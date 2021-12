Gabriela Piovano, Infectologa del hospital Muñiz habló sobre el pase sanitario dispuesto por el gobierno para tratar de conotrolar el avance de contagios de coronavirus.

"Estamos empezando de a poquito la tercera ola; estamos circulando con la variante Delta y sin cuidados, si le damos la oportunidad de circulación al virus, los contagios van a subir".

La especialista arremetió fueremente contra los antivacunas y contra los mensajes de algunos medios de comunicación que insitan a la revelión sanitaria como no vacunarse, no vacuanr a los niños o no tramiter el pase sanitario.

"Lo increible es que la gente se muera porque cree que la vacuna es mentira"

Encuentro Nacional, lunes a viernes de 17.00 a 20.00

Con Luisa Valmaggia, Horacio Embón, Natalia Maderna, Nora Lafón, Daniela Bruno, Silvia Bacher, Claudio Leveroni y Carla Ruíz.