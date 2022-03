Susana Rinaldi: "París me recibió como una hija y no me dejaban ir"

En esta emisión Graciela Borges conversó con la cantante y actriz Susana Rinaldi, sobre su vida y larga trayectoria artística. Ambas trabajaron juntas en un viejo programa de televisión "Todos somos mala gente", y tienen una relación de amistad de varios años. Una charla sin desperdicio entre dos mujeres fuertes que han sido símbolos de la cultura del país.

Rinaldi confesó sobre sus elecciones dentro de la música: "Canto únicamente lo que me gusta. Si tengo que interpretar algo que determina la presencia de alguien, interesante en lo que voy a decir, eso es otra cosa".

En el plano personal, la cantante recordó sus años exiliada en Francia y contó que allí le abrieron las puertas de todas partes. "Tuve gente maravillosa que me hizo más importantes los lugares adonde iba. Con muchos de esos amigos me hablo todavía y quieren que vuelva. Ese país me ha dado cuatro grandes casas en los 14 años que viví allí. Paris me recibió como una hija y no me dejaban ir. Me dio tanta alegría de vivir allá", recordó.