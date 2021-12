Diario de Radio Nacional 14/12/2021

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa

ALBERTO FERNANDEZ, en conferencia de prensa

"La Constitución ordena que se instituya un sistema de jurados"

En su visita a Monteros, Tucumán, el presidente Alberto Fernández habló de la necesidad de cambios en la Justicia. “La Justicia es en el Estado de Derecho un poder central muy importante”, reclamó el mandatario.

LRA 1 Buenos Aires

ALVAREZ RODRIGUEZ, ministra de Gobierno bonaerense

"Nos estamos organizando para cumplir los sueños que trajimos en 2019"

La ministra de Gobierno bonaerense dio su mirada sobre el actual contexto y dijo que "junto a Alberto Fernández, Cristina Fernández y Axel Kicillof, el desafío es reconstruir una provincia y un país con mucho responsabilidad". "Nos estamos organizando para cumplir los sueños que trajimos en 2019 y que muchos de ellos se vieron pospuestos por la pandemia", dijo Cristina Álvarez Rodríguez en referencia al relanzamiento de la gestión de Kicillof con el plan 6 x 6.

LRA 1 Buenos Aires

GUSTAVO BARRERA, intendente de Villa Gesell

Adelantó que será una temporada “exitosa”

Gustavo Barrera apoyó la implementación del pase sanitario y aseguró que tomarán todas las medidas necesarias para evitar la suba de contagios en la ciudad que recibirá a una gran cantidad de turistas durante el verano 2022.

LRA 13 Bahía Blanca

HOMERO GILES, IOMA

“La tarea es solucionar problemas históricos de nuestros afiliados”

El titular del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), Homero Giles, dijo que “la tarea es empezar a solucionar los problemas históricos que tienen nuestros afiliados”.

“Sobre todo atenderemos lo prestacional, lo médico ambulatorio y por otro lado las autorizaciones que pueden demorar una eternidad o pueden no salir”, dijo Giles.

Puso como ejemplo los análisis de sangre: “En el laboratorio le dicen que se debe esperar que IOMA lo autorice o incluso lo rechace. Y una cosa que es insólita es que IOMA haya delegado esas autorizaciones a una empresa tercerizada. Los recursos y el derecho a la salud los debe controlar IOMA”.

LRA 1 Buenos Aires

GRACIELA LANDRISCINI, Presupuesto 2022

"Guzmán se batió a duelo con un grupo de provocadores"

La diputada nacional por el Frente de Todos se refirió al proyecto de Presupuesto 2022 que se debate en la cámara baja y afirmó que "el ministro de Economía Martín Guzmán se batió a duelo con un grupo de provocadores, que pretendieron desgrabar de la memoria lo que fue la responsabilidad del gobierno de Cambiemos". "La inclusión social es el primero de los pilares que plantea el Presupuesto y el Plan Plurianual", subrayó Graciela Landriscini y señaló, además, la importancia de "apoyar la continuidad de la recuperación productiva".

LRA 1 Buenos Aires

La diputada nacional (Frente de Todos-Entre Ríos) destacó que el proyecto de Presupuesto 2022 que se debate en la cámara baja plantea "las líneas fundantes de lo que está previsto que suceda" y señaló que "se espera avanzar efectivamente". "Quien ha tenido responsabilidad de gobierno, sabe la importancia que significa contar con un presupuesto para la gestión, afirmó Blanca Osuna, al tiempo que señaló: "Depende de la responsabilidad de los legisladores y legisladoras de la oposición".

LT 12 Paso de los Libres

El secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, visitó Corrientes y se reunió con familiares de las víctimas de violencia institucional, tras lo cual dijo: “Sabemos que es una provincia que tiene una problemática muy grande, y los casos no tienen una resolución y ,a veces, ni el tratamiento que deben tener”.

LRA 2 Viedma

La periodista Shirley Herreros reconstruyó la historia de los juicios por crímenes de Lesa humanidad que se cometieron en Rio Negro y Neuquén.

LT 14 Paraná

Erik fue encontrado sin vida en la Comisaría 2º de Concordia. En tanto, la Red de Organismos de Derechos Humanos de Entre Ríos (RODHER), emitió un comunicado para solicitar el esclarecimiento del hecho y expresó su solidaridad con la familia de la víctima

El abogado José Iparraguirre, integrante de la Red, quien aclaró que no forma parte del proceso legal, señaló. “Nos parece una situación grave, y más aún con la denuncia que realizaron los abogados querellantes, donde sostienen que personal policial persiguió y amedrentó a familiares de la víctima”.

LRA 1 Buenos Aires

Un paciente infectado con la variante de coronavirus Ómicron murió en el Reino Unido, según confirmó el primer ministro Boris Johnson. Antes de este episodio, habían decidido implementar nuevas restricciones a raíz de la transmisión de dicha cepa.

“Se detectó que había casos propios que no tenían origen en otro lado. Hay mucha gente sin vacunarse, por eso se motivó a una gran campaña”, contó la corresponsal de Télam en Londres, Gabriela Albernaz y agregó: “Se volvieron a medidas como la utilización de máscaras en transporte público, en lugares cerrados y también regresó el teletrabajo”.

LRA 9 Esquel

Puratich realizó un análisis de la situación sanitaria, diciendo: “La vacunación viene bien hasta los adolescentes, y faltaría reforzar el sector niños y niñas. En Esquel, el avance de la vacunación en estas edades ha sido excelente", y luego se refirió al turismo y a los pasos fronterizos, expresando: “Argentina no tiene inconveniente con la apertura de las fronteras, ya que es Chile el país que tiene las fronteras cerradas”.

LT 11 Concepción del Uruguay

El secretario de Salud de Concepción del Uruguay, Miguel Toledo, informó que el próximo miércoles 15 de diciembre avanzarán en el Plan Rector de aplicación de terceras dosis de vacunas contra el COVID, y en esta oportunidad comenzarán las inoculaciones con las personas mayores de 70 años.

LRA 22 Jujuy

Martín, ministro de Seguridad de Jujuy, señaló: "Desde el Ministerio de Seguridad vamos a hacer que se cumpla con el esquema de vacunación mediante el control, porque queremos lograr una toma de conciencia. En una primera etapa vamos a realizar controles en lugares de grandes concurrencias, en rutas y en diferentes lugares, instando a la población a vacunarse".

LRA 53 San Martín de los Andes

El gobierno de Neuquén decidió adherir a la implementación del pase sanitario que se aplicará a nivel nacional a partir del 1 de enero de 2022. "El fin es contener y mitigar la propagación de la epidemia por COVID-19, así como preservar la salud pública".

LRA 25 Tartagal

El ministro detalló cómo se aplicará el pase sanitario en Salta. "Es el instrumento que nos va a permitir cuidarnos entre todos", señaló Esteban.

LRA 22 Jujuy

Tras prestar juramento como flamante titular de la cartera sanitaria de la provincia, Antonio Buljubasich dijo: "En esta etapa vamos a tratar de fortalecer el recurso humano, que es nuestro déficit. El recurso humano del equipo de Salud no es algo que se compra o se adquiere con dinero. Conseguir recurso humano capacitado en Salud es sumamente difícil, y esta gestión va a tener como eje principal tratar de fortalecer lo que tenemos".

LRA 21 Santiago del Estero

El Ministerio de Salud de Santiago del Estero y el Vacunatorio Móvil del Programa Nacional “El Estado en tu barrio” iniciaron la primera de dos jornadas para aplicar vacunas contra COVID-19 en Añatuya y Frías, además de las vacunas del calendario nacional.

LRA 3 Santa Rosa

El subsecretario de Salud de La Pampa, Gustavo Vera, dio detalles de la implementación del pase sanitario a partir del próximo 1º de enero. "Tenemos un status de vacunación privilegiado, y no queremos perderlo. Por eso es necesario tomar otras medidas", explicó el funcionario.

LV 4 San Rafael

Científicos británicos han trazado un escenario poco optimista, y podrían registrase más de 75.000 muertes de no tomarse medidas rápidas y concretas frente a la pandemia.

La doctora Marta Cohen, quien se desempeña en el Hospital de Niños de Sheffield, en el Reino Unido, dijo: “Si no hay tres dosis de vacunas, no se usa el barbijo y no se respeta el distanciamiento hay riesgo de 76.000 fallecimientos entre diciembre y abril de 2022”.

LRA 1 Buenos Aires

Desde Londres, la doctora Marta Cohen, argentina radicada en el Reino Unido, describió el estado de la situación sanitaria en ese país que registró ayer la primera muerte de un paciente infectado con la variante Ómicron, donde la nueva cepa se está extendiendo a gran ritmo mientras avanza la vacunación con la tercera dosis a la población de más de 18 años.

Mientras el Parlamento británico prevé tratar hoy “el Plan B”, que contempla restablecer medidas de cuidado como el uso del barbijo, el pase sanitario y el teletrabajo, la especialista consideró “lamentable que en este momento de la pandemia estemos discutiendo si debemos usar el barbijo cuando la realidad indica que es así”.

LRA 1 Buenos Aires

Gabriela Piovano, infectóloga del hospital Muñiz, habló sobre el pase sanitario dispuesto por el Gobierno para tratar de controlar el avance de contagios de coronavirus.

"Estamos empezando de a poquito la tercera ola; estamos circulando con la variante Delta y sin cuidados, si le damos la oportunidad de circulación al virus, los contagios van a subir".

LRA 1 Buenos Aires

El empresario de medios y espectáculos conversó con Radio Nacional sobre las medida dispuestas por el gobierno para tratar de frenar los contagios de coronavirus.

"Tenemos que aprender a convivir con un virus que ha demostrado que nadie se salva sólo y que esta nueva cepa Omicron que viene de África surge por la poca vacunación que tenía esa región".

LRA 29 San Luis

El Gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, convocó a Sesiones Extraordinaria de la Legislatura Provincial a partir del 15 de diciembre para tratar el proyecto de Ley "Impositiva Anual para el Ejercicio 2021".

LRA 6 Mendoza Quino

Eduardo Donza, investigador del Observatorio de la Deuda Social Argentina, explicó el leve descenso del índice de la pobreza que detectó la UCA al término del tercer trimestre de este año, advirtiendo un 43,8 % frente al 44,7 % del trimestre julio-septiembre del año anterior.

En tanto, el nivel de indigencia se mantuvo en el 8,8 %.

LRA 7 Córdoba

Peretti, ex director de Federación Agraria Argentina (FAA), ponderó el acuerdo alcanzado en torno al precio de la carne con los frigoríficos exportadores, y luego señaló que el beneficio será total, “siempre y cuando se pueda llevar a cabo”.

LT 12 Paso de los Libres

Adam Pedrini, asesor legal de la Dirección Nacional de Control de Puertos y Vías Navegables del Departamento Distrito Paraná, comentó que el Gobierno nacional ordenó la inmediata reapertura de las oficinas administrativas de la Dirección de Vías Navegables del Paraná Superior, emplazada en Corrientes, luego de que el gobierno anterior la cerrara.

LRA 3 Santa Rosa

Pittaluga, profesor de Historia contemporánea, Epistemología e Historiografía en la UNLPam, habló sobre los hechos de 2001 y dijo: "Lo que sedimentó la experiencia de 2001 fue un proceso de politización, la emergencia de un nuevo sujeto. Eso dio lugar a formaciones democráticas nuevas como las asambleas".

LRA 5 Rosario

Legisladores del Frente de Todos presentaron la “Ley Alfonso” con el objetivo de legalizar el derecho a morir. El médico comandó el equipo de especialistas para redactar la iniciativa inspirada en Alfonso Oliva, un joven que fue diagnosticado con ELA y peleó hasta que falleció por una ley de eutanasia.

LT 14 Paraná

La diputada nacional Blanca Osuna intervino en la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, donde participó el ministro de Economía, Martín Guzmán, en la cual se presentó el proyecto de ley del Presupuesto 2022.

“Se trata de una ley indispensable que marca una dirección con más presencia del Estado, más inversión social, más obras públicas, más educación, más salud y más crecimiento productivo, con agregación de valor”, afirmó Osuna.

LT 14 Paraná

La Secretaría de Comercio Interior acordó con frigoríficos y supermercados un aumento de la oferta de cinco cortes de carne vacuna en todo el país durante los días previos a las fiestas de fin de año, y con precios que serán sensiblemente inferiores al valor actual del mercado, según se informó oficialmente.

La Secretaría detalló: "El acuerdo se consolida como una iniciativa más amplia y con mayor cobertura que el alcanzado el año pasado, ya que contempla proveer a los comercios, tanto en Navidad como en Año Nuevo, para que las y los argentinos puedan acceder a los cortes que más se consumen en estas fechas".

LRA 7 Córdoba

Urcía, presidente de la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales Argentinas (FIFRA), se refirió al acuerdo entre los representantes del sector y el Gobierno nacional, el cual regirá hasta fin de año, expresando: “Los precios van de 600 a 400 pesos. Están 300 pesos por debajo del mercado, y se venderán en supermercados o en las carnicerías de los frigoríficos", y luego agregó: “El expendio estará en los mismos lugares de los precios cuidados de carnes”.

LRA 1 Buenos Aires

Mario Giorgi destacó la importancia de “ejercer la memoria”, a pocos días de conmemorarse 20 años de la crisis de 2001; de “desentrañar” el proceso de desgaste al gobierno nacional motorizado por la oposición y analizó el debate en torno al proyecto de Presupuesto 2022.

LRA 26 Resistencia

“Abarca el período 2020/2030 y aborda la problemática con aportes que implican un asesoramiento a los productores en las diferentes actividades, y está articulado con el Programa Nacional, el cual hoy está a cargo del ministro Julián Domínguez, pero en el que ya se venía trabajando desde hace un año”, aseguró el subsecretario de Ganadería del Chaco, Sebastián Bravo.

LU 4 Patagonia

En su discurso durante el acto oficial por el 114° aniversario del descubrimiento del petróleo, el intendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque, dijo: “Como funcionario político siento una profunda frustración, porque festejamos 114 años del descubrimiento del petróleo, que entregó miles de millones de dólares de inversiones en tantos años de esfuerzo para darle a la industria nacional beneficios importantes, pero desde hace cuatro días muchos barrios de Comodoro no tienen agua”.

LRA 54 Ing. Jacobacci

El funcionario se refirió a su trabajo a cargo del organismo de Vialidad. "En este último año y medio de gestión se logró hacer más que en los últimos 7 u 8 años", señaló Casas. Expresó que la Región Sur, en función de la Ruta 23 asfaltada, debe empezar a pensar proyectos de desarrollo.

LRA 4 Salta

La ministra de Desarrollo Social de Salta confirmó ante los senadores que a partir del 31 de diciembre dejará el cargo que asumió en diciembre de 2019. Según explicó, no le asignaron en el Presupuesto 2022 los recursos necesarios para las políticas de género, sociales y de infancia.

LRA 1 Buenos Aires

La Secretaría de Comercio Interior acordó con frigoríficos y supermercados un aumento de la oferta de cinco cortes de carne vacuna, en todo el país, durante los días previos a las fiestas de fin de año y con precios que serán sensiblemente inferiores al valor actual del mercado. Las opciones son el asado a 549 pesos, matambre a 599 pesos, vacío a 599 pesos, tapa de asado a 499 pesos y falda a 399 pesos por kilo los días cercanos a las fechas de fin de año.

LT 14 Paraná

Niniek Kun Naryatie, embajadora de la República de Indonesia, llegó a Entre Ríos, donde fue recibida por el gobernador, Gustavo Bordet; la vicegobernadora, Laura Stratta, y el ministro de la Producción, Juan José Bahillo, con el objetivo de estrechar lazos comerciales con la industria farmacéutica de la provincia.

Tras esto, Stratta explicó que se trabaja en la conformación de lazos comerciales con Indonesia, país interesado en la industria farmacéutica provincial, la cual, en el marco de la Región Centro, tiene una ubicación estratégica. /

LRA 28 La Rioja

Ponce, especialista en comercio internacional, analizó el Presupuesto 2022 y los avances de la renegociación de la deuda externa argentina con el FMI.

“Si no trabajás sobre los ingresos ni sobre los egresos, lo que aparece en el horizonte es la licuación del déficit a través de la inflación”, explicó Ponce.

LRA 1 Buenos Aires

Daniel Urcía, presidente de la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales Argentinas, precisó en qué consiste el entendimiento alcanzado por el Gobierno nacional, a través de la Secretaría de Comercio Interior, con representantes de las cámaras frigoríficas exportadoras para llegar a esta “oferta especial de fin de año" que prevé "tener un volumen importante de kilogramos de cinco cortes parrilleros a precios no de mercados, sino especiales".

Detalló que estos valores especiales que contemplan “asado, matambre, vacío, tapa de asado y falda”, estarán disponibles “los tres días previos a Navidad y Año Nuevo”, es decir,” 22, 23 y 24, 29, 30 y 31 de Diciembre”.

Urcía indicó que, luego del acuerdo logrado por “iniciativa del gobierno”, se buscará “aumentar la presencia de estos cortes en los supermercados", sobre todo, aquellos "próximos a sectores de clases media o media baja, de gente que necesita el precio diferencial”.

LRA 10 Ushuaia e Islas Malvinas

El funcionario habló sobre el proyecto de inversión por más 40 millones de dólares para la construcción de un hotel de la cadena Hilton Hotels & Resorts en Tierra del Fuego y detalló que “estará cruzando el Río Pipo, cerca del Tolkeyén y Los Yámanas".

LU 4 Patagonia

El nuevo ministro de Turismo de Chubut, Leonardo Gaffet, se refirió a la situación del turismo en la provincia, y expresó: “Realmente la provincia es un ejemplo a nivel mundial, y creo que hay que ponerla en su justo lugar. Tenemos que estar orgullosos por la sustentabilidad de los recursos y los bienes naturales. Somos un lugar único, con cuatro aeropuertos, lo que marca un evidente grado de importancia”.

LRA 1 Buenos Aires

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, junto con el ministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk; la Directora Ejecutiva de la ANSES, Fernanda Raverta y el presidente del bloque de diputados del Frente de Todos, Máximo Kirchner, anunciaron la ampliación de las becas para la incorporación de jóvenes de 16 y 17 años.

El objetivo de dicha extensión del Programa de Respaldo a Estudiantes Argentinos es mejorar las condiciones para el sostenimiento de las trayectorias escolares de estudiantes de escuelas secundarias, fortalecer aprendizajes y finalizar la educación obligatoria.

LRA 19 Puerto Iguazú

Se acentúa la falta de combustibles en Misiones frente a más demanda de extranjeros tanto en Puerto Iguazú, como en otras localidades. Los vecinos de las ciudades locales se ven complicados a la hora de abastecerse ante los extranjeros que hacen largas filas para ahorrar dinero.

LRA 2 Viedma

Este espacio educativo en Comallo, Río Negro, busca recrear cómo era la región hace 30 millones de años atrás. El director dio detalles de cómo será el edificio y el recorrido por el afloramiento de rocas donde encontraron restos de animales.

LRA 30 Bariloche

El periodista se refirió al derrame de petróleo ocurrido el viernes en la estación de bombeo de la empresa Oleoductos del Valle (Oldeval), en la localidad rionegrina de Medanitos. “Lo que queda ahora es remediar la tierra y la vegetación que fue alcanzada por este derrame”, señaló Navazo.

LRA 57 El Bolsón

La funcionaria dijo que se recuperó gran parte del petróleo derramado y se trabaja en la remoción del suelo, a fin de mitigar los daños por el derrame. "Todavía no hay datos certeros acerca de las razones que provocaron el derrame", comentó Migani.

LRA 14 Santa Fe

La especialista destacó que esperan un repunte de dengue entrado el verano. Es por eso que trabajan en descacharrado y explican cómo cuidar los espacios para que el mosquito no se reproduzca.

LRA 23 San Juan

La licenciada en Comunicación se refirió a la modificación de la ley 26.130 que establece el derecho a acceder a la realización de las prácticas denominadas "ligadura de trompas de Falopio" y "ligadura de conductos deferentes o vasectomía". "Ahora prevé mecanismos para que la persona con discapacidad pueda dar su consentimiento ante estas decisiones", manifestó Moragues.

LRA 43 Neuquén

La defensora de los Derechos de niños y niñas sostuvo que es necesario implementar un sistema que abarque toda la provincia de Neuquén destinado a la atención de infancias víctimas de maltrato y abuso. Indicó que el servicio del 102 sufrió un vaciamiento durante los últimos años.

LV 8 Libertador

Se trata de un estudio realizado por la Prosecretaría de DDHH y Género del SUTE y por la Asociación Civil 20 de Septiembre, sobre el cual la profesora Natalia Nacif, a cargo de la Prosecretaría mencionada, explicó que el relevamiento se realizó “sobre la implementación de la ESI en escuelas secundarias de Mendoza durante el contexto de pandemia”.

Luego, Nacif agregó: “El estudio reveló que un 86 % de los y las docentes de la ESI no son titulares, y un 75 % no pudo acumular cargos en otras escuelas”.

LRA 1 Buenos Aires

Plástica, música, escritura, astrología, numerología, religiones y antroposofía son algunas de las disciplinas en las que se interesó Oscar Agustín Alejandro Schulz Solari, más conocido como Xul Solar, a lo largo de su vida.

Nació el 14 de diciembre de 1887 en la localidad bonaerense de San Fernando y murió el 9 de abril de 1963, a los 75 años, en su casa de Tigre.

En su familia había un gran interés por la música; su abuelo había sido pianista y su padre tocaba la cítara, por lo que Solar aprendió a tocar ambos instrumentos y disfrutaba de las composiciones de Bach y de Wagner.

LV 8 Libertador

Miguel Repiso, Rep, presentará su libro sobre Maradona en Mendoza, y por tal motivo expresó: “No estamos acostumbrados a que ya no esté, entonces cada uno le mete el pulmotor que puede. El periodismo amarillo ya sabemos cómo lo hace. En mi caso es a través de los dibujos, porque parece que en la Argentina era muy necesario tener a un chabón como este”.

LRA 1 Buenos Aires

Boca derrotó al Barcelona en la definición por penales, luego de haber empatado en los noventa minutos 1 a 1, con gol de Exequiel Zeballos, por la Maradona Cup, en Riad, capital de Arabia Saudita.

Fue un amistoso internacional de lujo para el xeneize, en homenaje a la memoria de Diego Armando Maradona, quien supo jugar en ambas instituciones en la década del 80.

Otra vez fue determinante Agustín Rossi en los penales. El arquero xeneize le atajó el penal a Matheus Pereira, y el arquero volvió a lucirse en una definición.

En tanto, en la previa del partido se encontraron el vicepresidente Juan Román Riquelme y Miguel Angel Russo, quien fue entrenador del xeneize, en dos oportunidades.