Diario de Radio Nacional 2/6/2022

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

Agenda Nacional

LRA 1 Buenos Aires - DEL 6 AL 10 DE JUNIO: Alberto Fernández confirmó su participación en la Cumbre de las Américas

LRA 1 Buenos Aires - GABRIELA CERRUTI: "El Presidente llevará a la Cumbre de las Américas la posición de la Celac"

LT 12 Paso de los Libres - JUAN MANZUR: Se va a importar más gasoil para que Argentina pueda salir adelante

LRA 1 Buenos Aires - ALFREDO ZAIAT: El complejo mercado del gasoil

LRA 6 Mendoza Quino - Transporte e industria: El Ejecutivo promete garantizar la provisión de gasoil

LT 14 Paraná - Eje en el federalismo: Gobernadores elevaron un proyecto para reformar la Corte Suprema

LRA 26 Resistencia - JUAN MANUEL PEDRINI: “La deuda no tiene que ser pagada por el pueblo”

LRA 9 Esquel - JUAN PABLO LUQUE: "Tenemos que resolver la cuestión energética urgente"

LRA 1 Buenos Aires - ROBERTO BARADEL: "Rosenkratz fue designado para defender privilegios"

LRA 13 Bahía Blanca - MONICA LITZA: “Fueron muy ofensivos con los votantes del peronismo”

LRA 43 Neuquén - RODRIGO TIZON: “Si toda la producción pasara a ser agroecológica nos sobrarían alimentos"

LRA 6 Mendoza Quino - Piden celeridad de abastecimiento: Caen al 40 % las ventas frutihortícolas por la falta de gasoil

LRA 7 Córdoba - FEDERICO CAGNANI: “El gasto público sirve para solucionar las necesidades de la gente"

LRA 9 Esquel - Nuevo jefe de Policía: Nombramiento de un comisario condenado por abuso de autoridad

LV 8 Libertador - DORA BARRANCOS: “El mundo que viene es paritario, no matriarcal”

LRA 13 Bahía Blanca - MARCELO GODOY: ¿Por qué se celebra hoy el Día del Bombero Voluntario?

LRA 13 Bahía Blanca - ZAIDA CHMARUK: Incubadora de Cooperativas y Mutuales de Cuidado: primeros resultados

LRA 25 Chos Malal - FELIPE PIGNA: Un poco de Historia Argentina

LRA 22 Jujuy - JULIO MOISES: "No estamos de acuerdo con la reforma de la Constitución"

LRA 55 Río Senguer - DESDE EL MINISTERIO DE JUSTICIA: Exponen antecedentes de abuso policial del jefe de la Policía

LRA 7 Córdoba - PABLO TRAPANI: "Es cierto que hay faltante de gasoil, pero también existe la especulación"

LRA 7 Córdoba - VANESA RUIZ: "La canasta de proximidad no funcionó en Córdoba"

DIARIO NACIONAL: Claudio Orellano y Sonia Ferraris, de lunes a viernes de 03:00 a 06:00.

Títulos de Tapa | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

El presidente Alberto Fernández confirmó su participación en el encuentro previsto entre el 6 y el 10 de junio en Los Angeles, Estados Unidos, luego del pedido que le formulara su par de México, Andrés Manuel López Obrador, para que asistiera en representación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), teniendo en cuenta que el mandatario argentino es el presidente pro témpore del grupo.

El jefe de Estado argentino también dialogó en las últimas horas sobre este punto con sus pares de Chile, Gabriel Boric; de Venezuela, Nicolás Maduro; y de Bolivia, Luis Arce.

Fernández expondrá en la Cumbre, entre otros temas, sobre la exclusión de Nicaragua, Cuba y Venezuela del evento por decisión del anfitrión Estados Unidos.

LRA 1 Buenos Aires

El presidente Alberto Fernández, "en diálogo con los presidentes de la Celac (la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) y, en especial con su par de México Manuel López Obrador, construyó la decisión de participar" en la Cumbre de las Américas, que se desarrollará entre el 6 y el 10 de este mes en la ciudad de Los Ángeles, en Estados Unidos, informó esta mañana la portavoz Gabriela Cerruti.

"En esa cumbre el Presidente va a llevar la posición de la Celac sobre cuál es la situación del mundo, cómo afecta la guerra en Ucrania y cómo tiene que ser una Latinoamérica unida y sin exclusiones", dijo Cerruti.

LT 12 Paso de los Libres

Sobre el tema, Manzur remarcó: “Están los dólares que hagan falta para importar el gasoil necesario, con el objetivo de que Argentina siga con su capacidad operativa”.

Luego, el jefe de Gabinete precisó que en lo que resta del año el país recibirá créditos internacionales por más de 5.500 millones de dólares para inversiones en logística, accesibilidad y mejoras en las condiciones de vida de la población.

LRA 1 Buenos Aires

El economista explicó la problemática del faltante de gasoil en provincias del país como Misiones, Salta, Jujuy, Formosa, Tucumán, Corrientes, Entre Ríos y Tierra del Fuego.

"El precio minorista del gasoil desde mayo del año pasado hasta febrero del corriente estuvo congelado, y fundamentalmente la que lo marca es YPF porque tiene el 55 % del mercado. Se generó una brecha del 25 % y el sector que compra a granel fue a comprarle al minorista. Y se suma un diferencial de precios marcados con los países limítrofes, tanto particulares como producción consumen gasoil en nuestro país ", describió.

LRA 6 Mendoza Quino

El presidente de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC), Roberto Guarnieri, detalló cómo el desabastecimiento de gasoil que afecta al sector y celebró el anuncio oficial referido a que el Poder Ejecutivo garantizará las provisiones para el transporte público y la industria.

LRA 1 Buenos Aires

El vicepresidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, dio un discurso en la inauguración del año académico de la Escuela de Pregrado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, donde fue a hablar especialmente sobre "Justicia, Derecho y Populismo".

Mario repasó las declaraciones que realizó "el juez y soldado de la derecha que designó Macri porque tenía su camiseta amarilla".

LT 14 Paraná

Un grupo de 18 gobernadores le llevó al Presidente Alberto Fernández un proyecto de ley que impulsa una reforma en la cantidad de miembros de la Corte Suprema de Justicia.

En tanto, la portavoz oficial Gabriela Cerruti expresó: "El Presidente viene teniendo reuniones con gobernadores en las últimas semanas, y en muchas de esas reuniones se expresaron sus preocupaciones con temas como el transporte y el gasoil. Los gobernadores plantean siempre las disparidades que hay entre la ciudad de Buenos Aires y el resto de las provincias en temas de subsidios y coparticipación".

LRA 26 Resistencia

“Es un proyecto del senador Parrilli que se trata en la Comisión de Legislación General, el cual ya fue aprobado por el Senado y establece que las deudas tomadas por el macrismo sean pagadas con dinero fugado. El promedio anual de la deuda tomada por diversos gobiernos fue de 10 mil millones en la dictadura, 10.200 en la época de Alfonsín, el kirchnerismo tomó 950 que se destinaron a obras públicas y el macrismo endeudó por 25 mil millones por año con el FMI, pero a esto hay que agregarle la que tomó con sectores privados”, dijo Pedrini.

LRA 9 Esquel

Luque lamentó que siendo Chubut una provincia productora de energía, haya más de 27 pueblos sin condiciones dignas.

"Siendo productores de energía, no ha redundado en beneficios para nuestra provincia como debería ser", señaló el intendente.

LRA 1 Buenos Aires

El dirigente sindical se refirió a los dichos del discurso del vicepresidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, en la inauguración del año académico de la Escuela de Pregrado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, donde fue a hablar especialmente sobre "Justicia, Derecho y Populismo". Allí Rosenkratz expresó "No puede haber un derecho detrás de cada necesidad", en clara alusión a la frase de Eva Perón: "Donde hay una necesidad nace un derecho".

LRA 13 Bahía Blanca

La diputada nacional Mónica Litza dijo que “los argumentos esgrimidos desde la oposición para impulsar la boleta única para las próximas elecciones fueron muy ofensivos”.

También se refirió al proyecto de Juntos por el Cambio que propone condensar toda la oferta electoral para cargos nacionales en una única planilla de papel, la cual se divide en filas horizontales para cada una de las agrupaciones políticas que compiten. Por cada tramo y por cada alianza electoral habrá un casillero vacío.

“Ellos sostienen que este sistema tiene de rehén a la gente… que la gente va a votar arrastrada detrás de una bolsa de comida. Y que sus votantes son voluntarios que van a cuidar la transparencia. Fueron muy ofensivos con los votantes del peronismo. Fue indignante que presentaran el proyecto con estos argumentos”, agregó la legisladora por Buenos Aires.

LRA 1 Buenos Aires

El preside la Federación Unión Nacional de Cooperativas Argentinas de Trabajo (FUNCAP) destacó la visita que recibieron del ministro de Economía, Martín Guzmán, en el partido bonaerense de Almirante Brown. La entidad que agrupa a 66 organizaciones de primer grado armaron una economía circular, comenzando por el reciclado que luego se transforma en la producción de bolsas de consorcio.

“Al ministro le gustó esa asociación diferenciada. Se generan un montón de puestos de trabajo y que también se llevan a otras provincias donde está la federación”, explicó Martín Villalba.

En otro contexto, el titular de FUNCAP aseguró que las cooperativas necesitan “participar en las licitaciones” ya que hacemos trabajo de calidad.

LRA 43 Neuquén

Técnicos del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), que son parte de la Red de Agroecología (Redae), publicó un mapeo de las 80 experiencias agroecológicas que acompañan en todo el país.

Rodrigo Tizón, coordinador de la Red de Agroecología (Redae) del INTA, comentó algunos de los resultados del estudio: “Detectamos que habían más experiencias de las que creíamos. Las experiencias que acompañamos son 26 módulos agroecológicos y hay que sumarle lo más interesante que es detectar las experiencias fuera de los módulos experimentales”.

Tizón, en diálogo con Radio Nacional Neuquén, opinó que la agroecología no es solo producir sin agroquímicos. “La agroecología no termina solo en la producción sino que excede a la chacra. La agroecología está en la transformación de alimentos y en la comercialización, que podríamos llamar un esquema de desarrollo rural sustentable. Es mucho más que una técnica. Tiene una mirada de territorio” aseguró.

LRA 6 Mendoza Quino

El titular de la Unión Frutihortícola de Argentina, Omar Carrasco, habló de las consecuencias que trae el faltante gasoil para los transportistas de producción agraria.

Luego de lamentar la situación, Carrasco dijo: “Los inconvenientes son varios y no se está pudiendo trasladar los productos a los mercados. Esto repercute en los precios, y más en un momento de transición de temporada. Las ventas han caído un 40 %”.

LRA 7 Córdoba

En medio de la discusión en torno al gasto público y el rol del Estado, el economista Federico Cagnani señaló: “La visión sobre el gasto público tiene que ver con una mirada ideológica y política. Quien está en contra del gasto público no sólo está en contra de que el Estado pueda recaudar, sino que está en contra de que los habitantes puedan tener condiciones de vida con una mínima dignidad”.

LRA 9 Esquel

El abogado Eduardo Hualpa, junto a la directora nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia, Gabriela Carpineti, le advirtieron al gobernador chubutense, Mariano Arcioni, sobre el malestar generado en algunas comunidades mapuche tehuelche por la inminente designación del comisario César Brandt como jefe de Policía, debido a que este fue condenado por abuso de autoridad, en el marco de la ejecución de una orden de desalojo contra una familia que es parte de la comunidad Vuelta del Río, en el Departamento Cushamen de Chubut.

“Más allá de lo irregular que resulta que un efectivo policial haya permanecido en la fuerza luego de una condena firme, lo cierto es que su designación, a la luz de su antecedente concreto en relación a una comunidad indígena, despierta lógica zozobra en la comunidad de Vuelta del Río y, en general, en el pueblo mapuche tehuelche, que entendemos parte de nuestra tarea hacerle saber”, afirmaron Hualpa y Carpineti mediante un escrito.

LV 8 Libertador

“Me mueven empáticamente los grupos que trabajan para que la ciencia esté al servicio de la sociedad”, expresó Barrancos, quien está en Mendoza para participar en el cierre de campaña de la lista ´Encuentro por la Universidad Pública´ de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.

LRA 13 Bahía Blanca

El presidente de los Bomberos Voluntarios de Ingeniero White, Marcelo Godoy, recordó el Día del Bombero Voluntario que se celebra hoy.

“El 2 de junio de 1884 se fundó en La Boca (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) el primer cuerpo de bomberos voluntarios del país”, dijo Godoy.

Además resaltó la capacitación permanente de los bomberos “que es la única arma que tiene el bombero” y también dijo que no le gusta el “término héroe para los bomberos”.

En otro pasaje de la charla contó cuál fue el hecho que más lo conmovió cuando recién llevaba 3 años en el cuerpo de bomberos.

LRA 13 Bahía Blanca

La vocal del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, Zaida Chmaruk, contó cuáles fueron los resultados de la Incubadora de Cooperativas y Mutuales de Cuidado que busca acompañar la constitución de las entidades que toman esta tarea.

Los trabajos de cuidado comprenden 2 tipos de actividades superpuestas: las actividades de cuidado directo, personal y relacional, como dar de comer a un bebé o cuidar de un cónyuge enfermo y las actividades de cuidado indirecto, como cocinar y limpiar.

Agregó que “hubo un equipo muy comprometido para brindar una herramienta para la organización de los cuidados que permita pensar perspectivas de buen servicio, trabajo de calidad, desfeminización y articulación en el territorio”.

LRA 26 Resistencia

“En este 3 de junio, aniversario de ´Ni Una Menos´, haremos una marcha en Resistencia, y la reflexión que tenemos es de alegría, aunque necesitamos que se avance mucho más de lo que hicimos desde 2015 hasta ahora. Queremos que se caiga definitivamente el patriarcado por el hartazgo de que nos maten”, expresó Carballo.

LRA 26 Resistencia

"Este Banco, que es un organismo autónomo y autárquico, fue creado por ley en 1987. Es un archivo sistemático de materiales genéticos y muestras biológicas de familias que fueron secuestradas y desaparecidas durante la dictadura militar argentina, y es una de las creaciones de la lucha que Abuelas de Plaza de Mayo hicieron durante toda su trayectoria. El objetivo del Banco es garantizar la obtención, almacenamiento y análisis de la información genética que sea necesaria como prueba para el esclarecimiento de delito de lesa humanidad, y cuya ejecución se haya iniciado en el Estado Nacional hasta diciembre de 1982", informó Molfino.

LRA 25 Chos Malal

El territorio tal cual hoy conocemos como la República Argentina, decadas atrás estaba bajo dominio español y formaba parte del Virreynato del Río de la Plata. Fue entonces que los criollos que eran descendientes de los españoles pero nacidos en Argentina, influenciados por las ideas de la Ilustración y la Revolución Francesa, querían declarar la independencia de España.

En “Parte de Todo” dialogamos con Felipe Pigna, quien nos comentó respecto a estos eventos y fechas más importantes para la historia argentina, y que aportaron a la conformación de nuestro Estado Nacional.

Política | Volver al inicio

LRA 17 Zapala

La funcionaria indicó que hay razones políticas por las que el oficialismo no quiere dar la discusión del proyecto de Carrera Sanitaria en la Legislatura. "Desde que se desarchivó el proyecto hasta ahora no pasó nada, a SiProSaPuNe no los atiende ni el Ministerio de Salud, ni el gobernador", señaló Martínez.

LRA 23 San Juan

El diputado nacional por San Juan fue elegido presidente de la Comisión de Minería, Energía y Combustibles de la Cámara Baja, que trata y dictamina sobre proyectos relacionados al régimen minero, la promoción y comercialización de la actividad, su fiscalización y la certificación de los procesos vinculados.

LRA 22 Jujuy

Moisés, quien fue intendente de San Pedro, indicó: "No estamos de acuerdo con la reforma de la Constitución en Jujuy porque el Gobernador de la provincia tiene un solo objetivo que es la reelección, y creemos que no es el momento ni para la provincia ni para el país, porque la situación social, económica y política está muy dura".

LRA 55 Río Senguer

Eduardo Hualpa, coordinador de la Patagonia del Ministerio de Justicia en diálogo con Radio Nacional Senguer, se refirió a la presentación realizada ante el gobierno provincial por múltiples pedidos de comunidades originarias que recuerdan el rol de Cesar Brandt en el desalojo de Vuelta del Río.

Economía | Volver al inicio

LRA 4 Salta

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, expuso las dificultades que afronta el norte del país ante la falta de gasoil y expresó su preocupación por la demora de una solución. “Como mínimo por la frontera argentina pasan dos millones de litros diarios de combustible”, señaló Zigarán.

LRA 5 Rosario

El funcionario se refirió al relanzamiento del Programa Precios Santafesinos. "Presentamos la nueva etapa que corre desde el 1 de junio y el 31 de julio, con 121 de 9 rubros distintos con una variación promedio de 5 puntos en relación a la canasta anterior", comentó Aviano.

LRA 7 Córdoba

Transportistas cordobeses alertaron por la especulación en torno al precio del gasoil. Tras esto, el presidente de la Federación Cordobesa de Transportes de Carga (FECOTAC), Pablo Trapani, señaló: “Sí, falta gasoil, pero también hay especulación. En algunas estaciones se cobra sobreprecio a los que no son clientes".

LRA 7 Córdoba

Según el Centro de Almaceneros, Autoservicios y Comerciantes Minoristas de Córdoba en mayo se registró una inflación del 5,36 %, acumulando un 27,89 % en lo que va del año, mientras que en relación al mismo mes del año pasado el alza de los precios fue del 58,51 %.

"Las medidas gubernamentales para contener la inflación no han dado resultados. Lamentablemente, muchos de los programas, sobre todo Precios Cuidados, no alcanzan a implementarse en todos los ámbitos comerciales, y la canasta de proximidad para los comercios minoristas no funcionó en Córdoba", dijo Vanesa Ruiz.

Suplemento Cultural | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Con el Quinteto estamos recreando la obra del quinteto de Piazzolla, con su música original, Astor fue el más tanguero de los tangueros, para tocar la música de Piazzolla tenés que conocer mucho el género, profundamente, porque si no se nota mucho.”

“Astor era un camorrero terrible, muy bravo, pero también muy sentimental, tocando su música entrás en un túnel donde ya no pensás, te dejás llevar y ahí es donde pasa lo mágico, que es conectarse con el arte”.

LRA 14 Santa Fe

El viernes 3 de junio se realizará una nueva función de "Llegando los monos" en el Centro Cultural y Social “El Birri” desde las 21 hs. La obra de Teatro del Bardo refleja una puesta en escena del texto “Luca Prodan” de Gabriel Fernández Chapo, entrelazando las relaciones padre e hijo desde donde surge la idea principal.

Sospechosamente light dialogó con el director de la obra, Walter Arosteguy acerca de la creación de este espectáculo que trabaja en el imaginario de una de las bandas icónicas del rock argentino, Sumo. Esta obra surge del segundo disco de la icónica banda denominado “Llegando los monos” donde lo autobiográfico no se construye en una línea de tiempo continua, sino más bien fragmentaria e intencionalmente desordenada.

LRA 1 Buenos Aires

“Reloj, soledad”, un film independiente que narra la historia de una joven que vive sola y en condiciones bastante precarias en el sur del conurbano bonaerense y es empleada de limpieza en una imprenta. También adelantó que en los próximos meses sacará un libro autobiográfico.

“La película plantea de manera indirecta una paradoja: si bien hay trabajos alienantes, son en blanco y por el cual millones de personas luchan por alcanzar y desean tener”, declaró César González.

También habló del tratamiento que se le da a los barrios populares en los medios masivos de comunicación. Sostuvo que circulan constantemente “imágenes que no son justas y no están a la altura de la contradicción”.

LRA 1 Buenos Aires

Horacio Embón conversó con la cantante de Tango y conductora radial, María “Amelita” Baltar, quien hizo un repaso de su vida y su carrera artística.

Amelita recordó sus raíces en el folklore como así también el inicio en el tango y la época junto a Astor Piazzolla, con quien fue pareja, compartió escenarios y la creación de muchas de sus obras. Asimismo relató la forma de componer de Piazzolla, anécdotas sobre algunas famosas composiciones y el trabajo junto a Horacio Ferrer.

También se refirió a la necesidad de profundizar en la variedad musical, la admiración por algunos grupos de Rock, contó acerca de las colaboraciones con músicos de otros géneros y la actualidad como conductora de radio.

Sociedad | Volver al inicio

LRA 2 Viedma

Trevelin surgió como una colonia galesa y creció en un entorno natural respetado como también fue respetada la cultura ancestral mapuche. El funcionario contó las distintas actividades que ofrecen durante el año desde los tulipanes en octubre hasta la vendimia tardía en los meses de abril-mayo.

LRA 57 El Bolsón

El Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF) de El Bolsón inició una serie de actividades preventivas con vistas a la temporada de verano en conjunto con propietarios de predios de la zona de interfase y rural. El referente de la institución se refirió a los proyectos post incendios.

LRA 1 Buenos Aires

A partir de casos públicos como el de Santiago “Chano” Charpentier y de Felipe Pettinato y los cuestionamientos formulados por familiares de ambos, el Doctor Andrés Mega, médico Psiquiatra, Psicoterapeuta y Legista, Profesor Universitario, reflexionó sobre la Ley 26.657 vigente desde 2010 y enumeró las principales falencias que, a su juicio, tiene esta norma.

Consideró necesarias “modificaciones muy sustanciales” y precisó, entre ellas, que “la nueva ley que se haga debe jerarquizar el término enfermedad mental” porque “hay una descategorización del concepto” en la norma actual en la que se habla de “sufrimiento ó padecimiento que no son términos científicos”, lo que tiene “importantes consecuencias”.

Por otro lado, el Dr. Mega, Psiquiatra Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación retirado, advirtió como otra falencia “sumamente grave” que la actual ley “ha sido redactada y sancionada sin la participación de ninguna Facultad de Medicina de la Argentina” y sostuvo que “las consecuencias están en el mismo articulado que han hecho imposible prácticamente la internación involuntaria”.

LRA 3 Santa Rosa

La bombera voluntaria Ivana Herrera, perteneciente al cuartel de la ciudad de 25 de Mayo, contó cómo es el trabajo que realizan y su experiencia en el Día del Bombero y la Bombera Voluntaria.

LRA 25 Tartagal

Cada 2 de junio se celebra el Día Nacional de la Bombera y el Bombero Voluntario y en Tartagal aprovcharon para visibilizar su reclamo. "Cada vez que escucho a las sirenas me emociono", dijo Valeria Martínez una de las pocas mujeres bomberas del norte salteño. En este marco lamentó las malas condiciones en las que trabajan.

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa

Bomberos Voluntarios de Concepción, Tucumán, participaron de un acto que se realizó en la plaza principal de dicha localidad. “También visitamos algunas escuelas de la ciudad y recibimos a estudiantes en nuestro cuartel”, comentó Figueroa.

LRA 30 Bariloche

En la sala de sesiones del Concejo Municipal de Bariloche se realizó la entrega de la Distinción “Enrique Linconir” a bomberos voluntarios retirados. La jefa de bomberos de la ciudad contó cómo llevan adelante el trabajo en la localidad.

LRA 53 San Martín de los Andes

Cada 2 de junio se conmemora la creación del cuerpo de bomberos voluntarios de La Boca luego de que un grupo de vecinos se uniera en 1884 para sofocar las llamas de un incendio que amenazaba a las casas. Bomberos de San Martín de los Andes realizaron la exposición de autobombas y equipos.

LRA 43 Neuquén

El historiador se refirió a los orígenes del Día Nacional del Bombero Voluntario con un recorrido sobre los años previos. "Los genoveses del barrio de la Boca legaron el ejemplo que hoy llega a cada ciudad y a cada lugar del país", ilustró Rzonscinsky.

LT 11 Concepción del Uruguay

Mariela Martínez, Museóloga del Museo Evocativo del Colegio Justo José de Urquiza, conversó sobre la Charla Aula Abierta y Gratuita de Comunicación.

“El Colegio tiene dos museos, queremos darle visibilidad, en este sentido surgió la idea desde la tecnicatura de museología, estaremos dictando una charla abierta en comunicación, en relación a los museos” comentó Martínez.

Con esta charla se apunta y está dirigido a todo público que esté interesado de informarse sobre nuevas tecnologías de comunicación y herramientas que nos brinda internet.

Se dictará en el salón de actos, del Colegio Nacional, Alejo Peyret, el viernes 13 a las 17 hs. no se cobra inscripción y se entregará certificación.

El curso estará a cargo del Profesor Pedro Fruniz, con la participación de Eugenia Steven y Eugenia Delorenzi.

LRA 14 Santa Fe

La funcionaria se refirió al incremento de testeos de alcoholemia que realizan en Santa Fe. “En el último tiempo aumentaron un 300% los controles en rutas provinciales donde también aumentó la cantidad de casos positivos en conductores profesionales”, dijo Cerutti.

LRA 21 Santiago del Estero

El Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) expuso la tercera edición del estudio que refleja las formas en que se expresa la discriminación en Argentina. La referente del INADI Santiago del Estero expresó los casos de discriminación en la provincia.

LRA 24 Río Grande

El Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de Tierra del Fuego llevará a cabo el V Congreso Internacional Educación e Inclusión desde el Sur en el mes de noviembre. Se realizarán los pre congresos a través de diferentes conferencias durante los meses de junio, agosto y octubre.

Laborales | Volver al inicio

LRA 6 Mendoza Quino

Uno de los integrantes del Centro de Investigación Social de Mendoza (CISME), Pablo García, se refirió al informe que constata la caída del salario de los trabajadores de la educación, observando que la involución es del 46 % analizando comparativamente desde 2015.

Luego, García señaló que las causas son múltiples y se enmarcan en una redefinición de la política a nivel país y local, junto a una concepción de la administración pública de Mendoza y de la educación pública determinadas. "Desde ahí se explica el deterioro salarial de docentes, que es casi la mitad de la capacidad de compra que tenían hasta ese entonces, y que con el tiempo han ido perdiendo", sostuvo García.

Géneros | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Roll aportó la información necesaria para reflexionar sobre el movimiento feminista de Argentina a 7 años de la marcha histórica de #NiUnaMenos. ",