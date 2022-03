Diario de Radio Nacional 14/3/2022

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

Agenda Nacional

LRA 1 Buenos Aires - QUINTA DE OLIVOS: Alberto Fernández se reunió con Julián Domínguez

LRA 1 Buenos Aires - EDUARDO BUZZI: "Lo que está haciendo el Gobierno es correcto"

LRA 1 Buenos Aires - EUGENIA CATALFAMO: “Creo que el acuerdo con el FMI será aprobado sin dificultades”

Nacional Rock - VICTORIA TOLOSA PAZ: "Hay que volver a tener un espacio de discusión interna"

LRA 1 Buenos Aires - GUILLERMO SNOPEK: "El primer interesado en aprobar el acuerdo con el FMI es la oposición"

LRA 1 Buenos Aires - EDGARDO KUEIDER: "No comprendo a quienes votan en contra del acuerdo con el FMI"

LRA 26 Resistencia - ALFREDO GONZALEZ: “Sostenemos la necesidad de aprobar el acuerdo con el FMI”

LRA 1 Buenos Aires - JONATAN BALDIVIEZO: La Justicia anuló el convenio urbanístico entre IRSA y CABA

LRA 26 Resistencia - Reunión de la Mesa Multisectorial: “Malvinas nos Une-Chaco”



LRA 1 Buenos Aires - JOSE MARIA ESCOBAR: "Ucrania está obligando a los civiles a quedarse en el país"

LRA 1 Buenos Aires - OLEKSII OTKYDACH: "No tenemos expectativas porque Rusia sigue con demandas inaceptables"

LRA 30 Bariloche - LEONARDO GIL: El nuevo escenario en el Hospital de Bariloche ante la baja de casos

LRA 1 Buenos Aires - EDUARDO JOZAMI: "El objetivo es la unidad y que no haya enfrentamientos"

LRA 9 Esquel - SUSANA MORENO: "Es una persecución política, y no nos reconocen como organización"

LT 12 Paso de los Libres - SEBASTIAN SLOBAYEN: Dejó más de 6.000 millones pesos en la temporada 2021/22

LRA 7 Córdoba - GABRIEL BORNORONI: YPF determinó una suba de los combustibles entre un 9 % y un 11 %

LT 14 Paraná - Precio de los combustibles: Desde la Cámara de Expendedores estiman que llegaría otro aumento

LRA 3 Santa Rosa - NATALIA OVANDO: Suba del precio del trigo, del maíz y del girasol

LRA 1 Buenos Aires - PEDRO PERETTI: El "apriete al campo” del que habla Clarín

LRA 1 Buenos Aires

El presidente Alberto Fernández se reunió hoy en la Casa Rosada con el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez, para definir cómo será el aumento en las retenciones a los subproductos de soja.

Las entidades del campo que componen la Mesa de Enlace rechazaron con un comunicado el cierre de exportaciones de harina y aceite de soja.

LRA 1 Buenos Aires

El productor agropecuario y expresidente de la Federación Agraria Argentina se refirió a la suspensión de las exportaciones de harina y aceite de soja y consideró que se trata de "una medida preventiva que no afecta a los productores".

"Afecta a 6 o 7 empresas, en su mayoría multinacionales. Se está tratando de usar esto, que se sacaría 7 grupos muy concentrados, para ponerlo a disposición de los panaderos, de tal manera que no se duplique el precio del pan en cuestión de semanas", sostuvo Eduardo Buzzi.

En ese sentido, explicó que "es una medida precautoria y preventiva sobre las trapisondas de las multinacionles cuando ven un contexto cómo el actual, que está llevando los precios de los commodities a la estratosfera".

LRA 1 Buenos Aires

Tras recibir la aprobación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en Diputados, se espera su tratamiento en el Senado. La funcionaria Eugenia Catalfamo, adelantó que los primeros días de esta semana se dará tratamiento en las comisiones de Presupuesto y, señaló, que “lo más factible será que se realice la sesión el jueves”.

La senadora nacional del Frente de Todos por San Luis expresó que ella se va a abstener ya que “no está a favor” del entendimiento. En ese sentido, agregó: “No es una cuestión de votar en contra porque no tiene sentido; el gobierno hizo lo que más pudo para llegar”.

De todas formas, con respecto al resto de los senadores, dijo: “Yo creo que el acuerdo con el FMI saldrá aprobado sin dificultades; es una herramienta también para que las autoridades puedan seguir adelante con este proceso”.

La diputada nacional habló con Lautaro Maislín en “Rosca and Roll” y analizó el momento político del país y puntualmente del Frente de Todos.

Con respecto a las diferencias en la coalición gobernante pidió volver a los espacios de discusión interna para poder zanjar las diferencias con menos dolor. Aclaró que la deuda es hija de la fuga y es la gran trampa que nos dejó Mauricio Macri.

Apuntó contra la oposición y dijo “Están de acuerdo con la timba financiera, no les preocupa si genera mayor pobreza”. Por último, rescató que con el acuerdo ganó la Argentina y de cara a las próximas elecciones, advirtió “No alcanza solo con la unidad”.

LRA 1 Buenos Aires

El senador del Frente de Todos (FdT) se refirió al tratamiento del proyecto que avala el acuerdo del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en la Cámara alta y dijo que "el primer interesado en aprobar el acuerdo es la oposición irresponsable que dejó al Gobierno sin presupuesto".

LRA 1 Buenos Aires

El senador nacional por Entre Ríos (Frente de Todos) se refirió a que la Cámara alta inicia hoy el debate en comisión del proyecto que avala el acuerdo que el Gobierno nacional alcanzó con el Fondo Monetario Internacional (FMI), aprobado en la madrugada del viernes por la Cámara de Diputados.

LRA 26 Resistencia

González, presidente de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME), dijo: “Tenemos una mirada de honrar la deuda del Estado nacional, más allá de la gestión que la tomó. Pretendemos su firma y aprobación para tener previsibilidad en la macroeconomía argentina, porque el crecimiento debe ser con desarrollo, y eso es fundamental”.

LRA 1 Buenos Aires

El abogado ambientalista, urbanista y en Derechos Humanos, Jonatan Baldiviezo, presidente del Observatorio del Derecho a la Ciudad, celebró como un fallo “histórico” el dictado por el juez Aurelio Ammirato que hizo lugar a la presentación impulsada por `El Movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos´, contra de la construcción de un nuevo Puerto Madero llamado `Costa Urbana´ en la Costanera Sur al lado de la Reserva Ecológica. "Por suerte estamos logrando que la justicia tenga una mirada distinta".

LRA 26 Resistencia

Susana Méndez, hermana de Luis, integrante de la Comisión de Familiares del Chaco caídos en Malvinas, dijo: “Tenemos familiares que dieron su vida por la patria y queremos que sean reconocidos en todo el país”. Por su parte, Luis Fernández, sobrino de Luis Alberto Fernández, caído en la guerra, afirmó: “Hay pocas madres de caídos en Malvinas, a quienes queremos que se las reconozca. Es por eso que le agradecemos al profesor Francisco Romero, perteneciente al Instituto de Cultura, por todo lo que está haciendo”.

LRA 1 Buenos Aires

Gabriel Boric anunció que su primer viaje en carácter de presidente de Chile fuera de su país tendrá como destino a la Argentina. Boric adelantó que ya hablaron con Alberto Fernández del viaje y que le pidió al mandatario argentino que la recorrida por la Argentina no sea sólo por la Ciudad de Buenos Aires.

Ya durante la asunción de Boric como presidente de Chile, hubo gestos que tuvieron el valor de una definición en la relación entre ambos mandatarios. En la residencia oficial de Cerro Castillo, en Viña del Mar, Boric eligió que Fernández hablara entre otros mandatarios que estaban reunidos en el almuerzo de bienvenida.

LRA 54 Ing Jacobacci

Ariel Montes es gerente de operaciones de Zetone y en diálogo con Nacional, brindó detalles del impacto de las medidas en contra de Rusia para la exportación de peras y manzanas. Calificó como gravísima la situación de freno a la entrada de las cargas de peras destinadas a Rusia y señaló que esto pone a la industria en una situación de mayor complejidad. "Este conflicto internacional nos agarró en el peor momento posible", expresó. Explicó además la situación actual de la fruticultura en la provincia de Río Negro.

LRA 1 Buenos Aire

José María Escobar, argentino que residía en Ucrania y que huyó hacia República Checa, describió el actual contexto en el marco del conflicto con Rusia y, emocionado, expresó: "Hay que parar la guerra porque es muy dolorosa".

En tanto, cuestionó que "el presidente ucraniano está obligando a los civiles, sin instrucción militar, a quedarse en el país" y afirmó: "La postura guerrerista de los nacionalistas ucranianos va a llevar a la destrucción del Estado moderno de Ucrania".

"Si uno quiere va a un centro de reclutamiento, da su nombre y apellido y te entregan un arma", contó.

Tras señalar que "en Ucrania no existe la libertad de expresión", Escobar recordó entre lágrimas que "la gente antes cantaba en las calles, era hermoso".

LRA 1 Buenos Aires

Oleksii Otkydach reflexionó sobre la invasión rusa a su país que lleva 19 días y se mostró pesimista sobre el resultado de las conversaciones bilaterales que ya se reanudaron este lunes entre delegaciones de ambos países en un intento por encontrar una solución que frene la guerra al argumentar que “Rusia sigue con las mismas demandas inaceptables”.

Señaló que las tropas rusas “quieren avanzar pero no pueden”, precisó que Rusia “sólo controla una franja pequeña del norte y carreteras, pero están lejos de Kiev y “no tienen posiciones para avanzar”.

El especialista explicó que los ucranianos que permanecen en el país “entendemos el grado del peligro” que se vive pero que Ucrania “tiene reservas para resistir y Rusia tiene reservas para continuar con su ofensiva”.

LRA 30 Bariloche

El trabajador de la salud destacó la baja de casos en Río Negro y especialmente en Bariloche. “El panorama es totalmente diferente de cuando empezó la pandemia al día de hoy. Creo que es clave la vacunación”, señaló Gil.

LRA 1 Buenos Aires

Con un documento titulado "La unidad del campo popular en tiempos difíciles", referentes de la cultura, la política y la comunicación remarcaron la importancia de mantener unido el bloque del Frente de Todos.

"En poco tiempo en el Frente de Todos, las diferencias tomaron estado público en un tema central como es el acuerdo con el FMI. No hay que ser alarmista pero no es una buena política hacer cómo que no nos damos cuenta y ese es el sentido de la carta", destacó Eduardo Jozami, director Nacional de Derechos Humanos en el Ministerio de Defensa.

LRA 9 Esquel

Moreno hizo referencia a la notificación que les envió el Ejecutivo Municipal de Esquel, intimando a la organización a retirarse de un predio que ocupan en el barrio Ceferino con el argumento de que está planificado el paso de una calle por ese espacio.

La organización trabaja en distintos barrios de la ciudad, en los cuales desarrolla merenderos y distintas actividades de asistencia a las familias con derechos vulnerados. “Hacemos el trabajo que debería hacer la Municipalidad”, señaló Moreno.

LT 12 Paso de los Libres

Slobayen, ministro de Turismo correntino, brindó un balance de la temporada de verano 2021/22 en la provincia, señalando: “Fue un impacto económico importante lo que dejó la temporada, y ahora estamos trabajando en la planificación de la oferta de servicios turísticos para lo que se viene”.

LRA 1 Buenos Aires

Una mirada sobre la situación económica del país, en el marco del tratamiento del acuerdo con el FMI por la deuda contraída durante el gobierno de Mauricio Macri, la modificación del régimen de valuación fiscal en CABA y la decisión del Gobierno nacional de suspender las exportaciones de harina y aceite de soja.

"Es tan malévola la discusión pública en la Argentina que a veces hay que caer en simplismos, en cuestiones muy obvias. Se discute muy mal, de mala fe, distorsionando hechos, mintiendo. Leo mucho: \

. Un ajuste sería si sube el IVA, porque afecta a todos y en particular a los que menos tienen. El Estado tiene que aumentar la recaudación. Llamar ajuste a cobrar a los ricos, es una trampa".

LRA 7 Córdoba

La petrolera aumentó sus combustibles entre un 9,5 % y 11,5 % promedio, siendo este el segundo incremento durante 2022. En tanto, el presidente de la Federación de Expendedores de Combustibles (FECAC), Gabriel Bornoroni, dijo: "Las subas son consecuencia de la situación mundial por la guerra, aunque ya se venía con un retraso del 30 %. Hoy ese retraso es del 45 %, debido a las consecuencias del escenario bélico”.

LRA 29 San Luis

El ministro anticipó que será desde mediados de año. “El gobernador Alberto Rodríguez Saá firmó la carta intención con el presidente del banco con la idea de armar un cronograma con plazos y metas que puedan ser beneficiosos para San Luis”, explicó Horcajo.

LT 14 Paraná

En referencia a los nuevos incrementos, el secretario de la Cámara de Expendedores de Combustibles de Entre Ríos, Osvaldo González, dijo: “Esto a la larga iba a suceder, porque con un congelamiento de precios durante diez meses y con una inflación anual del 50 %, este incremento iba a darse en cualquier momento”.

LRA 3 Santa Rosa

Ovando, directora de Agricultura de La Pampa, analizó la suba del valor del trigo y del girasol teniendo en cuenta el contexto mundial, y luego analizó cómo impacta la situación a nivel provincial, señalando: “Los precios vienen en alza y eso nos genera una suba, más todo lo que ocurre luego en la cadena de producción”.

Después, Ovando se refirió a la producción agroecológica en la provincia, diciendo: "El trabajo ya se da en escala, y mayormente se está implementando en la ganadería".

LRA 1 Buenos Aires

Pedro Peretti, referente de la organización Arraigo y ex director de Federación Agraria, se refirió en su columna del programa de Darío Villarruel a la nota del diario Clarín que habla de un “apriete al campo” con “cierre a las exportaciones de soja y una suba de las retenciones”. “Están tratando de confundir e involucrar a los productores agropecuarios para que defiendan intereses de los grandes grupos económicos de este país, que han exportado aceite y porotos de soja por más de 35 mil millones de dólares”, expresó.

LRA 1 Buenos Aires

Trabajadores de la salud se reunieron en asamblea en el hospital Pedro Elizalde de Constitución para decidir medidas de fuerza ante la reciente rescisión de contratos de personal incorporado durante la pandemia por el gobierno porteño. Este mediodía los enfermeros se encontraban deliberando las acciones que llevarán adelante para defender sus puestos de trabajos.

LV 8 Libertador

Se realizó un plebiscito nominal, el cual involucró a cada uno de los trabajadores. La sumatoria de todos los ítems en el sector de la Salud es del 51 al 53 %, con el aumento del salario expresado en blanco, más dos revisiones posteriores de lo acordado entre las partes.

LRA 2 Viedma

El periodista brindó un panorama de cómo se vive la previa del arribo de la banda musical La Renga en Viedma. Comenzó el armado del escenario y el movimiento de la economía regional.

LRA 5 Rosario

Luego de realizar una vigilia frente a la sede rosarina de la gobernación, integrantes de la Asociación Familiares y Víctimas de la Inseguridad fueron recibidos por el ministro de Seguridad, Jorge Lagna. El próximo miércoles harán lo propio con representantes de los bloques del Senado provincial.

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa

El próximo sábado realizarán documentos de identidad y pasaportes en el móvil del Registro Nacional de las Personas que se encuentra en Concepción, Tucumán. “Visitamos la provincia con un operativo que envía el ministerio”, indicó Sena.

LRA 1 Buenos Aires

En esta edición de “Historias fragmentadas”, Conrado Geiger dialogó con Pamela Bonilla, madre de Cristian Marchi, asesinado a los 16 años por el oficial Alcides Fernández, quien se encontraba fuera de fuera de servicio. Bonilla contó cómo era su vida hasta el fallecimiento de su hijo, ocasionado por muerte cerebral, luego de agonizar durante tres días tras haber recibido un disparo en la cabeza en un confuso episodio. Enumeró las irregularidades de la investigación, tales como la falta de registro de las cámaras de seguridad del lugar, que nunca fueron entregadas a la Justicia, la ausencia de antecedentes penales sobre su hijo, la acusación de robo de una bicicleta que en realidad no fue robada y la inactividad del fiscal en la producción de pruebas.

LRA 26 Resistencia

Bacigalupo, rectora del Instituto Superior Karaí Correa, el cual funciona en Misiones y es la primera entidad intercultural y bilingüe que formará profesionales indígenas para el ejercicio del turismo comunitario, expresó: “Es un instituto superior, terciario y su currícula se confeccionó desde la cosmovisión indígena para generar un conocimiento intercultural en todos sus aspectos”.

LT 12 Paso de los Libres

Alegre, perteneciente a la Dirección de Viviendas y Hábitat del Municipio de Libres, brindó detalles sobre los trabajos que están realizando en el barrio Luján, que comprende uno de los trece barrios de la ciudad correspondientes al Programa RENABAP, el cual llega desde el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación para beneficiar a las familias que viven en estado de vulnerabilidad en los barrios populares.

LRA 7 Córdoba

Vecinos autoconvocados de la Asamblea de Paravachasca realizan desde el sábado anterior un acampe sobre la ruta 5 para reclamar por la ilegalidad de las obras correspondientes a la autovía.

"El amparo demuestra la ilegalidad de todo el proyecto y el riesgo para el ecosistema, que implicará un desmonte de la vegetación y la destrucción de los servicios ecológicos", explicó el integrante de la Asamblea, Diego Aranda.

LRA 12 Santo Tomé

Hallaron muerto a un chico de 14 años en una habitación de un Hogar de Niños de la localidad de Gobernador Virasoro donde, según el hermanito de la víctima que lo encontró, estaba aislado a modo de penitencia.

El abogado de la causa, Eduardo Etchegaray Centeno, pidió la inmediata detención de Sonia Andrea, la directora del Hogar, expresando: “Hay corrupción de menores, abuso sexual y hay una menor de edad que iba a trabajar a un local comercial, y la directora lo permitía”.

LRA 11 Comodoro Rivadavia

El secretario de Gobierno, Emanuel Venter, hizo referencia a la crisis hídrica de Chubut y las consecuencias que la misma tiene para la localidad de Sarmiento, señalando: "El crecimiento poblacional en todas las localidades, al mismo nivel de agua, es una mala ecuación".

"No le vamos a cortar la canilla a nadie, pero pensamos como positivo que se empiecen a observar otras formas de captación de agua, que no sea sólo la realizada en el lago Musters. Antes de la repotenciación hay muchos temas para ser saldados".

LRA 11 Comodoro Rivadavia

Se trata de la planificación y la administración de este espacio, el cual tiene potencial turístico y natural. Al respecto, la gerenta del Ente Comodoro Turismo, Gabriela Zuñeda, brindó detalles sobre el trabajo conjunto entre la provincia y la municipalidad de Comodoro Rivadavia, diciendo: "En 2020 fue la declaración del área, pero a partir de ahí tenía que empezar este trabajo, que es la tarea técnica de ordenamiento. Entre otras cosas, esto permite que la provincia, que es autoridad de aplicación, asuma su competencia".

LT 14 Paraná

Había un proyecto de protección de ley integral de animales para prohibir las jineteada, las domas y las carreras de caballos en el territorio entrerriano, pero el mismo “fue frenado, y por eso recurrimos a esto como uno de los mecanismos donde el ciudadano puede presentar un proyecto de ley”, señaló la integrante de la Asociación de Funcionarios y Abogados por los Derechos de los Animales (AFADA), Juliana D’Arrigo.

LRA 19 Puerto Iguazú

El funcionario brindó detalles del inicio del censo digital que estará disponible a partir del miércoles 16 de marzo en la plataforma censo.gob.ar. Son 61 preguntas relacionadas a la identidad, trabajo y las condiciones habitacionales.

LRA 43 Neuquén

Se concretó la Intendencia del Parque Arrayanes y la subsede de prevención de incendios forestales. “Es un acto de justicia para Villa La Angostura que va a poder decidir sobre la política ambiental y los recursos natural que le son propios”, explicó la funcionaria.

LRA 53 San Martín de los Andes

Uno de los temas tratados en el encuentro entre diferentes instituciones de San Martín de los Andes fue la instalación de las nuevas 24 cámaras de seguridad en el ingreso a los barrios más alejados y la ruta 40 hacia Junín de los Andes.

LRA 54 Ing. Jacobacci

El cardiólogo se refirió a la charla con la comunidad titulada "¿Cómo podemos cuidar nuestro corazón?" a realizarse en Ingeniero Jacobacci el día martes 15 de marzo en el Centro Integrador Comunitario.

LRA 4 Salta

La hermana de Claudia Aguirre, la mujer de 49 años fallecida al caer de un colectivo de la línea 7B, contó los pormenores de lo ocurrido el 7 de marzo y señaló que la familia quiere accionar judicialmente contra la chofer y la empresa Alto Molino.

LRA 25 Tartagal

Maximiliano Santillán tiene 11 años, cursa 6º grado en la Escuela Humberto Milanesi de Tartagal y tuvo la iniciativa de llevar el territorio austral en el pecho. El estudiante contó que su sueño es conocer las Malvinas.

LRA 17 Zapala

Almeira, que también es miembro del jurado, resumió la tercera fecha del campeonato nacional. "Es una presión tremenda porque en 3 minutos tenés que definir lo que un equipo viene trabajando hace 5 meses atrás", indicó.

LRA 7 Córdoba

En el inicio del juicio por el asesinato de Nora Dalmasso, el periodista Hernán Vaca Narvaja dijo: "Vamos a tener la posibilidad de llegar a la verdad de lo que hizo Marcelo Macarrón”, y luego agregó: “Es responsabilidad de la justicia de Córdoba, porque ya prescribió. Pasaron 15 años, y es importante que se vuelva a conocer el proceso de encubrimiento del crimen, ya que se apuntó a desviar el centro del hecho fuera de la familia".

LRA 57 El Bolsón

En el Día Internacional de la Mujer, Lidia Blanco asumió como rectora de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Es la primera mujer en ocupar el cargo desde la fundación en 1980. También destacó la importancia de desarrollar una gestión con perspectiva de género.

LRA 14 Santa Fe

Diferentes ministerios de Santa Fe le solicitaron al gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, la autorización para transformar la casa de Sor Josefa en el Museo de la mujer santafesina.

LRA 13 Bahía Blanca

El escritor Guillermo Martínez habló sobre la llegada al cine de su novela “La muerte lenta de Luciana B.”. “Pude ir al rodaje y ver el proceso de llevarla a película”, dijo el bahiense de 59 años.

La película tiene por título “La ira de Dios”, con actuaciones de Diego Peretti, Juan Minujín y Macarena Achaga con dirección de Sebastián Schindel. Se estrenará en Netflix el 15 de junio. “No me convenció el título porque hay una película emblemática e iba a quedar en segundo lugar. ‘La muerte lenta…, no los convencía por la longitud del título.

LRA 1 Buenos Aires

Un grupo de artistas que trabaja con vidrio inaugura este martes 15 de marzo una muestra para celebrar a aquellas que “como el vidrio, con dureza y fragilidad, trabajan, estudian, cocinan, luchan, aman, bailan, crean y abren caminos”. Les artistas son María de los Santos, Candelaria Tascheret, Antonella Perrone, Pablo Glenza, Nicolás Cuevas, Mariela de Maio, Lucía Selser, y Hebe Liz Schweisten como invitada.

Desde el Area de Géneros, dialogamos con Lucía Selser sobre su recorrido como vitralista.

LRA 26 Resistencia

El dibujante entrerriano, José Garay, habló de su obra, diciendo: “Fui soldado y no estuve en las Islas, pero al ser parte de esa época desde los 80, trato de eludir la desmalvinización a través de dibujos, y este de Emilia es por una foto publicada en Infobae, la cual es tremenda, me inspiró y se me ocurrió hacerla de la forma que la hice. La subí a Facebook, la dejé así, porque se viralizó y llegó a todo el mundo, tanto que un ciudadano británico se la tatuó en la espalda”.

LRA 1 Buenos Aires

LRA 1 Buenos Aires

LRA 1 Buenos Aires

El delantero Esequiel Barco analizo en conferencia de prensa la goleada frente a Gimnasia, sus jugadas personales y el momento del equipo.

Sobre su posición en el campo reconoció: “Marcelo me pidió que juegue de falso nueve con Juli, la verdad que me sentí muy cómodo, más suelto. Es una posición que he jugado en Atlanta y me gusta mucho. Me dan confianza”.

Sobre las jugadas de penal que participo tanto el primero como el segundo del partido reconoció: “La del penal son jugadas rápidas, la primera fue mano me lo reconoce el defensor y la otra me pega el arquero e la aparte de atrás, me dejo caer. Fue penal”.

LRA 1 Buenos Aires

El futbolista Carlos Izquierdoz sufrió la fractura del quinto metatarsiano del pie izquierdo y será intervenido quirúrgicamente en las próximas horas. Esto lo confirmó el departamento médico del Club.

El capitán y defensor central será baja para el superclásico del domingo frente a River. Casi con seguridad su lugar será ocupado por el peruano Carlos Zambrano. Indudablemente es una ausencia considerable en la última línea del xeneize, teniendo en cuenta la experiencia de Izquierdoz en el puesto. Además es uno de los líderes del equipo.

LRA 1 Buenos Aires

Racing Club, su surgimiento y fundación. La camiseta blanca y celeste, su origen e historia. La construcción del estadio Juan Domingo Perón. El primer campeón del mundo argentino. Otros equipos que vistieron la albiceleste.