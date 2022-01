El médico asesor del Gobierno nacional, Luis Cámera, resaltó el aumento de casos y ocupación de camas de terapia intensiva y llamó a continuar con las medidas sanitarias.

En este sentido expresó: “Las camas de terapia intensiva se están llenando un poco más de lo lógico y eso nos preocupa”. "Hay un ánimo social muy difícil, se perdió la conducta, pero hay que cuidarse".

Al respecto de la baja de contagios explicó: “La preocupación es que el descenso que tiene que ocurrir en febrero no se genere a la velocidad que lo tiene que hacer porque la conducta social se perdió totalmente”

En tanto a las personas no vacunadas expresó: “A mí me cuesta creer que la gente siga con esa postura”. “Todavía seguir sin la vacuna me parece suicida, además de que nos compromete a todos”