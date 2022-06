“La deuda no tiene que ser pagada por el pueblo”

“Es un proyecto del senador Parrilli que se trata en la Comisión de Legislación General que ya fue aprobado por el Senado y establece que las deudas tomadas por el macrismo sean pagadas con dinero fugado, esto es para que no sea el ciudadano de a pie el que lo pague, y de los que no tuvieron nada que ver con el endeudamiento. La idea es que la deuda la paguen quienes fugaron dinero ilegalmente y no quienes trabajan todos los días para levantar el país. La política está para poner equidad y no sean los de siempre los que queden liberados y sea el pueblo el que asuma las consecuencias, es un grupo muy selecto, concentrado, y el endeudamiento no se ve en ningún lado, no hay nada, ni casas, ni obras, ni escuelas, nada, entonces no es justo que lo pague el conjunto de la ciudadanía. Es un proyecto del senador Parrilli, y se calcula que en el exterior hay cerca de 400 mil millones de dólares en el exterior ya sea de personas físicas o jurídicas. El promedio anual de la deuda tomada por diversos gobiernos fue de 10 mil millones en la dictadura; 10.200 en la de Alfonsín; el kirchnerismo tomó 950 que se destinaron a obras públicas, y el macrismo endeudó por 25 mil millones por año con el FMI y a esto hay que agregarle la que tomó con sectores privados”, dijo el diputado nacional por el Frente de Todos.

