Debaten proyecto de nueva Ley de Frontera

En el programa La SArtén por el Mango, entrevistaron al Lic. Gustavo Kotzian, Presidente de la Cámara de Comercio de Tinogasta, quien se refirió al proyecto que plantea una modificación de la ley de frontera en favor de los trabajadores de la salud. “Estamos discutiendo una ley que es del año 1970, muchas veces tenemos el marco legislativo pero nos falta la implementación y la puesta en obra. Tenemos como precedente que la gente del Hospital San Juan Bautista de Tinogasta presentó un reclamo. El sistema de salud pide reivindicaciones desde el punto de vista jubilatorio y previsional”.

Recordó que “Los docentes tienen un régimen jubilatorio especial y esto vale para zona de frontera de Belén, Tinogasta y Antofagasta de la Sierra. Vivir en los limites no es muy fácil y no es facil atraer profesionales médicos. No podemos tener una terapia intensiva porque no tenemos los profesionales que se necesitan”.

También comentó que: “Yo me quedé bastante sorprendido porque nos ha juntado a todos, a todos los sectores, en ningún momento hubo reivindicaciones políticas de ningún tipo, en esta iniciativa está en juego Belén, Tinogasta y Antofagasta de la Sierra”.