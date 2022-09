Diario de Radio Nacional 14/9/2022

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

LRA 1 Buenos Aires

El presidente Alberto Fernández visitó Santiago del Estero donde entregó viviendas para distintas localidades de la provincia.

Sostuvo que "no se puede seguir postergando al Norte Grande", al encabezar el acto junto al gobernador Gerardo Zamora, en el que llamó a "unirse en objetivos comunes y tratar de profundizar puntos de acuerdo y minimizar las diferencias".

"Es un gobernador extraordinario que trabaja incansablemente. Todo lo que demanda para el Norte Grande es poco. No podemos seguir postergándolo más", dijo el mandatario en el acto, en el que remarcó que ayer se cumplieron los primeros mil días de gobierno.

LRA 1 Buenos Aires

Cristina Fernández de Kirchner firmó ayer el escrito para designar a José Ubeira y Marcos Aldazabal como sus abogados en la causa donde se investiga el atentado en su contra. “Iremos viendo paso a paso lo que hay, con mucha tranquilidad, sin ningún tipo de prejuicio y amplitud para todos”, declaró el letrado.

“Este es el último acto de violencia explícita, pero hubo decenas previas antes de eso contra la vicepresidenta y su familia. Después de deshumanizar a una persona, luego surge un alegato con 12 años de cárcel, algunos creen que se inauguró una temporada de caza y que le hace bien al país matándola”, agregó Ubeira.

LRA 1 Buenos Aires

Uno de los abogados de la vicepresidenta Cristina Fernández solicitó que "ofrezca una recompensa" a quienes brinden información sobre personas que estén involucradas en el intento de magnicidio cometido contra la exmandataria.

Gregorio Dalbón sostuvo que "cualquier información importante estaría en condiciones de percibir esta recompensa, ante un hecho que nos atañe a todos".

"Este pedido al Ministerio de Seguridad es habitual en hechos de esta naturaleza, no solo en Argentina sino también a nivel internacional", manifestó.

Los tres acusados por el intento de magnicidio de la vicepresidenta Cristina Fernández fueron trasladados esta mañana a los tribunales federales de Retiro para prestar declaración indagatoria ante la jueza federal María Eugenia Capuchetti ante nuevas evidencias sumadas a la investigación.

LRA 1 Buenos Aires

En el marco de la investigación sobre el atentado a Cristina Kirchner se conoció que hubo otros intentos de asesinato a la vicepresidenta a partir de pruebas que surgen de las conversaciones entre Fernando Sabag Montiel, y su novia Brenda Uliarte. Los detalles los contó Néstor Espósito, periodista judicial.

La información surgió del análisis de los celulares y comunicaciones de los jóvenes que permanecen detenidos. Los mensajes en cuestión corresponden al sábado 25 de agosto.

En otro de los chats, Sabag Montiel le contaba a Uliarte que estuvo a metros del gobernador bonaerense Axel Kicillof y que hasta le tocó "la espalda".

LRA 7 Córdoba

Perczyk firmó con la provincia de Córdoba el acuerdo para extender una hora más la jornada escolar para 1º, 2º y 3º grado. Luego, el funcionario señaló: "Consolidamos un acuerdo que es la propuesta para que la jornada simple tenga más horas de clases, con el objetivo de fortalecer la enseñanza de la lengua y la matemática".

LRA 26 resistencia

Al respecto, Capitanich expresó: "Es muy buena la noticia de pensar 200 nuevos empleos en Chaco", en referencia a la incorporación de plazas en APEX, la empresa cordobesa instalada en la provincia desde 2012, la cual cuenta con 2.050 trabajadores y trabajadoras hasta de este anuncio.

LRA 42 Gualeguaychú

Rachid hizo referencia a la ley de Medios y a la necesidad de su aplicación para evitar arremetidas contra los gobiernos y los referentes populares.

En este sentido, el también dirigente peronista indicó que el intento de magnicidio sufrido Cristina Fernández de Kirchner “es un ataque terrorista”.

LV 8 Libertador

“Hay una escuela del si pasa, pasa”, sostuvo Pedro Saborido en su columna semanal en LV 8, y después añadió que la idea es “hacerse el boludo, y luego se suma el olvido. Hay que estar atentos todo el tiempo para que esto no pase a mayores como ocurre con el pasto en el fondo del patio”.

LRA 9 Esquel

Carlos Mantegna, quien es diputado provincial, se refirió a la ley de Renta Hídrica que, finalmente, no fue tratada en la última sesión de la Legislatura chubutense. El proyecto, el cual fue presentado por diputados del Frente de Todos con apoyo del oficialismo, pretende cambiar las reglas en el manejo de la cuenca hídrica del río Futaleufú.

LRA 9 Esquel

González, secretario General del Sindicato de Luz y Fuerza de la Patagonia, habló sobre el proyecto de ley de Renta Hídrica, manifestando: "Se llevan el petróleo, y no hay ninguna cosa; se llevan la energía, y no dejan nada; se llevan el gas, y no pasa nada. Es decir que se llevan, se llevan y se llevan. ¡Que nos devuelvan la presa Futaleufú a las manos provinciales!".

LT 14 Paraná

Gustavo Bordet, gobernador de Entre Ríos, y Martín Marinucci, presidente de ´Trenes Argentinos Operaciones´, dejaron inaugurada la reactivación del servicio regional de trenes Colonia Avellaneda-Apeadero Enrique Berduc.

En relación a esto, Marinucci dijo: “El presidente Fernández nos pidió que sigamos conectando a los vecinos y a las vecinas a través de las vías”.

LT 14 Paraná

Vinculado al tema, el gobernador de Entre Ríos señaló: “Estamos trabajando con todos los recursos que tenemos en la provincia y lo hacemos a destajo, pero hace dos años hay una bajante del río Paraná y estamos pidiendo una colaboración y coordinación con el Ministerio de Ambiente de Nación, con el cual hasta ahora fue imposible ponernos de acuerdo, ya que no hay un plan estratégico para combatir el fuego”.

LRA 1 Buenos Aires

Después de unas semanas de tregua, el domingo por la noche se reavivaron los focos de incendios en las islas del Delta del Río Paraná y la ciudad santafesina empezó la semana con una cortina negra, baja visibilidad y la advertencia de las autoridades, que pidieron extremar la seguridad y precauciones.

La diputada nacional y ex intendenta de Rosario dijo que "el humo continua en Rosario y todavía no tenemos respuesta. La población está bajo el humo del Delta, pedimos una Ley de Humedales que tuvo un dictamen pero nunca salió".

"El problema del humo es muy grave y vemos desde la ciudad el fuego en las islas. La situación que viven las localidades del sur santafesino por el humo es crítica y deja al descubierto la falta de gestión para hacer frente al problema", expresó.

LRA 1 Buenos Aires

Hubo una capacitación a los diputados por la ley del Fuego y Yolanda que tiene como objetivo garantizar la formación integral en ambiente.

“Las condiciones climáticas son tan adversas y favorables a la propagación del fuego que pondría el foco en quienes lo prenden”, dijo el viceministro de Ambiente.

“Desde el punto de vista climático tenemos una situación complicada. En el caso de Córdoba y Jujuy hay incendios asociados a la actividad productiva. Es casi una actitud criminal tener el nivel de displicencia como para prender fuego en la situación climática como la actual”, agregó Sergio Federovisky.

LRA 1 Buenos Aires

La subdirectora general de Operaciones Aduaneras Metropolitanas se refirió a la detección de una firma argentina que importó 10.745.000 guantes de látex de manera irregular y, mediante una maniobra de triangulación financiera, se hizo de más de 4,5 millones de dólares del Banco Central.

Tras dar detalles sobre el caso, Rosana Lodovico señaló que "llama la atención la magnitud de la sobrefacturación y el tipo de mercadería".

"Hay una percepción de riesgo, donde el operador está mucho más alerta. Lo piensa dos veces si va a hacer una picardía y sabe que estamos mirando con mayor control", sostuvo.

En tanto, manifestó que "la línea política está focalizada en cuidar los dólares y la industria nacional".

LRA 1 Buenos Aires

Las y los italianos deberán elegir 400 diputados y 200 senadores para renovar el Parlamento que luego deberá votar un premier en reemplazo del renunciante Mario Draghi. En Argentina, se estima que 800 mil personas puede emitir su voto vía correo. El candidato a senador del Partido Democrático por América del Sur analizó el escenario electoral de cara a estos comicios y precisó quiénes están habilitados a votar y qué se vota.

Mario Sebastiani, que es uno de los candidatos por América del Sur que pone en juego el progresista Partido Democrático, advirtió que “se vota una mirada hacia Italia ante la preocupación de una posible victoria de la derecha y el riesgo de que el país se cierre sobre sí mismo”.

Argentina, el segundo país en el mundo con más ciudadanas y ciudadanos italianos después de Italia, tienen tiempo de votar por correo hasta el 20 de septiembre para frenar un eventual avance de la ultraderecha.

LRA 1 Buenos Aires

La Cámara Federal de Apelaciones de La Plata confirmó el levantamiento de la prohibición de salida del país de 12 de los 19 ocupantes del avión de la firma venezolana Emtrasur y ordenó al juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, que defina en diez días la situación procesal de toda la tripulación de la aeronave retenida en el país.

La Sala III del Tribunal, integrada por los jueces Carlos A. Vallefín y Roberto Lemos Arias, ordenó al titular del Juzgado Federal 1 de Lomas de Zamora que en un plazo de diez días de recibido el expediente concluya con "todas las diligencias pendientes, la definición de la situación procesal y de las restricciones impuestas sobre las personas y las cosas".

La decisión de la Cámara se dio en el marco de la causa que se inició tras el arribo, el pasado 6 de junio, de un vuelo de la empresa Emtrasur al aeropuerto internacional de Ezeiza, que derivó en una investigación sobre las actividades de los tripulantes de la aeronave, ante la sospecha de supuestas vinculaciones con actividades terroristas.

LRA 23 San Juan

Investigan un posible caso de apropiación de niños y niñas durante la última dictadura en San Juan. Se trata de una mujer de aproximadamente 45 años. "Este tipo de casos se investiga en completo hermetismo y debe existir la voluntad de quien tiene la duda a la extracción de sangre", dijo Goya.

Política | Volver al inicio

LRA 14 Santa Fe

Rubeo se refirió a los descuentos en los haberes de trabajadores santafesinos por los paros de agosto. “Hay una pérdida de poder adquisitivo y un proceso inflacionario que se agudizó y afecta a aproximadamente 120.000 trabajadores estatales en Santa Fe”, indicó.

LRA 2 Viedma

Tras conocerse el fallo de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Familia Y Minería, respecto del establecer el ingreso al Lago Escondido a través del camino conocido como Tacuifí, habló el exjuez del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, Víctor Hugo Sodero Nievas.

Luego del fallo de los jueces Marcela Pájaro, Federico Corsiglia y Jorge Serra, en lo resolutivo de la causa por Mandamus contra Vialidad provincial y otros, el exintegrante del Superior Tribunal de Justicia, dio su parecer, teniendo en cuenta que fue quien, originalmente, rechazara el recurso presentado por la exlegisladora Magdalena Odarda, aunque en los considerandos de su fallo, había indicado que el camino de ingreso debía hacerse, precisamente por Tacuifi.

LRA 1 Buenos Aires

"Un disparate político” y “una medida demagógica”, así describió el diputado provincial del Frente de Todos en Jujuy, Emanuel Martín Palmieri, a la reforma constitucional que busca impulsar el gobernador de la provincia, Gerardo Morales.

“Lo que pasa con Gerardo Morales son todos disparates. Esto no tiene otro fin que intentar perpetrarse en el poder, porque otra interpretación no encuentro”, agregó.

LRA 1 Buenos Aires

La presidenta de la Agencia Argentina de Cooperación Internacional y Asistencia Humanitaria - Cascos Blancos y doctora en Antropología explicó los trabajos que realiza este organismo junto a otros países de igual o menor desarrollo en el mundo.

"El objeto es contribuir al desarrollo sostenible y básicamente a reducir las asimetrías. Comenzó en América del Sur, América Central, y luego se extendió a Africa, Oceanía y a Asia. Es un fondo muy valioso, una política de Estado que nos permite llevar nuestros conocimientos al mundo", afirmó.

Economía | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Según el resultado de agosto, la inflación acumuló en los primeros ocho meses del año una suba del 56,4%, informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

En el acumulado en los últimos doce meses, la inflación minorista registró un incremento de78,5%, agregó el organismo.

LRA 26 Resistencia

En la Casa de las Culturas de Resistencia se realizó el Foro de la región NEA sobre los derechos de las mujeres y la igualdad de género. Con ´La Sociedad de Cuidado´ como eje central, participaron funcionarias nacionales y representantes del Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones, junto a especialistas en diversas temáticas como Estefanía Pozzo, docente y periodista feminista, quien es referente en temas económicos y financieros.

Estefanía, quien estuvo a cargo del tema ´Mujeres, dinero y el camino de la autonomía´, dijo: “La propuesta fue discutir sobre las tareas de cuidados y todo lo que hace a la gestión de un hogar”.

LT 14 Paraná

Se completó la primera etapa de la misión comercial de empresarias entrerrianas a Italia, de la que participan representantes de cinco empresas provinciales y la vicegobernadora provincial, Laura Stratta.

Además, Stratta desarrolló una agenda institucional para promover la oferta exportable de Entre Ríos en la búsqueda de aumentar y ampliar las exportaciones de la provincia al país europeo.

LV 8 Libertador

Zandomeni explicó que “el precio del petróleo se le fue tan alto a Estados Unidos que ha tenido que vender gran parte de su reserva estratégica”, tras lo cual agregó: “La guerra hizo que el precio de los combustibles aumente a nivel mundial, y es mentira que no vamos a usar más hidrocarburos porque es lo más barato”.

Suplemento Cultural | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

El novelista, Horacio Convertini, continuó profundizando sobre su libro, “Lo oscuro que hay en mi”, una novela de no solo aventura desenfrenada y peligrosa protagonizadas por Luis al enfrentar el enigma que ha dejado su propio padre, sino también lleva a desentrañar los secretos que escondemos de nuestros seres más amados y a nosotros mismos.

Asimismo, Convertini habló de sus inicios como escritor de literatura infantil y se refirió a las técnicas y estructuras que utiliza para escribir sus libros.

LU 4 Patagonia

El radio documental "A los caídos por la Livertá", producido por el área artística de Radio Nacional en el ciclo "Comarcas", recibió una distinción de Argentores como mejor guion, en tanto el premio fue recibido por Saúl Gherscovici, periodista y director de LU 4 Radio Nacional Patagonia.

En su discurso, Gherscovici puso en valor el potencial federal de la Radio Pública y el ejercicio de memoria que se hace a diario, señalando: "Desde el primer día estamos tratando de levantar la Radio Pública y trabajamos para hacerla cada día más federal. Eso exige que haya más personas como Pedro Patzer, que desde el área artística a los abejorros nos ha hecho volar. La idea que motivó a LU 4 y a Radio Nacional Calafate para realizar el trabajo surge de lo que pasó con los 1.500 fusilados por el Ejército argentino bajo un gobierno democrático, mientras que los mismos que allá fusilaban obreros son los que hoy intentan matar vicepresidentas".

LRA 7 Córdoba

Oliva presentará su obra en el Auditorio de Radio Nacional este viernes 16 de septiembre a las 19.30 horas.

En veinte historias de vida atravesadas por el conflicto, Oliva explora los límites de la crónica como testimonio periodístico de las luchas por derechos humanos, junto a la narración de personas, colectivos y territorios, y también como denuncia de crímenes y abusos de poder.

LRA 1 Buenos Aires

La actriz argentina radicada en Francia protagoniza “Cuando la miro”, ópera prima de Julio Chávez, que llegará este jueves a los principales cines de todo el país.

“Cuando la miro” está basada en un guion de Julio Chávez y Camila Mansilla y el propio actor encabeza el elenco junto a Marini.

La película cuenta la historia de Javier, un artista plástico que pasa sus días sin sobresaltos hasta que decide filmar a su madre. Aunque no es cineasta, e improvisa en esa tarea, sus ojos de artista e hijo lo llevan a mirar y registrar a su madre, lo que se convertirá en un nuevo encuentro entre ambos. “Cuando la miro” es la historia de una fascinación.

Géneros | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

El 14 de septiembre se estableció el "Día Latinoamericano de la Imagen de la Mujer en los Medios de Comunicación" durante el V Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe de 1990, en solidaridad con el programa radial "Viva María" sobre los derechos de las mujeres en Brasil, clausurado por presiones del gobierno.

Todos los países de Latinoamérica instaron a los medios periodísticos y publicitarios a proyectar a través de las noticias y comerciales, una imagen de la mujer libre de estereotipos y discriminaciones, y por sobre todo, a mostrarla en su diversidad cultural, étnica, social y económica.

En el marco de la campaña "Hacer Visible lo Invisible" impulsada por la dirección de Género y Diversidad de Radio y Televisión Argentina (RTA S.E), Rosario Lufrano, Presidenta de RTA S.E, Bernarda Llorente, presidenta de Telam, y Jesica Tritten, Gerenta General de Contenidos Públicos S.E; analizan el rol de las mujeres en los medios de comunicación.

Sociedad | Volver al inicio

LRA 29 San Luis

Septiembres es el Mes de la Prevención del Suicidio. “El término produce vergüenza, pero es fundamental ponerlo en palabras”, señaló Portela.

LRA 5 Rosario

La farmaceutica se refirió a la creciente demanda de barbijos por el humo de la quema de pastizales en las islas del Delta del Paraná. "Nuevamente, sobre todo más alérgicos y los que más problemas tienen, optan por usar barbijos", afirmó.

LRA 4 Salta

Hace tres años que familiares de los tripulantes del ARA San Juan hacen la promesa a la Virgen del Milagro para que los ayude a encontrar justicia en los tribunales federales. “Estamos decepcionados por el fallo que sobreseyó a Mauricio Macri por la causa de espionaje”, dijo Nolasco.

LRA 25 Tartagal

Los bici-peregrinos que partieron desde Tartagal arribaron a la capital salteña este martes, luego de recorrer más de 300 km para celebrar la tradicional Fiesta del Milagro. Ramiro Moreira contó cómo vivió su experiencia de fe.

LRA 24 Río Grande

Alumnos y alumnas de la Sala del Mar de 5 años del Jardín Dominó estuvieron en los estudios de la radio pública en Río Grande. Allí hablaron sobre el proyecto “Residuos y Microplásticos en los océanos”.

LRA 7 Córdoba

La Municipalidad de Carlos Paz declaró el alerta naranja por la bajante del río San Antonio, principal fuente de agua de la ciudad.

Tras esto, Marcelo García, docente universitario e investigador, destacó que "la bajante sucede en todos los cursos de agua de las zonas serranas. Nuestra última temporada de lluvias fue en marzo, por lo cual tenemos casi seis meses sin lluvias, pero la demanda de agua aumentó y la oferta es la misma".

LRA 27 Catamarca

En el marco de las actividades por el 41° aniversario de Radio Nacional Catamarca, visitaron los estudios de la emisora el presidente y el tesorero de la Agrupación ´7 de Abril´, que reúne a veteranos de la Guerra de Malvinas catamarqueños, quienes invitaron a la comunidad a participar del II Foro de Malvinas, el cual se llevará a cabo este jueves 15 de septiembre en el Club Hindú.

En tanto, Osvaldo Reynoso, titular de la Agrupación, señaló: “La idea del foro es malvinizar y hacer de este espacio un impulso para que se trate una ley, que es un proyecto que ya está presentado en la Cámara de Senadores”.

LT 12 Paso de los Libres

Bruno Lovinson, subdirector de Defensa Civil, dijo al respecto que una dotación de 65 brigadistas, la cual incluye a bomberos de la policía y voluntarios de distintas localidades, denominada “Brigada del Manejo de Fuego”, viajaron con 15 camionetas equipadas con elementos de primer ataque contra el fuego, autobombas y camiones cisterna para combatir los incendios que afectan a Jujuy, donde ya se consumieron más de cinco mil hectáreas de bosques y pastizales.

LRA 6 Mendoza Quino

Nora Moyano, asambleísta en la defensa del agua, se refirió a las razones por las que no debe avanzar el proyecto del intendente Juan Manuel Ojeda para zonificar sectores en Malargüe destinados a la minería, anunciando que "ante la muerte anunciada, resistiremos".

LV 8 Libertador

Así se expresó Carlos Scipioni, referente de los transportistas que brindan servicios a las personas con discapacidad, y luego agregó: “Tengo una mirada crítica de lo que está pasando, porque quienes han fogoneado este malestar de las familias de personas con discapacidad aprovechan la desinformación que tiene la gente”.

LRA 1 Buenos Aires

La secretaria de Acceso a la Salud del Ministerio de Salud de la Nación, Sandra Tirado explicó los alcances del programa Fierritas, que se enmarca en el Plan 100 días, para la nutrición de los niños en sus primeros 3 años de vida, y que se articulará con el Remediar, que brinda acceso y cobertura de medicamentos esenciales a través de su distribución directa a los centros de salud.

En ese sentido, la médica pediatra explicó que se trata de un polvo sin sabor que se disuelve en la papilla, que aporta las cantidades necesarias de hierro a la dieta de los niños, y que se produce en un laboratorio público de la provincia de Río Negro.

LRA 1 Buenos Aires

El Licenciado en Enfermería y delegado de ATE en el centro de salud ubicado en el barrio porteño de Caballito describió la situación crítica que atraviesa la Institución desde hace meses y que atribuyen a la desinversión en el sistema sanitario público por parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Héctor Ortiz advirtió sobre la falta de insumos y de profesionales, sobre todo anestesistas e incluso carencia de reemplazos cuando algunas o algunos se jubilan y, tras describir esta situación, remarcó que “es un tema serio” lo que sucede en la red de hospitales de la Ciudad de Buenos Aires.

“Los quirófanos se están usando como depósitos”, lamentó y reclamó “una decisión urgente” de parte de las autoridades del gobierno porteño para los ciudadanos que están padeciendo estos problemas.

Deportes | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Horacio Accavallo, quien fuera campeón mundial de boxeo de peso mosca entre 1966 y 1968, falleció a los 87 años tras padecer durante casi una década el Mal de Alzhemier.

"Así te voy a recordar viejo! Con los brazos en alto como un Campeón. Gracias por tus enseñanzas y por inculcarme tus valores. Descansa en paz", escribió Horacio Acavallo Jr. junto a una foto de su padre en su cuenta de la red social Instagram.

El deportista nació en Villa Diamante, en el partido bonaerense de Lanús, el 14 de octubre de 1934, quedó en la historia como el segundo campeón mundial de boxeo de la Argentina (el primero fue Pascual Pérez) al vencer el 1 de marzo de 1966 en Tokio al japonés Katsuyoshi Takayama.