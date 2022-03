Diario de Radio Nacional 19/3/2022

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

LRA 1 Buenos Aires - JULIAN DOMINGUEZ: Suspensión diferencial de 2% de derechos de exportación de harina y aceite de soja

LRA 1 Buenos Aires - EDUARDO VALDES: “Sabemos que está el conflicto, pero la unidad tiene que prevalecer"

LRA 1 Buenos Aires - JORGE RACHID: "No creo en la fractura del Frente de Todos"

LRA 1 Buenos Aires - TOLOSA PAZ: “El equipo económico del presidente consiguió el mejor acuerdo posible”

LRA 1 Buenos Aires - GABRIEL FUKS: "La región tiene capacidad para ser proveedora del mercado mundial"

LRA 1 Buenos Aires - EDUARDO DE LA SERNA: La importancia del pan y el problema del hambre en la Argentina

LT 14 Paraná - JULIO PANCERI: El acuerdo con el FMI “es necesario, pero no suficiente”

LRA 1 Buenos Aires - PABLO ALLENDE: “Todavía no creo que ha impactado del todo en la economía”

LRA 1 Buenos Aires - EDUARDO BRAVO: El libro que narra la historia del “siniestro” Licio Gelli

LRA 7 Córdoba - MARIA LAURA VILLA: La memoria sigue andando

LRA 1 Buenos Aires - Informe “Causa pendiente”: La historia de los planes sociales en la Argentina

LRA 1 Buenos Aires - No será obligatorio: Uso del barbijo en las escuelas porteñas

LRA 26 Resistencia - DANIEL CATALANO: “Tenemos una memoria colectiva que no tiene la derecha”

LRA 7 Córdoba - CINTIA FRENCIA: Presentan un proyecto para que el kilo de pan cueste 100 pesos

LRA 28 La Rioja- Ultima sesión legislativa provincial: La oposición rechazó la aprobación de deuda por 100 millones de dólares

LRA 26 Resistencia - JORGE MIGUELES: “La concentración económica es perjudicial para la gente”

LT 14 Paraná - Agricultura y ganadería: La solicitud de los certificados de emergencia fue menor a lo esperado

LRA 28 La Rioja - Con fondos nacionales: Contratos con empresas para la ejecución de obras en el interior

LRA 27 Catamarca - DANTE CARABAJAL: El higo es un nuevo polo de desarrollo agropecuario

LT 14 Paraná - Fondo estabilizador del trigo: El Gobierno oficializó un nuevo esquema de retenciones

LRA 1 Buenos Aires

El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca anunció hoy que se estableció "la suspensión temporaria del diferencial de 2% de los derechos de exportación de harina y de aceite de soja del decreto 790/2020", y que "esta suspensión de estos derechos de exportación harán que vuelvan al 33%, porcentaje que ya las empresas le descuentan al productor", durante una conferencia de prensa en la cartera agropecuaria.

LRA 1 Buenos Aires

Eduardo Valdés, diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires, se refirió a la necesidad de unidad dentro de la coalición de gobierno de Frente de Todos y reflexionó al respecto del mensaje del Presidente en el día de ayer.

“Para construir la unidad hay que hincarle el diente al pensamiento, creo que estamos pasando momentos muy complejos dentro del Frente de Todos”.

Expresó que “la unidad” es lo que “debemos construir”: “Sabemos que está el conflicto, pero la unidad tiene que prevalecer, debemos saber convivir con el conflicto dentro de un espacio político”.

“El objetivo en común era derrotar las políticas neoliberales, que desde diciembre del 2015 a diciembre del 2019 se aplicaron en nuestro país y que trajo un gran endeudamiento” destacó.

LRA 1 Buenos Aires

El sanitarista y asesor del gobierno de la provincia de Buenos Aires, opinó sobre la discusión interna de la coalición de gobierno sobre el acuerdo con el FMI y expresó que "a veces se confunden movimientos tácticos, con fracturas".

"El movimiento nacional expresa miradas diferentes. No creo en la fractura del Frente", sostuvo y agregó que "nadie puede estar excluido" del espacio, y que incluso "debe ampliarse" e "institucionalizarse".

"El Presidente necesita apoyo para dar la pelea. El pueblo viene con un dolor social inmenso".

En otro orden, el médico sostuvo que "debemos seguir en guerra pandémica" y alertó sobre la importancia de "tener muchos cuidados en las escuelas".

LRA 1 Buenos Aires

La diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz, calificó como un “momento bisagra el que vivimos", tras aprobación en el Congreso de la Nación la aprobación del acuerdo realizado por el Gobierno Nacional con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el cual “evitó que el país caiga en default”.

Asimismo, comparó con las negociaciones con el FMI con las negociaciones que realizó Néstor Kirchner durante su gestión y llamó a “nunca más revivir esos momentos”.

LRA 1 Buenos Aires

El secretario de Articulación del Ministerio de Seguridad, Gabriel Marcelo Fuks, se refirió a su designación como embajador en Ecuador y la importancia de “un continente unido en su totalidad”. Al respecto de su designación: “Falta el tratamiento en el Senado, debe haber un acuerdo y debe ser tratado por la comisión de acuerdos”. “Estamos trabajando informalmente, porque el embajador ecuatoriano está en la Argentina, proponiendo varias ideas en un año particular”.

“Es un año interesante, honrado por la propuesta que hizo el presidente, interesante también por el lado comercial con Ecuador. También se está discutiendo el nuevo acuerdo de Mercosur con Ecuador, está en marcha esa negociación” resaltó.

Al respecto de una alianza con países con similitud de pensamientos: “Hay un proceso bastante novedoso, no es exactamente como la época anterior. Apunta a un continente unido en su totalidad, no solamente una alianza especifica”.

LRA 1 Buenos Aires

El sacerdote católico reflexionó al respecto de la actualidad de la sociedad argentina y mundial con relación a los alimentos y la pobreza. Al respecto del hambre en la Argentina expresó: “Es un tema central, me parece que son muchos temas a la vez, se suele decir que es multicausal, porque por un lado tenés a los acaparadores de vida, que les molesta que el pobre pueda comer, la avaricia absoluta, por otro lado, el imperialismo internacional del dinero, otro tema importantísimo”.

Se refirió a la biblia: “La persona de la época lo que mira son las cosas que están mal en la sociedad, como Dios no quisiera que sean, una de esas cosas es el tema del parto con dolor y que la mujer sea sometida o dominada por el varón y la otra es que el campesino tenga que recoger cardo y espinas en vez de trigo y cebada”.

LT 14 Paraná

Panceri, director del Centro de Estudios Sociales y Económicos para el Desarrollo, dijo: “La deuda del Estado nacional al 31 de enero era de 367 mil millones de dólares, y se le deben al Fondo 40 mil millones de dólares, lo que no es significativo ya que es un 15 %”, y luego agregó que este año había vencimientos que de no pagarse provocarían “un default, y no sería una buena presentación ante el mundo. Por eso era necesario aprobar el acuerdo con el FMI”.

LRA 1 Buenos Aires

El médico y nieto de Salvador Allende, se refirió al legado del presidente en la política chilena, la actualidad del país y la importancia del estallido social.

Al respecto de su abuelo: “Cuando escucho el discurso y sus palabras, el compromiso que hay que tener con la producción, son palabras muy inspiradoras en todo sentido, creo que sus palabras, sus ideas tienen mucha vigencia tanto en lo ético como en la práctica política”.

Al respecto de si se mantiene el legado de Salvador Allende: “Sin duda, creo que lo que se conoce como el estallido social marcó un antes y un después en la historia reciente de Chile, por lo menos el hecho más importante después de la dictadura de Pinochet”.

“Es el hecho que marca el inicio del fin de la época que se abrió con el golpe militar de 1973, un tremendo cuestionamiento al modelo económico y político impuesto y lo puso contra las cuerdas en el sentido de cuestionar” expresó.

LRA 1 Buenos Aires

Felipe Pigna conversó con el periodista y escritor español, Eduardo Bravo, acerca de su libro, Villa Wanda, el cuál narra la historia de Licio Gelli, un agente italiano de la logia masónica Propaganda Due, una logia masónica italiana que operó desde 1877 hasta 1976, implicado en el escándalo financiero del Banco Ambrosiano, acontecido en 1982.

Asimismo, se lo conoce a Gelli porque fue uno de los Camisas Negras, un cuerpo de milicias que formó parte de las Fuerzas Armadas de la Italia fascista, durante la dictadura de Benito Mussolini, y por ser militante en Falange Española, un partido político español de ideología fascista, en apoyo al dictador Francisco Franco durante la Guerra Civil.

LRA 7 Córdoba

En marco del Mes de la Memoria, se presentó el trabajo de Memoria Colectiva, denominado ´Memorias para seguir contando´. En tanto, la integrante del área de Comunicación y Cultura del Archivo Provincial de la Memoria, María Laura Villa, dijo: "¿Cómo contarles el horror a los estudiantes? Esa fue la orientación, y queremos contar experiencias que nacen de esa pregunta".

LRA 1 Buenos Aires

Los planes sociales representan una ayuda material concreta para los más necesitados, para personas que no pueden acceder a los bienes esenciales con su capital.

En este informe repasamos la historia de estos, desde su implementación con carácter de ley y denominado como “Plan Alimentario Nacional” durante el mandato de Raúl Alfonsín, hasta el plan social como lo conocemos hoy en día.

LRA 14 Santa Fe

Micro de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por razones Políticas de Santa Fe a cargo de Marita Zurbrigen y Daniel Dussex a 46 años de la dictadura cívica, militar y eclesiástica

Al respecto relataron los secuestros y desapariciones que se venían produciendo desde 1974 y todas las censuras que se vivieron en esos años contando con la complicidad de ciertos medios de comunicación.

Así mismo convocaron a la marcha del próximo jueves 24 de marzo que saldrá desde Plaza del Soldado.

Coronavirus | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Los alumnos de las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires, de todos los niveles, no tendrán la obligación del llevar colocado el barbijo dentro del establecimiento escolar desde el lunes y la utilización del tapaboca será optativa, informaron fuentes del Ejecutivo porteño.

Los detalles de la medida serán anunciados por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, en una conferencia de prensa en la sede del Ministerio de Educación en el barrio de Retiro.

La medida replica la decisión tomada en la provincia de Mendoza, donde también desde el lunes próximo el uso del tapaboca será optativo en las escuelas.

Política | Volver al inicio

LRA 26 Resistencia

“Es cierto que hay una desmovilización, que se perdió la calle y que tenemos que pensar cómo salimos de eso para sacarnos de encima al FMI y pedirle al gobierno de Alberto y Cristina medidas que mejoren la situación económica. La respuesta que se le puede dar a la oposición en cuanto a la posibilidad de quiebre es que tenemos que definir las estrategias que usaremos, y que tenemos una memoria colectiva de la que carece la derecha”, dijo el secretario General de ATE Capital y secretario Adjunto de la CTA, Daniel Catalano.

Economía | Volver al inicio

LRA 7 Córdoba

"Como medida de emergencia y paliativa presentamos este proyecto de ordenanza, que busca controlar los aumentos en el pan. En el mismo se establece un congelamiento del precio en 100 pesos el kilo, a la vez que prevé la apertura de los libros de toda la cadena alimenticia para controlar el efectivo cumplimiento de la disposición. Entendemos que estos aumentos deliberados tienen un origen estrictamente especulativo", dijo la concejala Cintia Frencia, perteneciente al Partido Obrero, dentro del Frente de Izquierda.

LRA 28 La Rioja

Así lo expresó en la sesión de ayer el legislador por la banca de ´Vamos La Rioja´, Gustavo Galván, donde la provincia pidió autorización en la legislatura para acceder a un préstamo destinado a la generación de energía y al Parque Eólico. En tanto, Galván afirmó: “Nosotros

consideramos que no podemos seguir endeudando a los riojanos. Estamos pendientes todavía del pago los 318 millones de dólares que sacó el Gobierno provincial hace cinco años”.

LRA 26 Resistencia

Migueles, consejero de la Federación Nacional de Asociaciones de Agricultura Familiar (FONAF) y de la Compañía Federal de Alimentos (COFAL), analizó la realidad económica del país, expresando: “El 84% de lo que se vende en las góndolas corresponde solamente a ocho empresas, pero hay otro problema que es muy grave, el cual sostienen los liberales defendiendo la libertad de los mercados, la oferta y la demanda. En cambio nosotros, que somos del campo nacional y popular, decimos que hay que fortalecer el mercado interno, es decir poner dinero en el bolsillo de la gente, algo que se hizo en los 12 años de gobierno kirchnerista”.

LT 14 Paraná

El director de Agricultura de Entre Ríos, Carlos Toledo, dijo que hasta el momento se solicitaron 300 certificados en el rubro ganadería, y agregó que 160 están en proceso de trámite en Agricultura, de los cuales 55 ya fueron aprobados.

“Se me ocurre pensar que los productores estuvieron atareados con la trilla, y también las condiciones ambientales mejoraron para los cultivos de soja”, indicó el funcionario.

LRA 28 La Rioja

Lo confirmó la secretaria de Transporte provincial, Alcira Brizuela, quien participó de la firma de contrato con las empresas encargadas de realizar la construcción, remodelación y refacción de las terminales en el interior provincial.

LRA 27 Catamarca

El especialista técnico del INTA, Dante Carabajal, detalló las bondades del higo y su gran potencial para el desarrollo económico local agropecuario, diciendo: “El higo es excepcional, tiene una enorme potencialidad nutricional y es una delicatessen”, agregando que se incrementaron las consultas de productores de otras provincias interesados en su exportación.

LT 14 Paraná

El Poder Ejecutivo oficializó la creación del Fondo Estabilizador del Trigo Argentino, que tiene como objetivo estabilizar el costo de la tonelada de trigo que compran los molinos nacionales. La medida se dio a conocer este sábado y quedó plasmada en el Boletín Oficial.

Asimismo, con la publicación del decreto 131/22, se modificó el actual esquema de retenciones de los productos derivados de la soja, como lo son el aceite y la harina, a partir de la quita del diferencial entre los productos industrializados y los sin procesar dentro del complejo sojero.

Suplemento Cultural | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Jorge Dubatti y Juano Villafañe dialogaron con la directora Ana Alvarado sobre su puesta de pieza para maniquíes y actor de reparto, de Gabriel Penner, que se presenta en el Espacio Experimental Leónidas Barletta (Diagonal Norte 943).

Entre otros muchos temas, Alvarado se refiere a la relevancia que las directoras mujeres han cobrado en el campo teatral argentino.

LRA 26 Resistencia

Molfino, fotógrafo y militante de los años 70, habló de la presentación del libro de Luis Eduardo Duhalde ´Asesinos sin fronteras. La CIA, el batallón 601 de Inteligencia y las operaciones internacionales del Estado Terrorista Argentino. El “Caso Molfino”, en el cual, en la segunda parte, se detalla el secuestro y el asesinato de Noemí Esther Gianetti de Molfino, sucedido en 1980.

“Creo que será un material de consulta permanente, que en la primera parte habla del batallón 601 de Inteligencia, que fue la Gestapo de Argentina, donde se gestó el aparato represor de nuestro país en relación con los Estados Unidos y la raíz del denominado Plan Cóndor”, afirmó el autor de la obra.

LT 12 Paso de los Libres

Volonté, integrante de ´Amalgama´, destacó la emoción de participar en el festival homenaje a LT 12 en su 70° aniversario. "Estamos con muchas ganas y es un honor que nos hayan tenido en cuenta", dijo el artista.

LT 12 Paso de los Libres

Aracely, se refirió a la emoción que significa para ella como libreña participar en el festival homenaje a LT 12, expresando: "Son 70 años de una radio que nos acompaña a todos".

LRA 42 Gualeguaychú

La periodista Florencia Alcaraz presentó SIC. Periodismo Textual, el nuevo programa de la Televisión Pública que conduce junto a Luciano Galende. “La propuesta es estar en los territorios, darse el tiempo y el espacio para hacer un periodismo de calidad. Nosotras, nosotros, estamos en el territorio durante varios días, esta búsqueda de la crónica por televisión demanda mucho tiempo”, dijo Alcaraz y agregó: “Lo que vemos en general en la televisión tiene que ver con lo inmediato, el vivo, el opinar sobre la noticia más inmediata y no profundizar. Este es el diferencial de este programa, tener el tiempo para ir a los lugares y hablar con las y los protagonistas de las historias que queremos contar”.

LT 12 Paso de los Libres

Copani, en la previa de su participación en el festival homenaje a los 70 años de LT 12, comentó sus expectativas ante la actuación y también las sensaciones que le genera volver a Paso de los Libres, señalando: "Estoy muy contento de volver a Libres, porque hace mucho que no la visitaba”.

LRA 1 Buenos Aires

En esta emisión, los “Bichos de radio” conversaron con una de las grandes voces de la radiofonía argentina, Luisa Valmaggia, con motivo de su reciente distinción a “Las grandes Maestras del periodismo argentino”. Luisa indicó que “Los que hacemos radio tenemos la necesidad de contar y compartir” asimismo contó acerca de su actualidad y su carrera iniciada en el año 1978.

LRA 1 Buenos Aires

Pacho O´Donnell entrevistó al locutor y periodista de reconocida trayectoria, Víctor Hugo Morales, para hablar sobre la obra de teatro “El reproche” la cual marca el debut de Víctor Hugo como dramaturgo.

El escritor realizo una reseña acerca de la génesis de esta nueva apuesta, contó cómo nació su amor por el teatro en Uruguay en los años ´70 y la admiración por el teatro independiente porteño.

Respecto a la obra explicó que en la misma se destaca el dialogo como eje central, ejerciendo un juego de opuestos y la misma inició como un proyecto de radio teatro que con el paso del tiempo se fue ampliando hasta convertirse en una presentación teatral, donde a modo de juego se desarrolla el concepto del feminismo y la cultura del patriarcado como generadores de desgracias y padecimientos en las dos vertientes.

LRA 1 Buenos Aires

En esta emisión Graciela Borges conversó con la cantante y actriz Susana Rinaldi, sobre su vida y larga trayectoria artística. Ambas trabajaron juntas en un viejo programa de televisión "Todos somos mala gente", y tienen una relación de amistad de varios años. Una charla sin desperdicio entre dos mujeres fuertes que han sido símbolos de la cultura del país.

Rinaldi confesó sobre sus elecciones dentro de la música: "Canto únicamente lo que me gusta. Si tengo que interpretar algo que determina la presencia de alguien, interesante en lo que voy a decir, eso es otra cosa".

En el plano personal, la cantante recordó sus años exiliada en Francia y contó que allí le abrieron las puertas de todas partes. "Tuve gente maravillosa que me hizo más importantes los lugares adónde iba. Con muchos de esos amigos me hablo todavía y quieren que vuelva. Ese país me ha dado cuatro grandes casas en los 14 años que viví allí. Paris me recibió como una hija y no me dejaban ir. Me dio tanta alegría de vivir allá", recordó.

LRA 1 Buenos Aires

Tras la salida de Paul Jones, Manfred Mann tuvo que renovarse. Ahora, el vocalista de la banda era Mike dAbo, y su bajista, un joven Klaus Voormann que ya había trabajado con Los Beatles. En esta emisión de Planeta Nebbia, Litto recorre esta segunda etapa del grupo británico.

LRA 42 Gualeguaychú

La cantora y compositora Nadia Larcher tocará en Gualeguaychú en el marco del ciclo Música Circular y brindará su taller llamado Corazón coplero este domingo*. "En cuanto a los cantos ancestrales, lo que viene a mi memoria más antigua son las épocas de carnavales en Catamarca. Teníamos una comparsa muy chiquita con la que recorríamos el pueblo entero durante enero. Íbamos cantando y tocando con nuestras cajas, las coplas y las vidalas. Recién a los 10 años, cuando empecé a cantar, me hice una caja especial para mí”, contó Nadia Larcher, integrante de las bandas Triángula, Don Olimpio y Proyecto Pato.

LRA 1 Buenos Aires

Eduardo Aliverti presenta en esta ocasión al poeta español Antonio Cabrera, un hombre "de pensamiento poderoso", quien debido a un accidente quedó postrado en una silla de ruedas. "Con la cabeza plena de nitidez y el cuerpo quieto de cárcel, ya no pudo escribir poesía. Fue un observador de las cosas del campo, al que le arrebataron

Aliverti hace un recorrido por la obra de un gaditano notable, que se hizo sitio pronto en el paisaje de las letras con el libro La Estación Perpetua, del año 2000. Recibió prestigiosos premios literarios, y dio clases de filosofía en un instituto secundario. Murió a los 61 años.

Laborales | Volver al inicio

LT 14 Paraná

Un grupo de 60 trabajadores de la planta cárnica en Santa Elena convocaron a la ciudadanía a una asamblea, la cual se realizó en defensa de ese lugar de trabajo.

Tras esto, Sergio Espinoza, empleado de Santa Elena Alimentos SA, compañía que pertenece a Sergio Taselli, dijo que el objetivo del encuentro fue dar a conocer a la opinión pública la problemática que están atravesando con una planta paralizada.

Sociedad | Volver al inicio

LRA 9 Esquel

El integrante de la comunidad Nahuelpan, Gabriel Nahuelquir, expresó que el Gobierno provincial no otorgará los transportes para trasladar a los vecinos de Trelew que quieran participar del Camaruco, el se lleva a cabo este fin de semana.

“Sobre la hora avisaron que no podían ser posibles los colectivos por falta de combustible”, destacó Nahuelquir.

Uno de los temas trabajados fue el reclamo de la gente por los incrementos arbitrarios en los planes de ahorro, la implementación del programa de acciones y la capacitación de la ley Micaela en el deporte, entre otros temas. En declaraciones a Radio Nacional esto expresó el Dr. Lionel Suárez.

LRA 21 SANTIAGO DEL ESTERO

LRA 14 santa fe

Emmanuel Canelli, presidente de la Asociación de Inquilinos de Rosario participó de la segunda reunión de la mesa de trabajo convocada por el secretario de Comercio Interior de la Nación, Roberto Feletti donde se presentaron varias propuestas para unificar criterios entre inquilinos y propietarios.

Una de las propuestas pretende mantener el plazo mínimo de alquileres en 3 años y una ejecución de aumentos que se dividirán en 2 meses para poder ser llevados a cabo.

LRA 15 TUCUMAN MERCEDES SOSA

La presidenta de la Sociedad de Cirujanos Pediátricos de Tucumán, Dra. Rosana Bourdette, habló sobre la importancia de que los padres vacunen a sus hijos contra la gripe estacional. La Profesional de la Salud y Cirujana Pediátrica recuerda a los padres, la necesidad de efectuar de manera periódica una consulta al médico especialista.

Géneros | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Felicitas Bonavita reflexionó junto a Marisa Graham, Defensora de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación acerca de la necesidad de abordar las cuestiones sobre violencia sexual, los femicidios y los infanticidios en los distintos ámbitos de la vida social, y defendió la aplicación de la Educación Sexual Integral (ESI) en los colegios, ya que la misma “es mucho más que una enseñanza acerca de la genitalidad; ayuda a la prevención del abuso sexual debido a que genera un compromiso moral y ético con el manejo del cuerpo propio y el ajeno”.

Deportes | Volver al inicio

LRA 13 Bahía Blanca

Este año el programa que cumple 31 ediciones ininterrumpidas regresará a la presencialidad plena en todas sus categorías. La Subsecretaría de Deportes abrió las inscripciones para los Juegos Bonaerenses de este año, que se realizarán a través del sitio web www.juegos.gba.gob.ar a partir del martes 15 de marzo y se extenderán hasta finales de abril. Hablamos con Javier Lovera, subsecretario de Deportes de la Provincia de Buenos Aires. "Es el evento más grande del país, en el sentido de la combinación de lo social con lo federativo. Esta es la edición 31, en las que van participando más de 20 millones de deportistas, adultos mayores, personas con discapacidad. Es un evento hermoso pero que requiere una logística gigante".