La novela de un bahiense llega al cine: “Fue maravilloso que se concretara”

El escritor Guillermo Martínez habló sobre la llegada al cine de su novela “La muerte lenta de Luciana B.”.

-Pude ir al rodaje y ver el proceso de llevarla a película –dijo el bahiense de 59 años.

La película tiene por título “La ira de Dios”, con actuaciones de Diego Peretti, Juan Minujín y Macarena Achaga con dirección de Sebastián Schindel. Se estrenará en Netflix el 15 de junio.

-No me convenció el título porque hay una película emblemática e iba a quedar en segundo lugar. “La muerte lenta…” no los convencía por la longitud del título.

Guillermo agregó que “fue maravilloso que se concretara. Hubo muchas intenciones de que se adaptara esta novela y finalmente se hizo. Sebastián Schindel tiene mucha afinidad con mis novelas. La verdad que nunca pienso sobre una futura adaptación al cine. Siempre se me ocurrieron como forma de cuento. Me extraño cada vez que llevaron un texto mío al cine”.

Otros textos de Martínez que llegaron al cine son “Crímenes imperceptibles” (“Los crímenes de Oxford” con actuaciones de Elijah Wood, John Hurt y Leonor Watling) y “Una madre protectora” (“El hijo” con Joaquín Furriel, Martina Gusmán y Luciano Cáceres).

Sobre los actores que interpretarán la película, Guillermo manifestó que “es un casting muy bueno. La actriz (Macarena Achaga) es ideal, físicamente es lo que me imaginaba. Para mí era importante que fuera una chica joven. Peretti es un grandísimo actor y Minujín es extraordinario, siempre está bien en cualquier papel”.

En otros pasajes de la charla dijo que “yo no me animaría a escribir esa novela ahora” y comentó cómo hizo su trabajo más reciente “La última vez”.

