Diario de Radio Nacional 18/08/2021

Agenda Nacional

LRA 1 Buenos Aires – El Gobierno amplió la denuncia: Envío de material represivo a Bolivia

LRA 14 Santa Fe – ANIBAL PUENTE: “Argentina tendrá circulación comunitaria de la variante Delta”

LRA 1 Buenos Aires – DANIEL ARROYO: “Vamos a transformar planes sociales en trabajo”

LRA 1 Buenos Aires – Juliana Di Tullio regresó al Congreso: En reemplazo de Jorge Taiana en el Senado

LRA 1 Buenos Aires -MARCO LAVAGNA: El Censo Poblacional 2022 se realizará el 18 de mayo próximo

LRA 5 Rosario – GABRIEL FUKS, bajante del Paraná: Nación avanza en una nueva línea de crédito

LRA 1 Buenos Aires – MANUEL CUIÑAS RODRIGUEZ: La IGJ denunció a los responsables de la Fundación Chocobar

LRA 1 Buenos Aires – JONATHAN VALDIVIESO: La Legislatura porteña tratará la modificación urbanística en CABA

LRA 27 Catamarca – Situación controlada: Se quemaron 2000 hectáreas y 80 viviendas en los incendios en Córdoba

LRA 7 Córdoba: Incendios forestales: Bomberos continúan trabajando en dos focos activos en Calamuchita

LT 12 Paso de los Libres: ENACOM: Concurso Público para la obtención de licencias de FM



LRA 6 Mendoza – Informe de la CIDH sobre el Golpe de Estado en Bolivia: ¿La llave política para Memoria, Verdad y Justicia?

LRA 1 Buenos Aires – DARIO PIGNOTTI: “Crece la reprobación del presidente Jair Bolsonaro, según las encuestas”

LRA 1 Buenos Aires – Arribaron casi 2 millones de dosis: El país superó las 46 millones de vacunas

LRA 9 Esquel – SERGIO CARDOZO: “Han disminuido los casos graves por COVID-19”

LRA 6 Mendoza – 23% de la población mendocina: Esquema de vacunación completo

LT 11 Concepción del Uruguay – MIGUEL TOLEDO: Avance en los esquemas de vacunación contra el COVID

LRA 1 Buenos Aires – NOELA LOPEZ, Casa por Casa: “700 personas se vacunaron en el primer día”

LRA 1 Buenos Aires – ANA MARIA PUTRUELE: El 80% de las personas con coronavirus desarrolló síntomas a largo plazo

LRA 2 Viedma – JOSE PACAYUT: Viedma recibió más de 1.000 dosis de Sputnik elaboradas en Argentina

LRA 30 Bariloche – LEONARDO GIL: “La gente que se vacuna hace la diferencia”

LRA 54 Ing. Jacobacci – ANA MARKS: “Trabajar para salir de la pandemia en un escenario de igualdad”

LRA 7 Córdoba – 60 personas aisladas: Brote de la variante Delta en Deán Funes

LRA 22 Jujuy – GUSTAVO ECHEÑIQUE: Las vacunas y su importancia

LRA 3 Santa Rosa – Patente argentina: Campaña para apoyar la producción de vacunas

LRA 1 Buenos Aires

El Gobierno nacional amplió su denuncia por el supuesto “envío ilegal de material represivo a las fuerzas golpistas de Bolivia” en noviembre de 2019 y consideró probado que el expresidente Mauricio Macri “ordenó y organizó en forma directa” la maniobra de contrabando.

“Los documentos oficiales encontrados en las últimas semanas, dan cuenta de hechos que refuerzan lo oportunamente denunciado: Mauricio Macri, expresidente de la Nación, ordenó y organizó en forma directa, la maniobra de contrabando”, sostuvo el escrito presentado ante la Justicia, firmado por la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic; la titular de la AFIP Mercedes Marcó del Pont y el Ministro de Justicia, Martín Soria.

Además, los denunciantes sostuvieron que, a las iniciales imputaciones en la causa, “se agregan tres funcionarios cuya situación se agrava a partir de la nueva información aquí aportada: el ex jefe de Gabinete, Marcos Peña; el excanciller Jorge Faurie; y el ex secretario de Asuntos Estratégicos de la Nación, Fulvio Pompeo”.

LRA 13 Bahía Blanca

La precandidata a diputada nacional, que encabeza la lista del Frente de Todos, Victoria Tolosa Paz, estuvo este mediodía en Bahía Blanca en conferencia de prensa, junto a la primera precandidata a concejala Gisela Ghigliani, y la precandidata a diputada provincial Maite Alvado. La agenda de Tolosa Paz incluye una serie de reuniones con distintos actores durante el día, una recorrida por el centro de la ciudad, y la presentación de la lista local por la noche, en el club Villa Mitre. “Somos parte de un equipo que viene a proponer la reconstrucción de la Argentina. Queremos debatir como reconstruir el país que está dañada. La responsabilidad de sacar a la Argentina adelante se la transfirió el pueblo a Alberto Fernández, a Cristina y a Axel Kicillof”, señaló Tolosa Paz.

La primera precandidata de la lista aseguró que “queremos contar no solamente lo hecho, sino de qué manera vemos para adelante, y como hacer crecer a esta querida ciudad como Bahía Blanca. Esa es la discusión de fondo. Queremos debatir e invitamos a todas las fuerzas de la oposición. Pensamos que el carancheo mediático puede servir para dejar de hablar de lo que tenemos que hablar, que son los problemas que sufren las y los bahienses”.

LRA 1 Buenos Aires

Daniel Arroyo es precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, dentro del Frente de Todos. El ex ministro de Desarrollo Social de la Nación charló esta mañana con la Radio Pública de Bahía Blanca. “En este tiempo de la pandemia, lo primero que hemos logrado fue mantener la paz social. No era un tema menor, de hecho en América Latina hubo muchas dificultades. En Argentina lo logramos, en parte por programas de asistencia alimentaria, como la tarjeta Alimentar, de apoyo y cobertura, para más de 10 millones de personas. No solo lo hizo el estado, sino las organizaciones sociales, las iglesias y las escuelas. Y se han empezado a poner en marcha acciones que tengan que ver con el camino de salida, como el programa Potenciar Trabajo, que busca transformar planes sociales en trabajo, la urbanización de los barrios, la construcción de jardines. Son cuestiones que se empezaron a hacer y marcaron estos casi dos años de gestión”.

LRA 1 Buenos Aires

La exdiputada juró como senadora nacional por la provincia de Buenos Aires para ocupar la banca que dejó el actual ministro de Defensa, Jorge Taiana, y se incorporará al bloque del Frente de Todos.

La reemplazante de Taiana, diputada nacional entre 2005 y 2017, se desempeña actualmente como directora del Banco de la Provincia de Buenos Aires.

Di Tullio figuraba como primera suplente en la lista de senadores de Unidad Ciudadana en las elecciones de 2017.

LRA 1 Buenos Aires

El director del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) explicó que la gente se podrá anotar vía web a partir del 16 de marzo. Luego el día que llegue el censista a los hogares, quien lo haya completado de manera digital presentará un código y los que no lo realizaron, contestarán las preguntas de manera presencial.

El funcionario también destacó la importancia de este proceso ya que es lo que “nos permitirá identificar como sociedad”. A su vez destacó que trabajarán en el cuidado de los datos que estarán encriptados.

“El censo nos permitirá planificar para adelante”, dijo Lavagna. El proceso que se hace cada 10 años, tuvo que ser suspendido en 2020 por la pandemia y logró ser reprogramado.

LRA 5 Rosario

Avanzan en la constitución de una línea de crédito destinada para afrontar la emergencia hídrica provocada por la bajante del río Paraná que afecta a una parte de la población de Formosa, Chaco, Misiones, Corrientes, Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires.

LRA 1 Buenos Aires

La Inspección General de Justicia de la Nación (IGJ) denunció por presunta “estafa” a los supuestos responsables de la Fundación Chocobar, creada por el policía bonaerense condenado por matar a un delincuente en el barrio de La Boca, dado que la misma no se encuentra debidamente registrada ni tiene autorización para funcionar.

“No está registrada ninguna fundación Chocobar, la página web ya no existía. El delito no se borra poniendo a disposición de los aportantes el dinero recibido”, dijo el subinspector General de Justicia, Dr. Manuel Cuiñas Rodríguez.

En la presentación judicial se destacó que “la página web demuestra un documento, que luce como una escritura pública (sin número de escritura, ni nombre del escribano interviniente), donde surge que la fecha de constitución de la persona jurídica habría sido el 29 de mayo de 2021”.

También se indicó que “las donaciones solicitadas para la Fundación Chocobar son direccionadas a la cuenta personal del señor Chocobar que posee en el Banco Provincia o a través de una cuenta de mercado pago cuya titularidad al momento no se ha podido constatar”.

LRA 1 Buenos Aires

La modificación al convenio urbanístico firmada entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la empresa IRSA que este jueves discute la Legislatura porteña prevé el relleno de los terrenos y la construcción de edificios de lujo hasta 45 pisos en un predio de la Costanera Sur, donde iba a funcionar la Ciudad Deportiva de Boca.

“Este nuevo barrio porteño tendría una densidad constructiva similar a Puerto Madero”, sentenció Jonathan Valdivieso, abogado ambientalista, y agregó: “La clase política porteña parece que no inoculó que estamos en crisis sanitaria, tenemos esperanza que la Justicia pueda frenarlo más adelante como ocurrió en Costa Salguero”.

LRA 27 Catamarca

“Fue una situación dramática para los vecinos de las zonas de Calamuchita y de Paravachasca, al sur de la capital de Córdoba. Si bien hay puntos calientes en los incendios que quemaron unas 2.000 hectáreas, la situación está controlada, aunque sigue la incertidumbre de qué va a pasar con el clima. Hubo unas 120 personas que se autoevacuaron, sobre todo en Potrero de Garay y San Clemente, y las autoridades decidieron ubicarlos en lugares más seguros porque fue un huracán de llamas de fuego que se desato en esas zonas”, comentó Aldo Blanco, periodista de LRA 7 Radio Nacional Córdoba.

LRA 7 Córdoba

El director de Defensa Civil, Diego Concha, señaló que entre San Clemente y Potrero de Garay se ha logrado contener las llamas en un 80%, mientras que en Intiyaco y Atos Pampa se controló el siniestro en un 70%.

El relevamiento parcial indica que ayer se quemaron unas 2.000 hectáreas, en tanto en Potrerillo el fuego arrasó 70 cabañas de un complejo y casas de fin de semana sin provocar víctimas personales.

LT 12 Paso de los Libres

El delegado del ENACOM Corrientes, Isidro Braillard Poccard, comentó que se abrirá el llamado a concurso Público para la obtención de licencias de FM durante noviembre para Corrientes, Chaco, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe y Tierra Del Fuego, Antártida e Islas Del Atlántico Sur.

LRA 6 Mendoza

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), perteneciente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) confirmó las “masacres” de civiles en Bolivia, al presentar su informe final sobre las represiones en Senkata, Sacaba y El Pedregal ocurridas luego del Golpe de Estado contra Evo Morales en noviembre de 2019.

En ese informe se describe que “la Policía y las Fuerzas Armadas, de modo separado o en operativos conjuntos, usaron la fuerza de modo excesivo y desproporcionado y no previnieron adecuadamente los actos de violencia”.

LRA 1 Buenos Aires

Darío Pignotti es corresponsal de Página 12 en Brasil y conversó sobre la situación política y sanitaria en el vecino país.

Señaló que, según todas las encuestas, “la reprobación del presidente Jair Bolsonaro está creciendo” e identificó tres causas para estos resultados adversos: “el aumento del desempleo-que afecta a 20 millones de personas-; la mala política sanitaria que aplicó para enfrentar la pandemia, y la percepción de que provoca a las instituciones y no gestiona”.

En ese sentido, Pignotti sostuvo que Bolsonaro “se desentiende de las responsabilidades” y que “varios de los funcionarios generales repiten ese perfil, además de no tener formación para los cargos que ocupan”.

LRA 1 Buenos Aires

El diplomático de carrera, canciller en dos oportunidades y exministro de Defensa de Brasil, Celso Amorim analizó la coyuntura política de su país, y las figuras del presidente Jair Bolsonaro y de Luiz Inácio “Lula” Da Silva, de cara a las elecciones presidenciales de 2022.

En ese sentido estimó que el expresidente Lula Da silva alcanzaría un 50% de los votos en la primera vuelta, y se ubicaría cerca de 20 puntos por arriba en una posible segunda vuelta, con el apoyo de los sectores populares, económicos y partidos progresistas.

En tanto, se mostró preocupado por la militarización de la democracia y el preanuncio de fraude que lleva adelante el actual presidente, Jair Bolsonaro.

Además, abordó la vuelta de los gobiernos populares en Bolivia, Perú y México; y el futuro de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), y su articulación con el UNASUR y el Mercosur.

LRA 1 Buenos Aires

189 personas fallecieron y 10.596 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que suman 109.841 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional, 5.116.803 los contagiados totales y 4.785.379 los pacientes recuperados desde el inicio de la pandemia, informó el Ministerio de Salud.

En ese sentido, la cartera sanitaria indicó que son 3.476 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 50.3% en el país y del 49.1% en la Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA).

En referencia a las vacunas, ya se han inoculado 37.781.963 de personas en todo el país, de los cuales 26.929.739 han recibido la primera dosis, y 10.852.224 la segunda dosis.

En total, se han distribuido en todos los distritos del país 42.792.314 de vacunas.

LRA 1 Buenos Aires

Un total de 1.917.000 dosis de vacunas contra la Covid-19 arribaron al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, en el marco del Plan Estratégico de Vacunación que el Gobierno nacional lleva adelante en el país.

Este jueves a las 06.00 de la mañana aterrizó el vuelo LH510 de la compañía Lufthansa cargado con 716.800 dosis de Sinopharm. Anoche a las 23.10 había llegado otro avión de la misma empresa (LH8264) con otras 819.200 vacunas de origen chino.

En tanto, ayer a las 21.10 arribó también un cargamento con 381.000 dosis de vacunas de AstraZeneca que trajo el vuelo AM0030 de la empresa AeroMéxico, proveniente de la capital mexicana.

Con estos tres embarques, la Argentina superó las 46 millones de vacunas recibidas. En tanto, se espera que el próximo sábado arribe a nuestro país un nuevo vuelo de la empresa Lufthansa con otras 768.000 dosis de Sinopharm.

De acuerdo con el Monitor Público de Vacunación, hasta el momento se aplicaron 37,781,963 dosis de vacunas. De ese total, 26.929.739 personas fueron inoculadas con la primera dosis y 10.852.224 cuentan con el esquema completo.

LRA 14 Santa Fe

El médico, profesor del Albert Einstein College of Medicine en Nueva York, se refirió a la situación sanitaria que se vive en el país del norte con aumento de casos positivos de Covid. “Por los antecedentes, por la experiencia y el caso de Nueva York, en alrededor de 6 semanas se va dar en la Argentina la circulación comunitaria de la variante Delta”, señaló el profesional.

LRA 9 Esquel

El director del Hospital Zonal de Esquel, Sergio Cardozo, confirmó la baja de las formas más graves que ha traído el COVID-19, hecho que atribuyó a la Campaña de Vacunación. Luego, Cardozo insistió en que los ciudadanos deben vacunarse y también se refirió a los número de casos activos, los cuales siguen siendo altos a pesar de que disminuyó la gravedad.

LRA 6 Mendoza

El Ministerio de Salud de Mendoza indicó que se detectó un aumento de contagios de COVID-19 debido a que también se incrementaron los testeos. El periodista Sebastián Abella informó que ayer se realizaron 2.816 nuevas determinaciones que dieron, aproximadamente, 380 casos positivos. Aun así, Mendoza se mantiene por debajo de los 500 casos diarios y la positividad no supera el 15%.

LT 11 Concepción del Uruguay

El Secretario de Salud, Discapacidad y Derechos Humanos de la Municipalidad de Concepción del Uruguay, Miguel Toledo, comentó que aún resta mucho para completar los esquemas de vacunación, aunque resaltó que han llegado nuevas dosis de vacunas Sinopharm, motivo por el cual se convocará a la segunda inoculación.

LRA 1 Buenos Aires

La Directora de Salud Comunitaria de la provincia de Buenos Aires, Noelia López, se refirió a la puesta en funcionamiento del “Vacunate Móvil” en distritos bonaerenses donde se detectó menor porcentaje de inoculación contra el coronavirus.

Precisó que “el antecedente de la etapa comunitaria de la vacunación se inició el 9 de julio” cuando el gobierno bonaerense instaló “puestos itinerantes en distintos espacios comunitarios”.

Explicó que “hacía falta seguir profundizando la estrategia” y, a partir de ello, se decidió la vacunación “casa por casa” con el traslado de los colectivos, equipados con el material y personal sanitario, “a zonas rurales y barrios populares para ir a vacunar a quienes aún no lo estaban”.

LRA 1 Buenos Aires

Ocho de cada diez personas que tuvieron coronavirus desarrollaron uno o más síntomas hasta 110 días después del alta como fatiga, dolor de cabeza, trastorno de atención, caída del cabello o falta de aire, según un trabajo publicado en la revista Nature. La jefa de la División Neumonología del Hospital de Clínicas sostuvo que los pacientes que tienen Covid prolongado, es decir, sintomatología que persiste después de los tres meses de la infección, puede tener “diferentes complicaciones” y señaló que “el impacto del virus es multifactorial, a nivel de varios órganos”.

LRA 2 Viedma

El director del Hospital Artémides Zatti destacó la llegada a Viedma de vacunas Sputnik-V, de los dos componentes producidos en el país. Además, informó que la capital provincial vacunó a unas 20.000 personas con dos dosis.

LRA 30 Bariloche

El director del Hospital Zonal “Ramón Carrillo”, destacó el ritmo de vacunación en Bariloche. “Venimos avanzando a un excelente ritmo. Sin dudas la vacuna ayuda pero no es lo único porque el distanciamiento social y barbijo siguen siendo importantes”, señaló Gil.

LRA 54 Ing. Jacobacci

La funcionaria señaló los puntos más importantes de su gestión y expresó su visión de trabajo para una banca en la Cámara de Diputados. “Con todos los cuidados y protocolos nos acercamos al territorio, recorriendo la provincia de Río Negro”, señaló Marks.

LRA 7 Córdoba

Una médica del Hospital Regional Ernesto Romagosa y su familia dieron positivo de la variante de COVID-19. Se desconoce el nexo epidemiológico y la familia asegura no haber tenido contacto con personas que hayan viajado desde el exterior. En el marco de la investigación epidemiológica, se le indicó aislamiento a 60 personas identificadas como contactos estrechos o contactos de contactos de los casos positivos. “Es un brote, y si bien no estamos identificando en este momento cuál ha sido la fuente de infección, todavía es muy breve el tiempo de investigación como para poder decir que se trata de transmisión comunitaria. La investigación está enfocada hacia viajeros de otras provincias”, aclaró Laura López, Jefa de Epidemiología del Ministerio de Salud de Córdoba.

LRA 22 Jujuy

Echeñique explicó que “lo fundamental es entender que la vacuna previene el paso clínico de un paciente de cuadro leve o moderado a un cuadro grave. Si bien la vacuna no evita el contagio, interrumpe la cadena de contagio y en una gran parte ayuda para prevenir cuadros graves de la enfermedad. Por eso quiero recordar y pedir a la población que siga cuidándose con el objetivo de evitar los contagios”.

LRA 3 Santa Rosa

El bioquímico Horacio Micucci indicó que está impulsando una campaña de “apoyo a la investigación, desarrollo y producción de vacunas con patentes argentinas”. Por tal motivo, Micucci ya juntó dos mil firmas de científicos y representantes de ámbitos políticos, sindicales y educativos.

LT 14 Paraná

Bordet, participó de la reunión inaugural del Comité Censal de Operativo del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas que encabezó el presidente Alberto Fernández. “Es una información muy importante para poder tomar decisiones de gestión”, dijo el mandatario provincial.

LV 19 Malargüe

La senadora nacional, presidenta del PJ en Mendoza y candidata a la reelección encabezando la lista del Frente de Todos, Anabel Fernández Sagasti, visitó el departamento Malargüe y afirmó que en cada lugar que recorre la gente reclama soluciones, pero que con optimismo y acuerdo todo se puede lograr. En relación al departamento, la Senadora indicó que “hay cuestiones que hay que resolver que son históricas y ayudarían a la calidad de vida de los malargüinos. El gas es uno de ellos y estamos trabajando”.

LRA 1 Buenos Aires

Mario Giorgi analizó el comportamiento de distintos referentes de la oposición y las disputas generadas en materia política en la provincia de Córdoba, de cara a las elecciones primarias, abiertas y simultáneas (PASO).

LRA 43 Neuquén

El candidato a diputado por el Nuevo Más desarrolló su propuesta electoral. Ruiz explicó que “tanto Juntos por el Cambio como el Frente de Todos no tienen grietas en el modelo económico que se va a discutir después de las elecciones, con todo lo que va a significar el acuerdo con el FMI”.

LRA 1 Buenos Aires

La Justicia concedió el beneficio de la libertad condicional a Luis D’Elía desde el próximo 24 de agosto, en la causa en la que fue condenado a cuatro años de prisión por la toma de una comisaría del barrio porteño de La Boca en junio de 2004.

El beneficio se concretará desde el próximo martes 24 de agosto, por decisión de la jueza del Tribunal Oral Federal 6 Sabrina Namer.

D’Elia está en la actualidad con prisión domiciliaria bajo control de tobillera electrónica y obtuvo la libertad condicional porque alcanzó el requisito temporal para acceder a este beneficio.

LRA 52 Chos Malal

Avanza la propuesta que permitirá brindar el servicio de conexión de internet a hogares, a organismos públicos, escuelas y puestos sanitarios de la zona norte de Neuquén. “Una inversión que va a quedar por muchos años y se expandirá a otras localidades de la zona”, afirmó Aguilar.

LRA 53 San Martín de los Andes

Rolando Figueroa y Luciana Ortiz Luna, precandidatos a diputados nacionales por la lista violeta del Movimiento Popular Neuquino, se refirieron a la actualidad de Neuquén y cómo es hacer campaña en el marco de la pandemia. “Nuestro objetivo es defender todos los recursos de la provincia”, señaló Figueroa.

LRA 1 Buenos Aires

Mario nos habló de ciertos mitos urbanos, políticos y periodísticos. “Cada vez que sucede algo mucha gente pide una Moncloa, un pacto con ciertas reglas, pero eso no existió porque fue básicamente un acuerdo corporativo entre los poderes económicos para regular el conflicto social y contener las demandas de los trabajadores”, aseguró Wainfeld. “El gran acierto del desarrollo español fue sumarse a la Unión Europea”.

“No hay que creer en los que proponen lecturas que niegan la conflictividad de la política. La política democrática es conflicto y negociación permanente”.

LRA 1 Buenos Aires

El costo de la Canasta Básica Total, que mide la línea de pobreza, trepó 1,6% en julio. La cifra fue inferior a la inflación general del mes y representó la menor suba desde julio del año pasado.

De acuerdo con lo informado por el instituto dirigido por Marco Lavagna, un “adulto equivalente” (varón adulto) necesitó $21.869 para abastecer sus necesidades fundamentales, tanto alimentarias como no alimentarias. Asimismo, una familia “tipo” (de dos adultos y dos niños) necesitó $67.577 para no ser considerada pobre.

LRA 1 Buenos Aires

La empresaria y primera mujer en tener un cargo en la Unión Industrial Argentina (UIA) acompaña a Florencio Randazzo como segunda precandidata a diputada nacional del frente Vamos con vos. “Este espacio quiere ser una propuesta alternativa a dos polos políticos”, dijo, al tiempo que detalló los principales temas de la agenda que proponen, entre los que destacó “el fomento a las inversiones”. La funcionaria del anterior gobierno señaló que el macrismo la desilusionó y expresó: “La macroeconomía del macrismo estaba destinada al fracaso, y así lo fue, y por eso me fui”.

LRA 57 El Bolsón

Desde la Mesa de Integración y Fomento Rural de Mallín Ahogado emitieron un comunicado donde rechazan la presentación del proyecto de ordenanza que intenta habilitar fraccionamientos de tierras rurales. “Mallín es un paraje rural y no debe modificar su impronta por un proyecto de ordenanza”, comentó Rojas.

LT 11 Concepción del Uruguay

El Capitán Julio González Insfrán, Secretario General del Centro de Patrones y Oficiales Fluviales de Pesca y de Cabotaje Marítimo, expuso su opinión sobre la cuenca de la Hidrovía Paraná-Paraguay y el potencial único que ofrece para la Argentina, especialmente en el desarrollo de industrias estratégicas capaces de generar riqueza y trabajo genuinos. Asimismo, González Insfrán aseguró que “aprovechar esta oportunidad es una responsabilidad histórica de aquellos a quienes les toque gobernar”.

LRA 53 San Martín de los Andes

Desde LRA 53 Radio Nacional San Martín de los Andes, su Director Juan Pablo Gauthier conversó con Panorama Nacional sobre la apertura de las actividades turísticas a partir de la esperada llegada de la nieve.

Precisó que, este lunes, se registró “una lluvia torrencial con nieve incluida, lo que representa una “buena noticia para Neuquén y toda la región patagónica, que está sufriendo por la sequía de 12 años”.

Por otro lado, destacó la marcha de la campaña de vacunación y señaló que “un 70 por ciento de la población de San Martin de los Andes ya recibió una dosis y arrancó la distribución de las segundas dosis”.

LRA 4 Salta

Comenzaron los preparativos para la realización de la Pre Chicha que será en octubre. “Comenzamos a pensar la cartelera del Festival de la Chicha para marzo 2022 y los artistas que participarán”, señaló Sumbay.

LRA 21 Santiago del Estero

El gobierno nacional lanzó el programa Pre Viaje para incentivar el consumo de la actividad turística referido a alojamiento, transporte, gastronomía, centros turísticos, entre otros. “Representa un trabajo articulado entre el sector público y privado; nacional y provincial”, señaló Figueroa.

LRA 10 Ushuaia e Islas Malvinas

El nuevo presidente de la Cámara Hotelera, José Luis “Pepe” Recchia habló sobre la renovación de autoridades en la Cámara y expresó que “hace muchos años que no hay colas de dirigentes que quieran comprometerse y trabajar, normalmente faltan socios para cubrir puestos pero este año fue al revés”.

LRA 18 Río Turbio

La concejal se refirió al proyecto para nombrar las calles de Julia Dufour. Es una iniciativa desarrollada con antiguos pobladores y la colaboración de Raúl Paredes que conoce la historia del lugar.

LRA 25 Tartagal

Docentes autoconvocados de Orán elevaron una nota al gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, para pedir la destitución de la funcionaria María José Hansen por los hechos de violencia y discriminación contra docentes autoconvocados en el Grand Bourg.

LRA 6 Mendoza

César Llanos, secretario General del gremio de Judiciales, informó sobre el paro que cumple el sindicato, el cual se extenderá hasta mañana, viernes 20 de agosto.

La metodología de protesta consiste en un apagón digital, marcha y bocinazo, mientras se reclama la reapertura de la paritaria y mejoras salariales.

LRA 23 San Juan

Se dio por cerrada la negociación en el marco de conciliación obligatoria con el Sindicato Médico de San Juan. “En la última asamblea definimos retomar el plan de lucha que se va a desarrollar desde el 25 de agosto con retención de 2 horas de servicios por turno”, señaló Daniel Sanna.

LRA 6 Mendoza

Graciela Santos, directora Nacional de Articulación de Políticas Integrales de Igualdad del ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación dialogó con Silvia Fernández, Gisela Marsala y Cristián Ortega en Aire Nacional sobre el Programa Equiparar, cuyo objetivo es implementar medidas que garanticen un diseño universal y un piso de accesibilidad que reduzca la histórica vulneración de derechos que atraviesan mujeres y personas LGBTI+ con discapacidad, así como generar conocimiento, información confiable y estadísticas sobre sus trayectorias vitales para diseñar políticas públicas sustentadas en las realidades que atraviesan.

LRA 29 San Luis

Sandra López Correa ayer asumió como abogada de Roberto Celi, el policía acusado de asesinar a Marylin Cejas y es por eso que solicitó una prórroga en la indagatoria. “Mi defendido ratifica su inocencia y vamos a prestar toda la colaboración”, expresó la letrada.

LRA 4 Salta

El martes la niña de la comunidad wichí de Pacará, en Tartagal, murió luego de haber estado en coma tras perder su embarazo por un episodio de eclampsia. La médica explicó cuáles son las implicancias de que una niña sea madre para toda su salud.

LRA 1 Buenos Aires

Roberto Sánchez, uno de nuestros más reconocidos y queridos ídolos de la canción popular argentina y latinoamericana, nació el 19 de agosto de 1945, en la Maternidad Sardá de la Ciudad de Buenos Aires.

LRA 26 Resistencia

La artista oriunda de Rincón de los Sauces del Neuquén, integra el Ranking Argentino de Canciones (RAC) de Radio Nacional y expresó que “arranqué desde muy chica, pero hace cinco años en forma profesional. Estamos muy limitados por la pandemia y dependemos de las redes sociales y esta oportunidad de estar en Radio Nacional es una gran ayuda para la difusión del trabajo que hacemos”.

LRA 1 Buenos Aires

En el marco de un nuevo aniversario del nacimiento de Roberto Sánchez se realizarán varias actividades en su homenaje. Durante la mañana se instalará una escultura en la estación de tren de Banfield y los vecinos de Lomas podrán recorrer de manera virtual la mansión del Rey de América. Luego del 27 de agosto estará disponible para todos en la página web oficial de forma gratuita.

“Olga Garaventa está muy emocionada desde ayer, el día previo lo pasa con su familia; estaba tranquila y contenta, tenemos muchos proyectos para compartir el legado de Sandro que es inmenso”, dijo la periodista Graciela Guiñazú.

Además, la especialista destacó que Sánchez era un hombre de “excelente humor, leal, muy divertido y respetuoso de los códigos”.

LRA 1 Buenos Aires

Atlético de Mineiro se impuso este miércoles categóricamente por 3 a 0 ante River en Belo Horizonte y dejó al equipo argentino afuera de la Copa Libertadores.

En tanto, los brasileños pasaron a semifinal, donde entablarán un duelo con Palmeiras, que el martes también definió con holgura por 3 a 0 contra San Pablo.

El partido arrancó con ventaja y llegadas peligrosas de Mineiro, luego de cual River logró emparajerar el trámite hasta que a los 22 Zaracho aprovechó un adelantamiento de su equipo y con una estupenda tijera abrió el marcador.

A los 34 una escapada y genial definición de Hulk impuso el 2 a 0, premiando a los dos mejores jugadores del equipo de Brasil, junto con el arquero Everson y el chileno Vargas.

Sin control del juego y con pelotas largas sin resultados positivos, River se fue a los vesturarios sin novedades y luego en el complemento el Mineiro logró definir la serie con otro gol de Zaracho, de cabeza, que tomó una pelota que los jugadores de River dieron por perdido a los 16.

El global de la serie fue 4 a 0 (en Núñez, Mineiro ganó 1 a 0) y demostró la clara superioridad del equipo brasileño, uno de los candidatos a alzarse con la copa, que incorpora para la próxima fase a Diego Costa, aunque deberá enfrentar a Palmerias, un equipo de gran funcionamiento.

LRA 1 Buenos Aires

Nahuel Rojas, el mendocino que será el capitán en el Mundial de Voley dialogó con Gisela Marsala y Cristián Ortega en Aire Nacional sobre su rol en la selección Argentina y la representación en el mundial que se desarrolla en Irán.

Mi paso por la Facultad

Recuerdo que un día, el profesor preguntó en un examen oral: “¿Qué es un fraude?”.

El estudiante contestó: “Un fraude es lo que está haciendo usted”.

El profesor indignado dijo, “¿Cómo es eso?”

Estudiante: “Según el código penal, comete fraude todo aquél que se aprovecha de la ignorancia del otro para perjudicarlo”.

Chocolate por la noticia