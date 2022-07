Orfebrería, tejido ñanduti y chacinados, postales de muestra cultural

Víctor Nicodella, Leonidas Silva y Juan Pablo Orsini son expositores en la Bienal 2022 que se desarrolla en Resistencia hasta este sábado 23. Encuentro de maestros artesanos y artesanas de todo el país.

Nicodella es orfebre, vive en Calamuchita, Córdoba y, aunque es su primera vez en la ciudad, hace más de veinte años que recorre la Argentina. "Arranco desde la materia prima, luego trabajo en los diseños que hago o pedidos de clientes y con las piedras que traigo desde la India o México", dijo.

La historia de la maestra artesana de ñandutí, Leonidas Silva se remonta a la tradición familiar de en Paraguay. "Me enseñó una bisabuela pero para mantenerme entretenida en las siestas y que no me trepara a los árboles", cuenta con simpatía. Leonidas repasa los orígenes de la técnica ñandutí e indica que "en guaraní, ñandú es araña y tí es blanco puro".

Los sabores también son fiesta en esta muestra. Juan Pablo Orsini es un productor de chacinados que llega desde Madariaga, provincia de Buenos Aires. "Hacemos salame sahumado de ciervo y jabalí, entre otras producciones. Una vez que lo producís hay que dejarlos de dos a tres semanas que se estacionen. Las bondiolas llevan más tiempo. Tenemos una gran demanda y, por ello, estamos inaugurando una nueva fábrica", afirmó.