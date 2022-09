Lago Escondido y el acceso público

Tras conocerse el fallo de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Familia Y Minería, respecto del establecer el ingreso al Lago Escondido a través del camino conocido como Tacuifí, habló el exjuez del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, Víctor Hugo Sodero Nievas.

Luego del fallo de los jueces Marcela Pájaro, Federico Corsiglia y Jorge Serra, en lo resolutivo de la causa por Mandamus contra Vialidad provincial y otros, el exintegrante del Superior Tribunal de Justicia, dio su parecer, teniendo en cuenta que fue quien, originalmente, rechazara el recurso presentado por la exlegisladora Magdalena Odarda, aunque en los considerandos de su fallo, había indicado que el camino de ingreso debía hacerse, precisamente por Tacuifi.

El exfuncionario judicial, indicó que “se trata de una sentencia histórica porque reivindica lo actuado desde el año 2009, las inspecciones oculares, la presencia testimonial”.

DESCARGAR

Asimismo, Sodero Nievas señaló que “el tema de era convalidar lo existente y mejorar lo preexistente que era el camino por Tacuifí”. A la vez, hizo referencia “al tiempo prolongado desde la justicia, la incorporación de personas que no tienen que ver y las chicanas de los tiempos políticos”.

Respecto de la solución del conflicto, señaló que “la mayor parte de la tierra corresponde a la Provincia y resto a Hidden Lake. La intervención de terceros o vecinos no alteraba y no podía alterar el resultado de la cuestión, porque se había resuelto por el interés general que constan en el artículo 73 de la Constitución provincial”.

Vale señalar que el artículo de la Constitución establece que “Se asegura el libre acceso con fines recreativos a las riberas, costas de los ríos, mares y espejos de agua de dominio público.

Por último, Sodero Nievas recomendó que “se solicite a Naciones Unidas la declaración de patrimonio de la Humanidad a la zona y que se cree un Parque Nacional”.

Vale señalar que el Gobierno provincial, a través de Vialidad, indicó que “se apelará” la sentencia. En un comunicado oficial, se señala que “a través de la Fiscalía de Estado de la provincia, Vialidad Rionegrina interpondrá recurso extraordinario de casación contra la sentencia de la Cámara de Apelaciones Civil de Bariloche de fecha 12 de septiembre último que confirmó la sentencia del 22 de febrero de 2013 que dispuso la apertura de un nuevo acceso a Lago Escondido”.

DESCARGAR

Nota: Adrián Moreno