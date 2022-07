Ni mujer, ni varón: no binaries.

El 14 de julio se celebra el Día Internacional de las Personas No Binarias y en #NuestrosSures entrevistaron a Shanik Lucián Sosa Battisti: “Yo soy una persona no binaria, mis pronombres son ella, él y elle, y para mí es un día muy importante, porque es un día que tiene que darse a conocer, no únicamente entre nosotros, la comunidad lgtbiq+, sino más allá de la comunidad.Es un día para festejar, para que la gente no piense que estamos confundidos o que somos algo raro y que estamos escondides”, expresó.

No binarias son aquellas personas que no se autoperciben ni mujer, ni varón. “Cada autopercepción es única y valida”, explica Shanik. Por eso fue elegida esta fecha que corresponde a un día intermedio entre el 8 de marzo, que es el Día Internacional de las Mujeres y el 19 de noviembre, que es el Día Internacional de los Hombres.

Sosa Battisti recibió uno de los primeros DNI no binarios en manos del presidente gracias al primer fallo judicial en la provincia de Tierra del Fuego. “Es una felicidad que tengo desde el día uno que salió el fallo. Imaginate cuando me entregaron el documento, estaba súper nerviosa, no tenía palabras para demostrar lo que sentía. porque de pensarlo, anhelarlo y tenerlo en mis manos, no tiene palabras lo que he sentido”,comentó le joven emocionade.

Inka Von Linden, área de Género de Radio Nacional Río Turbio

Programa: Nuestros Sures

Lunes a Viernes 13 a 15hs

Conducción: Andrea Miranda y Pilo Adolfo

Operación Técnica: Marcos Quiroga