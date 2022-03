No hay transporte desde Trelew al Camaruco "por falta de combustible"

Gabriel Nahuelquir, integrante de la comunidad Nahuelpan, en comunicación con “Postales de radio” expresó que el gobierno provincial no otorgará los transportes para trasladar a vecinos de Trelew que quieran participar del Camaruco que se realizará este fin de semana.

“Sobre la hora avisaron que no podían ser posibles los colectivos por falta de combustible”, destacó Nahuelquir, y sostuvo que se trata de “una chicana del gobierno y del estado” por el reclamo que hicieron para que La Trochita no pase por el territorio durante los días de la ceremonia. Respecto a este punto, destacó que se presentaron notas sobre el tema en otras ocasiones, pero que “nunca han tomado la decisión, que para la comunidad es algo muy particular. También pudimos ver dentro del la promoción que hacen del Trochita está la promoción del Camaruco de Nahuelpan; se nos esta vendiendo a los turistas”. Agrego que repudian esta acción por parte de las autoridades provinciales que se comprometieron a facilitar los colectivos y responsabilizó al actual referente de Asuntos Indígenas por no resolver la situación.