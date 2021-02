Diario de Radio Nacional 17/02/2021

Títulos de tapa | Coronavirus | Economía | Política | Sociedad | Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

Títulos de tapa

LRA 1 Buenos Aires

El presidente Alberto Fernández recibió en Casa de Gobierno a la mamá de Ursula Bahillo, la joven de 18 años asesinada por su ex pareja en la ciudad bonaerense de Rojas, informaron fuentes oficiales. Por el caso, fue detenido el policía Matías Ezequiel Martínez, bajo el cargo de “femicidio agravado”.

Según informó la madre de Ursula, tras el encuentro con el Presidente, participará de la manifestación convocada por el movimiento feminista Ni Una Menos (NUM) frente al edificio de Tribunales porteño.

El fin de semana, el presidente Fernández anunció la creación del Consejo Federal para el Abordaje de Femicidios, Travesticidios y Transfemicidios -que estará integrado por los tres poderes del Estado- y ratificó la “convicción” del Gobierno nacional de “dar respuesta ante los hechos de violencia extrema” en contra de las mujeres y el colectivo LGBTIQ+.

LRA 1 Buenos Aires

NICOLAS TROTTA, ministro de Educación

Regreso a clases presenc4iales en varias jurisdicciones

El ministro destacó que el ciclo lectivo 2021 comenzó a desarrollarse hoy en la Argentina con un esquema de presencialidad cuidada y de manera progresiva por la pandemia de coronavirus, con clases presenciales en algunos niveles de la ciudad de Buenos Aires, Santa Fe, Santiago del Estero y Jujuy, mientras la provincia de Buenos Aires abrió las puertas de las escuelas a los alumnos que tuvieron menos contacto con los docentes el año pasado para reforzar aprendizajes. En Radio país, expresó: “No solo es fundamental el paso que están dando hoy varias jurisdicciones, sino que hay que lograr mantenerlo”.

LRA 7 Córdoba

Los docentes vuelven de manera presencial a las aulas para realizar actividades de preparación y planificación, con el objetivo de dar comienzo a las clases a partir del próximo 1 de marzo.

“Hoy estamos frente a un nuevo desafío que es retornar la actividad áulica antes del inicio del ciclo lectivo“, señaló Oscar Ruibal, secretario Gremial de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC), y luego agregó que “la reconfiguración de la actividad docente, con la implementación de la modalidad remota, fue un desafío muy importante para el conjunto de la docencia, el cual lo asumió con creatividad, generando respuestas para los alumnos”.

LRA 8 Formosa

El director de la Escuela Provincial de Educación Técnica 1, Luis Caballero, explicó en qué consiste este proyecto para el regreso a clases de modo presencial en las mejores condiciones de bioseguridad.

LV 8 Libertador

La especialista dijo que el funcionamiento del sistema educativo es un gran organizador de la sociedad, y lo que preocupa es que se pueda generar alguna interrupción a lo largo de año, junto al impacto que esto pueda tener en la familia.

Luego, Puigrós agregó que “el Estado deberá revalorizar la tarea de los trabajadores de la Educación”.

LRA 42 Gualeguaychú

En el Congreso realizado por la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER), se decretó el primer paro de actividades del año en el día en el cual los maestros debían volver a la actividad para comenzar el ciclo lectivo 2021.

El motivo de la medida responde a que los representantes de los Departamentos informaron que “desde el año pasado se estableció que si no había aumentos de sueldos, no se iniciarían las clases el 1° de marzo”.

LRA 1 Buenos Aires

Ante el regreso de las clases en la Ciudad de Buenos Aires, Martín Marinucci, presidente de Trenes Argentinos aseguró que hay un aumento en el uso de este transporte. “En virtud de lo que sucedió el miércoles de la semana pasada, tenemos más de 21 mil reservas nuevas para circular”, declaró y completó que el 20% de los mimos son menores de 18 años.

“Hay que agradecer a los usuarios que vienen usando la aplicación, todos aquellos que están utilizando el servicio lo están haciendo con su certificado y la app”, agregó el funcionario.

LRA 1 Buenos Aires

Las puertas de las escuelas porteñas abrieron para los chicos y chicas desde los 45 días hasta los 5 años, los primeros tres grados del nivel primario y educación especial, y 1º y 2º año de los colegios secundarios; mientras en Santa Fe será el turno de séptimo grado, quinto año de secundaria y sexto de las escuelas técnicas. En Radio país, la directora de la Escuela Nº 28, Mónica Deschner, expresó su contento por el regreso a clases presenciales: “Estamos muy emocionados de volver a ver a los chicos y chicas después de casi un año”. Además, destacó que se trata de una escuela muy moderna, por lo que se podrá cumplir ampliamente con todo el protocolo.

LRA 21 Santiago del Estero

Qué medidas de prevención se llevaron a cabo para cumplir con la vuelta del ciclo lectivo a la provincia durante la pandemia de coronavirus.

LRA 1 Buenos Aires

Hernán Aldana es doctor en biología de la Universidad de Buenos Aires, especialista en neurociencias y reflexionó sobre el regreso a las clases. “Lo primero que vamos a tener que hacer los docentes es escuchar todos los testimonios del aprendizaje que dejó la pandemia”, declaró y agregó: “El desafío es cambiar el miedo que quedó en muchos nenes”.

LRA 1 Buenos Aires

El ministro de Salud, Gines González García, afirmó hoy que “estamos empezando con un ritmo de vacunación más acelerado” con la llegada esta madrugada de una partida de 580 mil vacunas contra el coronavirus producidas en India, y reveló que se encuentra “en los detalles finales” el acuerdo con China para la provisión de dosis de Sinopharm.

LRA 1 Buenos Aires

Una partida de 580 mil vacunas contra el coronavirus producidas en India, llegó al país en un vuelo de la compañía Qatar. Las mismas fueron descargadas en la Terminal de Cargas del aeropuerto Internacional de Ezeiza para su posterior distribución.

El vuelo QR 8155 procedente de Doha aterrizó en Ezeiza a las 2.58 con el cargamento de la marca Covishield, elaboradas por el laboratorio Serum Institute de la India y desarrolladas por la Universidad de Oxford y AstraZeneca.

La llegada de esta nueva tanda había sido anticipada ayer por el Ministerio de Salud y el embajador de la India en Buenos Aires, Dinesh Bhatia. Estas vacunas forman parte de un total de 1.160.000 dosis que el Estado Argentino adquirirá a través del dicho instituto.

LRA 6 Mendoza

Los movimientos sociales realizan una campaña nacional de concientización, prevención, cuidados y vacunación contra el coronavirus. En Mendoza, cerca de mil voluntarios difunden en los barrios populares la importancia de colocarse la vacuna y remarcan la necesidad de reforzar las medidas de prevención y cuidados.

Juan Pablo Soloa, referente del Movimiento Evita, explicó que el gobierno provincial “no ha abierto un registro oficial para que las personas puedan inscribirse para acceder a la vacunación”, agregando que “al margen de esto, nuestra campaña busca promover y despejar las dudas sobre la importancia de la vacunación, ya que existe mucha desinformación”.

LRA 27 Catamarca

El Departamento Tinogasta había logrado reactivar su actividad turística. Sin embargo, tras una suma de casos positivos de COVID-19, los municipios que integran el Departamento debieron implementar nuevamente restricciones con respecto al ingreso y a la apertura de locales o atracciones.

Oscar Alejandro, periodista de Tinogasta, expresó al respecto que “el municipio se mantiene en etapa roja hasta hoy, inclusive”.

LRA 18 Río Turbio

“En la pandemia, hacer con política con ella y con la necesidad de la gente, me parece que es de muy mala persona”, aseguró Menna.

LRA 14 Santa Fe

El Ministerio de Salud confirmó su recuperación luego de haber estado internada por Covid-19. Continuará con el tratamiento indicado en su domicilio con el objetivo de volver a su puesto de trabajo.

LV 8 Libertador

La patóloga pediátrica Marta Cohen, que se desempeña en el Hospital de Sheffield, en el Reino Unido, se refirió al regreso de niños, adolescentes y docentes a las clases en el contexto de pandemia.

LRA 13 Bahía Blanca

El gobernador Axel Kicillof destacó esta mañana que “a partir de la llegada de una mayor cantidad de dosis, la provincia de Buenos Aires está comenzando la etapa de vacunación masiva”, al encabezar una conferencia de prensa en la que actualizó la situación epidemiológica junto al ministro de Salud, Daniel Gollan, y la directora general de Cultura y Educación, Agustina Vila.

LRA 1 Buenos Aires

El abogado de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, Carlos Beraldi, presentó un recurso contra la decisión de la Casación de enviar la investigación de espionaje de Lomas de Zamora a los tribunales de Comodoro Py.

“No cabe duda que un cambio de actores resultará significativamente perjudicial para el éxito del proceso”, sostuvo Beraldi en su presentación, con la que busca llevar el asunto ante la Corte Suprema.

LT 14 Paraná

El ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, Jorge Ferraresi, llegó este miércoles a Entre Ríos y en Paraná rubricó convenios para avanzar en la construcción de 2.200 viviendas, con lo que la provincia se suma al programa federal Casa Propia. En este sentido destacó que dicho programa contempla “la perspectiva de género, el cuidado y el desarrollo urbano”, dijo y enfatizó las políticas federales que se implementan desde el Gobierno nacional. “Avanzamos hacia una política de Estado donde todos los años los argentinos podamos soñar con que la vivienda es algo posible”, agregó.

LT 14 Paraná

El ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, visitó Paraná para rubricar el acuerdo con el gobierno provincial que permitirá la construcción de 2.200 nuevas viviendas en el marco del Programa Federal Casa Propia.

Las nuevas unidades habitacionales serán para ciudades “importantes en cantidad de habitantes”, aseveró el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, quien luego remarcó que continuarán vigentes los Programas Provinciales que abastecen de viviendas a pequeños municipios y comunas en toda la provincia.

LRA 1 Buenos Aires

La Secretaría de Comercio Interior, a través de la Subsecretaria de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores, imputó a las empresas Mastellone, Fargo, AGD, Danone, Molinos Cañuelas, Bunge, Molinos Río de la Plata, Unilever, P&G, Paladini y Potigian, por retención en sus volúmenes de producción o falta de entrega de determinados productos de consumo masivo para su comercialización.

LRA 9 Esquel

El representante de la organización que nuclea a 17 comunidades Mapuches Tehuelches de Cushamen, Claudio Tureo, denunció que los fondos nacionales destinados a los productores afectados por el último temporal en la zona llegaron a la provincia, pero que aún no fueron distribuidos a los beneficiarios.

De esta manera confirmó la demora, por la cual elevaron una nota de reclamo al gobierno provincial, nacional y a organismos del sector”.

LRA 54 Jacobacci

En diálogo con Aire de Pueblo, el economista Ernesto Mattos se refirió a la actualidad económica en general y en particular al aumento del precio de las naftas. Aseguró que se trata de una consecuencia de la recuperación de YPF después del “descalabro” que sufrió desde 2016, siendo la empresa que más se endeudó durante el gobierno macrista. Señaló que el impacto en la canasta alimentaria es directo pero que desde el gobierno trata de hacerse de la forma más paulatina posible pero que “es difícil”.

LT 11 Concepción del Uruguay

Peretti se refirió al contrabando de soja, expresando que “la información es de ahora que los han descubierto, pero se ve que durante todo el gobierno de Macri se estuvo realizando porque esto es una organización, la cual que tiene que estar vinculada con las exportadoras de granos”.

Luego, el productor expresó que “lo que estábamos viendo es la punta del iceberg”, indicando que los números obtenidos a través del Ministerio de Seguridad dan cuenta que fueron 36 mil toneladas de soja las incautadas.

LRA 4 Salta

Datos de la Dirección Nacional de Estadística Criminal del Ministerio de Seguridad de la Nación sobre las cantidades incautadas en kilogramos que tiene a Salta en el primer lugar seguida por Corrientes y Córdoba.

LRA 26 Resistencia

La titular del Comité Provincial para la Prevención de la Tortura del Chaco, la diputada Gladis Cristaldo, expresó que “los integrantes del Frente Chaqueño tuvimos una reunión con el gobernador Jorge Capitanich en la que se analizó el paquete de proyectos a tratar, y uno de ellos es la elección de los integrantes del Comité. Hay un tribunal formado por especialistas nacionales e internacionales que tratará el tema, y estamos evaluando como serán las entrevistas de oposición y el examen que deberán afrontar los postulantes”.

LT 12 Paso de los Libres

“Los familiares de las víctimas de la represión estatal, junto con Movimientos Sociales y Organizaciones de Derechos Humanos haremos oír nuestra voz este jueves 18 de febrero ante la seguidilla de casos resonantes que han terminado con la vida nuestros jóvenes, o los han dejado en grave riesgo de vida con posibles secuelas”, informó Tamara Castro, hermana de Jonathan Herrera, el joven fallecido en General Alvear luego de recibir golpes y maltratos por parte de la policía, según denunció su familia.

LRA 9 Esquel

Se suspendió hasta el próximo lunes 22 de febrero el juicio contra Javier Solorza, quien estaba a cargo de la Infantería de la Policía de Chubut, debido a los hechos represivos de enero de 2017. La decisión se tomó luego que el defensor del imputado, Daniel Sandoval, informara que Solorza dio positivo de COVID-19, lo cual obligó a reprogramar las audiencias.

“Ninguno de los casos de violencia institucional había llegado a esta altura”, dijo la abogada representante de la querella, Sonia Ivanoff, y agregó que “es una causa compleja que visibiliza una represión”.

LRA 23 San Juan

Anuncio de vacunación para adultos mayores a partir del jueves 18 luego de la llegada de 8.500 dosis de Sputnik V que envió el Ministerio de Salud de la Nación. El operativo continuará por tres días.

LRA 29 San Luis

“Hoy, la provincia de San Luis muestra una estabilidad en los crecimientos de casos. La gente se relaja demasiado, hay que prestar un poco más de atención”, dijo Sosa Araujo.

LRA 1 Buenos Aires

Encuentro Nacional dialogó con el médico clínico y viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, en el marco del comienzo de la vacunación a mayores de 70 años en el distrito.

En ese sentido, llamó a seguir con las recomendaciones que se realizarán desde el mismo registro en el que se inscribieron aquellos adultos mayores para recibir el medicamento.

En tanto, informó que la provincia cuenta con unos 149 mil trabajadores de la salud inscriptos en dicho registro, de los que ya fueron vacunados 143 mil personas con la primera dosis y 89 mil con las dos dosis.

LRA 1 Buenos Aires

Encuentro Nacional dialogó con el dirigente gremial y social, referente de Unidad Popular y vicepresidente de la Comisión Provincial por la Memoria, Víctor De Gennaro, en el marco del fallecimiento del ex presidente de la Nación, Carlos Menem.

“El primer acto de corrupción Menem fue tergiversar el mandato popular. Él confiesa que está haciendo una cosa que no la dijo porque si no, no lo hubieran votado”, sostuvo.

De Gennaro fue secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE); uno de los fundadores y secretario general de la Central Argentina de Trabajadores (CTA); presidió la Confederación Latinoamericana de Trabajadores del Estado, y fue congresal del Partido Justicialista.

LU 4 Patagonia

El presidente del PJ chubutense, Carlos Linares, ratificó el acompañamiento político al presidente Alberto Fernández, diciendo que “la semana pasada estuvimos hablando con Santiago Cafiero, Wado de Pedro y José Luís Gioja, y dimos nuestro punto de vista, que es el acompañamiento total a la figura de Alberto como presidente del PJ”.

LT 14 Paraná

El periodista Sebastián Lacunza hizo un repaso por las principales características del gobierno de Carlos Menem, diciendo que “el paso del tiempo nos permite cierta perspectiva de lo que fue su década al frente del poder. Cuando hablamos de los gobiernos neoliberales desde el inicio de la democracia, el de Menem fue el menos gravoso, aunque dejó consecuencias tremendas”.

LRA 1 Buenos Aires

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) comenzó a intimar a jueces y fiscales a jubilarse en el caso de que hayan iniciado trámites para efectivizar su retiro.

Las notificaciones aún no fueron cursadas a todos los que habían suscripto el pedido, pero “es una decisión tomada” y el organismo “está empezando a intimar” a esos jueces y fiscales, señalaron desde la Anses.

LRA 1 Buenos Aires

Mario analizó el sistema educativo argentino, con el ojo puesto en la importancia de la educación pública, la figura de Domingo Faustino Sarmiento, y la lucha docente; en el marco del inicio del ciclo lectivo en algunos distritos del país y la vuelta a las clases presenciales.

LRA 42 Gualeguaychú

El intendente de Gualeguaychú, Martín Piaggio, manifestó que el turismo generó entre 170 y 200 millones de pesos durante el fin de semana largo.

Luego, el mandatario se refirió a la nota del dirigente social Juan Grabois, en la cual pone como ejemplo el modelo de Gualeguaychú para políticas anti agroquímicos y a favor de la ecología.

LRA 26 Resistencia

Bonzi se refirió a los precios de los alimentos, diciendo que “siempre mencionamos que somos meros intermediarios, no somos formadores de precios, hecho que es manejado por muy pocas empresas. El comerciante acude a su proveedor y después carga los diferentes costos, sin que se los pueda aplicar en su totalidad a los productos”.

LRA 42 Gualeguaychú

Gualeguaychú, Federación y Colón fueron los destinos más visitados por los turistas, según el Ministerio de Producción, Desarrollo Económico y Turismo, motivo por el cual Entre Ríos fue el tercer destino más elegido del país durante este fin de semana largo.

La provincia recibió a 165 mil turistas durante los cuatro días de feriado, que generaron un movimiento económico estimado en 950 millones de pesos.

LRA 19 Puerto Iguazú

“Es esperanzador, nos da la pauta cuando se llegue a una nueva normalidad vamos a tener el Iguazú que teníamos antes”, dijo Lucas sobre el 91% de ocupación hotelera y los 10.819 visitantes que recibió El Parque Nacional Iguazú.

LRA 5 Rosario

El secretario resaltó los buenos números de ocupación que registró el último fin de semana largo, a propósito del feriado de carnaval, con 50 mil turistas en la provincia. “Hubo una gran ocupación hotelera, fue un fin de semana soñado”, dijo Grandinetti.

LRA 23 Lago Argentino Calafate

El intendente habló sobre la actualidad social y turística de El Calafate y que ya están preparados para la temporada de vacaciones de invierno, una época del año muy favorable, históricamente, para la región.

LRA 52 Chos Malal

Datos muy favorables en términos de ocupación en el norte neuquino durante el fin de semana largo con los feriados de carnaval a pesar de la pandemia de coronavirus.

LRA 54 Ingeniero Jacobacci

Un análisis de la situación económica del país y un detenimiento sobre el aumento del precio de la nafta que desde su punto de vista se generó por el “descalabro” que sufrió YPF desde 2016 y que en la actualidad está en recuperación.

LRA 7 Córdoba

Trabajadores y trabajadoras de la Cooperativa Prestadora del Servicio de Agua en Villa Carlos Paz (COOPI) se encadenaron en la puerta de la Legislatura Provincial exigiendo la intervención en el conflicto por la municipalización del servicio de agua en la Villa, que dejaría alrededor de 240 trabajadores directos en la calle.

Rodolfo Frizza, gerente General de la COOPI, dijo que “estamos frente a un proceso de destrucción totalmente arbitrario de una Cooperativa que tiene 57 años, dejando más de 400 familias sin fuente de trabajo, y es incompresible que el gobierno provincial no haga nada”.

LRA 43 Neuquén

Las autoridades provinciales y dirigentes de ATEN (Asociacion de Trabajadores de la Educación de Neuquén) retomaron las negociaciones luego de un cuarto intermedio en busca de la recomposición salarial y el debate de condiciones y modalidad para el inicio de clases del 3 de marzo.

LRA 9 Esquel

El titular del Sindicato de Trabajadores de la Educación (SITRAED) de Chubut, Gerardo Carranza, habló de la problemática salarial del sector, asegurando que los trabajadores esperan que el gobierno provincial cancele la deuda salarial, o de lo contrario no comenzarán las clases.

LRA 17 Zapala

Los médicos y médicas vuelven a manifestarse por un incremento salarial con el pedido por el tratamiento de la ley Carrera Sanitaria, presentado hace dos años.

LT 14 Paraná

La seccional Paraná de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) se movilizó frente al Consejo General de Educación (CGE), para reclamarle a las autoridades provinciales mayor presupuesto educativo con el objetivo de afrontar los salarios docentes, sostener la infraestructura escolar y la asistencia sanitaria.

El secretario Adjunto de la entidad, Claudio Puntel, pidió voluntad política para resolver los problemas e informó que no volverán a las aulas, prestando servicio solamente de forma virtual.

LRA 26 Resistencia

Carlos Cuevas, de UTRE-Ctera Chaco, se refirió a la oferta salarial realizada por el gobierno provincial, diciendo que “fue del 10% para el básico del maestro de grado, más una cifra de 2.000 pesos por agente, que es un monto en negro. Nosotros planteamos públicamente que la situación de este año no debe separarse de la del año pasado, pues es una continuidad y debemos tenerlo en cuenta”.

LRA 26 Resistencia

El presidente del Instituto Provincial para la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Chaco (IPRODICH), José Lorenzo, habló de las actividades que realizan, diciendo que “la virtualidad nos permitió desburocratizar la gestión, porque se la pudo usar para agilizar los pedidos y los trámites. Las ayudas que estamos otorgando son prioritarias para la gestión, y consisten en la entrega de sillas de ruedas especiales que valen entre 200 y 250 mil pesos”.

LRA 24 Río Grande

Una reflexión sobre el duelo, un proceso de adaptación emocional que sigue ante cualquier pérdida. Datos referidos a la importancia del tiempo para transitar ese duelo.

LRA 57 El Bolsón

Un repaso a su amplia carrera, sus objetivos y los trabajos del ente que preside.

LRA 1 Buenos Aires

Durante la cuarentena y la pandemia, la escuela 37 de Joaquín Gorina (La Plata) decidió buscar a los ex alumnos que no se habían recibido para darles la oportunidad de terminar el secundario de manera virtual. De esta manera, lograron que 46 jóvenes finalicen sus estudios bajo esta modalidad.

LV 8 Libertador

La referente de la agrupación ´Mujeres al Frente´, Silvina Saavedra, criticó el escaso aporte de la comuna en el área de Género.

Luego, Silvina reclamó mayor participación de la mujer en la Vendimia, erradicando sólo el estereotipo de belleza en la elección de la reina.

LRA 12 Santo Tomé

La legisladora nacional correntina del Frente de Todos, Ana Almirón, presentó el proyecto de la “Ley Ursula”, como consecuencia del femicidio de Úrsula Bahilo, el cual busca “convertir en un delito penal con prisión no menor a cuatro años a la violación de las medidas cautelares y perimetrales en los casos de violencia de Género, algo que hasta ahora se maneja como una causa administrativa”, explicó la legisladora.

LRA 26 resistencia

Ojeda habló sobre la movilización realizada en Resistencia para reclamar justicia por el femicidio del denominado ´Caso Úrsula´.

“Lo hacemos por este caso, pero también por los 39 femicidios ocurridos este año. El reclamo está dirigido al Estado, tanto al Poder Legislativo como al Judicial, porque entendemos que son responsables de estos hechos”, aseguró Ojeda.

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa

Diferentes organizaciones sociales marcharon hacia Tribunales para exigir que el Estado otorgue respuestas eficientes ante el creciente número de femicidios en el país. Entre los convocados estuvieron los familiares de Paola Tacacho quienes reclamaron al gobernador Juan Manzur que no acepte la renuncia del juez Francisco Pisa.

LRA 1 Buenos Aires

Su hija Rocío confirmó que Omar falleció, tras permanecer varios meses internado producto de una encefalitis. Con una larga trayectoria, Moreno Palacios se posicionó como uno de los referentes indiscutidos de este estilo, junto a otros grandes como José Larralde y Argentino Luna. Pero además, tuvo una ardua labor como difusor de ese estilo a través de diversos programas radiales, como el caso del legendario ciclo “La Posta”, que pasó por varias emisoras hasta que en 2017 recaló en Radio Nacional.

El artista también encontró en la radio el gran sitio para difundir la música tradicional en diversos ciclos y, en la década del `90, comenzó a participar con asiduidad de distintos festivales europeos, en donde llamó la atención su particular estilo.

LRA 52 Chos Malal

En la 15º edición del RAC suena hoy Noelia Gareca, un artista oriunda de San Salvador de Jujuy, donde actualmente es una de las voces más admiradas del folklore en la zona norte de Argentina. Expresa profundidad, expresión y sencillez a través de sus canciones, y se dedica esencialmente a cantar, tocar el charango y a recitar coplas. Es profesora superior en Dirección Coral y además egresada de la Universidad de La Plata.

En una charla con periodistas de diferentes puntos de la Argentina, Peteco Carabajal habló de su gira, su compromiso político, sus canciones y la interpretación de temas de otros autores,

“No es fácil pasar de cobrar 10 a cobrar 1 y por eso decidimos hacer esta gira de los 100 pueblos”, señaló Peteco. Respecto de su postura política se reconoció peronista pero aseguró que la política sólo había traído desilusiones a su vida hasta que aparecieron Néstor y Cristina que le devolvieron la ilusión.

LRA 1 Buenos Aires

En esta nueva emisión Graciela Borges y Lorena Peverengo entrevistan al reconocido critico de espectáculos, profesor de psicoanálisis cine y teatro, psicoanalista, jurado de Aptra y cronista de cine, Carlos Abeijon.

LT 14 Paraná

El guionista y director cinematográfico Matías Riccardi dirigió el film “Leopoldo Jacinto, vida de campeón”, un documental que se estrenó en junio de 2019 y está centrado en la figura de Leopoldo Jacinto Luque, Campeón del Mundo con la selección Argentina en 1978.

A partir del film, Ricciardi entabló una amistad con Luque, al que recordó emocionado. “Descubrí que Leopoldo no solamente era el Mundial de 1978 sino un producto de todo su esfuerzo, su empeño y su sacrificio para llegar”, expresó el guionista.

Chocolate por la noticia

Mitómano

Me paró un policía porque violé el exceso de velocidad y crucé un semáforo en rojo. Me pidió explicaciones: “Sabe que pasa, el auto es robado. En el baúl tengo el cuerpo sin vida del dueño del coche y si usted busca en la guantera, está el arma del crimen”. Rápidamente, el tipo llamó al patrullero. Cuando llegó el oficial, le dije: “Mire jefe, el agente que me paró es un mitómano. Seguro que también le contó que crucé un semáforo en rojo y exceso de velocidad…”.