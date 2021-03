Diario de Radio Nacional 18/03/2021

Títulos de tapa | Coronavirus | Economía | Política | Sociedad | Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

Agenda Nacional

Buenos Aires – SABINA FREDERIC: Confirmó que encontraron a Maia con vida

Buenos Aires – HORACIO AVILA: En Argentina hay “cuatro generaciones de personas en situación de calle”

Buenos Aires – MARIO GIORGI: Vivir en las calles de la ciudad más rica

Entrevista Federal – ROBERTO SALVAREZZA: “Será histórico lo realizado por la ciencia argentina en pandemia”

Resistencia – MARCELO CASARETTO: “El monto no pagado por los jueces en 2021 se estima en 41 mil millones”

Bahía Blanca – Asociación por la Defensa de Usuarios y Consumidores: “No es viable ni lógico ningún aumento en las tarifas de gas”

Santiago del Estero – LUIS CAMERA: “Si sigue esta tendencia, vamos a tener una segunda ola muy difícil”

Concepción del Uruguay – ATALIVA LAPROVITA: “Uruguayana declaró saturados a sus centros sanitarios más importantes”

Gualeguaychú – EDUARDO ELIAS: “Entre Ríos está observando si hay variantes en la provincia”

Buenos Aires – RAUL JALIL: “Hay que hacer todo lo que sea necesario para contener la pandemia”

San Juan – ROBERTO GATTONI: “San Juan tiene un estatus sanitario controlado”

Buenos Aires – Detectaron en Córdoba: Variantes del coronavirus de Reino Unido y Manaos

Paraná – SONIA VELAZQUEZ: Concurrirá a Diputados para explicar el proceso de vacunación

Buenos Aires – NICOLAS ZEOLLA: El rol del Gobierno en las negociaciones por la deuda que dejó Macri

Tucumán – JORGE FERRARESI: “Que los trabajadores sueñen con la posibilidad de tener una casa”

San Luis – ADOLFO PEREZ ESQUIVEL: “La Justicia en las condiciones en que se encuentra, no funciona”

Santa Rosa – SILVIA GONZALEZ: “La respuesta del ministro Katopodis fue inmediata”

Libertador – Con funcionarios nacionales: Relanzan el Banco Popular de la Buena Fe

Rosario – IGNACIO PANDULLO: En febrero, la canasta básica de jubilados llegó a los 39.379 pesos

Catamarca – FIDEL SAENZ: “Hacía cinco años que el gobierno no invertía en Catamarca”

Paso de los Libres – ANALIA IRAOLA: “Trabajamos para que los Centros de Asistencia sean de Capacitación“

Gualeguaychú – Adulteración dolosa: Procesan a tres contadores por la utilización del CUIT de Cristina

Santa Rosa – 25 de Mayo: Se puso en marcha una planta de biogás

Libertador – MOIRA MILLAN: “Se están matando los territorios y en ellos está la vida de los pueblos”

La Rioja – Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia: El 24 de marzo recordarán a las víctimas de la última dictadura militar

Nacional Folklórica – JOSELO SCHUAP: “El agua es lo más importante para nosotros”

Bariloche – LUIS PILQUIMAN: “Weretilneck se aprovecha del dolor y estigmatiza al pueblo mapuche”

Esquel – FEBO SOSA: “El incendio va a traer un coletazo sanitario”

Mendoza – HUGO PIZZI: “Hay que ser más estrictos con las fronteras y los aeropuertos”

San Martín de Los Andes – ADRIANA MEYER: Investigó operativos contra mapuches en otras causas

Zapala – IRINA GALLARDO: Buscan aportes para la reconstrucción de viviendas en El Bolsón

Santiago del Estero – DARIO DIAZ: Piden que los certificados para discapacitados se emitan en forma digital

Salta – VERONICA SIMESEN DE BIELKE: Más de 20 policías son imputados al mes por abuso de la fuerza

Buenos Aires – Respaldo de la primera dama: Candidatura del Museo ESMA como patrimonio de la humanidad

DIARIO NACIONAL: Claudio Orellano y Sonia Ferraris, de lunes a viernes de 03:00 a 06:00.

Títulos de tapa

LRA 1 Buenos Aires

La ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, confirmó en Radio País que encontraron a Maia y agregó que “está bien” y que el secuestrador fue detenido por la Policía Bonaerense. También declaró que le deben tomar declaración.

LRA 1 Buenos Aires

A raíz del caso de Maia, Darío Villarruel dialogó con Horacio Ávila, que es referente de Proyecto 7, una organización que realiza actividades destinadas al abordaje de la problemática de personas en situación de calle. El entrevistado aseguró que “vivir en la calle es lo peor que le puede pasar a cualquier ser humano porque deja secuelas que son muy difíciles de superar”.

En relación al caso de Maia Beloso, opinó que “pone sobre la mesa una situación de muchísimos años” porque hay una “infinidad de Maias en toda la Argetina” y esto “demuestra que hay una falencia del Estado y no se aborda de la forma que debería”.

LRA 1 Buenos Aires

En la primera edición del Panorama Nacional, Mario habló sobre la invisibilización de un “sector olvidado y desposeído de todo tipo de condiciones básicas de vida” que habita en distintos barrios de la ciudad de Buenos Aires y que está totalmente desprotegido por el gobierno porteño. A raíz del caso de Maia Yael Beloso, Giorgi se refirió a las personas en situación de calle y a las nulas políticas del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta para asistirlas.

Entrevista Federal

El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Roberto Salvarezza, fue el protagonista de una nueva edición de la Entrevista Federal y, en diálogo con periodistas de todo el país, destacó: “La ciencia argentina tiene un desempeño muy importante en la pandemia y hemos cumplido en múltiples aspectos”. “Este año invertimos fuertemente en proyectos que desarrollaran vacunas”, subrayó.

Tras señalar que “será un hecho histórico todo lo realizado por la ciencia argentina durante la pandemia”, Salvarezza expresó que “las vacunas están funcionando, evitando hospitalizaciones y muertes”. Además, manifestó que “Argentina desde un principio manifestó que la salud es un derecho humano”, haciendo hincapié en que “las patentes no pueden ser un obstáculo para que el mundo pueda tener la vacuna”.

En tanto, el ministro calificó de “histórico” que el Gobierno nacional haya promulgado la Ley de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, que aumenta los recursos al área de la ciencia y la tecnología, del actual 0,28% del Producto Bruto Interno (PBI) al 1% en 2032.

“La federalización de la ciencia es todo un desafío, en la ley de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación está incluido”, agregó.

En ese marco, Salvarezza resaltó que “desde 2019, hemos aumentado el número de becas año tras año” y manifestó: “Utilizamos fondos que la gestión anterior no utilizó y se iban a perder”.

“Necesitamos el crecimiento armónico de toda la ciencia y que un sistema científico que abarque todas las disciplinas”, dijo, al tiempo que subrayó: “Todo lo que hacemos tiene que venir acompañado de la sustentabilidad”.

Por otro lado, el ministro sostuvo que “las fake news fueron un desafío a nivel mundial porque entorpecieron las políticas de los Estados” y recalcó que desde el Gobierno argentino siempre “se trata de llevar racionalidad”.

LRA 26 Resistencia

El diputado nacional por el Frente de Todos, Marcelo Casaretto, habló sobre el motivo por el cual los jueces no pagan el impuesto a las ganancias, diciendo que “los jueces no pagan por una acordada que el mismo Poder Judicial dictó en 1936, y desde entonces ocurre esta situación avalada por la Corte Suprema de Justicia. Hay jueces que ganan entre 500 a 900 mil pesos mensuales y no pagan, cuando un trabajador soltero que gana más de 75 mil, sí lo hace. Es por eso que presentamos un proyecto para revertir esta situación”.

LRA 13 Bahía Blanca

“Ningún aumento es viable ni lógico”, dijo el representante de la ADDUC-recientemente constituida en Bahía Blanca, al hablar de las facturas del gas. Fernando Branciforte agregó que “nos oponemos porque impacta directamente en el bolsillo de los usuarios” y agregó que ese aumento que dispondrían las empresas es de cerca del 40%.

LRA 21 Santiago del Estero

El jefe de Geriatría del Hospital Italiano, Luis Cámera, aseguró que se deben tomar medidas con respecto al cierre de fronteras por el rebrote en los países limítrofes: “Yo creo que hay que frenar totalmente el tránsito no comercial con Brasil”.

LT 11 Concepción del Uruguay

Ataliva Laprovita, quien se refirió a la situación sanitaria en las fronteras con Brasil y a los controles que se implementaron en los pasos fronterizos con dicho país.

LRA 42 Gualeguaychú

El director del Hospital de Gualeguaychú, Eduardo Elías, hizo un análisis del plan de vacunación en la ciudad, expresando que “es avanzada la inoculación en el sistema de Salud y Seguridad del Departamento”, e informó que esta semana arribaron más de 2.500 vacunas al hospital.

En referencia a la cepa brasileña Manaos, Elías indicó que “Entre Ríos está observando si hay variantes de esta cepa en la provincia”.

LRA 1 Buenos Aires

El Presidente analizará hoy en una videoconferencia con los gobernadores de todo el país la situación sanitaria por la pandemia de coronavirus y el plan de vacunación en marcha en todo el territorio nacional. En Ahí vamos, el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, destacó que existan estos encuentros y expresó: “Soy un agradecido de que tengamos un presidente con una mirada federal, que comparta las decisiones y escuche a los gobernadores”.

LRA 23 San Juan

En un punto de prensa, el vicegobernador de San Juan, Roberto Gattoni afirmó que la provincia “tiene un estatus sanitario constante”. Además, afirmó que la implementación del Plan de Vacunación contra el Covid-19 es una “herramienta que le permite a la provincia mantener gran porcentaje de la actividad económica y social funcionando”.

LRA 1 Buenos Aires

El Ministerio de Salud de Córdoba informó que se detectaron en la provincia variantes del virus SARS-CoV-2 que corresponden a las del Reino Unido en dos casos y a la de Manaos en otro, todos en personas que regresaron de viajes al exterior. En Radio país, el periodista de Radio Nacional Córdoba César Pucheta sostuvo que “los casos podrían ser más, aunque no se habla de peligro de circulación comunitaria, ya que respetaron el aislamiento en sus hogares”.

LT 14 Paraná

La Cámara de Diputados de Entre Ríos aprobó la convocatoria a la ministra de Salud, Sonia Velázquez, para que explique el proceso de vacunación del personal no esencial en la provincia.

El presidente de la Cámara, Angel Giano, confirmó que la funcionaria asistirá este sábado 20 de marzo a las 9 horas, diciendo que “la ministra estuvo siempre a disposición de la Cámara de Diputados para brindar informes”.

LRA 1 Buenos Aires

El ministro de Economía, Martín Guzmán, viajó a Estados Unidos para cumplir desde hoy con una agenda de diálogo con inversores, antes de las reuniones previstas con las autoridades del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial (BM). En ese marco, el jefe de la Fundación de Investigaciones Económicas para el Desarrollo (FIDE), Nicolás Zeolla destacó que “el Gobierno está conduciendo bien la situación” y expresó: “La intención es obtener un plazo de devolución de fondos lo más largo posible y utilizar esos recursos para poder crecer”.

LRA 15 Tucumán

Ferraresi participó junto al gobernador Juan Manzur de la entrega de viviendas en en el barrio Manantial Sur. “Esta es la primera reunión que tuvimos con el gobernador y más de 70 gremios de Tucumán para trabajar en que la Argentina sea federal en la construcción de viviendas”, indicó.

LRA 29 San Luis

El referente de Derechos Humanos se refirió a la reforma judicial y dijo que en Argentina “se aplicó el lawfare contra Cristina Fernández de Kirchner”. “La Justicia en las condiciones en que está no funciona”, indicó.

LRA 3 Santa Rosa

González dijo que la respuesta del ministro de Obras Públicas e Infraestructura, Gabriel Katopodis, luego del pedido de mayor conectividad en las rutas nacionales que pasan por La Pampa, fue inmediata.

“Sería muy interesante que muchos trabajaran de esta manera”, expresó la titular de Estrellas Amarillas.

LV 8 Libertador

Se llevara a cabo el encuentro del Banco Popular de la Buena Fe con el fin de relanzarlo y aportar a la economía social y a la educación popular en nuestro país.

La integrante de la entidad, Martha Arriola, dijo que “la propuesta del Banco, la cual consiste en pequeños créditos para proyectos de trabajo, fue muy exitosa, por lo que la sistematizamos y soñamos en que se convirtiera en una política pública”.

LRA 5 Rosario

El Centro de Educación, Servicios y Asesoramiento al Consumidor (Cesyac) dio a conocer un nuevo relevamiento de precios. Pandullo destacó que los mayores aumentos se registraron en medicamentos (25%) y alimentos (15%).

LRA 27 Catamarca

Saénz destacó la decisión del gobierno nacional de devolverle a Catamarca loa cupos de viviendas caídos durante la gestión de Mauricio Macri.

“Nosotros convenimos un cupo de 1.350 viviendas, que terminó de acordarlo el gobernador Raúl Jalil a fines de enero”, señaló el funcionario, y agregó que “hacía cinco años que el gobierno nacional no invertía un peso en Catamarca, sumando los cuatro años de la administración de Juntos por el Cambio y el primer año de pandemia”.

LT 12 Paso de los Libres

La secretaria General de Todos Somos Patria y referente del Movimiento Milagro Sala, Analía Iraola, expresó que “somos una organización federal, no sólo en el concepto”, y después destacó que “en este momento hay 150 Centros de Asistencia solidaria en todo el país, tras cuatro años de neoliberalismo, sumando luego a la pandemia. Por eso nuestro objetivo es transformar los Centros de Asistencia en Centros de Capacitación”.

LRA 42 Gualeguaychú

El juez Federal Hernán Viri hizo efectivo el procesamiento a tres contadores de Gualeguaychú por la utilización del CUIT de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, mediante el cual declararon ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) supuestas compras realizadas por la mandataria en la ciudad por más de 16 millones de pesos.

El proceso legal es por el delito de adulteración dolosa de registros e informar falsamente al ente recaudador nacional.

LRA 3 Santa Rosa

El empresario Daniel Barrutti mostró su satisfacción al concretarse la puesta en marcha de la planta de biogás de la firma AB Energía S.A., la cual comenzará a inyectar energía al Sistema Interconectado Nacional.

“Para nosotros es el fin de una etapa y el inicio de una nueva, luego de tres años muy duros”, explicó Barrutti.

LV 8 Libertador

“La convocatoria se inicia con salidas desde el Chaco y El Bolsón hacia Buenos Aires, solicitando que el terricidio sea considerado un delito de lesa humanidad”, expresó la referente del Movimiento de Mujeres Indígenas, Moira Millán, quien luego explicó por qué se denomina terricidio a las acciones ejecutadas contra de la tierra.

“Hay muchos intereses que se mueven en la legalidad con una cuota de racismo, lo que lleva a que no se tengan en cuenta las ideas de los pueblos originarios”, enfatizó finalmente Millán.

LRA 28 LA Rioja

Graciela Ledo, la hermana de Alberto Ledo, el soldado desaparecido en 1976, confirmó que se realizará la marcha tradicional para recordar a las víctimas de la última dictadura militar el próximo 24 de marzo.

En este sentido, Graciela anuncio que se llevarán a cabo actividades entre el 22 y el 26 de marzo, las cuales se extenderán en abril debido a los protocolos existentes debido a la pandemia.

Nacional Folklórica

Joselo contó cómo va transitando esta nueva etapa, resaltó las acciones que está llevando adelante el Instituto de Artes Audiovisuales, la importancia de la gestión colectiva, su experiencia como primer delegado regional NEA del INAMU, por qué no acepta que lo contraten artísticamente para festivales durante su gestión, su herencia cultural, sus visitas al colectivo que lo llevó a recorrer todo el país y lo siente como su lugar en el mundo, y la importancia del cuidado del agua y de la naturaleza en general.

LRA 30 Bariloche

El representante del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) se refirió a las denuncias mediáticas que se hicieron para responsabilizar a pueblos originarios de los incendios ocurridos en la Comarca Andina. “La teoría del auto usado para los incendios es absolutamente falaz” indicó Pilquimán.

LRA 9 Esquel

El director del Hospital de El Hoyo, Febo Sosa, detalló la situación sanitaria actual de la Comarca Andina, manifestando que “en estos momentos, es difícil llegar con los mensajes de prevención del COVID-19, pero sí estamos en capacidad de implementar el esquema de vacunación y lo estamos haciendo según lo previsto”.

LRA 6 Mendoza

El médico epidemiólogo Hugo Pizzi hizo un balance de la situación sanitaria del país y se refirió a un posible rebrote en los contagios de COVID-19 con el ingreso de las cepas provenientes de Brasil e Inglaterra, diciendo que “eran cosas esperables cuando uno evalúa la disciplina social. Aparentemente ya estarían las dos cepas, que al ser secuenciadas coinciden y tienen un 70% más de contagiosidad. Es problemático y preocupante el panorama”.

LRA 53 San Martín de Los Andes

Mientras siguen las investigaciones por los incendios generados en la Comarca Andina durante la semana pasada, la periodista Adriana Meyer realizó en Nacional un perfil del fiscal de la causa Carlos Díaz Mayer y sus actuaciones en otros 4 hechos que involucran a las comunidades mapuches de la zona.

Durante su informe la periodista asegura que el fiscal había participado de operativos que incluyeron balazos de plomo, heridos graves, torturas y amenazas.

LRA 17 Zapala

El Movimiento de Trabajadores Excluidos comenzó una campaña de recolección de tornillos, madera y chapas para los habitantes de los barrios El Pinar y Ecoaldea, ocupaciones que ya son consideradas como barrios populares por parte del Estado. “Son artesanos que viven de la economía popular, mujeres solas”, explicó Gallardo.

LRA 21 Santiago del Estero

Instituciones de la Alianza Entidades de Discapacidad de Santiago del Estero por la problemática que afecta a miles de beneficiarios de pensiones por discapacidad que no pueden acceder al Certificado Médico Digital (CMD).

LRA 4 Salta

La fiscal indicó que son 132 los efectivos imputados de julio a diciembre del año pasado. “Esos son los que se pudieron imputar, pero hay más investigaciones abiertas”. En lo que va del año son 58 los policías imputados.

LRA 1 Buenos Aires

Fabiola Yañez recorrió el Museo Sitio de Memoria ESMA, ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio. De esta manera, brindó su apoyo para que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) lo declare patrimonio histórico de la humanidad.

Fue recibida por el Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti y la Directora Ejecutiva del Museo, Alejandra Naftal, quienes la acompañaron en la visita guiada por el lugar. A continuación mantuvieron un encuentro, con el objetivo de explicarle el alcance de la iniciativa, que tiene como propósito otorgar visibilidad internacional al terrorismo de Estado, basado en la desaparición forzada de personas, y al consenso social como medio para lograr justicia.

Coronavirus | Volver al inicio

LRA 8 Formosa

El ministro de Desarrollo Humano, Aníbal Gómez, confirmó que el próximo sábado 20 de marzo comenzará la vacunación para adultos mayores de 70 años en Formosa Capital.

La jornada se desarrollará desde las 7 hasta las 13 horas, en 13 establecimientos educativos habilitados para tal fin.

LRA 1 Buenos Aires

De cara a la llegada de una nueva ola de coronavirus al país, el analista abordó los desafíos que enfrenta el gobierno de Alberto Fernández en relación a las herramientas con las que cuenta para morigerar el impacto que tendrá el virus en la población y la economía.

LRA 12 Santo Tomé

Legisladores nacionales y provinciales del Frente de Todos de Corrientes presentaron una denuncia penal contra el ministro de Salud Pública de la provincia, Ricardo Cardozo, por la comisión del delito de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.

La presentación judicial se fundamenta en el siniestro vial que protagonizó Cardozo el 8 de marzo pasado cuando se le descubrió un cargamento de 900 vacunas Sputnik V que eran trasladadas en la parte trasera de su camioneta sin el protocolo sanitario y de seguridad correspondiente.

LT 14 Paraná

La Cámara de Diputados de Entre Ríos aprobó la convocatoria a la ministra de Salud, Sonia Velázquez, para que explique el proceso de vacunación del personal no esencial en la provincia.

El presidente de la Cámara, Angel Giano, confirmó que la funcionaria asistirá este sábado 20 de marzo a las 9 horas, diciendo que “la ministra estuvo siempre a disposición de la Cámara de Diputados para brindar informes”.

Política | Volver al inicio

Nacional Folklórica

El gobernador Gerardo Morales se negó a recibir a una mesa de negociación, ya había reprimido el 8 de marzo una marcha de mujeres, y ahora desplegó un operativo brutal donde fueron apaleadas por la policía montada, mujeres, una embarazada y a la diputada Natalia Morales fue arrastrada de los pelos entre los caballos. La diputada fue electa con más del 20 por ciento de los votos, cuenta con representatividad indiscutible. Quedan vecinos detenidos, todos conocidos en la comunidad, por “averiguación de antecedentes”.

El gobierno de Morales quiere construir una escuela en el lugar, siendo que a pocas cuadras ya hay una escuela, medio derruida, pero que puede ser reconstruida y dejar Campo verde como el único espacio verde con que contaría el barrio, muy humilde, por cierto. Hoy se presentan ante la Corte Suprema de Justicia, porque las presentaciones ante la Justicia jujeña “es como tirarlas a la basura”, ya que se da el caso del diputado Gastón Reni, electo por casi el 20 % de los votos y desde hace diez meses tiene prohibida la jura y asunción por órdenes de Morales. También afirmó que el gobernador Morales cuenta con protección en todos los niveles, y que en cualquier otro distrito el hecho que un gobernador impida la asunción de un diputado sería un escándalo nacional.

LRA 1 Buenos Aires

El abogado Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, sindicado como uno de los cerebros de la mesa judicial macrista, fue citado hoy a indagatoria por la presunta comisión del delito de asociación ilícita en el marco de la causa en la que se investigan las presiones del gobierno de Cambiemos sobre los accionistas del Grupo Indalo.

LRA 3 Santa Rosa

González dijo que la respuesta del ministro de Obras Públicas e Infraestructura, Gabriel Katopodis, luego del pedido de mayor conectividad en las rutas nacionales que pasan por La Pampa, fue inmediata.

“Sería muy interesante que muchos trabajaran de esta manera”, expresó la titular de Estrellas Amarillas.

Economía | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Luego de la publicación de los últimos índices de precios, Héctor Polino, fundador y representante legal de Consumidores Libres, aseguró en Encuentro Nacional, que el problema económico de la Argentina es fundamentalmente “porque se ha dolarizado la economía del país”, siendo esto “un verdadero desatino”.

“El 50% de la carne vacuna que se produce en el país se exporta, y pretenden (los exportadores) poner en el mercado interno los mismos valores que los internacionales”, aseguró el abogado. En ese sentido, manifestó lo disparatado del “negocio”, ya que “el trabajador argentino no percibe su salario en dólares como en el exterior”.

LRA 26 Resistencia

Pegoraro se refirió a la experiencia de mujeres de la economía popular, expresando que “hace más de tres décadas que en nuestro país un tercio de la población no tiene un empleador que le pague un salario. Pero eso no significa que las personas no trabajen, que no generan ingresos, y por eso la economía popular trata de saber cómo hacen, cómo llevan adelante sus actividades sin ningún tipo de apreciación moral, es decir sin juzgar si está bien o está mal”.

LRA 7 Córdoba

Según la oficina de Presupuesto del Congreso, desde 2015 el ANSES paga más Asignaciones Universales por Hijo que Asignaciones Familiares para el trabajo formal. Esto implica un gran crecimiento del empleo informal en todo el país.

En tanto, el ex jefe de Gabinete del Ministerio de Trabajo, Norberto Ciaravino, dijo que “el fenómeno se debe a una crisis que ya lleva décadas en la Argentina, y que viene en crecimiento desde los años setenta”, y luego agregó que “pensar la informalidad como un fenómeno laboral es equivocado. Se debe pensar en trabajadores en una economía informal”.

Laborales | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

El ex presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas, Pedro Kesselman, dialogó con Darío Villarruel acerca del funcionamiento del sistema que dirime entre las obligaciones de los empleadores y los derechos de los trabajadores.

El especialista desatacó, entre otros, problemas de infraestructura, edilicios, falta de materiales. “Si una Justicia es lenta, no es justicia”, señaló.

Kesselman, que reconoció la situación “insoportable” que atraviesa la justicia Federal de Comodoro Py, recordó que “la justicia laboral es la justicia de los pobres”, y pidió la intervención del flamante ministro Martín Soria para subsanar un sistema que lleva “años” de degradación.

LRA 55 Río Senguer

El secretario general del Sindicato de Salud Pública (SiSap), Carlos Sepúlveda, comento que los trabajadores del sector comenzaron con un paro total en los hospitales de la zona norte y sur de Chubut, exceptuando el Área Programática Esquel.

El reclamo es salarial y por recategorizaciones, y también solicitan un encuentro con los ministros de Economía y de Salud, Oscar Antonena y Fabián Puratich, respectivamente.

LRA 57 El Bolsón

Trabajadoras y trabajadores de la Salud, se congregan en la capital provincial para firmar el acta constitutiva de la Asociación Sindical de Salud Pública de Río Negro (ASPUR).

Sociedad | Volver al inicio

LRA 7 Córdoba

La justicia consideró responsable de violencia obstétrica a la Clínica del Sol y le ordenó instrumentar un protocolo de actuación para atender a las mujeres que van a dar a luz. Esto sucedió luego de que una joven que hoy tiene 24 años, acudió embarazada de aproximadamente seis meses al establecimiento, no fue atendida por varias horas y cuando finalmente se produjo el alumbramiento, la bebé había fallecido antes de nacer.

La abogada de la víctima, Valeria Fernández Manzano, relató el calvario padecido por la mujer, las consecuencias que dejó la situación que atravesó y adelantó que espera un resarcimiento civil.

LRA 3 Santa Rosa

El integrante de la Asociación Civil de Cannabis Medicinal de La Pampa (CANNAPam), Rodrigo Catalano, rescató lo positivo del Registro destinado al autocultivo para uso medicinal que recientemente reglamentó el gobierno nacional.

“Hay cosas que sí son muy buenas, porque dejás de ser un delincuente. Y obviamente que en todo esto habrá cosas para mejorar. Pero si observamos qué sucedió desde el momento en el cual empezamos hasta ahora, hemos dado pasos que son gigantes”, indicó Catalano.

Suplemento Cultural | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

El 24 de marzo se exhibirá en la Sección Noches Especiales del Bafici el documental “Se va a acabar”, dirigida por el director David “Coco” Blaustein y Andrés Cedrón. Se trata de los testimonios de trabajadores que participaron en distintos conflictos sindicales y resistieron durante la última dictadura.

“La memoria sirve para explicar el pasado y para conseguir un futuro distinto”, dijo Blaustein y agregó: “Me parece importante contar esta historia que se ocultó”.

El director también reveló que cuando confirmó a los protagonistas que se emitirá el film un 24 de marzo, “les cambió la vida”.

Entrevista Federal

La crisis sanitaria impuso desafíos para todos, especialmente para los músicos. Juan José Vasconcellos y Sebastián Giménez, miembros de AHYRE, aseguraron en la Entrevista Federal que, “por suerte, la pandemia nos impulsó a adaptarnos y a aprovechar los recursos y herramientas disponibles para hacer la tarea que teníamos que hacer sí o sí, mostrar nuestra mirada a través de la música”.

LRA 1 Buenos Aires

Marina Esther Traverso, su verdadero nombre, murió el 18 de marzo de 1996, a los 92 años.

Su apodo “Niní” surgió de “Marinina”, como la llamaba su familia de pequeña mientras que su apellido une la primera sílaba del nombre y el apellido de su marido, Marcelo Salcedo, al que se le agregó una «h» y una «l» formando Marshall.

Actriz, guionista, comediante, creadora de personajes inolvidables, Niní se animó al lunfardo y selló un lenguaje propio, con gracia y contenido.

LRA 26 Resistencia

Alfredo “Globo” Ayala analizó la programación del Encuentro Provincial de Teatro 2021 que se iniciará la próxima semana: “Esta actividad tiene mucha historia en el Chaco y es el más antiguo del país. Habrá 16 espectáculos que podrán verse en diferentes plataformas que ya daremos a conocer”, dijo en charla con Marcela Vaquer y Noelia Moreyra.

Ayala comentó también los espectáculos que pueden disfrutarse esta semana en Resistencia: “en Sala 88 de Resistencia, a las 22,30 se ofrece stand-up. Galatea, de Mendoza y Echeverría ofrece el viernes a las 22 y domingo a las 21, la obra ‘Hoy se comen al flaco’ de Osvaldo Dragún. El sábado 20, en el Ce.Cu.Po de San Lorenzo y Cervantes, se ofrecerá el espectáculo de improvisación ‘Desde que te fuiste’, que es largo, de 40 minutos. El domingo en Sala 88, a las 19, se presentará ‘Monchito chamamé’ presentado por el grupo Juntos y coquetos”.

LRA 13 Bahía Blanca

“Pasaba por un baldío y me llamaba la atención los gatos muy lindos que había en el baldío. Ahí me enteré de que había unas vecinas que se encargaban de darles de comer”. Así cuenta la directora de cine Liliana Paolinelli cómo fue haciendo “El baldío”, un documental que muestra esta colonia de gatos del barrio de Colegiales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

“Como los gatos no son domésticos, no hay una relación de cercanía… es mostrar otra manera de relacionarse con ellos”, agregó en la charla con la Radio Pública.

Nacional Folklórica

“Panamericana”, el programa conducido por Nicolás Pichersky, presentó dos adelantos de canciones inéditas de Mercedes Sosa, que aún no llegaron a las plataformas digitales. Este material fue encontrado en cinta abierta y restaurado, y ahora es parte del disco PIAZZOLLA INTIMO, editado por LANTOWER RECORDS y que es la banda de sonido del documental “Tango en Paris, recuerdos de Astor Piazzola”.

En el marco del centenario del nacimiento de Astor Piazzolla, te presentamos: “La última curda” en el Olympia de París, su primera grabación de un tango.

Géneros | Volver al inicio

LRA 43 Neuquén

La familia de la joven se movilizó para pedir que se acelere la causa judicial y se investigue bajo la figura de femicidio. Florencia murió el 19 de marzo del 2020 de un disparo en la cabeza en su vivienda de Vista Alegre Neuquén. Fue después de una discusión con su pareja de 49 años, quien sostiene que la encontró muerta. La madre de la joven, Verónica Leal, asegura que Florencia fue víctima de un femicidio.

LRA 6 Mendoza

Desde 2014, cada 18 de marzo se conmemora en nuestro país el Día de la Promoción de los Derechos de las Personas Trans, en recuerdo a Claudia Pía Baudracco, destacada activista de los derechos humanos de la comunidad Trans y una de las principales voces en el debate por la Ley de Identidad de Género.

Lara María Bertolini, travesti y trabajadora del Ministerio Público Fiscal de la Nación, se refirió al valor de Claudia y al del 18 de Marzo.

Deportes | Volver al inicio

LRA 25 Tartagal

Alejandra “Locomotora” Oliveras habló sobre las desigualdades sociales, violencia de género y la discriminación en el boxeo femenino argentino. Obtuvo 6 títulos mundiales en diferentes categorías y un récord Guinness por ser la única mujer boxeadora en ganar cinco títulos mundiales en distintas categorías. Es la única argentina en haber ganado un título del mundo.

LRA 1 Buenos Aires

Paso a paso, así se van dando las cosas en este San Lorenzo, con muchos ítems para cumplir, logró tachar su primer casillero en una larga lista de objetivos. Esta noche, los de Dabove, lograron eliminar a la Universidad de Chile y se metieron en la fase 3 de Copa Libertadores.

Cuando iniciaba el partido, Franco Di Santo de cabeza abrió el marcador y cuando parecía que la noche podía completarse porque el rival empezar a ser mejor y el propio Di Santo fallaba chances de cerrar la serie, apareció Angel Romero para demostrar su calidad y poner el 2-0.

Ahora espera el Santos de Brasil, último finalista de torneo, que ahora tiene a Ariel Holan como DT. La seguidilla de partidos será grande, cuando finalice dicha serie serán 10 partidos en 5 semanas a promedio de 2 por semana ya que el próximo jueves también jugarán los de Boedo por la Copa Argentina.

Humor | Volver al inicio

SOLIDARIDAD

La mujer volvió a casa y encontró al marido con una chica y pidió explicaciones. “Bueno viste que se largó a llover torrencialmente? -dijo el esposo-. Encontré a esta chica en la calle, la invité a pasar, le dije que se saque la ropa para secarla. Le di el pantalón negro que te regalé para un aniversario y jamás usaste y después una camisola que te había regalado mi hermana y seguramente porque te la compró ella, tampoco nunca la usaste. Ella se estaba por ir, cuando me preguntó: Señor, algo más que su señora no use”…

CHOCOLATE POR LA NOTICIA