Luis Bremer conversó con Hebe de Bonafini, de Madres de Plaza de Mayo sobre el atentado a la Vicepresidenta.

“Escuché el atentado por la radio, no entendía nada, no podía creer que no tuviera custodia, Aníbal se tiene que ir, tiene que renunciar, creen que el pueblo se va a quedar, pero el pueblo se va a levantar, hoy no es un día para quedarse en casa, hoy vamos todos a la plaza, ellos creen que con toda la mala propaganda nadie va a querer a Cristina, y esto provoca lo contrario a lo que ellos quieren.”

“Los comentarios de Patricia Bullrich, bueno, ella es una mujer muy cínica, pasó de una punta a la otra, es una mujer detestable que no vale la pena ni hablar de ella, ese odio que van fundando tanto tiempo, empezando por Clarín y La Nación, ese odio y las mentiras de los jueces, la Corte Suprema, que la quieren meter presa, y el problema es que todavía hay gente que les cree, La TV Púbica mostró todo, si no fuera por eso no nos enterábamos de nada.”

“Anoche hablé con Cristina y me dijo que me tranquilizara, y le contesté que para estar tranquilla tenía que estar con ella, hoy más que nunca todos somos Cristina, vienen por todos, no solamente por ella.”

“Hoy hay que estar en la calle, el pueblo en la calle es lo que te da la libertad, la justicia y la democracia, lo poco que nos queda de eso lo tenemos que conservar, y sobre todo por Cristina.”