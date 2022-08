Diario de Radio Nacional 17/8/2022

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

LRA 1 Buenos Aires

El integrante del triunvirato que preside la CGT le apuntó “a los formadores de precios, a los empresarios y a los bancos que quieren hacer un golpe institucional contra el Gobierno”.

Pablo Moyano denunció “a esta banda de delincuentes que hacen tanto daño al país, que todos los días atacan al Gobierno en la tapa de Clarín y La Nación” y anunció que los trabajadores van a “hacer cientos de machas contra estos tipos”.

“Si los empresarios argentinos no son solidarios en un contexto mundial muy complejo, esta marcha será el inicio de la lucha”, expresó.

LRA 1 Buenos Aires

Desde el móvil de la Radio Pública en la marcha de la CGT, la CTA y organizaciones sociales en contra de la especulación de los formadores de precios, el secretario general de la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza, Guillermo Moser expresó la necesidad de "crecer entre todos" y es sostenimiento de las paritarias libres.

LRA 1 Buenos Aires

En el marco de la movilización que se realizará hacia el Congreso, el secretario general de la CTA aseguró que será “multitudinaria”. Además, repitió que el objetivo que buscan es denunciar a los “especuladores del país”.

“Algunos le cubren las espaldas a los grandes especuladores del país, que también son dueños de medios de comunicación, el objetivo es denunciar a los formadores de precios”, expresó Hugo Yasky y agregó: “Son empresas productoras de alimentos extranjeras que con las ganancias que generan, pujan contra el dólar para empujar al Gobierno a una devaluación”.

En esa línea, continuó: “También hablamos de los grupos de la derecha que quieren empujar a un final del Gobierno para estar ellos con el cuchillo entre los dientes para ajustar”.

LRA 52 Chos Malal

La CGT, la CTA de los Trabajadores (CTA) y algunos movimientos sociales marcharon desde el Obelisco al Congreso contra la especulación financiera y los formadores de precios. "El impacto de la inflación llevó a que se genere esta unidad en acción", dijo Yapur.

LRA 30 Bariloche

El Consejo Directivo de la CGT Regional Zona Andina y Comarca adhirió a la movilización a Plaza de Mayo en reclamo por la situación socio económica de las y los trabajadores. El referente gremial habló del tema.

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa

La Confederación General del Trabajo (CGT) de Tucumán se movilizó para protestar contra la creciente inflación. “Vamos a seguir en la calle si es necesario, en contra de los formadores de precios, quienes juegan en contra de las necesidades de los trabajadores”, señaló Torres.

LRA 1 Buenos Aires

Una mirada sobre la multitudinaria movilización de la CGT junto a la CTA y organizaciones sociales en contra de la especulación, que contó con "un acto sin oradores" y "un documento que no define una posición muy firme", debido a "un equilibrio de fuerzas" hacia dentro de la representación de los trabajadores.

LRA 1 Buenos Aires

Así lo aseguró el Presidente al encabezar un acto en la provincia de La Rioja por el 172° aniversario del fallecimiento del Padre de la Patria; y afirmó que "en momentos como estos es donde más fuerte debemos ser y donde más debemos inspirarnos en personajes como San Martín". La Argentina se está "recuperando, creciendo y avanzando", sostuvo.

Asimismo, el Primer Mandatario destacó el "coraje" de San Martín para "dar batalla cuando todo parecía perdido", como así también su "grandeza de pensar América Latina como una sola patria y su desprendimiento, porque liberó Argentina, Chile y Perú, y en ninguno de los tres países aceptó ningún cargo honorífico".

Fernández expresó además que tiene "un compromiso con el Norte Grande" que "no" va a "claudicar" y dijo que necesita que esa región del país "se desarrolle y tenga las mismas posibilidades que el centro" de la Argentina.

LRA 1 Buenos Aires

Reconocido como el “Padre de la Patria”, el prócer máximo argentino y Libertador de América falleció el 17 de agosto de 1850, en Boulogne-Sur Mer, Francia.

José Francisco de San Martín había nacido en Yapeyú, hoy provincia de Corrientes, un 25 de febrero de 1778, y se convirtió en una figura clave para la concreción y consolidación de nuestra independencia política.

Además, contribuyó de manera decisiva en los procesos independentistas de Chile y del Perú; por lo tanto, fue un hombre indispensable para la emancipación de los pueblos sudamericanos.

En su testamento pidió que su sable fuera entregado a Juan Manuel de Rosas “por la firmeza con que sostuvo el honor de la República contra las injustas pretensiones de los extranjeros que trataban de humillarla”.

LRA 12 Santo Tomé

Camogli, historiador misionero y autor del libro ´La nueva historia del cruce de los Andes´, reflexionó sobre el 17 de agosto agregando: "Es la gran epopeya que organizó, gestó y ejecutó San Martín, quien logró hacer todo a partir de aplicar un modelo de sociedad muy específico, el cual funcionó en Cuyo entre 1814 y 1817, en donde el Estado fue el motor de la economía”.

LRA 1 Buenos Aires

En el aniversario de la muerte del general José de San Martín, el historiador Felipe Pigna, recordó su figura y algunos de los momentos más importantes de su vida.

"Además de ser un notable militar, a San Martín se lo debe tener en cuenta por otras cosas. Como por ejemplo, quien presentó la primera ley para la protección del vino nacional, que derivó en un debate muy interesante en su época. Los liberales de Buenos Aires la rechazaron de plano porque alegaban "quedaríamos aislados del mundo", recordó.

LV 8 Libertador

Cumpliendo su rol cultural, histórico, con la responsabilidad social que ello implica la Universidad Nacional de Cuyo a través del Profesor Doctor Adolfo Omar Cueto, académico de la Facultad de Filosofía y Letras de la institución, llevó su ponencia el mes pasado cuando se realizó el Encuentro Internacional (26 y 27 de julio de 2022) con motivo de los 200 años de la entrevista entre San Martín y Bolívar, en el Municipio de Guayaquil, en la provincia de Guayás, en Ecuador. Se reunieron académicos e investigadores de Ecuador, Perú, Chile, Venezuela y Colombia. La delegación argentina estuvo integrada por autoridades de nuestra Embajada en ese país y el Ministro de Cultura de la Nación.

Cuyo llevó como presencia material una caja de plata con tierra de El Plumerillo, una réplica de la Bandera de Los Andes y bibliografía, con imágenes de San Martín realizada por Roig Matons que quedaron en la Exposición Permanente en el Archivo Histórico de Guayás.

LRA 26 Resistencia

Al respecto, el gobernado chaqueño dijo: “Daremos un bono de 12 mil pesos para quienes ganen menos de 185 mil en el Poder Ejecutivo y el Judicial, el cual que incluye al sector pasivo, y lo mismo vale para el refrigerio del escalafón general, el cual se incrementa en 3.000 pesos a partir del mes de agosto”.

LRA 26 Resistencia

Al respecto, el primer mandatario sostuvo: “Nosotros garantizamos el acceso al derecho social de las pensiones retributivas, hecho que implica cubrir demandas complementarias. Así, tenemos 52 escuelas especiales, las cuales incluyen a cuatro mil alumnos y alumnas, más una red de rehabilitación con centro en el Hospital Perrando de Resistencia”.

LRA 7 Córdoba

Ante el anuncio de la creación de Y-TEC para la producción de celdas de baterías de litio en el país para el mes de diciembre, Salvarezza afirmó: “Argentina es uno de los países que cuenta con mayor reserva de litio en el mundo. Aquello que comenzamos en la época de Néstor y Cristina vuelve ahora en este gobierno a estar en el centro, porque queremos que el carbonato de litio tenga mayor valor y termine en las celdas que constituyen las baterías".

LRA 6 Mendoza Quino

Ramos Padilla analizó el avance de las causas que tienen como fin la proscripción de dirigentes políticos vinculados al justicialismo, en especial Cristina Fernández de Kirchner, tras lo cual señaló: "Ya no tenemos Poder Judicial nacional, porque está en manos de una banda de mafiosos que responde a intereses económicos internacionales que trabajan para que la fuga de divisas continúe, hecho que va a afectar el año electoral fuertemente, y que se han apoderado del Consejo de la Magistratura".

LRA 1 Buenos Aires

El periodista Daniel Luchelli, desde LRA 3 Santa Rosa, explicó que el gobernador Sergio Ziliotto instruyó a la Fiscalía de Estado provincial para que emplace a la empresa concesionaria del aeropuerto de General Pico a que, en el término de 10 días, "informe si se han adoptado medidas y procesos que permitan la operación de servicios aerocomerciales de pasajeros".

Además, la Fiscalía de Estado pidió que se aseguren "condiciones de seguridad y correcto funcionamiento mientras la estación aérea de Santa Rosa permanece cerrada por refacciones".

La fiscala de Estado, Romina Schmidt, rechazó "en todos los términos" la respuesta de Aeropuertos Argentina 2000 a las requisitorias formuladas el pasado 18 de julio con el objetivo de determinar la operatividad de la estación emplazada en la localidad norteña.

LRA 1 Buenos Aires

Pregliasco formó parte del juicio civil que se llevó a cabo en una corte de Florida, Estados Unidos, contra Roberto Guillermo Bravo por su rol en la Masacre de Trelew del 22 de agosto de 1972. Hasta el momento, a pesar de las demandas presentadas, el ex teniente de corbeta de la Marina Argentina no había podido ser juzgado.

El hecho se refiere a los sucesos que tuvieron lugar en la Base Militar Almirante Zar en la década de 1970, en el que fueron fusilados dieciséis prisioneros/as y tres resultaron heridos de bala por parte de un grupo de militares a cargo. A raíz del juicio iniciado en 2010, dos años después se encontró culpables a los oficiales, se los sentenció a cadena perpetua y se declaró a la masacre como hecho de lesa humanidad.

LRA 14 Santa Fe

El periodista publicó un mapa interactivo para visibilizar los incendios en el Delta del Paraná y las distintas explotaciones agropecuarias registradas ante el SENASA gracias a una superposición de capas. Esta exposición busca generar una herramienta para encontrar a los responsables del ecocidio.

LRA 21 Santiago del Estero

Este año comenzaría la obra para la creación del Parque Tecnológico de Santiago del Estero a través del Programa Federal "Construir Ciencia”, donde se radicarán más de 200 empresas. El funcionario brindó detalles del funcionamiento del parque.

LT 14 Paraná

En una reunión con los referentes de la Unión Industrial de la provincia, el gobernador señaló que se le otorgarán a las industrias un subsidio de 23 a 39 mil pesos por cada empleo industrial que generen.

Luego, el mandatario provincial agregó: “Lograr subvencionar todo empleo que se genere en términos de incremento de planta en la industria es nuestro objetivo, ya que favorece el crecimiento del empleo privado”.

LRA 26 Resistencia

Tras esto, la referente de la CTA afirmó: “El movimiento obrero quiere denunciar a quienes especulan sobre el valor de nuestra moneda y de los alimentos en perjuicio de la calidad de vida, porque queremos fortalecer la democracia, apoyar al gobierno del Frente de Todos y queremos la unidad del campo popular que permita enfrentar a los sectores económicos concentrados”.

LRA 26 Resistencia

A partir de la nueva citación judicial a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, los intendentes chaqueños pertenecientes al Frente de Todos Chaco suscribieron un documento en el cual se manifiestan en contra “del lawfare judicial y uso político de la justicia”.

Luego, Pedro Maidana, intendente de Colonia Elisa, sostuvo: “Es una manifestación de preocupación frente a la utilización del sistema judicial como un mecanismo de estigmatización y condicionamiento político para la búsqueda de la condena social y el disciplinamiento”.

LT 11 Concepción del Uruguay

Se trata de la causa originada por lo sucedido en la noche del 19 de julio de 1976, cuando varios alumnos militantes fueron secuestrados por sus actividades políticas en Concepción del Uruguay.

En tanto, Darío Barón, secretario de Derechos Humanos de la municipalidad local, informó que el juicio se llevará a cabo del 18 al 21 de octubre próximos en los tribunales de Concepción del Uruguay.

LRA 57 El Bolsón

En El Bolsón se llevará a cabo un seminario para estudiantes, docentes, integrantes de organizaciones sociales y al público en general. La propuesta es reflexionar y concientizar acerca de la desaparición forzada de personas y conmemorar los 50 años de la Masacre de Trelew.

LRA 1 Buenos Aires

Blancat habló del Programa de Derechos Humanos creado por la Biblioteca Nacional en 2012, una “usina de la memoria” que tiene como política la de custodiar, registrar y difundir la memoria sobre la problemática de las violaciones de los derechos humanos ocurridas en la Argentina, en especial durante la última dictadura cívico-militar.

El mismo, tiene como segundo objetivo contribuir a la preservación de la memoria de las distintas visiones y experiencias que han sido surcadas por actos de injusticia, represión y terrorismo de Estado en la historia reciente de nuestro país.

Blancat destacó que “la construcción del archivo no tiene límite alguno” y que "sirve para generar debates públicos entorno a los derechos humanos".

LRA 1 Buenos Aires

Nueve proyectos de investigación científica sobre aspectos geográficos, biológicos, económicos e históricos vinculados al ejercicio de la soberanía argentina sobre Malvinas, la Antártida y el Atlántico Sur serán puestos en marcha con la financiación del Gobierno.

“Permitirán que los argentinos podamos conocer más sobre nuestro territorio”, explicó Fernando Peirano, el presidente de la Agencia I+D+i. Además, adelantó que cinco de estos proyectos necesitan trabajo de campo y viajarán a Malvinas.

Nacional Folklórica

Oscar “Cholo” Castañón entrevistó a Mario Vitette Sellanes, partícipe del robo al Banco Río de Acasusso en 2006.

“Me considero un ex ladrón, no tengo cuentas pendientes con la Justicia, actualmente tengo un pequeño taller de joyería y relojería, del cual pronto me voy a jubilar porque tengo todos los aportes necesarios.”

“La película que se está difundiendo no es un documental, es una docuserie, creo que apologética del consumo de marihuana y del robo al banco. Fui mal padre, de lo peor, que abandonó a su familia a raíz de estar prófugo y luego encarcelado, a la cual hice sufrir mucho, además cometí muchos hechos delictivos antes del robo al banco, también consumí muchas drogas y alcohol”.

LRA 7 Córdoba

Sobre el tema, Aragón señaló: “Creo que la designación de Massa, junto con el apoyo que recibe, lograrán dominar la economía. La dirigencia que tenemos ahora nos ha traído a esta situación, a la cual no llegamos porque sí”.

LRA 25 Tartagal

El dirigente peronista criticó a la Corte Suprema de la Nación, pidió la renuncia de los miembros del máximo tribunal y la democratización del Poder Judicial.

LRA 23 San Juan

El funcionario se refirió a la implementación de la segmentación de tarifas. "Si bien es muy pronto para evaluar el impacto, esto evidentemente tendrá modificaciones en la cultura del consumo", destacó el legislador.

LRA 1 Buenos Aires

“Hay algo muy claro, los grupos dominantes han vuelto a tener éxito en su estrategia. Esto es porque se abandonaron las condiciones previas y dejaron un país en crisis. Nos dejaron sin dólares, sin Estado, sin capacidad de acceso a créditos, endeudados, con menos de la mitad del fondo de sustentabilidad del ANSES y actúan como no tuvieron nada que ver”, reflexionó el diputado de la Nación Argentina por la provincia de Buenos Aires de Unidad Ciudadana, Leopoldo Moreau.

“Operan sobre los efectos y no sobre las causas, mostrándose indignados como si ellos no tuvieron nada que ver con todo esto”, agregó.

LRA 1 Buenos Aires

La doctora en Historia e investigadora de CONICET, Marimar Solis Carnicer expuso sobre el origen de movimiento justicialista en Corrientes, y las diferencias con otros puntos del país, desde su composición social, hasta su relación con el poder. Además, la formación del partido peronista femenino en dicha provincia.

LRA 17 Zapala

Horacio Rodríguez Larreta visitará Neuquén y Vaca Muerta. La referente del PRO adelantó parte de la agenda del Jefe de Gobierno Porteño. “Tenemos que decidir quién va a ser el candidato y después vemos cómo se conforma el resto de los equipos”, dijo Estévez.

LRA 43 Neuquén

Con la publicación de un documental, el Ministerio Público Fiscal de Neuquén hizo un balance de los 8 años de la implementación del sistema de Juicio por jurados en Neuquén. “Creemos que es una de las cosas que mejor salió de la reforma del código procesal penal”, opinó la magistrada.

LRA 1 Buenos Aires

La utilización de la capacidad instalada de la industria subió en julio al 69,1% frente al 64,1% de junio, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Incluso el nivel de maquinarias y herramientas del sector fabril durante julio se ubicó por encima del de mayo que fue del 68,4%, agregó el organismo.

LRA 4 Salta

El fiscal Eduardo Villalba pidió una pena de ocho años de prisión para el Jefe del Escuadrón Aguaray de Gendarmería, Alberto Páez, a quien el Tribunal Oral Federal 2 de Salta consideró responsable del contrabando de granos a Bolivia junto con los otros dos gendarmes y un finquero.

LRA 5 Rosario

El economista analizó los alcances de la segmentación de tarifas. "No deja de ser una medida bastante parcial y que sigue sosteniendo un grado de subsidios al consumo muy significativo, sobre todo en el área metropolitana", destacó Chouza.

LRA 42 Gualeguaychú

Raquel Chan, investigadora del CONICET, a cargo del desarrollo de la primera tecnología de semilla transgénica de trigo HB4, brindó una conferencia para los miembros del Consejo Deliberante de la ciudad, los representantes de la dirección de Salud y los integrantes de la Asamblea Ambiental Ciudadana.

Al respecto, Juan Boari, concejal por el Frente Creer Entre Ríos, dio detalles de la charla sobre esta semilla, la cual soporta al glufosinato de amonio, que es entre 15 y 18 veces más tóxico que el glifosato, indicando: "El glifosato está prohibido en los Estado Unidos y el glufosinato de amonio en Europa. Por lo tanto, me canso de que nos vendan espejitos de colores".

LRA 6 Mendoza Quino

Milagros Murisi, quien es Human Resources de Global Think, una de las primeras empresas de nuestro país que decidió achicar la carga laboral para mejorar la productividad, habló sobre la reducción de la jornada a cuatro días de trabajo, diciendo: "En junio de este año empezamos y, mientras se está haciendo de manera gradual, en este momento los colaboradores de distintas áreas tienen libres un viernes al mes”.

LRA 1 Buenos Aires

La periodista especializada en economía explicó cómo será la segmentación de tarifas y detalló el nuevo esquema que se tendrá en cuenta a la hora de otorgar los subsidios en cada uno de los servicios.

"La segmentación de tarifas a partir de ahora tendrá dos criterios, los ingresos y los consumos de los hogares. Por lo que respecta a la luz, será sencillo. Se dividirá en ingresos altos, medios y bajos. Si tenés o superas ingresos por 3,5 canastas básicas alimentarias, estás dentro de los sectores de ingreso alto, si tus ingresos están entre los 350 y 100 mil pesos, estás en los medios; y por debajo de 100 mil estás en el ingreso bajo", diferenció.

LRA 27 CATAMARCA

El mandatario catamarqueño Raúl Jalil dialogo con la prensa de varios temas, uno de los puntos que trato, fueron las guardias médicas, el comento que hay diferencias con respecto al aumento en la salud.

Agrego que están trabajando con todos los sindicatos en donde aclaro que “Estamos con la cláusula gatillo bimestral, la mejora va a ser porque este mes nosotros tenemos hasta un tope de 60 millones, para mejorar los adicionales eso es lo que yo le autorice a la ministra para que converse los gremios para mejorar las distorsiones que hay en el mismo trabajo la mismo remuneración como diría la constitución

LT 14 Paraná

El congreso docente se llevará a cabo el venidero lunes 22 de Agosto, en Gualeguaychú. En la oportunidad se definirán “las estrategias a seguir” tras la paritaria salarial que se retomará este jueves.

Guillermo Zampedri, secretario gremial de Agmer habló sobre las expectativas del encuentro con el gobierno. “Mañana finalmente se retoma la instancia paritaria y tenemos expectativas con que se nos presente una oferta salarial en consonancia con lo que venimos planteando desde hace tiempo, que es que el salario de las y los trabajadores de la educación no pierda frente a la inflación” finalizó.

LRA 26 Resistencia

El evento se desarrollará hasta el viernes 19 de agosto en Resistencia y en General San Martín, con 6.200 entradas agotadas. En tanto, los ejes temáticos serán la educación inclusiva; la innovación, la creatividad y la familia; la vida independiente y la autodeterminación, los cuales serán abordados por cinco disertantes internacionales y nueve nacionales.

Tras esto, Julio Lorenzo, presidente del Instituto Provincial para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (IPRODICH) comentó: "El congreso tiene que ver con llevarle una propuesta seria a la gente”.

LRA 42 Gualeguaychú

Los exPatricio Rey y Sus redonditos de Ricota, se presentarán el próximo viernes 19 de agosto en Bikini. Sergio Dawi, Semilla Bucciarelli, Tito Fargo, Hernán Aramberri, tocarán junto a músicos y músicas invitados.

Darwi, saxofonista de la mítica banda de rock argentina,"convidó" a un espectáculo "amasado con mucho cariño" e indicó que será un tributo al público ricotero.

LRA 4 Salta

La mítica banda salteña actuará a beneficio de los niños y niñas de la zona sur de Salta, en el marco del recital Santa Ana Rock. El líder de la banda, Marcelo “Salchi” Dique, valoró la iniciativa de organizar shows en los barrios y contó que las entradas pueden adquirirse en forma anticipada, en Atípico, o bien en la puerta del predio, ubicado en la Avenida Perón al 600.

LRA 19 Puerto Iguazú

El abogado de la médica Miranda Ruíz, que realizó una Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en el Hospital de Tartagal, habló de las irregularidades de la causa que imputa a la profesional. "El Estado no puede acusar, errar, acusar otra vez es contraviene garantías constitucionales", sostuvo Guillen.

LRA 53 San Martín de los Andes

El área de Diversidad de Derechos Humanos de San Martín de los Andes busca generar conciencia a través de una campaña informativa que expliqué cómo dirigirse a las personas y mantener el respeto a su expresión de género.

LRA 24 Río Grande

La concejala habló del proyecto Creación del Programa Municipal de Mujer Rural, que fue aprobado recientemente y promueve el desarrollo integral de las mujeres que se desempeñan en el ámbito rural de Río Grande.

LRA 29 San Luis

Entrevistamos a María del Valle Aguilar, Directora Nacional De Prevención De Las Violencias Por Razones De Género.

Están con una agenda nutrida desde ayer, hasta el jueves 18 de agosto en San Luis. La agenda estará marcada por el Encuentro de Prevención de la violencia destinado comunidades rurales, que se realizará en Merlo y por el taller "La ESI como herramienta para prevenir las violencias por motivos de género".

El encuentro de prevención de la violencia destinado comunidades rurales tendrá como objetivos; generar un espacio de encuentro e intercambio, para trabajar en torno al abordaje integral de las violencias de género, *sensibilizar* en materia de prevención de situaciones de violencia y *brindar herramientas* referidas a señales tempranas para la detección y acompañamiento de situaciones de violencia por motivos de género para la comunidad.

LRA 1 Buenos Aires

Un informe de la Auditoría General de la Ciudad encontró grandes deficiencias en la aplicación del programa que asiste a las víctimas de trata de personas en CABA. El abogado Lisandro Teszkiewics, Auditor General en la AGCBA por el Frente de Todos, autor del relevamiento, ofreció detalles del mismo y advirtió que se recortó “un 94% del presupuesto” destinado a este programa de ayuda para uno de los “crímenes más atroces como es la reducción de seres humanos a la servidumbre para la explotación sexual y la laboral, en general”. }

LRA 1 Buenos Aires

Ganador de más de 60 títulos en la historia del deporte entre ellos Roland Garros 1977, US Open 1977, Australian Open 1978 y 1979. Masters 1974 más 4 finales de Grand Slam.

LRA 42 Gualeguaychu

Jeremías se impuso en quinta en varones transición en patín carrera, durante el Torneo Nacional de Escuelas y Transición realizado en Rosario. Su profesora Marisa Medici destacó no sólo el rendimiento en sus carreras sino su "actitud de buen deportista" ya que compartió el podio con el resto de sus compañeros Además, Medici habló de las escuelas gratuitas y la tercera fecha del Torneo Provincial de Patín Carrera que se realizará en el Autódromo a fines de agosto con competidores de Buenos Aires y Santa Fe.