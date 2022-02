Guillén: "Hay que estar al lado de los productores para resolver problemas"

Quien fue la primera presidenta de SENASA de la historia argentina, Diana Guillén llega nuevamente a encabezar el Ente. En una extensa entrevista, habló de su regreso, de cómo está saliendo el Senasa luego del vaciamiento del Macrismo y las primeras medidas que se están tomando en el marco de la emergencia por los incendios en Corrientes. Guillen, respecto a su nombramiento, dijo: "Quiero recalcar que nosotros asumimos en el marco del proyecto del frente de todos y que los compañeros que se fueron del Senasa hicieron un trabajo espectacular porque habían encontrado un Senasa desarticulado, achicado, en realidad como lo que le pasó a todo el Estado".

"Destruir es muy fácil y contruir es difícil, lleva tiempo, y son muchas actividades que no se ven en los diarios, de rehacer las redes, rehacer la confianza del personal, hay mucho trabajo que no se fue desde afuera pero que es muy importante", agregó. Al referirse a su metodología de trabajo, la funcionaria destacó: "Nos encontramos con un Senasa empezando a funcionar, empezando a trabajar con los lineamientos del Ministerio de Agricultura, es una etapa donde el ministro le quiere impulsar otro ritmo". "Vuelvo, pero no vuelvo, no me fui nunca de acá, mayoritariamente a los funcionarios que están trabajando los conozco y he trabajado con ellos, salvo con los mas nuevos que ingresaron entre el 2016 y 2020", manifestó. "Claramente los organismos descentralizados son parte del Ministerio de Agricultura y a la política la fija el Ministro en consonancia con el gobierno nacional y con las instrucciones del Presidente y la Vicepresidenta".

Primeras medidas de gestión

Diana Guillén se refirió a la catástrofe que está atravesando la provincia de Corrientes y detalló algunas de sus primeras acciones: "En este momento de desastre en corrientes con los incendios, el vicepresidente del Senasa está viajando hacia allá porque tenemos claro que hay que estar al lado de los productores para resolver los problemas". Además, destacó: "Con algo como esta emergencia, el movimiento de hacienda no puede ser burocrático, hay que encontrar una salida, mas en una situación de emergencia como la que estamos viviendo".