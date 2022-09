Diario de Radio Nacional 2/9/2022

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

Agenda Nacional

LRA 1 Buenos Aires - ATENTADO CONTRA LA VICEPRESIDENTA: El Presidente visitó a Cristina Fernández de Kirchner en su domicilio

LRA 1 Buenos Aires - TRAS EL ATENTADO CONTRA CRISTINA KIRCHNER: El Presidente convocó a "un amplio consenso contra los discursos de odio"

LRA 1 Buenos Aires - TRAS EL ATAQUE LA VICEPRESIDENTA: El papa Francisco le expresó a Cristina su "solidaridad y cercanía"

LRA 1 Buenos Aires - JORGE CAPITANICH: "El intento de asesinato a Cristina es de una gravedad inusitada"

LRA 1 Buenos Aires - OSCAR PARRILLI: "Si alguien pensaba que con esto pueden atemorizar a Cristina, se equivoca mucho"

LRA 1 Buenos Aires - SERGIO PALAZZO: “Esto es la consecuencia de la violencia verbal y simbólica contra Cristina”

LRA 1 Buenos Aires - EDUARDO DE LA SERNA: “Lamentablemente los que alientan esto desde el odio no se hacen cargo”

Nacional Folklórica - HEBE DE BONAFINI: "Hoy más que nunca todos somos Cristina"

LRA 1 Buenos Aires - PEREZ ESQUIVEL: "Hay una embestida muy fuerte de la derecha"

LRA 1 Buenos Aires - GABRIEL KATOPODIS: "Se van a llenar todas las plazas del país para defender a Cristina"

LRA 1 Buenos Aires - JORGE ALEMAN: “Era tan previsible que podía ocurrir que es siniestro”

LRA 1 Buenos Aires - JOSE LUIS GIOJA: "Hay que defender la celeste y blanca, que es defender a Cristina"

LRA 13 Buenos Aires - RICARDO FORSTER: "Sobre Cristina se descarga una lógica de odio”

Nacional Folklórica - DANIEL ARROYO: "La violencia política es un límite que nunca se debe atravesar"

LRA 1 Buenos Aires - TATY ALMEIDA: "No van a lograr que bajemos los brazos"

LRA 1 Buenos Aires - GREGORIO DALBON: “La violencia que escaló en el país terminó con un intento de magnicidio”

LRA 13 Buenos Aires - HECTOR GAY: “Desde el odio perdemos todos”

LRA 1 Buenos Aires - MYRIAM BREGMAN: "El ataque tiene un signo político, fue un atentado con métodos fascistas"

LRA 13 Bahía Blanca - GISELA GHIGLIANI: “¿Qué tiene que pasar para poder decir paremos?”

LRA 1 Buenos Aires - VICTORIA MONTENEGRO: “No hay más margen para los discursos de odio”

LRA 1 Buenos Aires - CARLOS CARAMELLO: "La sociedad argentina tiene que despertarse"

LRA 1 Buenos Aires - FELIPE YAPUR: "Ahora hay que ver cómo se avanza en la recuperación de la paz social"

LRA 1 Buenos Aires - LEANDRO BUSATTO: Pedirán la remoción de Amalia Granata de la Cámara de Diputados de Santa Fe

LRA 1 Buenos Aires - DANIEL GRINBANK: “El límite del discurso del odio debe ser profundamente marcado”

DIARIO NACIONAL: Claudio Orellano y Sonia Ferraris, de lunes a viernes de 03:00 a 06:00.

Títulos de Tapa | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Alberto Fernández arribó a las 14 al edificio de Juncal y Uruguay donde vive la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en el barrio porteño de Recoleta, tras el intento de asesinato que sufrió anoche.

Fernández encabezó esta mañana una reunión del Gabinete nacional en la Casa de Gobierno, en la que se analizó el "estado de conmoción social derivado" del intento de asesinato de la vicepresidenta.

LRA 1 Buenos Aires

El presidente Alberto Fernández convocó para esta tarde en la Casa de Gobierno a representantes de sectores sindicales, sociales, empresariales, de derechos humanos y distintos credos para "constituir un amplio consenso contra los discursos de odio y violencia". La información se conoció luego de que encabezara una reunión de gabinete en la Casa Rosada, convocada de urgencia anoche a raíz del intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, de la que participaron la mayoría de los ministros en el Salón Eva Perón.

LRA 1 Buenos Aires

Envió esta mañana un telegrama a la vicepresidenta Cristina Fernández, en el que expresó su "solidaridad y cercanía en este delicado momento" tras el ataque que sufrió anoche en la puerta de su domicilio.

"Habiendo recibido la preocupante noticia del atentado que vuestra excelencia sufrió en la tarde de ayer, deseo expresarle mi solidaridad y cercanía en este delicado momento", dice la misiva del papa argentino, a la que accedió Télam, y agrega: "Rezo para que en la querida Argentina prevalezcan siempre la armonía social y el respeto de los valores democráticos, contra todo tipo de violencia y agresión".

Por su parte, el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), monseñor Oscar Ojea, expresó su "solidaridad" con la Vicepresidenta, ante el atentado que sufrió anoche en la puerta de su domicilio, y pidió que "se preserve la paz y la concordia" en el país.

LRA 1 Buenos Aires

El gobernador de Chaco expresó su apoyo a la vicepresidenta Cristina Fernández, ante el atentado que sufrió anoche en la puerta de su domicilio, y afirmó que "es un hecho de extrema gravedad institucional, y obviamente nos debe invitar a una profunda reflexión".

"El intento de asesinato es de una gravedad inusitada, se enmarca en una corriente que tiene que ver con la cadena del desánimo y el odio, con una sistematicidad de mentiras y agravios, entonces naturalmente pueden ocurrir estos tipos de episodios lamentables", sostuvo Jorge Capitanich.

Tras expresar que "el amor siempre vence al odio", manifestó que el intento de magnicidio "debe ser repudiado por todo el arco político, empresarios y trabadores, independiente del signo político que sea".

LRA 1 Buenos Aires

El senador del Frente de Todos (FdT) se sumó a los mensajes de condena al ataque contra la vicepresidenta Cristina Fernández, ocurrido anoche en las inmediaciones de su domicilio, en el barrio porteño de Recoleta. "Es un hecho repudiable y lamentable", afirmó.

Oscar Parrilli sostuvo que "a partir de este hecho hay un antes y un después por la gravedad" y señaló que "le hace un daño muy fuerte a la convivencia democrática de los argentinos".

Consultado sobre si había hablado con la expresidenta luego del intento de magnicidio, contó que Cristina Fernández "está impactada y conmocionada, tomo conciencia real cuando vio las imágenes y se dio cuenta de la gravedad".

LRA 13 Buenos Aires

El diputado provincial de Corrientes, Miguel Arias, dijo que “es imposible no relacionarlo con lo que me pasó” al hablar del atentado contra la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner.

Arias sufrió un atentado el 26 de agosto del 2021 cuando le dispararon mientras participaba de un acto de cierre de campaña del Frente de Todos.

También manifestó que se “están naturalizando los mensajes de odio. Es demonizar a personas como la vicepresidenta por los medios, la Justicia y sectores políticos”.

LRA 27 Catamarca

El siguiente texto es parte del comunicado que hicieron público los trabajadores de las 50 emisoras de Radio Nacional: “Trabajadores y trabajadoras de Radio Nacional, la radio pública, expresamos, desde cada una de las 50 emisoras que la integran, nuestro máximo repudio al intento de asesinato de la señora vicepresidenta de la Nación. La escalada extrema de violencia es un acto repulsivo que horada la Paz y la Democracia y atenta contra el derecho fundamental”.

LRA 26 Resistencia

Al respecto, Capitanich dijo: “Frente a esto promovemos e instamos a un esclarecimiento del episodio y los hechos para observar las razones y los móviles que condujeron a esta instancia tremenda. Promovemos la movilización de la sociedad, de toda la gente, de vecinos, vecinas y de partidos políticos, con quienes hablaré personalmente, y también con las organizaciones sindicales para promover la paz y la democracia”.

LRA 26 Resistencia

“Todavía estoy paralizada, porque no puedo creer lo que pasó y la repetición de la imagen no me dejó dormir hasta muy tarde. Esto es terrible, impensado para un sistema democrático, y me da vergüenza como argentina. Fueron los compañeros militantes los que detuvieron a este hombre, no fue la custodia. Esto no pasa en ninguna parte del mundo, y me pregunto: ¿dónde estaban los hombres de la Federal que no hicieron nada?”.

LRA 11 Comodoro Rivadavia

Tras su afirmación, Igon agregó: “Bienvenida la jornada de reflexión para toda la sociedad, pero fundamentalmente tiene que ser una jornada de reflexión para aquellos que estamos involucrados en el día a día de la Argentina”.

LRA 7 Córdoba

Lufrano repudió el ataque del que fue víctima Cristina Fernández, y luego aseveró: “Hay que defender la democracia, y no se pueden permitir los discursos de odio. Desde RTA expresamos nuestro apoyo y solidaridad a la vicepresidenta y a su familia”. Luego, la funcionaria agregó: "La instalación de mentiras en algunos medios nos lleva a reflexionar respecto de la necesidad de volver al periodismo, y más que nunca hay que reafirmar la defensa irrestricta de los derechos humanos, la democracia y la diversidad".

En tanto, RTA emitió un comunicado en el que se “repudia enérgicamente el intento de magnicidio a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner”.

LRA 7 Córdoba

Estévez llamó a movilizarse para repudiar el atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández al señalar: “Hay que salir en manera conjunta a repudiar lo que sucedió, porque no vamos a tolerar expresiones de violencia y por eso nos expresemos contra el odio. La ciudadanía, en general, tiene que marchar a favor de la democracia”.

LT 12 Paso de los Libres

Sobre el tema, Ascúa sostuvo: “Es el hecho más grave de la historia de la democracia en la Argentina, porque acá hay un atentado contra el sistema democrático y republicano de la nación argentina”.

LT 14 Paraná

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) suspendió los diez partidos programados para este viernes y expresó su “enérgico repudio” por el intento de asesinato a Cristina Fernández de Kirchner en su domicilio de Recoleta.

Mediante un comunicado oficial, la AFA señaló: “La Asociación del Fútbol Argentino expresa su más enérgico repudio por lo sucedido con la vicepresidenta de la Nación, Dra. Cristina Fernández de Kirchner… y hacemos un llamado a la sociedad en su conjunto advirtiendo que la violencia de cualquier orden nunca es el camino”.

LT 14 Paraná

Bordet repudió el ataque que sufrió la vicepresidenta, y luego aseguró: "Todo el arco político debe expresar su rechazo. La defensa de la vida y la democracia no admite grietas. Sólo el odio puede generar una situación como esta, por eso manifiesto mi más enérgico repudio a este hecho de violencia extrema”.

LT 14 Paraná

La Corte Suprema de Justicia expresó su más enérgico repudio ante el ataque sufrido por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y luego remarcó el “compromiso de la justicia para esclarecer el lamentable hecho”.

LRA 1 Buenos Aires

El embajador argentino en España expresó su repudio al ataque sufrido anoche por la vicepresidenta Cristina Fernández, cuando regresaba a su domicilio en el barrio porteño de Recoleta.

Ricardo Alfonsín dijo que recibió la noticia con "una gran preocupación" y lamentó que "la violencia verbal y simbólica se haya comenzado a imponer en la República Argentina".

"Cualquieras sean las diferencias que tengamos, nada justifica las descalificaciones ni los agravios", expresó, al considerar que "el odio y la demonización del adversario tarde o temprano devienen en violencia".

LRA 1 Buenos Aires

El diputado y secretario general de la Asociación Bancaria remarcó que estarán presentes en la calle para expresas su solidaridad y repudio contra el ataque a Cristina Kirchner. “Fue un hecho brutal lo que pasó”, agregó.

“No es un hecho de una persona aislada, es la consecuencia de la violencia verbal y simbólica contra la vicepresidenta y su familia por parte de distintos comunicadores sociales, parte de la Justicia y del arco político. Le ponen el arma en la mano simbólicamente estos actores”, dijo Sergio Palazzo.

LRA 1 Buenos Aires

El cura de Opción por los pobres señaló que hace días venían alertando sobre “el tema de la paz y el odio. Es una construcción que empieza y nace desde la justicia”.

“El odio que muchos estaban sembrando era sumamente peligroso porque genera cosas nefastas. No me queda claro si estamos ante un sicario o loquito, pero esto nace a partir de la siembra del odio”, declaró Eduardo de la Serna.

LRA 7 Córdoba

La presidenta de Radio y Televisión Argentina (RTA) repudió el ataque que recibió anoche la vicepresidenta Cristina Fernández al ingresar a su vivienda en el barrio porteño de Recoleta.

“Hay que defender la democracia”. “Hay que defender la democracia. No se pueden permitir los discursos de odio. Desde RTA expresamos nuestro apoyo y solidaridad a la vicepresidenta y su familia”, señaló Rosario Lufrano en diálogo con Nacional Informa.

"La instalación de mentiras en algunos medios nos lleva a reflexionar respecto de la necesidad de volver al periodismo”, indicó Lufrano, quien aseveró que "más que nunca hay que reafirmar la defensa irrestricta de los derechos humanos, la democracia y la diversidad".

Paralelamente, RTA emitió un comunicado en el que se “repudia enérgicamente” el intento de magnicidio a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner”.

Nacional Folklórica

“Escuché el atentado por la radio, no entendía nada, no podía creer que no tuviera custodia, Aníbal se tiene que ir, tiene que renunciar, creen que el pueblo se va a quedar, pero el pueblo se va a levantar, hoy no es un día para quedarse en casa, hoy vamos todos a la plaza, ellos creen que con toda la mala propaganda nadie va a querer a Cristina, y esto provoca lo contrario a lo que ellos quieren.”

“Los comentarios de Patricia Bullrich, bueno, ella es una mujer muy cínica, pasó de una punta a la otra, es una mujer detestable que no vale la pena ni hablar de ella, ese odio que van fundando tanto tiempo, empezando por Clarín y La Nación, ese odio y las mentiras de los jueces, la Corte Suprema, que la quieren meter presa, y el problema es que todavía hay gente que les cree, La TV Púbica mostró todo, si no fuera por eso no nos enterábamos de nada”.

LRA 1 Buenos Aires

El Premio Nobel de la Paz reflexionó sobre el presente de la vicepresidenta Cristina Fernández y afirmó: "Ayer le expresé a Cristina mi apoyo y solidaridad frente a lo que se ha montado, el Lawfare".

Tras ejemplificar con distintos casos que sucedieron en la región, Adolfo Pérez Esquivel sostuvo que con el Lawfare se busca "sacar del medio a dirigentes políticos populares".

En tanto, destacó las muestras de afecto a la vicepresidenta y dijo "el pueblo se manifiesta en apoyo y es lógico". No obstante, señaló que "hay una embestida muy fuerte de la derecha para evitar cualquier manifestación del pueblo.

LRA 1 Buenos Aires

El ministro de Obras Públicas expresó su repudio al intento de magnicidio, al pronunciarse sobre el ataque contra la vicepresidenta Cristina Fernández.

Gabriel Katopodis afirmó que hoy "se van a llenar todas las plazas del país con mucha paz para defender a Cristina" y manifestó: "Será una expresión de millones de argentinos en todos los niveles y todas las formas".

Además, se refirió a las provincias de Mendoza y Jujuy que no adhirieron al decreto del Poder Ejecutivo, en el que se establece feriado para hoy en todo el territorio nacional, para permitir que "el pueblo argentino" pueda manifestarse en "repudio al atentado" que anoche sufrió contra su vida la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y en "defensa de la paz y la democracia", según se publicó hoy en el Boletín Oficial.

LRA 1 Buenos Aires

El psicoanalista reflexionó sobre el ataque a la vicepresidenta: “Ahora las elecciones del 2023 pueden adquirir una realidad impensable para nosotros, esto que sucedió es muy grave”.

Desde España, Jorge Alemán expresó su conmoción: “Está el mundo entero con una foto de la cara de Cristina y una pistola cerca de su cara. Era tan previsible que podía ocurrir que es siniestro”.

Con respecto a las provincias que no se adhirieron al feriado nacional, sostuvo: “Ahora vamos a ver cómo una fractura se va marcando sobre la República”.

LT 14 Paraná

Así lo anunció Leandro Busatto, jefe del bloque Justicialista en la Cámara Baja de Santa Fe, quien informó que los diputados de su partido solicitarán la remoción de Amalia Granata, tras las expresiones de la legisladora en redes sociales referidas al atentado sufrido por Cristina Fernández.

LRA 42 Gualeguaychú

Osuna repudió el acto de violencia política contra Cristina Fernández, diciendo: "Este atentado es parte de una construcción sistemática y sostenida contra CFK".

Luego, la legisladora responsabilizó de los mensajes de odio hacia la vicepresidenta a periodistas como Lanata y Etchecopar y a programas de TN “donde la palabra Cristina y el odio son materia corriente”.

LRA 42 Gualeguaychú

Romero repudió el acto de violencia política contra la vicepresidenta e indicó que se tiene que reforzar la seguridad de Cristina Fernández, afirmando: "El contacto entre el dirigente político y las personas es común, pero habrá que tomar medidas de seguridad para evitar fallas".

LRA 22 Jujuy

En relación al atentado, Moisés dijo: "Estamos acompañando a la gente y a ella, y tenemos que agradecer que no pasó lo que este tipo quería que pase. Pero más allá de la acción, esa arma estaba cargada con el odio, la bronca y el resentimiento de dirigentes y periodistas que alimentan el odio".

LRA 6 Mendoza Quino

Al respecto, Paponet señaló: “Desde hace días veo violencia explícita en las cercanías del Congreso de parte de los manifestantes, por lo cual consideró que todo el arco político de la Argentina debería llamarse a la autocrítica”.

LRA 30 Bariloche

El ex juez federal se expresó en repudió al intento de magnicidio contra la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner. “Hay una ruta de violencia que recorre la oposición hace un tiempo de manera impune. Esto es una tragedia en sí misma y hay que analizar cómo seguimos”, dijo Rosanski.

LRA 54 Ing. Jacobacci

La funcionaria se refirió al atentado que sufrió la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, al ingresar a su vivienda en el barrio porteño de Recoleta. "Lo de anoche no es un hecho aislado", señaló Marks.

LRA 57 El Bolsón

Desde el partido político invitaron a toda la población de El Bolsón a marchar y defender la democracia. "Esto afecta a todos. Lo que nos une en este momento es la vida y la democracia", señaló Ariza.

LRA 19 Puerto Iguazú

Misioneros y misioneras de Posadas, Eldorado e Iguazú se movilizaron para expresar su repudio al atentado que sufrió la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner.

LRA 17 Zapala

Referentes políticos, sindicales, concejalas, el Defensor del Pueblo, vecinas y vecinos de Zapala participaron hoy de la marcha en repudio al ataque a la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner.

LRA 43 Neuquén

El vicegobernador de Neuquén instó a reflexionar sobre el intento de magnicidio a Cristina Fernández de Kirchner. "Pensé que estos hechos habían quedado en la historia. Yo siempre decía que la democracia era una de las deudas saldadas", señaló Koopman.

LRA 52 Chos Malal

La diputada se refirió al hecho que conmovió a todo el país. "Lo que pasó anoche tiene un carácter repudiable. Tenemos que hacer un llamado a toda la ciudadanía a comprometerse en seguir consolidando nuestra democracia", señaló Gutiérrez.

LRA 54 San Martín de los Andes

El docente universitario habló del arma utilizada en el atentado contra la vicepresidenta. “Se trata de una Bersa Luber 84 con calibre de 7 milímetros. Es una pistola que debe gatillarse dos veces para que se realice el disparo pero no sucedió por una falla del arma”, dijo el especialista.

LRA 2 Viedma

La comunidad Mapuche de Río Negro repudió la violencia política que impuso la derecha en Argentina. “Ese ellos o nosotros que se escuchó estos días es lo mismo que civilización y barbarie", reflexionó Carriqueo.

LRA 1 Buenos Aires

“Cuando sucedió el atentado estábamos cenando con la compañera Teresa Parodi, asombrados, consternados por las imágenes tremendas, que creo que conmocionaron a todos los argentinos, más allá de las inclinaciones ideológicas o partidarias, se estaba atacando al corazón de la democracia, y más allá del hecho en sí está la instigación, el constante hostigamiento que ha sufrido la figura de la Vicepresidenta por parte de algunos medios y también de políticos opositores”.

LRA 13 Bahía Blanca

Grimson dijo “si la bala salía, hoy no había Argentina” al referirse al atentado contra la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner.

“Hoy la Argentina existe por casualidad… la multiplicación de violencia que hubiera provocado si esa bala salía”, agregó.

También opinó que la persecución judicial que sufre Cristina “estaba cocinando un clima tenso”.

LRA 1 Buenos Aires

El diputado del Frente de Todos (FdT) repudió el ataque que recibió anoche la vicepresidenta Cristina Fernández al ingresar a su vivienda en el barrio porteño de Recoleta.

José Luis Gioja expresó: "Estamos consternados, preocupados y conmocionados, con todas las ganas y fuerzas de expresar nuestra solidaridad con Cristina, nuestra líder y lo máximo que tenemos".

En ese marco, sostuvo que "lo que se pone en peligro es la democracia" y llamó a "cuidarla". "Hay que defender la celeste y blanca que es defender a Cristina", dijo.

LRA 13 Buenos Aires

Al hablar sobre el atentado a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el filósofo Ricardo Forster dijo que “es la consecuencia de una escalada de violencia verbal, retórica, mediática, judicial… que tiene años... es descargar sobre Cristina una lógica de odio”.

“Es destruir a una de las historias políticas más significativas de nuestro país... con una llegada al amor popular única. Una dirigente que tiene una vocación política desde su adolescencia”, agregó Forster.

Además manifestó que “hay una parte de la oposición que salió a repudiar este atentado y también hay un tweet nefasto de Patricia Bulrrich".

Nacional Folklórica

Luis Bremer entrevistó a Daniel Arroyo, diputado nacional sobre el atentado a la Vicepresidenta.

“Sentimos consternación, se ha pasado un límite que no se puede pasar nunca, el de la violencia política, desde el ´83 dejamos claro qué es la democracia, es la paz y no la violencia política.”

“Espero que hoy podamos movilizarnos dirigentes de distintas fuerzas políticas, sociales, sindicales, empresariales y que dejemos en claro los límites, la violencia es inaceptable, es realmente gravísimo lo sucedido, creo que un sector importante de la sociedad, inclusive la oposición reaccionó bien, espero que de acá en adelante las actitudes sean de bajar un cambio, de serenar no encender la mecha”.

LRA 1 Buenos Aires

La integrante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora expresó su conmoción ante el intento de asesinato a Cristina Kirchner: “No puede ser tanto odio, esto es producto de este degenerado. Hay que seguir adelante y demostrar que a pesar de todo no la vencieron y a nosotros tampoco”.

Notablemente emocionada, Taty Almeida remarcó: “Es tremendo, insólito, pero así estamos y es el producto del odio que esta gente sigue sembrando, pero no lograrán que bajemos los brazos. Más que nunca todos junto a Cristina”.

LRA 1 Buenos Aires

El abogado de Cristina Kirchner reveló que el martes junto a la vicepresidenta habían interpuesto una querella criminal por las amenazas. Culpó al juez De Campos se declaró incompetente el día miércoles y agregó: “Pisó y dejó morir la causa”.

“La violencia que fue escalando en la Argentina ha terminado con un intento de magnicidio, esto tiene que terminar. Debe haber una pacificación, si sigue la grieta, no tenemos destino como país”, agregó Gregorio Dalbon.

LRA 1 Buenos Aires

El ministro del interior de la Nación visitó el móvil de la radio en Plaza de Mayo. "Siempre milité con el objetivo de que Argentina se convierta en un país normal donde las discusiones políticas sean parte de un sistema republicano".

LRA 1 Buenos Aires

Desde el móvil de la radio en Plaza de Mayo el director de Radio Nacional destacó la cobertura especial para todo el país en la masiva movilización tras el atentado que sufrió la Vicepresidenta.

LRA 1 Buenos Aires

El intendente de Pehuajó, Pablo Zurro repudió el ataque contra la vicepresidenta Cristina Kirchner. "Es una locura lo que nos está tocando vivir. El grupo que fue apoyar a Cristina había sido hostigado por la policía de Larreta. Cristina hace que podamos tener un país diferente".

LRA 13 Buenos Aires

El intendente de Bahía Blanca, Héctor Gay, dijo que es “el hecho más grave en democracia. Desde los levantamientos (militares) al presidente Alfonsín en aquella Semana Santa no recuerdo otros incidentes de esta magnitud… ¿de qué estaríamos hablando si la bala hubiese salido?” El jefe comunal bahiense (Juntos) se refirió al intento de asesinato a la vicepresidenta Cristina Kirchner, ocurrido anoche a las puertas de su casa en el barrio de Recoleta de la ciudad de Buenos Aires.

LRA 27 Catamarca

Sobre el tema, Lucía Corpacci, senadora nacional, afirmó: “Que se intente asesinar a la vicepresidenta es de una gravedad institucional enorme”, mientras que Anahí Costa, diputada nacional, señalo: “Hemos firmado una resolución para sesionar mañana al mediodía en la Cámara de Diputados con un proyecto de repudio absoluto a este hecho”.

Finalmente, Guillermo Joa Andrada, senador nacional, dijo. “Nos ha tocado vivir épocas donde pasamos de la lengua a las balas, y eso es grave porque no se puede llegar a este punto y seguir transitando un camino de violencia política”.

LRA 26 Resistencia

Luego, Brienza agregó: “Si hubiera salido el tiro estaríamos en un conflicto social del que no sabemos cuál sería el final. A esto se lo ataca con una gran manifestación que diga que queremos vivir en paz, aunque uno de los grandes problemas de nuestro país es la doctrina supremista, la cual dice que hay blancos y negros de mierda, hecho que se traslada al pensamiento político. Esto es muy peligroso porque no hay sentido de otredad, y esto no es una metáfora”.

LRA 9 Esquel

En relación a esto, Ongarato dijo: "Este tipo de situaciones ponen en jaque a toda la democracia en el país, más allá de las banderías políticas y sin importar quien esté gobernando”.

LU 4 Patagonia

Linares hizo referencia al atentado a la vicepresidenta, expresando: "Es uno de los hechos más lamentables desde el retorno de la democracia, pero lo puntual es que esto es el final de una cadena de odio sistemática, de grupos concentrados que le vienen quemando la cabeza a mucha gente y reforzando la brecha".

LU 4 Patagonia

Luego de afirmar esto, Elbaum agregó: "Asistimos a este hecho traumatizados como el resto de la Argentina frente a un discurso de odio del que se tendrán que hacer cargo los comunicadores y los políticos. No olvidemos que López Murphy llego a decir: ´Son ellos o nosotros´".

LRA 9 Esquel

Sobre el tema, Ottaviano dijo: "Creo que hay que tener muchísima claridad con respecto a lo que está pasando en la Argentina, porque desde hace muchos años venimos visibilizando los discursos de odio y el negacionismo".

LRA 7 Córdoba

De la Sota llamó a la racionalidad, luego del atentado contra la vicepresidenta, afirmando: “Necesitamos actuar con responsabilidad y racionalidad. No podemos decir cualquier cosa, porque cada manifestación violenta no es inofensiva y lo hemos visto anoche. Tengo una gran tristeza, porque no nos puede pasar esto”.

LRA 7 Córdoba

Cossar se sumó al repudio por el atentado a Cristina Fernández, y después añadió: “No hay que conjeturar, hay que esperar e investigar. Estamos a nada de cumplir 40 años de democracia y debemos reflexionar”.

LT 12 Paso de los Libres

Caram, intendente de la localidad correntina de Mercedes, hablo sobre el intento de homicidio a Cristina Fernández de Kirchner, expresando: “Después de esto que hay que bajar los decibeles y comenzar a buscar interacciones en el diálogo, pero no solamente en la política, sino en las instituciones y en lo religioso para encontrar puntos de acuerdo”.

LRA 42 Gualeguaychú

Calloni, especializada en la actualidad internacional, repudió el acto de violencia política contra la vicepresidenta, tras lo cual agregó: "Esto es una guerra de baja intensidad que se está aplicando en toda América Latina, y también es responsabilidad de un determinado periodismo".

LRA 42 Gualeguaychú

Galasso repudió el acto de violencia política contra la vicepresidenta, señalando: "La violencia es la única solución para aquellos que no tienen ideas. Ellos hicieron una trama de mentiras y fake news para desacreditar a Cristina Fernández y son bárbaros que titulan barbarías, pero no resisten que el campo popular genere líderes que lo represente”.

LRA 1 Buenos Aires

La diputada nacional del Frente de Izquierda de los Trabajadores Unidad (FIT-U) expresó su repudio frente al intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y advirtió que lo de ayer "fue un atentado de métodos fascistas, fachos" que muestra "una ideología reaccionaria".

Myriam Bregman consideró que desde su fuerza política "repudiamos con nuestros propios fundamentos" pero aclaró que no formarán parte de la movilización impulsada para hoy y confirmó que "el ataque tiene un signo político, no es un ataque cualquiera".

LRA 13 Bahía Blanca

La jefa del bloque del Frente de Todos del Concejo Deliberante de Bahía Blanca, Gisela Ghigliani, dijo que “prendí la tele y no entendía de lo que estaba viendo... estupor… angustia… y hoy a la mañana lo viví con más angustia por ver que desde ámbitos políticos y mediáticos se sigue alimentando la intolerancia y el odio”.

La concejala agregó que se “han naturalizado las marchas con imágenes de ahorcamiento de líderes políticos, las bolsas mortuorias a la puerta de la Casa Rosada, el pedido de pena de muerte a Cristina por parte de un diputado…”.

LRA 1 Buenos Aires

La diputada de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Victoria Montenegro, dijo que sintió “escalofríos… un shock” al enterarse del atentado a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner.

Agregó que “estoy esperando la respuesta de los que tienen que ver con esta escalada de violencia desde hace mucho tiempo”.

La legisladora del Frente de Todos agregó que “vienen a terminar con nuestra identidad, con nuestra historia…”.

LRA 1 Buenos Aires

El periodista y analista político compartió su mirada sobre el intento de magnicidio contra la Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner a quien definió como "el cuadro político que más ha sido agredido a lo largo de toda la historia de la República Argentina".

Carlos Caramello evaluó como "inevitable" lo ocurrido dado que "hay una carga de odio depositada en un solo lugar", en referencia a la vicepresidenta.

Tras el intento de magnicidio, hizo alusión a los mensajes de repudio por parte de algunas y algunos dirigentes de la oposición e incluso de periodistas pero remarcó que "llegan tardísimo" y consideró que "nadie" puede hacerse el distraído.

LRA 1 Buenos Aires

El periodista de Página 12 reflexionó sobre el intento de magnicidio contra la Vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y sostuvo que lo ocurrido "ha sido tan fuerte que ya nada será igual por lo que pudo haber sucedido".

Felipe Yapur consideró que "la justicia tiene que reaccionar y determinar quiénes son los responsables de esto" y evaluó que "se ha generado un escenario que ha habilitado" lo sucedido.

LRA 13 Bahía Blanca

Feliú dijo que “se llegó a esto porque el atacante está enmarcado en un sistema en el que se siente contenido por los discursos de odio. En donde el adversario es un enemigo y como tal hay que tratarlo”.

El legislador por la Sexta Sección Electoral de la provincia de Buenos Aires agregó que “estoy conmocionado. Fuimos casi testigos de un hecho de violencia inédito en nuestro país” haciendo referencia al video que se difundió en medios, redes y portales y en el que se ve el intento de asesinato a Cristina Fernández de Kirchner.

LRA 1 Buenos Aires

El Secretario General de ATE repudió el ataque que recibió la vicepresidenta Cristina Fernández al ingresar a su vivienda en el barrio porteño de Recoleta.

Hugo "Cachorro" Godoy dijo que "esta marcha es la mejor respuesta que podemos dar antes la actitud criminal y contra los que quieren sembrar el odio y la muerte".

"Los que siembran este odio son los mismos del sector judicial que persiguen a los que quieren construir una patria soberana", expresó.

"Es muy importante que la Vicepresidenta sienta el calor del pueblo y que tengamos una democracia en paz y con justicia social", concluyó.

LRA 42 Gualeguaychú

Daniel Yrigoyen, ex intendente de Gualeguaychú, indicó que Cristina Fernández representa lo mejor de las luchas populares en democracia, y luego agregó: “En democracia nunca nadie se ha atrevido a tanto”. Por su parte, Domingo Carraza, representante de Gualeguaychú en ´Entre Todos´, indicó que estos hechos son preocupantes, añadiendo: “No podemos permitirnos estos fanatismos”.

En tanto, Guillermina Guastavino, dirigente del PJ de la provincia, afirmó que ningún ciudadano puede sentirse ajeno a esta situación y, finalmente, Pablo Etchandi y Juan Olano, concejales de Juntos por el Cambio, adhirieron al repudio municipal.

LT 11 Concepción del Uruguay

Al respecto, Barcesat aseveró: “Previo al día en el que Cristina exhibió los elementos que demostraron que los fiscales hablaron de forma indebida, hice una analogía con Brasil y pensé que acá está en marcha un golpe de Estado. Es evidente que los golpes de Estado no son solo actos de las Fuerza Armadas, y me parece que acá se está perpetrando un golpe de Estado”.

LV 8 Libertador

Tras lo dicho, Guevara agregó: “Ya vienen generando expresiones de odio desde hace mucho tiempo y esto es lo que abre la puerta. La investigación dirá si esta persona está vinculada o no con algunas de estas organizaciones, pero es un atentado a la democracia”.

LRA 6 Mendoza Quino

Fernández, titular de la Confederación Empresaria de la República Argentina (CGera), expuso el repudio del sector tras el atentado sufrido por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y luego señaló: "Debemos pensar qué estaríamos haciendo si esa bala hubiera salido. Es un llamado de atención terrible, y necesitamos generar los diálogos necesarios. Me hubiese gustado una foto con toda la política junta".

LRA 9 Esquel

Barrancos, quien es socióloga, historiadora feminista e investigadora del CONICET, habló sobre el atentado a Cristina Fernández de Kirchner, manifestando: "Esto obliga a una reflexión enorme, extensa, social, societal, pero desde luego que obliga a una criticidad mayor por parte de las fuerza opositoras, las cuales han estado oficiando de incubadora".

LRA 6 Mendoza Quino

Izar, sociólogo e investigador del CONICET, brindó su análisis acerca de la construcción mediática que favoreció el ataque contra Cristina Fernández, diciendo: “Es urgente tratar de desarmar algunos de los componentes de lo que terminó en este intento de magnicidio, que puede haber sido trágico para nuestro país”.

LRA 1 Buenos Aires

El jefe del bloque justicialista en la Cámara de Diputadas y Diputados de Santa Fe explicó que efectuarán el pedido tras los dichos formulados por la diputada provincial con motivo del intento de magnicidio contra la Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Leandro Bussato advirtió que "nos ha costado mucho tratar de constuir la palabra orden para poder articular el debate político y se ha naturalizado en Argentina la idea de que vale todo".

En ese sentido, consideró necesario "construir reglas de juego claras, distintas, que repudien atentados como los de ayer" ante la violencia expuesta e insistió en que lo ocurrido evidencia "una situación institucional de gravedad".

LRA 1 Buenos Aires

El empresario y productor de espectáculos se refirió al intento de magnicidio a Cristina Kirchner: “Sentí estupor de ver la dimensión que tomó el discurso de odio, cómo se puede llegar a esta locura. Es de una gravedad inusual y merece el mayor de los repudios”.

“Nuestra cámara acaba de manifestarse con un comunicado, habrá funciones de teatro, pero se recomienda a los elencos manifestarse al respecto antes o después”, adelantó Daniel Grinbank.

“La proliferación de las distintas opiniones es la necesidad imperiosa de la libertad de expresión, pero dentro del marco del sistema democrático. Hubo muchas manifestaciones que violaban la misma y no se sancionaron”, completó.

LRA 4 Salta

La Asociación de Fiscales de la Nación expresó en un comunicado su repudio al atentado a Cristina Fernández al que consideran un ataque al orden constitucional. El funcionario dijo que la situación se debe analizar con perspectiva de género.

LRA 25 Tartagal

Las provincias de Jujuy y Mendoza no adhieren al feriado nacional dispuesto por el presidente, Alberto Fernández, tras el ataque a Cristina Fernández de Kirchner. Ambos gobernadores se distanciaron de la medida nacional y tuvieron actividad normal.

LRA 29 San Luis

El gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, manifestó su repudio al atentado contra Cristina Fernández de Kirchner. “Es inaceptable la violencia y el odio. Mi repudio total al intento de asesinato de la vicepresidenta”, manifestó el funcionario en redes sociales.

LU 23 Lago Argentino. Calafate

La gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, convocó a su gabinete luego de la cadena nacional de Alberto Fernández. “Más allá de la bronca que uno pueda tener en este momento, no tenemos que responder con intolerancia o como quienes construyen caminos de odio”, dijo Kirchner.

LRA 5 Rosario

El intendente de Rosario repudió el intento de magnicidio contra la vicepresidenta. "Hay que parar la mano, hay que poner cordura y hay que salir de la locura", señaló Javkin.

LRA 14 Santa Fe

Los y las integrantes de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por razones políticas de Santa Fe manifestaron su preocupación por los hechos represivos de anoche.

LRA 21 Santiago del Estero

El vicegobernador de Santiago del Estero se refirió al atentado a Cristina Fernández de Kirchner. “Este hecho de violencia no tiene precedente", dijo Silva Neder y convocó a una sesión especial para exponer el repudio en la Honorable Cámara de Diputados de la provincia.

LRA 24 Río Grande

En Río Grande tuvo lugar una conferencia de prensa convocada por el Gobierno de Tierra del Fuego AIAS en la que participaron autoridades públicas y sindicales. "Desde el extremo sur de nuestra patria queremos mandar un mensaje de paz y defender la democracia”, resaltó Melella.

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa

Con la presencia de funcionarios del Poder Ejecutivo, legisladores de casi todo el arco político y representantes de sindicatos y organizaciones sociales, en el Salón Blanco de Casa de Gobierno de Tucumán se leyó un comunicado para repudiar el ataque a la vicepresidenta, Cristina Fernández.

LRA 1 Buenos Aires

Desde el móvil de la Radio en la Plaza de Mayo, el médico sanitarista expresó que el atentado contra la Vicepresidenta "tiene nombre y apellido", al tiempo que consideró que "la Corte es la principal responsable por no dejar gobernar, entorpecer la democracia, y propiciar el lawfare".

LRA 13 Bahía Blanca

La presidenta del bloque del Frente de Todos de la Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires, María Teresa García, dijo que “Cristina está bien”.

La legisladora de la Primera Sección Electoral tuvo un contacto con el entorno de la vicepresidenta de la Nación luego del atentado que sufrió anoche y contó que “obviamente está shockeada, después de ver lo que había vivido, pero está bien. Se fue a descansar tarde”.

García agregó que “cuando uno vuelve a ver esas imágenes trata de no imaginarse lo que estaríamos viviendo si hubiera salido esa bala. Soy una persona de fe y creo que fue un milagro”.

Acerca de la actitud de los gobernadores de Jujuy (Gerardo Morales) y de Mendoza (Rodolfo Suárez) de no acatar el feriado nacional de hoy, indicó que “parece que no toman conciencia de lo que pasó”.

LRA 1 Buenos Aires

Amorim dijo estar "muy shockeado" tras el ataque que recibió anoche la vicepresidenta Cristina Fernández al ingresar a su vivienda en el barrio porteño de Recoleta.

Celso Amorim afirmó que "esto demuestra cómo actúa la extrema derecha" y expresó: "Tenemos que estar muy alertas".

Tras expresar su "total solidaridad" a la vicepresidenta, subrayó que "es un hecho negativo que amerita nuestro máximo repudio".