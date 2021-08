“Somos parte de un equipo que propone la reconstrucción de la Argentina”

La precandidata a diputada nacional, que encabeza la lista del Frente de Todos, Victoria Tolosa Paz, estuvo este mediodía en Bahía Blanca en conferencia de prensa, junto a la primera precandidata a concejala Gisela Ghigliani, y la precandidata a diputada provincial Maite Alvado. La agenda de Tolosa Paz incluye una serie de reuniones con distintos actores durante el día, una recorrida por el centro de la ciudad, y la presentación de la lista local por la noche, en el club Villa Mitre. “Somos parte de un equipo que viene a proponer la reconstrucción de la Argentina. Queremos debatir como reconstruir el país que esta dañada. La responsabilidad de sacar a la Argentina adelante se la transfirió el pueblo a Alberto Fernández, a Cristina y a Axel Kicillof”, señaló Tolosa Paz.

La primera precandidata de la lista aseguró que “queremos contar no solamente lo hecho, sino de que manera vemos para adelante, y como hacer crecer a esta querida ciudad como Bahía Blanca. Esa es la discusión de fondo. Queremos debatir e invitamos a todas las fuerzas de la oposición. Pensamos que el carancheo mediático puede servir para dejar de hablar de lo que tenemos que hablar, que son los problemas que sufren las y los bahienses”.

En otro pasaje de la conferencia, manifestó que “hemos puesto de manifiesto la voluntad política de trabajar en un Congreso Nacional que tuvo iniciativas bien diferentes a las llevadas adelante por el expresidente de la nación y la ex gobernadora María Eugenia Vidal. Lo decimos de cara a la sociedad. Son cosas que hay que debatir. Creemos en una matriz impositiva progresiva. Esto quiere decir que en la Argentina los que menos tienen menos paguen. Nos animamos a debatir en el congreso un cambio en el impuesto a las ganancias que permitió que el 95% de las Pymes hoy tributen menos”.

“Cuando pensamos en estas leyes, en definitiva es recuperar el salario de manera contundente para poder traccionar este circulo virtuoso en el que cree el Frente de Todos para demandarle a un entramado Pyme en Bahía los bienes y servicios que se producen en esta ciudad. No hay crecimiento si no hay un estado que distribuya ese crecimiento”, dijo Tolosa Paz. “Este proyecto productivo y económico tiene una razón de ser en nuestro Frente, y es que venimos a reconstruir la vida de todos y todas a partir del único ordenador social que es el trabajo. No hay agenda más potente”.