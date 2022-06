Julio Moises, dirigente peronista y ex Intendente de San Pedro, indicó que "No estamos de acuerdo con la reforma de la Constitucion en la provincia de Jujuy porque el Gobernador de la provincia tiene un solo objetivo que es la reelección y creemos que no es el momento ni para la provincia ni para el país, porque la situación social, económica y política esta muy dura".

DESCARGAR