será financiado por Vialidad Nacional, informando luego que la semana próxima se conocerán los pliegos de licitación y en 30 días se estarían abriendo los sobres para, posteriormente, adjudicar la obra, con el objetivo de poner en marcha el segundo tramo, el cual llegará hasta la conocida subida de Miguens.

Economía | Volver al inicio

LT 11 Concepción del Uruguay

Nicolás Goldfinger, de la empresa de maquinaria avícola Equindo se refirió hoy en el programa Cadenas de Valor a la actualidad del mercado, a la oferta y a la tecnología que se utiliza hoy para el aprovechamiento del pollo en Argentina. Goldfinger destacó: "En muchos aspectos como parte de la industria podemos tomar referencia lo que es Brasil". Al referirse a los equipamientos en el mercado, dijo: "Somos muy fuertes en varias líneas de inyección y marinado y tenemos líneas para trabajar desde 500 a 800 pollos/hora".

LRA 18 Río Turbio

En una entrevista con Darío Menna, Intendente de Rio Turbio, contó detalles sobre una reunión que mantuvo con el Interventor y el Coordinador de la empresa YCRT, dónde llegaron a importantes acuerdos y se encauzaron las relaciones.

“Volvimos a tener los lazos con la empresa YCRT, al comienzo hubo muchos malos entendidos, pero ahora vamos a tratar de empezar de cero, para el beneficio de la empresa” manifestó. En este sentido, de manera conjunta, el municipio de Rio Turbio, Vialidad Provincial e YCRT, gestionaran a nivel provincial, lo que refiere a dejar en condiciones la Ruta Complementaria N° 20.

LT 11 Concepción del Uruguay

El Ingeniero Agrónomo Leonardo Gregori de la Experimental Inta Concepción se refirió en el programa Cadenas de Valor a lo que fue la campaña 20/21 y la presente y al trabajo que realizan en cuanto al manejo de cultivos donde se produce el arroz y los sistemas de manejo en cada región. "En el arroz la estación experimental trabaja en el manejo de cultivos que tiene que ver con sistemas alternativos de riego, sobre todo para nuestra región", dijo.

Gregori destacó: "La campaña 20/21 fue muy similar a esta que no hubo precipitaciones y hubo que sembrar tarde" en este contexto no se preveía que la campaña pudiera ser buena "Los productores pensaban que iba a ser una mala campaña y los rendimientos fueron excelentes, fue uno de los más altos en los últimos 6 años". Respecto al trabajo que realiza la experimental, Gregori dijo: "Desde Inta venimos trabajando en el mejoramiento de la semilla", "La idea es que lleguemos a un 80% de eficiencia de implantación".

Laborales | Volver al inicio

LV 8 Libertador

Daniel González, secretario adjunto de AMPROS, aseguró que la propuesta del Gobierno mendocino “no contempla el esfuerzo que han realizado todos los profesionales de la salud y la diferenciación que se debe tener por la formación, la capacitación y la responsabilidad con la salud de los mendocinos. Esta oferta del 40 %, más la suma fija en bonos, es insuficiente, y pedimos que se tenga en cuenta el aumento que se corresponde con la inflación”.

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa

El Gobierno provincial otorgará un aumento del 21% al salario básico, para cerrar la paritaria docente de 2021. “Se les anticipó que se accede desde el Gobierno provincial a incrementar en ese 21% para empezar a discutir el salario 2022. Es una conquista del primer tramo y un reconocimiento de la inflación del 2021. En esta semana y hasta las próximas semanas vamos a discutir lo que va a ser propiamente dicho el incremento salarial del 2022. Es un avance importante porque hemos zanjado el primer punto que a ellos les preocupaba mucho para poder sentarnos a discutir el salario de este año. Con relación a los otros gremios, también recordarles que para el día lunes han sido convocados los representantes de la administración centralizada y el lunes cuatro gremios para iniciar las discusiones salariales”, señaló Carolina Vargas Aignasse, ministra de Gobierno y de Justicia.

Sociedad | Volver al inicio

LU 4 Patagonia

Eduardo Carrasco, responsable de la Agencia de Comodoro Turismo, se refirió a la presentación del Festival de Sabores, expresando: "Esto surge del Plan Estratégico Pioneros 2030, donde apuntamos al desarrollo gastronómico de la ciudad. Este año decidimos que habrá dos grandes eventos, de los cuales uno es la Expo Turismo y el otro es el Festín de Sabores”.

“La invitación es para el 19 y 20 de marzo próximos en el Predio Ferial, comenzando el 19 al mediodía, y siguiendo hasta las 2 de la mañana, fecha en la que se presentará Coti, ya que al otro día de 12 a 21 horas contaremos con propuestas de artistas locales", agregó Carrasco.

Suplemento Cultural | Volver al inicio

LT 12 Paso de los Libres

Romero se refirió al sambódromo “Carlos Muñeca Da Costa”, de Paso de los Libres, luego de las nuevas estructuras que han sido emplazadas para ampliar la capacidad del mismo.

LRA 26 Resistencia

Walter Bordón, uno de sus organizadores, informó que se concretará del 25 al 27 de febrero en el Centro Cultural “La Maraña” y luego agregó: “Es un proyecto que armamos con Lucas Monzón y la participación de muchos artistas. El evento se llevará a cabo en tres jornadas, con la participación de músicos, investigadores, cineastas, lutieres y estudiantes relacionados al mundo de los acordeones”.

Deportes | Volver al inicio

LT 17 Paraná

La Sala III de la Cámara Segunda en lo Civil y Comercial, integrada por la vocal Valentina Ramírez Amable, los vocales Andrés Manuel Marfil y Virgilio Alejandro Galanti, confirmó la condena pecuniaria al Club Atlético River Plate, que deberá indemnizar al Club Atlético María Grande por una deuda surgida a partir de la renovación del contrato del jugador Milton Casco. El fallo de primera instancia fue dictado por el juez Martín Furman, titular Juzgado Civil y Comercial N°7 de Paraná. Al respecto, se refirió el abogado Federico Mastaglia, quien manifestó su satisfacción con la medida judicial.

LRA 29 San Luis

En “Verano Nacional” hablamos con Santiago Natel del área organización de eventos del Programa Deportes sobre la organización de la nueva edición de la Media Maratón.

“Terminamos con el ciclismo, y ahora arrancamos con la Media Maratón Provincial que será la segunda edición y será el próximo domingo 6 de marzo”, explicó el funcionario.

Esta carrera que se empezó a organizar por pedido de la gente cuenta con más de 750 inscriptos y repartirá más de $850 mil en premios en efectivo.

La premiación estará distribuida entre los tres primeros lugares de las generales (21k, 10k y 5k), los mejores tres puntanos o puntanas (21k y 10k), y los tres primeros de cada categoría (21k y 10k).