Barco: "Fueron penales, son jugadas rápidas"

Por Agustín Domper

El delantero Esequiel Barco analizo en conferencia de prensa la goleada frente a Gimnasia, sus jugadas personales y el momento del equipo.

Sobre su posición en el campo reconoció: “Marcelo me pidió que juegue de falso nueve con Juli, la verdad que me sentí muy cómodo, mas suelto. Es una posición que he jugado en Atlanta y me gusta mucho. Me dan confianza”.

Sobre las jugadas de penal que participo tanto el primero como el segundo del partido reconoció: “La del penal son jugadas rápidas, la primera fue mano me lo reconoce el defensor y la otra me pega el arquero e la aparte de atrás, me dejo caer. Fue penal”