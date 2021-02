“El primer acto de corrupción de Menem fue tergiversar el mandato popular”

Encuentro Nacional dialogó con el dirigente gremial y social, referente de Unidad Popular y vicepresidente de la Comisión Provincial por la Memoria, Víctor De Gennaro, en el marco del fallecimiento del expresidente de la Nación, Carlos Menem.

“El primer acto de corrupción Menem fue tergiversar el mandato popular. Él confiesa que está haciendo una cosa que no la dijo porque si no, no lo hubieran votado”, sostuvo.

De Gennaro fue secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE); uno de los fundadores y secretario general de la Central Argentina de Trabajadores (CTA); presidió la Confederación Latinoamericana de Trabajadores del Estado, y fue congresal del Partido Justicialista.