Diario de Radio Nacional 15/1/2022

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

Agenda Nacional

LRA 1 Buenos Aires - LA TEMPORADA DE VERANO MAS IMPORTANTE DE LA HISTORIA

LRA 26 Resistencia - Cláusula gatillo: Capitanich anunció un aumento salarial para los docentes

LRA 1 Buenos Aires - PEDRO BUSSETTI: "Lo cierto es que las inversiones no se hicieron"

LRA 1 Buenos Aires - CESAR ALBARRACIN: “Todo lo que se acordó en esa mesa se proyectó y se cumplió al pie de la letra"

LRA 1 Buenos Aires - PABLO VASSEL: El desafío de romper con el silencio de Malvinas tras la dictadura

LRA 6 Mendoza Quino - Milagro Sala presa: NELIDA ROJAS, a seis años de la persecución a la Túpac

LT 14 Paraná - Para cinco localidades entrerrianas: Gustavo Bordet firmó contratos de obras

LRA 20 las lomitas - Incendio en el Portal del Oeste: Uno de los hoteles más importantes, afectado por las llamas

Lra 53 san martin de los andes - LAGOS STEFFEN Y MARTIN: Siguen activos los incendios en el sur de Bariloche

LRA 56 Perito Moreno - 28, 29 Y 30 DE ABRIL: Están abiertas las inscripciones a las VIII Jornadas Patagónicas

LRA 14 santa fe - Preocupación y acuerdos: Familias de electrodependientes y la EPE

LRA 21 santiago del estero - CIUDAD DE FERNANDEZ - Comienza el programa nacional "Volvé a la Escuela"

LRA 24 rio grande - BOMBEROS VOLUNTARIOS: Hasta el 7 de febrero estarán abiertas las inscripciones para postulantes

LRA 1 Buenos Aires - HASTA SIEMPRE QUERIDO JUANCA: Despedimos a nuestro compañero Juan Carlos D´Adamo

DIARIO NACIONAL: Claudio Orellano y Sonia Ferraris, de lunes a viernes de 03:00 a 06:00.

Títulos de Tapa | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

En los primeros 25 días se registraron 10 millones de turistas y se espera cerrar la temporada por encima de los 20 millones.

No solo estamos mejor que antes de la pandemia, sino que estamos mejor que en los últimos 10 años.

Esta temporada récord no hubiera sido posible sin la campaña de vacunación y el programa PreViaje, del que se beneficiaron 4,5 millones de argentinos y argentinas.

Esta es una buena noticia para el sector, que sufrió mucho la pandemia, pero también lo es para toda la Argentina porque es una señal clarísima de la recuperación.

LRA 26 Resistencia

En el marco del pago de la cláusula gatillo, el gobernador del Chaco, Jorge Capitanich, anunció el incremento salarial docente a partir del mes en curso.

Según afirmó el mandatario, el incremento será del 10,2 %, cifra que se determinó de acuerdo a la inflación revelada por los datos del INDEC. Tras esto, un docente sin antigüedad “obtendrá un aumento del 12,3 % de bolsillo en enero, y el salario neto ascenderá a 45 mil pesos”, destacó Capitanich.

LRA 1 Buenos Aires

El presidente de la Asociación de Defensa de Usuarios y Consumidores (DEUCO) se refirió al déficit energético que sufre el país, en el marco de la ola de calor récord.

En ese sentido señaló que "hace 15 años que tenemos problemas" con el servicio concesionado a privados, y resaltó que estas empresas tienen "siempre las mismas excusas".

"Lo cierto es que las inversiones no se hicieron", sostuvo y recordó "los aumentos del 3700 por ciento" de Mauricio Macri durante sus 4 años de gestión.

En tanto, Pedro Bussetti sostuvo que caben sanciones económicas y resarcimientos especiales para los usuarios.



LRA 1 Buenos Aires

El abogado del dirigente sindical de la Uocra, Juan Pablo “Pata” Medina, se refirió a la causa \

En este sentido, César Albarracín se refirió a las declaraciones de la diputada nacional: “Su discurso continúa siendo el mismo como si esa mesa judicial no hubiera existido, como si fuera algo natural y corriente cuando es algo terrible y sin precedentes”

En tanto a un procesamiento a la exgobernadora: “Hay algunas medidas de investigación en curso todavía, que se van a cumplir en los próximos días, luego de que estén los resultados vamos a analizar el panorama probatorio”

Al respecto del “enorme poder mediático” de la causa: “Algunos medios continúan hablando de la Gestapo pero continúan victimizando a Juan Pablo Medina. Esto es una barbaridad”.

LRA 1 Buenos Aires

El abogado, denunciante en la causa judicial por torturas a los soldados argentinos en Malvinas, Pablo Vassel, se refirió a la ardua tarea de romper con el silencio impuesto en la sociedad al respecto de los soldados.

En agosto del 2005, Vassel comenzó a trabajar investigando las torturas sufridas por los soldados en Malvinas: “Me tomó 2 años lograr que el silencio de 23 años se rompiera. Implicaba un compromiso al ser la primera vez que hablaban del tema”.

Al respecto del silencio impuesto por la propia lógica social contó: “Muchos de ellos que buscaban empleo no podían poner en su ficha que combatieron en Malvinas porque los ponían como ‘locos de guerra’”.

“Ese dolor puesto en palabras merecía una actitud distinta, merecía ser consecuente con ese dolor y acompañar a lo que pasaré. Merecían que uno los acompañara, no importa cual fuera el resultado” destacó.

“Cuando uno empieza a ver que ese muro de silencio se va rompiendo, no puede no tomarlo como un compromiso de vida” resaltó.

LRA 6 Mendoza Quino

Mañana, domingo 17 de enero, se cumplirán seis años de que la líder de la Túpac Amaru, Milagro Sala, permanece presa de la justicia jujeña, a disposición del Gobierno de Gerardo Morales.

En tanto, Nélida Rojas, la referente del movimiento en Mendoza, quien también padeció la persecución, criminalización y hostigamiento de la justicia adicta al exgobernador Alfredo Cornejo, hizo un balance de los seis años más duros para Milagro, su familia y la organización social.



LT 14 Paraná

El gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, firmó de contratos para obras de saneamiento e infraestructura en Gualeguay, Paraná, Viale, Santa Elena y Cerrito.

En la oportunidad, Bordet precisó: "Estamos firmando contratos de obras en varias localidades de Entre Ríos, que forman parte de un paquete de licitaciones y ejecuciones que venimos desarrollando cotidianamente".

LRA 20 las lomitas

El día ayer aproximadamente a las 17:45 se originó un incendio al margen de la ruta nacional número 81, en sentido este, norte y oeste, llegando hasta el hotel Portal del Oeste ubicado a 4km de la ciudad de Las Lomitas.

Ante esta situación varias unidades especiales se acercaron al lugar para mitigar el fuego, acudiendo a la colaboración de los efectivos policiales de las localidades cercanas, dicho labor culminó a las 22:45.

Debido a la reactivación de los incendios en la zona de los lagos Martin y Steffen, en el sur de Bariloche, y la generación de dos nuevos focos, la ruta 40 que une a la ciudad con la localidad de El bolsón debe ser cortada de forma intermitente según se comporten las llamas.

El Comité de Emergencia Regional informó que los caminos hacia las localidades de Villegas y El Manso se encontraban abiertos debido a que el fuego no se dirige ya a esas zonas.

La reactivación de los incendios, se produjeron por las condiciones climáticas reinantes, con altas temperaturas y vientos fuertes.

Vanesa Nicolini, periodista de Nacional Bariloche, aseguró que ya son más de 5000 las hectáreas afectadas.

LRA 56 Perito Moreno

Mario Palma Godoy brindó detalles sobre estas jornadas que son organizadas por la Universidad Nacional de la Patagonia Austral. Las mismas parten desde una perspectiva de trabajo y desarrollo, bajo el lema "Enfoques sobre Conocimiento, Pandemia y Economía" con abordaje de experiencias y análisis académico y profesional de aquello que el mundo y nuestra región vivió en el último tiempo.

LRA 14 santa fe

Fabián Fiori, padre de un joven que por condiciones de salud es electrodependiente, se reunió con autoridades de la EPE ante la preocupación de que las altas temperaturas provoquen inconvenientes.

“A raíz de la patología de nuestro hijo creamos una fundación que nuclea a todos las personas que comparten esta problemática. Venimos trabajando con la EPE, Defensoría, Discapacidad, para ir mejorando las condiciones, el protocolo de actuación ante casos prolongados, entre otros”, explicó.



LRA 21 santiago del estero

La coordinadora institucional del programa nacional "Volvé a la Escuela" Daniela Carrasco, se refirió al Plan Educativo Argentino impulsado por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la provincia.

Añadió que incluye a niños de todas las escuelas primarias de la ciudad de Fernández, con talleres de distintas temáticas durante el mes de enero como ser: títeres, bailes, reciclado, artesanías, arte y juegos. En tanto en el mes de febrero se incluirán dispositivos específicos de apoyo escolar para alumnos primarios.

LRA 24 rio grande

Las inscripciones para los aspirantes a Bomberos Voluntarios en la ciudad de Río Grande permanecerán abiertas hasta el próximo 7 de febrero. Los interesados podrán inscribirse completando un formulario publicado en la página web y redes sociales de la asociación. Luego de esa fecha comenzarán las entrevistas previo al comienzo del ciclo lectivo 2022.

LRA 1 Buenos Aires

Con profundo dolor Radio Nacional comunica el fallecimiento de nuestro compañero Juan Carlos D'Adamo, periodista, redactor y locutor del Servicio Informativo de LRA 1.

Un gran compañero, que desde hace más de 10 años aportaba su profesionalismo en los boletines y panoramas informativos de AM 870.

Saludamos y acompañamos en este difícil momento a toda su familia, especialmente a su hijo e hijas.

Hasta siempre querido "Juanca".

Coronavirus | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Cámera resaltó el aumento de casos y ocupación de camas de terapia intensiva y llamó a continuar con las medidas sanitarias.

En este sentido expresó: “Las camas de terapia intensiva se están llenando un poco más de lo lógico y eso nos preocupa”. "Hay un ánimo social muy difícil, se perdió la conducta, pero hay que cuidarse".

En tanto a las personas no vacunadas expresó: “A mí me cuesta creer que la gente siga con esa postura”. “Todavía seguir sin la vacuna me parece suicida, además de que nos compromete a todos”.

LRA 1 Buenos Aires

Oscar Atienza, doctor en medicina con magíster en salud pública, reflexionó acerca de la suba de casos, sus razones y un posible descenso de contagios.

“En solamente 15 días Ómicron representa el 58% de casos en todo el planeta y el 90% de casos en Argentina”. “Es una variante extremadamente más contagiosa, más peligrosa que las anteriores” resaltó.

Atienza se refirió a la desinformación al respecto al peligro de esta cepa y resaltó: “Es extremadamente más peligrosa, es 20 veces más letal que las otras cepas para las personas que no están vacunadas”.

LRA 24 RIO GRANDE

Dos colectivos con turistas de Rosario, Córdoba y Entre Ríos quedaron varados en nuestra ciudad este jueves al mediodía. Los pasajeros emprendían el regreso hacia el norte del país y fueron rechazados en la frontera chilena por casos positivos de Covid-19.

En diálogo con Radio Nacional, una de las pasajeras explico la situación en que se encuentra desde hace cuatro días; "estamos en condiciones totalmente inhumanas dado que no nos dejan cruzar la frontera para dirigirnos al Calafate", sostuvo Karen.



LRA 15 tUCUMAN MERCEDES SOSA

Tucumán batió un nuevo récord de casos positivos de coronavirus desde el inicio de la pandemia, hoy reportando 6530 infectados, y una vacunación de entre 15 mil y 18 mil personas por día. Cabe señalar que diariamente 10 mil tucumanos son hisopados.

El titular de la Dirección de Emergencias, Francisco Barreiro, declaró: “La gente está de vacaciones y aprovecha su tiempo para completar los esquemas de vacunación, algunos también lo hacen para poder salir de viaje. Ahora está siendo un poco más difícil cumplir las tareas, se veía venir y lo dijimos, el personal de Salud no está exento de infectarse y algunos la pasan mal”.

Economía | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

El secretario de Cultura, Educación y Deporte de Villa Gesell dijo que la ocupación para enero es "casi total".

“Está todo a pleno, el plan Previaje generó que haya un movimiento excepcional. La ocupación es casi del 100% y genera un beneficio muy importante a toda la comunidad”, destacó Manuel Artieda.

Sobre los avances en la vacunación contra el Covid aseguró que “en Gesell ya se aplicaron más de 70 mil dosis y los números crecen todos los días".

LV 8 Libertador

Los primeros días fueron un éxito con alta ocupación en alta montaña, el Valle de Uco y el sur provincial, recibiendo a unos 220 mil visitantes detalló el presidente del EMETUR Marcelo Montenegro quien dialogó en la mañana de Bajamos la Térmica. El funcionario además los requisitos para ingresar a Mendoza, sin solicitud de pase sanitario y certificado de turismo, aunque para los turistas extranjeros si se solicita un PCR de 72 hs, y vacunación completa, además se refirió a la problemática en algunos servicios como las estafas en la contratación de cabañas o departamentos.

LT 14 Paraná

El gerente de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, Héctor Martínez, se refirió al panorama de los cultivos en la provincia, diciendo: “El cuadro es muy complejo, el panorama de reservas en el suelo es inexistente y prácticamente todos los Departamentos están en un estado de sequía extrema”.

LT 14 Paraná

Pablo Perillo Torrent, presidente de la Asociación de Ingenieros Agrónomos del Nordeste de Entre Ríos, explicó cómo nació esa entidad, la cual tiene su asiento en Concordia, informando que la misma surgió con la necesidad de vincular a los ingenieros de las más diversas actividades agropecuarias de esa región litoral y lugares vecinos.

Sociedad | Volver al inicio

LRA 6 Mendoza Quino

El concejal del Frente de Todos, Ernesto Espeche, dio detalles de la situación que padece La Favorita y otro importante grupo de barrios ubicados al oeste de la ciudad de Mendoza, y expresó: "La falta de agua es estructural en el lugar, y el municipio más rico no toma las decisiones políticas para resolver el problema de fondo".

LT 14 Paraná

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer una concentración de humo sobre Buenos Aires, debido a los incendios en el Delta del Paraná. El fenómeno aún persistía hoy, afectando la visibilidad y complicando la respiración de los porteños y los bonaerenses.

Según el SMN, a esta situación se le suma al panorama que se repite por otros focos de incendio en diversas provincias del país.



LRA 26 Resistencia

Franchescutti, subsecretaria de Agricultura del Ministerio de Producción del Chaco, analizó la actualidad del sector agropecuario respecto de la sequía y la falta de lluvias, y dijo: “Con relación al próximo invierno, hasta marzo las perspectivas son las mismas, y desde allí comenzaría a normalizarse. Todo esto sucede en gran parte del país, donde están padeciendo la misma problemática”.

LRA 22 jujuy

El fallecimiento de un joven de 22 años, quien perdiera la vida en un canal de riego de la localidad de Libertador General San Martin, quien había acudido al lugar para refrescarse. Y es que, ante una de las semanas con mayores temperaturas en todo el país, muchos de los vecinos eligen aguas inseguras, sin contemplar la responsabilidad individual.

“La prohibición de sumergirse a los canales y diques sigue vigente, y los jefes de familia deberán ser responsables a la hora de elegirlas”, afirmó el Director Provincial de Recursos Hídricos Guillermo Sadir, en comunicación telefónica con “Verano 790”.

LRA 22 jujuy

No se requiere de documentación específica para el ingreso a la provincia y sus distintos puntos turísticos, el pase sanitario puede llegar a ser solicitado si eventualmente se concurre a eventos de gran convocatoria, detalló Alejandro Marenco, secretario de Seguridad Vial.

LT 12 paso de los libres

Ariel nos comentó la difícil situación que se encuentra atravesando por no poder conseguir un costoso medicamento desde hace varios meses.

Necesita ayuda para conseguir Zykadia 150 mg, Ariel es un paciente oncológico hace dos años, y la necesita para que su salud no se deteriore con tanta velocidad.

Hoy necesita una medicación que la obra social no quiere mandar. Lo necesita con urgencia porque su salud se deteriora día a día por falta de quimio.

Suplemento Cultural | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

El músico, instrumentista, compositor y cantante reflexionó acerca de la importancia del tango y habló sobre su disco más reciente “Tango Improvisado”.

Al respecto de su disco expresó: “Fue una fiesta, como muchos discos empezó tocando sin saber que iba a serlo”. “Tocamos en el festival de tango y a partir de ahí dijimos tenemos que grabar. Está muy improvisado”

Expresó su felicidad tras ganar el premio Gardel y destacó: “De una u otra manera este disco, con cada uno aportando lo suyo, le terminó dando un reconocimiento”

Además, al respecto del género musical destacó: “Esto que uno hace lo hace por amor y porque creemos que es necesario esta llama viva”.



LT 14 ParanA

El responsable de Turismo de la Municipalidad de Federación, Carlos Miller, destacó la emoción que significó volver a realizar la Fiesta Nacional del Lago, tras la suspensión del año pasado por pandemia. El evento se realiza hasta este domingo en el Anfiteatro “Juancho Garcilazo”, con la actuación de artistas locales y regionales.

Según indicó el funcionario, este sábado actuarán Bersuit y Karina La Princesita, mientras que el domingo el gran cierre será con la actuación exclusiva de Abel Pintos.

LRA 22 jujuy

Homenaje al gran Aparicio, el artista plástico de 87 años que posee óleos y acuarelas en donde muestra la naturaleza de la Puna agreste y la magia de la Quebrada con sus cerros. A través de una paleta de colores muy particular, cargada de gran respeto por lo propio y auténtico.

Deportes | Volver al inicio

LRA 4 SAlta

El boxeador salteño Ramón "Hormiga" Quiroga, de 24 años habló en la Radio Pública sobre su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio celebrados en 2021:

"Fue algo mágico, muy lindo que nunca olvidaré! Elegí el deporte amateur, a pesar de las dificultades de remarla en lo económico y más aún en medio de la pandemia. Yo ahora estoy viviendo en Orán y hasta hace poco estuve trabajando y entrenando en Mendoza. En el presente y a pesar de esta zona calurosa, igual entreno mucho. Quiero dejar el cien por ciento de mí", sostuvo el Hormiga.