Diario de Radio Nacional 19/7/2022

Agenda Nacional

LRA 1 Buenos Aires - GRACIANA PEÑAFORT: “La situación del Poder Judicial en el país tiene una gravedad inusitada”

LT 11 Concepción del Uruguay - HUGO YASKY: "El fallo de la corte, muestra una justicia adicta al poder"

LRA 6 Mendoza Quino - VALERIA CARRERAS: “No solo fue espionaje, también revictimización de las familias”

Nacional Rock - GABRIEL KATOPODIS: "Ultima oportunidad para conectar bienestar con el bolsillo de la gente"

LRA 27 Catamarca - LUCIA CORPACCI: Más apoyo a Silvina Batakis

LRA 1 Buenos Aires - ALEJANDRA CEJAS: Denuncian que la Policía de Morales infiltró a movimientos sociales

LRA 1 Buenos Aires - ALFREDO ZAIAT: Las importaciones y las cautelares

LRA 1 Buenos Aires - JORGE CAPITANICH: “El segundo puente es estratégico para esta zona del país”

LRA 1 Buenos Aires - NILDA GARRE: Prohíben los “rituales de bienvenida” en el Ejército

LRA 7 Córdoba - NICOLAS PERTIERRA: "Batakis asumió en medio de una corrida financiera"

LRA 26 Resistencia - Plan Argentina Grande: Anunciaron la licitación de accesos al segundo puente Chaco-Corrientes

LRA 26 Resistencia - RICARDO REPCHUK: “Chaco se adhiere al registro de subsidios en energía”

LT 14 Paraná - Proyecto IAPI siglo XXI: Herramienta para nacionalizar el comercio exterior

LT 14 Paraná - Receso invernal: Bordet destacó que el movimiento turístico en Entre Ríos

LRA 6 Mendoza Quino - HECTOR RECALDE: "La flexibilización laboral no genera más empleo"

LRA 7 Córdoba - GABRIEL MORINI: Así se armaba el “alquiler de cautelares”

Nacional Folklórica - JUAN MARINO: "Salario básico universal ahora o nunca"

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa - SOLUCIONES HABITACIONALES: En agosto próximo la provincia sorteará 600 viviendas sociales

LRA 29 San Luis - LUISA RODRIGUEZ: "Cuando acampamos en Plaza de Mayo, Macri nos mandaba matones"

LRA 7 Córdoba - MIGUEL SIAREZ: "Que vuelvan al lugar del que los sacaron"

LRA 14 Santa Fe - ALLANAMIENTOS A LA CCC: "No hay delitos comprobables después de seis meses de escuchas"

LRA 21 Santiago del Estero - COFEMA: Consensuaron un proyecto de ley de humedales

LRA 1 Buenos Aires - PROVINCIA DE BUENOS AIRES: Buscan reactivar obras para extender la autopista La Plata-Buenos Aires

LRA 7 Córdoba - JUAN CASTELLI: "Las vacunas contra el coronavirus no están vencidas y son seguras"

LRA 29 San Luis - Todos serán vacunados: Niños y niñas desde los 6 meses hasta los 3 años

LRA 1 Buenos Aires - JUAN MANUEL VILLALBA: Separaron de su cargo a la funcionaria que reivindicó a la dictadura

LRA 4 Salta - GONZALO QUILODRAN: "Salta no tiene definido un rumbo claro"

LRA 1 Buenos Aires - Comité de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático: Vietnam asume presidencia rotativa de ASEAN en Argentina

LRA 1 Buenos Aires - SANTIAGO YANOTTI: Costos, precios y alcances de los subsidios a la energía eléctrica

LRA 9 Esquel - SERGIO BUBAS: "No hay parámetros de precios. Nadie sabe cómo sigue esto"

LRA 1 Buenos Aires - CLAUDIO BOADA: Continúa la inscripción para mantener subsidios en tarifas de gas y luz

LRA 14 Santa Fe - PROGRAMA BANCO SOLIDARIO: El microcrédito como herramienta para generar trabajo y desarrollo

LRA 30 Bariloche - INVESTIGADORES DEL IPATEC: Buscan controlar microorganismos que pueden afectar la cerveza artesanal

LRA 1 Buenos Aires - Mercosur y Singapur: Avanzan en negociaciones comerciales

LRA 53 San Martín de los Andes - ACUERDO SALARIAL: Desde UTHGRA denuncian alta informalidad en el mercado hotelero

LRA 13 Bahía Blanca - FACUNDO MONGUZZI: Trabajadores excluidos siguen en su camino de lucha

LRA 12 Santo Tomé - FELICIANO ROMERO: "Son especialistas en violar derechos"

LRA 1 Buenos Aires

Alberto Fernández sostuvo que la Justicia está "deslegitimada y necesita, de manera urgente, una reforma profunda y democrática" e insistió en la necesidad de "reconstruir una Justicia Federal que respete y haga respetar los derechos constitucionales", al referirse a la publicación que realizó ayer la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en la que criticó a la Corte Suprema.

"He reflexionado sobre el mensaje que ayer difundió Cristina Fernández de Kirchner. He visto que muchos eligen criticar las formas para evitar el verdadero problema que enfrentamos: nuestra justicia está deslegitimada y necesita, de manera urgente, una reforma profunda y democrática", afirmó el mandatario a través de un hilo en su cuenta de Twitter.

El Presidente compartió el mensaje publicado ayer también por Twitter por la Vicepresidenta, en el que criticó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y afirmó que hay "un Poder Judicial devenido en partido político, protector del macrismo y perseguidor de las fuerzas políticas que se le oponen", lo que coloca "a los ciudadanos y ciudadanas en situación de libertad condicional".

LRA 1 Buenos Aires

La directora de Asuntos Jurídicos del Senado se refirió a las declaraciones de la vicepresidenta Cristina Fernández sobre el funcionamiento de la Corte Suprema y, en la misma sintonía, afirmó: "La situación del Poder Judicial en la Argentina tiene una gravedad inusitada porque se están rifando un poder fundamental, que administra y decide sobre nuestra libertad, derechos y obligaciones".

Graciana Peñafort señaló que "es bastante preocupante lo que está pasando" y expresó: "Recibí el mensaje de Cristina Fernández con una lógica preocupación, hay una clara situación de hartazgo que la vicepresidenta denuncia".

En ese sentido, expresó que "este Poder Judicial no ofrece ninguna garantía" y subrayó: "Afrontar un juicio donde la sentencia ya está escrita es aberrante".

LT 11 Concepción del Uruguay

Hugo Yasky, diputado nacional del Frente de Todos, habló en LT11 e hizo hincapié en el fallo que absolvió al ex presidente Macri, por espionaje “El fallo de la corte, muestra una justicia adicta al poder, es gravísimo el hecho del espionaje ejercido de manera ilegal, en el gobierno de Macri, sobre ciudadanos de nuestro país” sentenció el diputado.

Por otro lado indicó “Tenemos que avanzar en la distribución de la riqueza, pero con la guerra, generó recesión, y con productos más caros de lo habitual, a pesar de esto, la economía sigue creciendo en la argentina” aseveró el diputado Yasky.

LRA 5 Rosario

El exjuez federal, Carlos Rozanski, en diálogo con Nacional Rosario, analizó la carta publicada por la Vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, sobre la Corte Suprema de Justicia y señaló: "Los intereses de los partidos de oposición, básicamente Juntos por el Cambio, son intereses absolutamente contrapuestos con eventualmente una corte entre comillas de buena gente. Ellos son los responsables precisamente de que tengamos la Corte que tenemos".

"El diagnóstico que hace Cristina es absolutamente certero", afirmó Rozanski en el aire de Buen Día Nacional (de 8 a 12 hs.) y remarcó: "Cristina es la persona más perseguida. Ellos tienen objetivo obsesivo respecto de ella".

LRA 6 Mendoza Quino

La Cámara Federal revocó el procesamiento en la causa de espionaje sobre los familiares del ARA San Juan, de esta manera el ex presidente Mauricio Macri y los ex titulares de la AFI, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani y los agentes que materializaron el trabajo de inteligencia fueron sobreseídos.

En comunicación con Aire Nacional, la abogada que representa a familiares, Valeria Carreras, señaló que “el fallo trae algo más que los sobreseimientos, nos da la prueba absoluta de que sí hubo seguimientos”.

Explicó que para convertir este plan en "espionaje legal", los jueces inventaron tres argumentos: "dijeron que debido al traslado presidencial y la avanzada de seguridad, se habían reforzado las medidas porque habían amenazas de muerte sobre testigos; se aplicaron frente a un peligro inminente para la seguridad interior (la amenza eran entonces las esposas, hermanas y las hijas de las víctimas); el traslado de la causa a Comodoro Py para que no fuese juzgado".

LRA 19 Puerto Iguazú

El juez se refirió a las críticas de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Dijo que el discurso funciona como un llamado de atención.

Nacional Rock

En Rosca N' Roll hablamos con Gabriel Katopodis, ministro de Obras Públicas de la Nación, en el marco del lanzamiento del Plan Argentina Grande en el cual hay casi 450.000 puestos de trabajo en más de 5.000 obras en todo el país.

Sobre la reflexión publicada ayer por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, Katopodis expresó: “Ver qué hacemos con el Poder Judicial es algo fundamental para todos los argentinos. Hay una necesidad de tener jueces más confiables”.

Con respecto al presente del Frente de Todos, dijo que el presidente está muy enfocado en profundizar los diálogos y acuerdos internos y advirtió: “Tenemos como fuerza política la fuerza para salir de esta y tenemos, tal vez, la última oportunidad de conectar el bienestar con el bolsillo de la gente”.

LRA 27 Catamarca

La Senadora Nacional por Catamarca, Lucia Corpacci, manifestó tener confianza plena en la gestión de la ministra de Economía Silvina Batakis, dijo que el país tiene problemas que se resolverán pero no descarto las dificultades ante la situación de la económica actual.

“Creo que Silvina es una enorme funcionaria con una capacidad increíble, a las mujeres nos postergaron y ahora hay que decir la realidad, tenemos un país como muchas complicaciones y un mundo con complicaciones. Además, hay que solucionar muchos temas cómo la deuda que recibimos, tengo mucha confianza y creo que no sin dificultad vamos a salir adelante una vez más”, considero en declaraciones a “Te lo Dije”.

LRA 1 Buenos Aires

La abogada Alejandra Cejas adelantó que darán una “batalla judicial” tras conocer que el 31 de marzo pasado el Ministerio Público fiscal ordenó una investigación sobre referentes sociales opositores al gobernador de Jujuy. “El fiscal Funes, quien supuestamente lleva adelante esta investigación, le pide a la policía de Gerardo Morales que se infiltre y genere grupos de tareas en la movilización que se hizo por la apertura de sesiones”, declaró.

A su vez, la abogada remarcó: “No es un rumor, es oficial. Allí nos encontramos que la Agencia de Delitos Complejos de Jujuy se dedicó a espiar a referentes de las organizaciones sociales opositoras”.

Con respecto a la movilización que se realizará en Jujuy, adelantó que será “una de las marchas sociales más importantes de todos los tiempos” porque “todas las organizaciones y políticas que fueron víctimas del espionaje de Morales salieron a reclamar para que no exista más criminalización de la oposición”.

Cejas contó cómo se siente en su provincia: “Todos los opositores tenemos que estar con un habeas corpus para no sufrir el hostigamiento del gobernador de Jujuy, nunca pensé que iba a vivir una etapa dictatorial en mi vida”.

LRA 1 Buenos Aires

El economista adelantó que mañana se conocerán los datos de Comercio Exterior en el país, que darán un número de importaciones de "récord histórico en términos nominales". Se calcula será alrededor de los 8600 millones de dólares, lo que "abre el debate" para saber qué es lo que está pasando con la utilización de dólares para las importaciones.

"Hay varios factores que explican la importante suba, porque tenés aumentos de los precios de la energía, del gas natural licuado-y del gasoil, de fertilizante, más aumentos de bienes de capital. Todos estos factores representan el 75 % del incremento de las importaciones de junio de 2022 respecto a junio de 2021. Hay un factor externo que está afectando las importaciones", explicó.

LRA 1 Buenos Aires

“Es una obra estratégica porque el puente actual está colapsado, esto es una transformación de la matriz de la conectividad de nuestra región con la Mesopotamia, es absolutamente imprescindible tener otro puente y esto es un gran trabajo del presidente Alberto Fernández que tomó esta decisión estratégica y nos permitirá entender qué significa el conglomerado Chaco-Corrientes, es un polo productivo que conecta a esta zona con el Norte Grande, es estratégica, agradecemos, y esto es un proyecto ejecutivo con un plan de obra que se lanza hoy. Lo que se ha hecho y lo que se está haciendo jerarquiza la inversión de la infraestructura pública, esta visión estratégica impulsará a nuestro país al futuro que se merece”, dijo el gobernador.

LRA 1 Buenos Aires

El titular de la cartera de Defensa Jorge Taiana "prohibió la autorización y/o realización de festejos, ritos y ceremonias de iniciación, reuniones sociales o cualquier tipo de actividad; así como también el ingreso, provisión y consumo de bebidas alcohólicas dentro de unidades y establecimientos militares con motivo del comienzo o la finalización de actividades de formación o entrenamiento, la adquisición de aptitudes o especialidades, que sean de carácter informal o ajenos al ceremonial reglamentario de aplicación en las Fuerzas Armadas".

"Son hechos inexplicables y hasta parecen cosas perversas y de psicópatas. Provocaron situaciones extremas de violencia. Son rituales salvajes", sostuvo Nilda Garré, ex ministra de Defensa. "Esto sucedía hace mucho sin consecuencias tan graves".

LRA 7 Córdoba

Pertierra hizo referencia a la situación económica actual diciendo: "La ministra Batakis asumió en el medio de una corrida financiera. Hoy esa corrida parece no haber seguido creciendo, y en eso Batakis cumplió su función".

LRA 26 Resistencia

Gabriel Katopodis, ministro de Obras Públicas, y Jorge Capitanich, gobernador del Chaco, fueron los encargados de informar sobre las obras que se realizarán en Corrientes y Resistencia como primera etapa para la construcción del segundo puente.

Tras esto, los funcionarios explicaron que licitarán la construcción de dos variantes para las rutas nacionales 12, en la Ciudad de Corrientes, y la ruta nacional 11, en Resistencia, y que ambos trabajos contarán con una inversión de 16.668 millones de pesos por parte del Gobierno nacional.

LRA 26 Resistencia

“Chaco se adhiere a la instrumentación de los subsidios en energía y quienes deseen continuar con el beneficio deben inscribirse, en tanto los plazos son los mismos que provee Nación”, explicó Ricardo Repchuk, a cargo del área Comercial de los Servicios Energéticos del Chaco Empresa del Estado Provincial (SECHEEP).

LT 14 Paraná

Martín Ayerbe, dirigente del Movimiento Industrialista Nacional y presidente del Foro Naval Argentino ´Hipólito Bouchard´, se refirió al proyecto de ley "IAPI del siglo XXI", el cual fue presentado a fines de mayo ante el diputado nacional Hugo Yasky.

Se trata de una herramienta que le permitió al país controlar los precios e iniciar el proceso de industrialización, en tanto Ayarbe fundamentó la importancia de nacionalizar el comercio exterior.

LT 14 Paraná

Tras el cierre de la primera semana de receso invernal en la provincia, el gobernador entrerriano, Gustavo Bordet, informó que en las principales localidades turísticas la ocupación llegó al 100 % y que el movimiento económico ha sido “muy importante”.

Al hacer un balance del movimiento del turismo en esta etapa invernal, el mandatario afirmó: "Ha sido muy exitoso y superó todas las expectativas que teníamos”.

LRA 6 Mendoza Quino

Tras esto, Recalde agregó: "Hay una deuda social con los trabajadores, y hay una veintena de leyes que nacieron en la dictadura cívico militar. Por eso, hay mucho trabajo por hacer y es muy indigno resignar derechos para mantener el empleo".

LRA 17 Zapala

El acto tuvo lugar en el Concejo Deliberante de Neuquén. “El acto fue muy emotivo y coincidió en renovar el pedido de justicia", dijo Mela.

LRA 52 Chos Malal

Se dispuso la apertura del proceso de salvataje para que otras firmas adquieran las cuotas de Trident Southern Explorations, la empresa que tiene el usufructo de la mina de oro de Andacollo. "Lo que se le terminaría a la empresa Trident es la exclusividad del concurso", dijo Montañez.

LRA 7 Córdoba

En #LaVueltaACasa dialogamos con el periodista Gabriel Morini sobre el controvertido tema del alquiler de cautelares para importaciones, que investigó y publicó en Ámbito Financiero.

Según destacó, la Aduana detectó una maniobra por la cual una empresa obtuvo una orden judicial contra la AFIP y se la “cedió” a otra firma importadora que no tenía una SIMI aprobada para poder ingresar mercadería y liberar dólares del BCRA. Lo cual implicó una denuncia penal y multa.

Morini destacó que “Las licencias no automáticas, son las denominadas SIMI, para poder nacionalizar la mercadería importada y el banco central tiene que liberar los pagos en dólares”. Así se descubrió que “cuando llega todo el lote de mercadería, tenía un SIMI que correspondía a otra empresa que no tenía nada que ver con esa 1er empresa y que cedió su marca por un mes a la otra, por eso nosotros le decimos que alquilaba”.

Nacional Folklórica

Luis Bremer charló con Juan Marino, dirigente del Partido Piquetero sobre la necesidad de implementar el salario básico universal.

“El salario básico universal debe ser permanente porque tenemos una situación estructural en el país, con millones de personas que no tienen un ingreso garantizado, alrededor de seis millones de personas”.

“Propugnamos por un ingreso mensual fijo que incluya la actualización mediante la medición de la canasta básica alimentaria medida por el INDEC, que garantice la capacidad de comprar los alimentos diariamente”.

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa

La Interventora del Instituto Provincial de la Vivienda, Stella Maris Córdoba, confirmó que se sortearán 200 viviendas en Villa Carmela, 100 en Pacará, 100 en San Andrés, 100 en la ampliación del Barrio Congreso y 100 en Villa Marianao Moreno.

LRA 29 San Luis

Entrevistamos a Luisa Rodríguez, madre del suboficial Ricardo Gabriel Alfaro, tripulante del ARA San Juan.

LRA 7 Córdoba

En Bajo el mismo sol hablamos con Miguel Siárez, Cacique de la comunidad Kollas Unidos de San Antonio de los Cobres, Salta, sobre la extracción de Los Niños del Llullaillaco. La extracción de dos niños y una niña del Volcán de Llullaillaco fue en una expedición liderada por referentes de la National Georgafic en 1999.

El Volcán fue declarado "Sitio Sagrado" por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), lo cual abre la posibilidad de gestionar la restitución del patrimonio a su origen. Los "Niños", que fueron desenterrados del Volcán tras más de 500 años de estar allí, son actualmente expuestos en el Museo de Antropología de Alta Montaña. Miguel Siárez expresó en conversación con Bajo el mismo sol: "Creemos que es importante que los niños vuelvan al lugar del que los sacaron. La ofrenda representaba un pedido. Seguir manteniendo la mirada de nuestros ancestros, para poder de esa manera cuidar a toda la humanidad y sobre todo a las comunidades".

LRA 14 Santa Fe

En la última semana se conoció la noticia de los allanamientos realizados a integrantes de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) donde se incautó dinero y documentación.

Te la resumo dialogó con Sebastián Saldaña, representante de la CCC Santa Fe quien denunció que se trata de "una persecución política" iniciada "por el juez Bonadio" durante el Gobierno de Mauricio Macri. Así mismo aclaro que el dinero incautado pertenece a "un ahorro familiar de integrantes de la CCC y fondos de la organización" que "se financia mediante actividades comunitarias como rifas, bingos, entre otros y mediante el aporte societario" expresó Saldaña.

"No hay delitos comprobables después de seis meses de escuchas en más de cien teléfonos como para que alguien quede detenido", agregó Saldaña.

LRA 21 Santiago del Estero

El Ing. Carlos Saimoraghi subsecretario de medio ambiente que depende del ministerio de producción de la provincia, se refirió a la reunión del COFEMA (Consejo Federal del Medio Ambiente), en la cual se consensuó un proyecto de ley de humedales para ser presentado en el congreso de la nación.

LRA 1 Buenos Aires

Desde La Plata, la periodista Verónica Urriolabeitia compartió la crónica del encuentro que encabezó la Ministra de Economía, Silvina Batakis junto al Jefe de Gabinete, Juan Manzur con cinco gobernadores, entre ellos, Axel Kicillof, para informarles los alcances de las medidas anunciadas el lunes pasado y tomar nota de las prioridades de cada provincia para potenciar su desarrollo. En el caso de la provincia de Buenos Aires, el eje estuvo puesto en una obra demorada pero muy relevante porque busca beneficiar a los vecinos y a todo el esquema productivo del distrito.

Coronavirus | Volver al inicio

LRA 7 Córdoba

El Ministerio de Salud de la Nación descartó el uso de vacunas vencidas en la campaña contra el coronavirus y remarcó que lo resuelto por los laboratorios productores se basa en las pruebas de estabilidad que son tomadas por el ANMAT para autorizar el suministro.

"Las pruebas de estabilidad sobre los primeros lotes fueron positivas y por eso se extendió la vida útil. Las vacunas que se están colocando son seguras, y no se aplican vacunas vencidas en Argentina", señaló Juan Castelli, a cargo de la Subsecretaría de Estrategias Sanitarias del Ministerio de Salud.

LRA 1 Buenos Aires

La productora de radio y televisión Leda Berlusconi habló sobre el libro Bolivia, El Che y una historia no contada, que presentará el 28 de julio en en el Centro de Documentación del Círculo Sindical de la prensa y la Comunicación de Córdoba (CISPREN). En su trabajo la periodista cuenta el reencuentro en 2013 en Bolivia entre Rubén Sánchez Valdivia y Luis Mattini, ambos fundadores del JCR, una organización que nucleaba a "todos los movimientos" de los años 70.

LRA 29 San Luis

En “Conexión Nacional” dialogamos con María Esther Diángelo, jefa del Servicio de Inmunizaciones, porque acordaron la vacunación COVID-19 para niños y niñas desde los 6 meses hasta los 3 años.

La ministra de Salud de San Luis, Rosa Dávila junto al coordinador ministerial, Juan Talia, participó de una nueva reunión virtual del Consejo Federal de Salud (COFESA) que fue presidida por la titular de Salud de Nación, Carla Vizzotti, en la cual se decidió la vacunación contra la COVID-19 para infantes a partir de los 6 meses.

“En los próximos días se dará a conocer una lista de vacunatorios para que los papás puedan ir organizando cuándo hacerlo”, explicó la funcionaria.

Política | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

La subdirectora del municipio mendocino de Rivadavia, Claudia Jaunin, fue separada de su cargo luego de que trascendiera que reivindicó a la última dictadura militar y el terrorismo de Estado a través de las redes sociales. La decisión fue adoptada por el intendente de Rivadavia, Miguel Angel Ronco.

Juan Manuel Villalba, concejal del municipio de Rivadavia, contó que el sábado recibió por parte de un vecino la publicación, luego comprobó que era real y, desde su perfil, escribieron un repudio y un pedido de renuncia. “Nunca imaginamos que iba a tener este eco nacional”, contó.

LRA 4 Salta

El armado electoral en la provincia de cara a las elecciones del año que viene se analizó el fin de semana en la sede del Partido de la Victoria, en una reunión de la que participaron dirigentes de los partidos políticos oficialistas a nivel nacional.

El integrante del espacio y director del ENACOM, Gonzalo Quilodrán, aclaró que aún no hay definiciones sobre candidaturas pero sí, claridad en la necesidad de escucharse más.

También criticó la gestión de Gustavo Sáenz al decir que no tiene políticas públicas que definan un proyecto de desarrollo sustentable: "Queremos que la andanada de inversiones, de fondos que van a llegar a Salta en los próximos años no sean una estrella fugaz. En Salta hace mucho que no se discute de política porque es más fácil poner figuras conocidas en las listas de candidatos que no discuten políticas de fondo. Si hay algo que aprendí de Néstor Kirchner es que las grandes transformaciones las hace la política".

LRA 1 Buenos Aires

El embajador vietnamita en Argentina, Duong Quoc Thanh, asumió el cargo de presidente pro tempore del Comité de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) en Buenos Aires (ACBA) en una ceremonia efectuada en esta capital.

Al evento, en el marco de la 27 reunión de ACBA celebrada en la sede de la embajada de Malasia, asistieron los embajadores y representantes de cinco países miembros de la ASEAN acreditados en Argentina, incluidos Malasia, Tailandia, Filipinas, Indonesia y Vietnam.

Tras asumir la presidencia rotativa, el embajador Duong Quoc Thanh felicitó a su par malasio por sus éxitos logrados en calidad de la presidente pro tempore del ACBA en el último semestre y se comprometió a esforzarse al máximo para promover los resultados alcanzados y aportar al fortalecimiento de las relaciones de cooperación entre la ASEAN y Argentina, así como los países concurrentes como Uruguay y Paraguay.

Economía | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

El vicepresidente de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa), Santiago Yanotti explicó cuáles son los costos de la energía, y cómo se determinan las tarifas en las diferentes jurisdicciones del país. Además, adelantó los alcances que tendrán las subas con relación a la segmentación; y expresó que la Argentina volvió a tener obras de redes de alta tensión.

Yanotti valoró también la decisión del Presidente Alberto Fernández de que los salarios le ganen a los aumentos; al tiempo que destacó el fuerte aumento de la demanda de la industria.

LRA 9 Esquel

Bubas se refirió al aumento de precios en las mercaderías e insumos de diferentes rubros, afirmando que no hay desabastecimiento, tras lo cual añadió: "A ciencia cierta, no hay con qué precio salir a la calle ni conocimiento de si te van a reponer la mercadería".

LRA 1 Buenos Aires

Los usuarios con Documento Nacional de Identidad (DNI) finalizados en 0,1 y 2 tienen plazo hasta hoy para inscribirse en el Registro de Acceso a los Subsidios de Energía (RASE) para continuar accediendo a los subsidios en las tarifas de gas y electricidad. Claudio Boada, Presidente de la Unión de Usuarios y Consumidores, clarificó algunos aspectos vinculados a la confección del formulario para registrarse.

Señaló que “el trámite es sencillo” pero que es “necesario hacerlo con las boletas de luz y gas en la mano así como el Documento Nacional de Identidad, para convalidar nuestra identidad”.

LRA 14 Santa Fe

El Secretario de Prácticas Socio Comunitarias, Ignacio Martínez Kerz dialogó con Desde temprano y brindó detalles sobre el Programa Banco Solidario, destinado a emprendedores santafesinos mediante el Ministerio de Desarrollo Social.

“El banco solidario trabaja con emprendedores que no pueden acceder a un crédito tradicional de banca privada por los intereses o por los requisitos”, manifestó Martínez Kerz sobre el programa que ya lleva entregados más de $88.000.000 a 92 instituciones públicas y privadas. “La forma de aplicarlo es mediante el municipio, comuna o una institución de tercer orden” explicó el entrevistado y detalló que “se devuelve en pequeñas cuotas que son reutilizables para nuevos créditos”, lo que genera un flujo de dinero importante para la provincia.

LRA 53 San Martín de los Andes

La oficina de ANSES de San Martín de los Andes asistirá en la inscripción del subsidio al consumo de luz y gas en el marco de la segmentación de tarifas. “El proceso puede ser largo pero si se cuenta con toda la información, se completa rápidamente”, señaló Bizanelli.

LRA 2 Viedma

Vecinos de la Comarca expresaron descontento con el accionar de las empresas de gas y electricidad de Viedma debido a que no están prestando colaboración a usuarios que necesitan inscribirse para mantener los subsidios.

LRA 54 Ing. Jacobacci

El referente de la Unidad Básica Manuel Pino de Jacobacci brindó detalles de las jornadas de atención y asistencia a la comunidad para sortear las posibles dificultades que se presenten al momento de la inscripción. Detalló la documentación y los requisitos necesarios.

LRA 1 Buenos Aires

En la segunda parte de la Ronda de Negociaciones para un Acuerdo de Asociación Económica realizada en Asunción, el Mercosur y Singapur avanzaron respecto al acceso a mercados.

En este encuentro se buscó concretar un acuerdo de libre comercio entre ambas partes, con miras a este segundo semestre del año. La coordinación del encuentro estuvo a cargo de Paraguay, en coincidencia con la presidente pro tempore dentro del bloque regional.

Tras las discusiones que se llevaron adelante en el evento, el Mercosur y Singapur consensuaron el texto normativo de acceso a mercados y las ofertas sobre las que se basará el comercio preferencial.

LRA 30 Bariloche

Radio Nacional Bariloche entrevistó al respecto a Diego Libkind quien es biólogo e investigador en el Instituto Andino Patagónico de Tecnologías Biológicas y Geoambientales (IPATEC) – CONICET / Universidad Nacional del Comahue.

La incidencia de microorganismos contaminantes es la principal causa que afecta la calidad en la cerveza a nivel mundial, y este trabajo demuestra que la Patagonia Andina y la Argentina en general, no escapan a esta problemática.

Laborales | Volver al inicio

LRA 43 Neuquén

El Sindicato de Profesionales de la Salud Pública de Neuquén (SIPROSAPUNE) realizará un paro de 24 horas en el marco del reclamo de la Carrera Sanitaria. "Continuamos en la calle con el personal bastante afectado pero cubriendo las tareas", dijo Brene.

LRA 30 Bariloche

La referente de la Asociación de Trabajadores y Trabajadoras del Estado (ATE) se refirió al paro del 20 de julio. “En Río Negro y Bariloche convocamos a un paro por las medidas que anunció la nueva ministra de Economía sobre el acuerdo con el FMI”, señaló Caratcoche.

LRA 57 El Bolsón

Un grupo de trabajadores nucleados en ATE retomó las medidas de fuerza en el municipio de Lago Puelo para exigir aumento de salarios para los contratados. “Este paro tiene características políticas. Los referentes y delegados del sindicato están más vinculados al partido Crecer”, dijo Sánchez.

LRA 53 San Martín de los Andes

Osvaldo Zuñiga, secretario general de la seccional Bariloche de UTHGRA estimó que es probable que se estén pagando bonos en negro en el mercado de alojamientos turísticos.

Zuñiga afirmó que los alojamientos turísticos temporarios son un problema grave porque el servicio de mucama se paga como empleada doméstica lo que, a su entender, es una práctica ilegal que requiere una acción de control del municipio y de la provincia para evitar la precarización laboral.

El representante gremial aseveró que a partir de setiembre invitarán a las cámaras empresariales y representantes políticos a "buscar esa ilegalidad" para lograr todas las trabajadoras que trabajan como empleadas domésticas cobren como integrantes de la actividad turística.

LRA 13 Bahía Blanca

El dirigente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), Facundo Monguzzi, dijo que “el viernes estamos celebrando los 5 años del Cebollazo”.

El Cebollazo fue una manifestación para visibilizar la situación crítica que sufre la agricultura familiar en la región.

El fundador de la escuela nacional de agroecología del MTE agregó que “somos unas 6.000 familias organizadas. Es una fuerza reivindicativa del sector”.

LRA 12 Santo Tomé

El secretario general de la ATE Corrientes, Feliciano “Chano” Romero, calificó de “insuficientes” los anuncios de recomposición salarial hechos por el Gobierno de la provincia.

“Necesitamos que se convoque a Paritarias Provincial y se inicie un camino de recomposición salarial y laboral. El gobierno de la provincia insiste en una política salarial donde hacen anuncios según la clase salarial del agente y fraccionan el sueldo en dos cuotas: pagan el haber y doce días después pagan el plus que es el 40% del salario. Y nos hacen perder el derecho de discutir en las Paritarias”, agregó Romero.

Este martes pasado el gobierno de la provincia anunció subas salariales para los distintos sectores del Estado. Para la Administración general, anunció que con los salarios de julio las y los estatales tendrán un incremento de 20% de la asignación de clase de todas las categorías y la incorporación de 2.000 pesos al concepto 134 para la escala única de remuneraciones y categorías 030, 120 y 180.

Suplemento Cultural | Volver al inicio

LT 14 Paraná

Falleció este martes, en Paraná, a los 66 años de edad, el músico entrerriano de destacada trayectoria Roque Mario Erazun, quien había nacido en noviembre de 1955, en Sauce de Luna (Federal). El Chango Ibarra, folclorista entrerriano, lamentó la noticia y estrechó su más sentido acompañamiento a la familia del músico y a su hija María Luz, con quien compartió una canción en un trabajo del gualeyo.

El folclorista alternaba su actividad artística con la profesión de veterinario y estaba internado hace varias semanas en la capital entrerriana.

Erazun, padre de la cantora María Luz Erazun, fue un eximio guitarrero, desde muy joven comenzó a cantar e incursionar en líneas tradicionales, en ritmos como chamarritas, milongas, chamamé, rasguido doble y otros.

LRA 1 Buenos Aires

En esta emisión, Horacio Embón conversó con Mauricio Kartun, quien dejó su mirada acerca del sistema social imperante, la importancia que se le suele otorgar a las posesiones y la necesidad de cambiar un sistema injusto.

Kartun también hizo un repaso de su carrera teatral, destacó algunas de sus obras y brindó detalles de su inicio en la escritura. Asimismo, se refirió al impacto de las redes sociales y las nuevas tecnologías como democratizadoras del arte y facilitadoras de la expresión. Finalmente reflexionó sobre los espacios alternativos para el ejercicio de la militancia política.

LRA 3 Santa Rosa

Moreyra informó que hasta el domingo 24 de julio Resistencia es en un gran escenario cultural a cielo abierto. Con un amplio programa y el desafío de continuar el legado de su fundador, Fabriciano Gómez, en el Parque 2 de Febrero se lleva a cabo la Bienal Internacional de Escultura de Chaco, un hito cultural argentino que tiene como centro la competencia de escultura entre diez artistas de distintas nacionalidades.

Nacional Folklórica

Escribió y dirigió las obras La Pilarcita en el Camarín de las Musas; Hidalgo, en el Teatro Nacional Cervantes dentro del ciclo semimontados del Bicentenario y luego en El Camarín de las Musas; y junto a Paula Marull, Espacios Gemelos, intervención para Maratón Abasto FIBA 2019, La mujer de vidrio, Interficción en Sagai 2019; El sueño de Rosita, en La Casa del Teatro para el FIBA 2020 y Lo que el río hace. El documental, para el ciclo Modos Híbridos del Teatro San Martín 2020, basado en la obra Lo que el río hace a estrenarse en 2022.

LRA 24 Río Grande

Los Juegos Evita son una política pública de libre acceso y participación diversa y plural, que apunta al fortalecimiento de la identidad y a la inclusión social. Están destinados a jóvenes y adultos mayores de todo el país, orientados a promover a través del arte y la cultura, los valores de la solidaridad, el trabajo en equipo y el respeto mutuo.

Radio Nacional, entevistó a Jonathan Andrade, referente del área de cultura de la provincia, quién invito a la comunidad a inscribirse para los Juegos Culturales Evita edición 2022; recordando que las mismas se pueden hacer hasta el 18 de julio en diferentes categorías y una amplia variedad de disciplinas.

Bajo el lema "construyendo diversidad cultural", los Juegos Culturales Evita tendrán una etapa municipal, una provincial y finalmente la etapa nacional.

LRA 1 Buenos Aires

Liliana Colanzi nació en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, en 1981. Es autora de los libros de cuentos Vacaciones permanentes (2010), La ola (2014), Nuestro mundo muerto (2016) y Ustedes brillan en lo oscuro (2022), este último recientemente ganador del premio Ribera del Duero y publicado por Páginas de Espuma.

Colanzi es también editora y creadora del sello Dum Dum en Bolivia. Su obra ha sido traducida a diversas lenguas y fue seleccionada entre los 39 mejores escritores latinoamericanos menores de 40 años por el Hay Festival Bogotá 39 en el año 2017.

Enseña literatura latinoamericana y escritura creativa en la Universidad de Cornell, en Ithaca, Nueva York.

LRA 11 Comodoro Rivadavia

Mario Lanza lleva más de 3 décadas pintando, "Era lo que sabía hacer cuando dejé de trabajar en Canal 9" dijo el artista en Hoja de Ruta, al presentar la exposición que se encuentra en el Centro Cultural de Comodoro.

La pandemia lo llevó a pintar muchos cuadros y permitió realizar algunos con un estilo surrealista.

Este domingo 24 de julio, luego de las 16hs estará presente en el salón, para conversar con los visitantes y con aquellos que quieran comprar algunas de las obras. "Estoy jubilado y el Covid19 no me permitió dar clases particulares, por eso los cuadros están todos a la venta" culminó Mario e invito a todos los que quieran asistir, a conocer sus obras.

LRA 21 Santiago del Estero

Elena Larrosa obstetra perteneciente al comité de lactancia materna, informó sobre el espacio exclusivo para madres y bebés lactantes que ofrecen en conjunto la Municipalidad de la capital, el Rotary y la Sociedad de Pediatría de la provincia en la feria artesanal.

LRA 26 Resistencia

Víctor Nicodella, Leonidas Silva y Juan Pablo Orsini son expositores en la Bienal 2022 que se desarrolla en Resistencia hasta este sábado 23. Encuentro de maestros artesanos y artesanas de todo el país.

Nicodella es orfebre, vive en Calamuchita, Córdoba y, aunque es su primera vez en la ciudad, hace más de veinte años que recorre la Argentina. "Arranco desde la materia prima, luego trabajo en los diseños que hago o pedidos de clientes y con las piedras que traigo desde la India o México", dijo.

LRA 1 Buenos Aires

Se cumple un nuevo aniversario del fallecimiento de Roberto “el negro” Fontanarrosa en el año 2007. El periodista de Radio Nacional Rosario Diego Frisco recordó al reconocido escritor popular y humorista gráfico rosarino que, a través de sus obras se convirtió en un representante de nuestra cultura. En ese marco, detalló las distintas actividades que se realizarán en la ciudad para homenajear a Fontanarrosa.

LRA 1 Buenos Aires

Escritor, humorista gráfico e hincha de Rosario Central, entre sus muchas catalogaciones, es uno de los autores más entrañables de la literatura argentina que, además de acercar los libros al público más futbolero, aproximó el fútbol a quienes menos les interesaba ese deporte.

Roberto Fontanarrosa, “El Negro”, como se lo identificaba, nació en Rosario, provincia de Santa Fe, el 26 de noviembre de 1944 y murió en su ciudad natal, el 19 de julio de 2007, cuando tenía 62 años.

LT 12 Paso de los Libres

Pedro Olivero, director de carnaval del municipio, comento sobre la presentación del programa de carnaval 2023, que se realizó el día viernes 14 de julio en las instalaciones del Club Progreso, el cual tiene como objetivo trabajar en una agenda de encuentros, capacitaciones y obras que recibirá nuestra ciudad para potenciar las posibilidades turísticas de Paso de los Libres a través del Carnaval más antiguo del país.

Sociedad | Volver al inicio

LRA 20 Las Lomitas

En Formosa, el Ministerio de Cultura y Educación que dirige Luis Basterra indicó que las vacaciones serán "para los tres niveles educativos: inicial, primario y secundario, tanto de establecimientos públicos como los de gestión privada, cuyos estudiantes deberán retornar a las aulas el lunes 1 de agosto".

LRA 1 Buenos Aires

Impulsado por el Observatorio del Derecho a la Ciudad contra el Gobierno porteño busca impedir que se construyan torres en el Parque General Belgrano, luego de la entrada en vigencia de una normativa urbanística motorizada por el oficialismo, que incrementó "entre un 300% y 400% la capacidad constructiva" en una zona de casas bajas. La abogada Silvia Najul, Presidenta de la Asociación de Fomento Vecinal Barrio Parque General Belgrano, advirtió que “el daño ya existe y es irreversible” y precisó que “hay propiedades demolidas, construcciones en más alturas que ya no tienen vuelta atrás” con consecuencias para “vecinos colindantes que han perdido visual y luz”.

LRA 2 Viedma

Este viernes será el sorteo al pie del monumento al enfermero viedmense que este año será declarado santo por la Iglesia católica.

La cooperadora del hospital direccionó el premio sólo a los socios que estuvieran al día con el pago de la cuota y esto desencadenó una sorpresiva actualización, según admitió la vicepresidenta de la institución, María Rosa Ferrero.

LRA 14 Santa Fe

La cooperativa de vivienda Alba Iberá, perteneciente al MOI, está por convertirse en la primera experiencia de construcción cooperativa y autogestionaria de espacios comunitarios en la provincia con el aval del gobierno provincial y municipal.

Diego Mandile, referente del Movimiento de Ocupantes e Inquilinos (MOI) informó, en comunicación con Desde temprano, “Firmamos un convenio municipal con Santa Fe por un espacio de 36 viviendas y 3 centros comunitarios”. Estos módulos habitacionales forman parte de un proyecto presentado por la cooperativa, y surgió como un proyecto de la carrera universitaria de uno de los integrantes. Aún resta que la Provincia y el Municipio se pongan de acuerdo en detalles menores para comenzar con la construcción que ya tiene un espacio destinado para realizarla.

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa

La Corresponsal de Radio Nacional en Roma, Mariana Capaccioli, nos actualiza la agenda oficial del Vaticano, con las últimas novedades de la agenda oficial del Papa Francisco.

LU 23 Lago Argentino.Calafate

El presidente de la Comisión de Fomento de Tres Lagos, en dialogó con Nacional Calafate, confirmó la donación de un equipo médico que se formará parte del sistema de la salud de la localidad.

Darío Godoy agradeció la asistencia de Diego Grimaldi y el equipo del hospital Formenti de El Calafate.

Por otra parte, también adelantó que en estos días se terminará de realizar la migración a fibra por cable, un avance muy importante para mejorar el servicio de internet.

También adelantó lo que se espera esta semana con la actualización de "La banda al rojo vivo" y los números artísticos para el aniversario del pueblo.

LRA 14 Santa Fe

A partir de agosto comenzará a funcionar el primer centro de lectura de test de Virus de Papiloma Humano en la Provincia de Santa Fe; por este motivo Desde temprano se comunicó con Graciela Lopez De Degani, directora de la Agencia de Control del Cáncer quien informó que ya llevan un mes desarrollando pruebas piloto en más de 300 mujeres para poder comenzar a ejecutar de forma ordenada esta estrategia que tiene como objetivo detectar el cáncer de cuello uterino.

En este sentido, López De Degani informó que en primera instancia se realizarán controles a las mujeres que se encuentren en la base de datos del sistema de salud y que se realicen controles periódicamente, para luego abarcar la población más numerosa que no se realiza chequeos. El centro de lectura se encontrará ubicado en el Centro Oncológico Iturraspe.

LRA 11 Comodoro Rivadavia

El grupo "Una sonrisa para tu cabeza" está conformado por 12 mujeres que trabajan de forma colaborativa y ad honorem para brindarle amor y pelucas personas que lo necesiten. Hace 10 días buscaban un lugar para trabajar y este lunes les confirmaron que estarán en KM3 en la empresa TIP, describió Teresa Traba en Hoja de Ruta.

"Una peluca cuesta $200mil pesos, pero además en Comodoro no hay, tenés que mandarlas a pedir" explicó Teresa. Al mismo tiempo expresó que la demanda después de la pandemia creció, hoy tienen 14 pelucas en lista de espera de pacientes jóvenes entre 20 y 30 años, para hacerlas necesitan donaciones de cabello, podes comunicarte al 2974237477 o al 2974303139.

Géneros | Volver al inicio

LRA 18 Río Turbio

El 14 de julio se celebra el Día Internacional de las Personas No Binarias y en #NuestrosSures entrevistaron a Shanik Lucián Sosa Battisti: “Yo soy una persona no binaria, mis pronombres son ella, él y elle, y para mí es un día muy importante, porque es un día que tiene que darse a conocer, no únicamente entre nosotros, la comunidad lgtbiq+, sino más allá de la comunidad. Es un día para festejar, para que la gente no piense que estamos confundidos o que somos algo raro y que estamos escondides”, expresó.

No binarias son aquellas personas que no se autoperciben ni mujer, ni varón. “Cada autopercepción es única y valida”, explica Shanik. Por eso fue elegida esta fecha que corresponde a un día intermedio entre el 8 de marzo, que es el Día Internacional de las Mujeres y el 19 de noviembre, que es el Día Internacional de los Hombres.

Deportes | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

En Todo en Juego hablamos con Romina Núñez, jugadora de la Selección Argentina, que forma parte del plantel que está disputando la Copa América de Colombia.

LRA 57 El Bolsón

Desde la coordinación de fútbol de la Secretaría de Deportes de El Bolsón se anunciaron dos capacitaciones relacionadas al ámbito futbolístico, la primera comenzará el 3 de agosto y se extenderá hasta septiembre y la segunda está relacionada al arbitraje (20 y 21 de agosto) y contará con la presencia de Miguel Angel Scime.

LRA 26 Resistencia

La secretaria del área de Discapacidad del municipio de Barranqueras hizo la convocatoria a la comunidad. "Hasta el 22 de julio podrán inscribirse en la Escuelita de Natación Adaptada personas desde los 5 años y con diversos grados de discapacidad. La Escuelita funciona en el Polideportivo Jaime Zapata, pero para quienes deseen nosotros proveemos del transporte", sostuvo la funcionaria.

Agregó que espera que, en breve y con la tarea que lleva adelante la intendenta Magda Ayala, muy pronto pueda inaugurarse la pileta semi olímpica que está construyéndose en la ciudad y así dar respuestas a la comunidad.