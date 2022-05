Diario de Radio Nacional 17/5/2022

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

LRA 1 Buenos Aires - MARCO LAVAGNA: Detalles del operativo del Censo 2022

LRA 1 Buenos Aires - MARIANO POLEDO: Todo lo que hay que saber sobre el Censo 2022

Nacional Folklórica - CECILIA TODESCA BOCCO: "Se recuperó el nivel de actividad y de empleo"

LRA 1 Buenos Aires - ALFREDO ZAIAT: El aumento del precio del trigo a nivel mundial y cómo impacta en el país

LRA 1 Buenos Aires - AGUSTIN ROSSI: “Las diferencias se resuelven conciliando una hoja de ruta”

LRA 13 Bahía Blanca - VICTORIA TOLOSA: “Un encuentro para recuperar derechos”

LRA 1 Buenos Aires - CLAUDIO MARTINEZ: "Los medios públicos hacen cosas que son irremplazables"

LRA 1 Buenos Aires - ANGEL BRUNO: "Si volvemos a juntar Corte y Consejo, toda la independencia se pierde"

LRA 1 Buenos Aires - MARIO SABATO: "Nadie en la CONADEP tenía la certeza de que la democracia iba a perdurar"

LRA 26 Resistencia - DARIO GOMEZ: Detectan en el Chaco una nueva cepa de coronavirus

LRA 26 Resistencia - MARIA ELISA FLORES: Situación sanitaria por coronavirus en el Chaco

LRA 7 Córdoba - HUMBERTO DEBAT: "Estamos en el momento justo de colocarnos la cuarta dosis de la vacuna"

LT 12 Paso de los Libres - JORGE FERREIRA DAME: “Estamos esperando la nueva ola de COVID, que ya se está dando en gran parte del país”

LRA 13 Buenos Aires - LAURA SPADARO: “No se le está dando importancia a la prevención"

LRA 1 Buenos Aires - Piden completar la vacunación: "Ser prudentes" en lugares cerrados

LRA 1 Buenos Aires - MOMENTO POLITICO DE ARGENTINA: "Poner a Fernández del mismo lado que el macrismo, no”

Nacional Rock - JOSE LUIS ESPERT: “Muchos de Juntos por el Cambio nos están coqueteando”

LRA 13 Buenos Aires - ROBERTO DAOUD: Un programa para un mejor control de las empresas de electricidad

LRA 27 Catamarca - GUSTAVO KOTZIAN: Debaten un proyecto para una nueva ley de Frontera

LRA 28 La Rioja - ERNESTO PEREZ: "Podemos desarrollar la agricultura con la ayuda de la minería"

LRA 6 Mendoza Quino - CUMBRE MINERA: Nuevas protestas contra la megaminería

Nacional Rock - DANIEL ROSATO: “Compre argentino tiene el espíritu de desarrollar industrialmente al país”

LRA 1 Buenos Aires

El director del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), Marco Lavagna, brindó detalles del operativo del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022, que se desarrollará este miércoles.

"Podemos participar del censo virtual hasta mañana a las 08 de mañana. Es muy importante que al menos una persona se quede en el domicilio. El código llega por mail y cuando uno lo termina también lo puede anotar o realizar una captura de pantalla para entregarlo al censista", destacó Marco Lavagna.

"Las personas deben estar en su residencia habitual donde pasan al menos cuatro noches en la semana. Aquellos que hicieron censo digital sólo tienen que entregar el código. Los censistas irán identificados con una pechera y una credencial. No hace falta que entre a la vivienda", detalló.

Por último Lavagna dijo que "el horario del censo será de 08 a 18 hs y seguramente el operativo será más rápido porque muchos completaron el censo de forma digital".

LRA 1 Buenos Aires

El director Nacional de Planificación, relaciones institucionales e internacionales del INDEC brindó detalles sobre el Censo 2022 que se realizará mañana. Los encuestadores podrán llegar a los hogares hasta las 18 horas y recordó: “Será feriado nacional, las actividades deberán estar cerradas hasta las 20 horas”.

Mariano Poledo destacó que más del 40% de las viviendas completaron los datos en la modalidad digital. “Si se realizó el formulario de manera virtual, se le puede contestar al censista por el portero, no hace falta que pase al hogar. No tiene que pedir ningún tipo de documentación. Sí van a preguntar cuántas personas viven en una casa y pedirán el código”.

Nacional Folklórica

La secretaria de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, dialogó con Luis Bremer a propósito de la situación economía del país y aseguró que, si bien falta, en el último tiempo "todos los indicadores han mejorado".

"Las cosas están mejorando y todos los indicadores económicos han mejorado pero hay mucho más para mejorar" porque "la verdad es que a la gente todavía le falta para recuperar lo que perdió con Macri" y la posterior pandemia, dijo Cecilia Todesca Bocco.

LRA 1 Buenos Aires

El economista dio un panorama de la subida del precio del trigo a nivel internacional tras la guerra entre Rusia y Ucrania, su impacto en el país y la decisión que tomó el gobierno nacional para desacoplarlo al precio local. La puja entre los distintos sectores.

"El 80 % de la bolsa de harina es el precio del trigo, después está la logística y la mano de obra. Si sube la harina, suben los panificados, las pastas y los derivados de este alimento. Es importante dentro de la canasta de consumo familiar, ósea trae un impacto inflacionario", explicó.

LRA 1 Buenos Aires

El ex ministro de Defensa habló sobre las diferencias en el Frente de Todos, se refirió al debate de la Boleta Única y el futuro de la gestión. En ese contexto, sostuvo que “se debe convivir con las diferencias” y agregó: “Hay que lograr una pausa en el debate y permitirnos comunicar las cosas en las que estamos de acuerdo. De esto también se trata, sino el debate tapa todo”.

Sobre cómo lograr un acuerdo entre los referentes del oficialismo, opinó: “Las diferencias se resuelven tratando de conciliar una hoja de ruta de la gestión de acá hasta el final”.

“Ahora tenemos es una construcción distinta, cuando se decía que íbamos a volver mejores, me alejaba de esa frase. Yo sostuve que íbamos a volver distintos”, explicó Agustín Rossi y completó: “Porque se presuponían que no habíamos sido buenos en el gobierno de Néstor Kirchner y Cristina Fernández y creo que sí lo fuimos”.

Por otra parte, remarcó que hay unidad en el oficialismo en cuanto al rechazo de la Boleta Unica: “No creo que eso prospere más allá de que se pueda ganar una votación en diputados”.

“Lo que genera ese sistema que proponen es la condensación del sistema del partido, la debilidad de la política y que aparezcan candidatos por la ventana sin compromiso”, subrayó Rossi.

LRA 13 Bahía Blanca

La diputada nacional Victoria Tolosa Paz (Frente de Todos) contó cómo fue la experiencia vivida ayer en Bahía Blanca en uno de los foros que analizan la nueva ley de Discapacidad.

“Fue un encuentro muy rico. La idea con esta nueva ley es que se cambie el paradigma de un concepto eminentemente médico. Hoy estamos planteando con esta nueva ley que las personas con discapacidad sean sujetos de derecho con acceso al goce, al disfrute, a la educación, al trabajo, al transporte… a todos los derechos. Era una deuda de 40 años” agregó la legisladora por Buenos Aires.

LRA 1 Buenos Aires

El director de la Televisión Pública celebró el lanzamiento de la programación del canal estatal para este año, que incluye varios contenidos sobre el Mundial de Fútbol, una serie de unitarios, un programa con invitados de juegos relativos a la ciencia, incorporaciones en el clásico Cocineros argentinos, envíos sobre música y producciones para conmemorar los 40 años de la Guerra de Malvinas.

Tras detallar las nuevas propuestas del canal, Claudio Martínez expresó que "llena de orgullo el regreso de la ficción a la TV Pública", al referirse al reciente estreno de Dos 20, una serie de unitarios de dos personajes por capítulo de 20 minutos de duración, que pueden verse de forma independiente. Cada uno de los capítulos estará protagonizado por una pareja actoral diferente. Esta primera temporada tiene temáticas de pareja y otras relaciones (nuera y suegra, padre e hijo, etc.).

LRA 1 Buenos Aires

Un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados comenzará a debatir, con la presencia de especialistas, la reforma al Consejo de la Magistratura impulsada por el oficialismo, que propone elevar de 13 a 17 el número de integrantes y que crea cuatro regiones federales para su funcionamiento. El abogado Angel Bruno, Doctor en Ciencias Políticas, Miembro de la Comisión Directiva de Justicia Legítima y de la Asociación de Abogados de Buenos Aires se manifestó optimista en que el proyecto logre ser aprobado, analizó los puntos que pueden modificarse y evaluó la situación del Poder Judicial.

Señaló que “el capítulo Consejo de la Magistratura es sólo uno de todos los que deben reformularse del sistema judicial argentino” que, desde hace mucho tiempo, “es absolutamente ineficiente y necesita ser reformado en profundidad”.

LRA 1 Buenos Aires

Horacio Embón conversó con el director de cine Mario Sabato, hijo del célebre novelista argentino, Ernesto Sabato, y ex director de la Televisión Pública en la vuelta a la democracia. Sabato recordó su llegada a ATC en el año 1985, tras la decisión presidencial de que no era posible desarrollar la democracia con la televisión existente, y se refirió a la actividad de su padre como presidente de la CONADEP, como así también a las constantes amenazas que recibía en aquel entonces.

También hablo sobre el momento en que decidió abandonar la escuela secundaria para dedicarse al cine, recordó sus primeros trabajos en la industria audiovisual, e hizo un repaso de su carrera, las principales influencias y la evolución de las formas de trabajo.

Analizó, por otra parte, la actualidad política, las divisiones de la sociedad y la antigua rivalidad entre su padre y Jorge Luis Borges.

LRA 1 Buenos Aires

"Hay 12 millones de personas que podrían recibir su primera dosis de refuerzo, y es importante que lo hagan" expresó el subsecretario de Estrategias Sanitarias en Ministerio de Salud de la Nación, Juan Manuel Castelli, en el marco del crecimiento de los casos a razón de un 100% cada 7 días.

En ese sentido, sostuvo que se registra "un número de dosis aplicadas que es bajo en relación a la capacidad instalada" a este fin, que permite inocular a "3 millones de personas por semana".

Asimismo recordó que se ya encuentra disponible el segundo refuerzo para mayores de 50 años, el personal de salud, y personas con factores de riesgo: "Es la manera de seguir pudiendo realizar actividades y de no enfermarnos", afirmó.

LRA 26 Resistencia

“Existe un proyecto de vigilancia activa de las variantes activas de COVID-19, y en el último informe actualizado al 10 de mayo se reportó la aparición en nuestro país de dos casos de una nueva cepa, la cual fue asociada al aumento de los contagios. Tanto es así que la ministra de Salud de la Nación afirmó que estamos en una cuarta ola, con el incremento de un 90 % de casos, aunque sin una gran letalidad”, señaló el doctor Darío Gómez.

LRA 26 Resistencia

“Desde hace un mes se notó en el reporte semanal el constante incremento de casos positivos y eso generó alerta, aunque se esperaba un repunte de este tipo. Las causas pueden ser varias, pero el abandono de las medidas de cuidado es una de las principales, así como el inicio de la temporada invernal y la aparición de afecciones respiratorias. Los casos que atendimos son leves, no están ocupando camas de Terapia Intensiva y no todos están vacunados en forma completa”, expresó la directora de Epidemiología del Chaco, María Elisa Flores.

LRA 7 Córdoba

Debat señaló que en virtud de la nueva ola de coronavirus que atraviesa el país, la población está en condiciones de colocarse la cuarta dosis o reforzar los esquemas.

“Estamos en el momento de colocarnos la cuarta dosis. Se estaba viendo la suba de casos a partir de los índices de positividad, y esta ola es impulsada por los sublinajes de Ómicron", especificó el virólogo.

LT 12 Paso de los Libres

Ferreira Dame habló de la nueva ola de COVID-19 que se está registrando en la Argentina, afirmando: “No es para alarmarse porque en Paso de los Libres la mayoría de la población esta inmunizada, pero si recomendamos el uso del barbijo en lugares cerrados y en los lugares abiertos respetar las distancias, lavarse las manos y usar alcohol”.

LRA 13 Buenos Aires

La infectóloga Laura Spadaro dijo que “se ve gente enferma por todos lados. Está bastante caótico. Sabíamos que el covid se iba a mezclar con las otras enfermedades respiratorias”.

La profesional del Hospital Municipal de Bahía Blanca se refirió a la cuarta ola de covid que está atravesando nuestro país, según la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti

“Se ve que mucha gente no le está dando importancia a la prevención”, agregó Spadaro.

Además dijo que “hay que tenerle respeto a todas las enfermedades respiratorias. Sabíamos que tras la pandemia venía la endemia, que es cuando el virus se mete en la comunidad y se mezcla con el resto de las enfermedades. Cualquiera de esos virus puede complicar a una persona predispuesta y derivar en una neumonía”.

LRA 1 Buenos Aires

El infectólogo del Hospital Pirovano y miembro de la Sociedad Argentina de Infectología, Ricardo Teijeiro se refirió al crecimiento de casos de coronavirus. En ese sentido, instó a la población a completar los esquemas de vacunación y mantener las medidas de prevención y advirtió que "estamos muy lejos de que la pandemia haya finalizado".

LRA 13 Buenos Aires

El presidente del Organismo de Control de la Energía Eléctrica de Buenos Aires (OCEBA), Roberto Daoud, explicó de qué se trata el Programa “Campañas de Mediciones Complementarias”, a través de la instalación de analizadores de red en territorio bonaerense.

“Esta tarea nos permite tener un control en vivo sobre la calidad del servicio en cada uno de los lugares donde tenemos estas irregularidades”, agregó Daoud.

La “Campaña de Mediciones Complementarias” cuenta con un total de 200 equipos cuya inversión es superior a los $30 millones y se despliega en distintas zonas de la provincia de Buenos Aires, donde es necesario reforzar el control de la calidad del servicio, siguiendo un ranking elaborado por la Gerencia de Control de Concesiones del Organismo.

LRA 27 Catamarca

Kotzian se refirió al proyecto que plantea una modificación de la ley de Frontera en favor de los trabajadores de la Salud, diciendo: “Estamos discutiendo una ley que es del año 1970 y muchas veces tenemos el marco legislativo, pero nos falta la implementación y la puesta en obra. Tenemos como precedente que la gente del Hospital San Juan Bautista de Tinogasta presentó un reclamo, ya que el sistema de Salud pide reivindicaciones desde el punto de vista jubilatorio y previsional”.

LRA 28 La Rioja

Pérez mantuvo una reunión con autoridades de la CNEA, con el objetivo de articular los programas fitosanitarios de moscas irradiadas y apoyar la utilización de minerales que tiene La Rioja.

En la ocasión, el funcionario sostuvo que la agricultura y la minería pueden coexistir, y luego agregó: "El gobernador decidió no realizar la minería en Famatina, pero podemos desarrollarla en el resto de la provincia, con la responsabilidad ambiental que caracteriza al gobierno más verde de todos".

LRA 6 Mendoza Quino

En relación a la Cumbre Minera que se realizó en la provincia, la referenta de la Multisectorial Socioambiental de Mendoza, Ariadna Fajner Correa, afirmó: "Ratificaremos el no rotundo que le dijo el pueblo a la megaminería, informando sobre sus impactos".

Nacional Rock

En Rosca and Roll hablamos con Daniel Rosato, presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA) sobre la Ley Compre argentino, uno de los temas de Diputados en la jornada de hoy.

Sobre la realidad Pyme en Argentina, expresó: “Hemos perdido 7 mil Pymes durante el macrismo y pudimos recuperar mil a partir de Octubre del 2020”. Y agregó que hay pensamientos liberales que seguramente están en contra de la puesta en marcha del proyecto.

LRA 30 Bariloche

El asambleísta se refirió al fallo que detuvo el loteo en Pampa Ludden. Los tres jueces de la causa reconocieron que no se puede hacer ningún emprendimiento urbanístico en la Reserva Municipal NP6. “Fue posible por el esfuerzo de profesionales, vecinos y vecinas”, señaló Vautier.

LRA 57 El Bolsón

La Cámara de Apelaciones de Bariloche, integrada por los jueces Emilio Riat, María Marcela Pájaro y Federico Emiliano Corsiglia, hizo lugar a la demanda interpuesta en los autos "Colares". La asambleísta expresó su satisfacción sobre la resolución judicial.

LRA 1 Buenos Aires

En La Vuelta a Casa se mantuvo una comunicación con el Dr. Jorge Alemán, Psicoanalista y escritor, para conversar de su visión de la actualidad de la Guerra entre Rusia y Ucrania.

En su análisis de la situación bélica afirma que existe una preocupación: “Hay enorme preocupación por la guerra. Resulta que lo que Putin iba a resolver en dos días, no solo se prolonga sino que a Ucrania todos los días le dan juguetes para que ataque.”

Con respecto a las consecuencias evidentes resalta Alemán: “EEUU ha recuperado la hegemonía. Agregó: “Me parece que hay que mantenerse próximo a la idea de la paz.”

Al consultarle sobre su visión del panorama político nacional comentó: “Con la coalición se privilegió ganar la elección, porque lo mejor era ganarle a Macri. Yo ahora creo que lo mejor sería llegar a 2023 y tratar de ganarle a Macri aún con todo el apoyo internacional que está preparando. Poner a Fernández del mismo lado que el macrismo, no”.

Nacional Rock

En Rosca and Roll hablamos con José Luis Espert, diputado nacional y dirigente de Avanza Libertad, sobre su actividad legislativa y armado político.

Espert dijo estar abocado a la boleta única y expresó: “Me gustaría saber por qué Tailhade dice que no es el momento. Tailhade no sabe sumar ni restar. Se imprimen menos boletas, entonces es más barato”.

Sobre el crecimiento de Javier Milei aclaró que todo el liberalismo es lo que está creciendo en Argentina, que los espacios tradicionales están preocupados y es una muy buena noticia.

Advirtió que el problema del país es que se hace todo mal y dijo: “Si no reaccionamos pronto vamos a ser una gran villa miseria”.

LRA 19 Puerto Iguazú

Alrededor de 4500 censistas trabajaron en zonas rurales y viviendas colectivas, mientras que otros 15 mil recorrerán en la jornada del miércoles el área urbana de los 77 municipios misioneros. Desde la institución provincial destacaron la buena recepción en las comunidades mbyas guaraníes.

LRA 52 Chos Malal

La funcionaria se refirió al CENSO que se realizará mañana miércoles. En este sentido destacó que más del 40% de la población lo completó de manera digital y realizó una serie de recomendaciones para tener en cuenta en el momento de la encuesta.

LRA 17 Zapala

La comunidad Mapuche reclama por una obra municipal que se realiza en su territorio en la que se talan especies nativas. “El municipio sigue avanzando sobre territorio mapuche”, dijo Puel.

LRA 2 Viedma

El referente gremial de comercios sostuvo que la Ley Nacional de 1993 es clara y “mañana no debe haber comercios abiertos, aunque sea una despensa en su propia casa”, comentó Cabrera.

LRA 1 Buenos Aires

La antropóloga, docente e investigadora del Conicet Gloria Sammartino, integrante del Área de Alimentación de la Unión de Trabajadores de la Tierra se refirió al lanzamiento de este trabajo “que fue construido de manera colectiva” entre la UTT, equipos académicos de la UBA y la Fundación Rosa Luxemburgo “en pos de luchar por la soberanía alimentaria”.

Al relatar el proceso de construcción del cuadernillo, explicó que se trató de “poner en una misma mesa los conocimientos de las y los productores de la tierra y académicos para hacer este tejido de saberes y tratar de construir autonomía alimentaria”.

A su vez, indicó que el objetivo del trabajo fue “poner en relieve distintas problemáticas como la concepción del sistema alimentario actual” que, consideró, “no nos está sirviendo” frente a las cifras preocupantes a nivel mundial en torno al hambre, malnutrición, inseguridad alimentaria, sumado a la crisis climática.

LRA 1 Buenos Aires

El legislador del Frente de Todos se refirió a los dos proyectos que presentaron ayer para prevenir y abordar el acoso escolar o bullying en la ciudad de Buenos Aires. Tras explicar las iniciativas que impulsan para crear un Observatorio contra el Acoso y modificar la ley 5738, elaboradas junto a representantes de las asociaciones de la sociedad civil que trabajan la temática, Juan Manuel Valdés afirmó: "En CABA no existe un suficiente involucramiento por parte del Estado".

"Para que las cosas sucedan, hay que destinar recursos y fijar prioridades, y eso vemos que no se hace", dijo el legislador, al tiempo que cuestionó que "en la ciudad de Buenos Aires solo 36 agentes públicos se encargan de hacer cumplir los protocolos".

El primer proyecto se propone dar origen al Observatorio contra el Acoso u Hostigamiento Escolar en el ámbito porteño, que “fiscalice la implementación de las políticas públicas atinentes a la prevención y erradicación del acoso u hostigamiento escolar (…) y proponga medidas para elaborar y mejorar las políticas estatales vinculadas a la prevención y erradicación del acoso u hostigamiento escolar”, tal como indica el texto de la normativa propuesta.

LRA 6 Mendoza Quino

La militante de “Las Rojas”, Ximena Meza Arroyo, opinó sobre los dichos contra el marxismo cultural de Javier Milei en el marco de la Feria del Libro, señalando: “Pretenden atacar al movimiento de mujeres y de personas LQTBBQ+ y, si es necesario, aplastaremos estos dichos en las calles", agregando que la referenta de la izquierda, Manuela Castañeira, fue la primera que salió a cruzar a Milei en las redes”.

LRA 42 Gualeguaychú

El secretario Adjunto de la UTA, Mario Meuli, indicó que decidieron no hacer la huelga los tres días seguidos para poder brindar mañana el servicio durante el censo, y luego explicó cómo sigue la negociación que reclama mejores condiciones laborales, de seguridad para los choferes y el cierre de la paritaria.

LRA 43 Neuquén

El referente gremial confirmó que la medida de fuerza se extenderá el jueves y viernes próximos. “Habíamos anunciado un paro de 72 horas en caso de no obtener en el interior del país el aumento del 50% como lo obtuvo el AMBA”, expresó Soto.

LRA 53 San Martín de los Andes

Luego de discutir la actualización salarial de los choferes del interior del país y no llegar a un acuerdo, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) llamó a un paro total del transporte de pasajeros de corta y media distancia por 72 horas. La medida se lleva a cabo hoy martes, jueves y viernes.

LRA 54 Ing. Jacobacci

La representante de la Asociación Sindical de Salud Pública de Río Negro (ASSPUR) se refirió a las medidas de fuerzas tomadas por miembros del gremio y trabajadores/as autoconvocados/as en rechazo a la oferta del Gobierno provincial.

LT 14 Paraná

Glauser, integrante de la Asamblea Ciudadana Vecinalista de Paraná, contó que en la tarde noche de este lunes se reunieron los vecinos con el objetivo de discutir la situación del transporte urbano de pasajeros en la ciudad.

“Falta una decisión política, y esto viene desde hace tiempo”, dijo la vecinalista, quien agregó que la semana próxima habría respuestas por parte de las autoridades municipales que participaron del encuentro.

LRA 7 Córdoba

Comenzó el paro de 72 horas en el transporte urbano de las ciudades del interior, tras finalizar la conciliación obligatoria sin acuerdo paritario. "No hubo acuerdo. La presencia de COFETRA fue un avance, pero hay provincias que no tienen intención de acercarse a cerrar con el Gobierno nacional", dijo el vocero local de la UTA, César Pereyra. Por su parte, el presidente de la empresa municipal TAMSE, Eduardo Ramírez, señaló: “Córdoba está en condiciones de llegar a un aumento similar al solicitado por la UTA, pero necesitan que se cierre la paritaria para poder negociar en la ciudad".

LT 14 Paraná

El secretario de Transporte de Entre Ríos, Néstor Landra, se refirió a la medida de fuerza determinada por las UTA, tras no haber llegado a un acuerdo con la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP), en el marco de la discusión paritaria, expresando: “El objetivo es redistribuir de forma más equitativa en todo el país y que los Estados provinciales también acompañen los subsidios otorgados”.

LRA 22 Jujuy

La situación afecta a la comunidad y a los trabajadores, que en la jornada de hoy decidieron tomar el edificio municipal debido a que la retención representa casi el 55 % del presupuesto.

En tanto, el representante legal de la Comisión Municipal de Pampichuela, Lucio Plaza, aseveró: "El Ministerio de Hacienda realizó una retención en los fondos de coparticipación y esto constituye una extorsión a las comisiones municipales, que son de otro color político al del Gobierno provincial. Entonces, de esta manera, no se cuenta con los recursos para poder cubrir con el pago de los sueldos".

LRA 1 Buenos Aires

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) cumple desde esta medianoche una medida de fuerza que paraliza el servicio urbano de pasajeros por 72 horas en el interior del país ante la falta de un acuerdo en el marco de las negociaciones salariales.

La medida de fuerza no afecta los servicios en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense.

El paro se cumplirá esta jornada, se reanudará el jueves y viernes próximos ya que los dirigentes gremiales decidieron no hacer la huelga los tres días seguidos para mañana poder brindar servicio durante el censo.

Anoche, el gremio que conduce Roberto Fernández informó en un comunicado que "habiéndose agotado toda instancia de negociación propiciada por el Ministerio de Trabajo de la Nación, no se ha conseguido el acuerdo que venimos reclamando".

En ese marco, la UTA responsabilizó "de todas las consecuencias de cualquier medida de acción gremial a la total negativa a acordar los sueldos de los trabajadores del transporte de pasajeros del interior del país y a pretender negociar salarios diferentes a los del Área Metropolitana de Buenos Aires".

LRA 1 Buenos Aires

Escritor, poeta, novelista, dramaturgo, cuentista, crítico y, junto con Juan Carlos Onetti, la figura más relevante de la literatura uruguaya de la segunda mitad del siglo XX y uno de los grandes nombres del Boom de la literatura hispanoamericana.

Nació en Paso de los Toros, Tacuarembó, Uruguay, el 14 de septiembre de 1920 y fue bautizado con cinco nombres familiares como Mario Orlando Hardy Hamlet Brenno Benedetti Farrugia.

LRA 13 Bahía Blanca

El director ejecutivo de la TV Pública, Claudio Martínez sostuvo que “el rol de los medios públicos es acercar este tipo de eventos a los argentinos y las argentinas”.

Martínez se refirió a la transmisión de 32 partidos del Mundial de Fútbol Qatar 2022, que se jugará del 21 de noviembre al 18 de diciembre.

Explicó que dentro de esos 32 partidos estarán todos los de la selección argentina: “Es la forma de vivir esta fiesta que abarca no sólo a los futboleros”.

Martínez también mencionó que se está transmitiendo desde la TV Pública el programa “Rumbo a Qatar” en el que “se cuenta un poco la previa, cómo es Qatar, se analizan los rivales de la Argentina en la primera fase, la historia de los mundiales”.