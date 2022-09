“Es un día en el que tenemos que agradecer que esa arma no se disparó, si hubiera salido el tiro estaríamos en un conflicto social del que no sabemos cual sería el final. Los discursos de odio, de estigmatización del oponente hace que cuando muchos dicen que hay que matar a alguien o sacarlo de la política no sabemos bien cuales son sus intereses últimos, tenemos que comprender que los discursos de violencia generan actos de violencia. A esto se lo ataca con una gran manifestación que diga que queremos vivir en paz, también con mejora en la cultura política y cómo nos relacionamos, los discursos de odio tienen que cesar y eso se puede hacer desde una legislación y la respuesta que como sociedad se debe dar a los violentos, hay que hacerlo con la mayor madurez posible, la

dirigencia política en su conjunto debe dar una respuesta sólida a la manera en que los medios de comunicación reproducen la violencia. No se pueden utilizar técnicas de manipulación como lo hacían los nazis. Uno de los grandes problemas de nuestro país es la doctrina supremista que dice que hay blancos y negros de mierda y eso se traslada al pensamiento político, eso es muy peligroso porque no hay sentido de otredad, y esto no es una metáfora”, dijo el periodista, historiador y politólogo, director del Instituto Nacional de Capacitación Política.

