“Para salvarse uno, se tienen que salvar todos”

Científicos británicos han trazado un escenario poco optimista, podrían registrase más de 75.000 muertes, de no tomarse medidas rápidas y concretas frente a la pandemia.

Dra. Marta Cohen quien desempeña su labor en el Hospital de Niños de Sheffield en Reino Unido, en diálogo con LV4 SAN RAFAEL, dijo que “si no hay 3 dosis de vacunas, no se usa el barbijo y no se respeta el distanciamiento, hay riesgo de 76000 fallecimientos entre diciembre y abril y de 2022.”