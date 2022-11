Diario de Radio Nacional 14/11/2022

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

Agenda Nacional

LRA 1 Buenos Aires - INTENTO DE MAGNICIDIO: La vicepresidenta presentó la recusación contra la jueza Capuchetti

LRA 1 Buenos Aires - CAUSA VIALIDAD: El fiscal Luciani rechazó el pedido de nulidad de las defensas

LRA 1 Buenos Aires - ENTREVISTA A LEOPOLDO MOREAU: "Buscan la eliminación política o física de Cristina"

LRA 1 Buenos Aires - ALBERTO FERNANDEZ: "Los dichos de Luis Juez son una falta de respeto a la historia del país"

LRA 1 Buenos Aires - HUGO YASKY: "Cristina es la esperanza de los trabajadores"

LRA 1 Buenos Aires - EL EDITORIAL DE MARIO WAINFELD: "La ofensiva judicial"

LRA 1 Buenos Aires - INSTO A GENERAR MAS TRABAJO FORMAL: Alberto Fernández destacó la creación de 1.300.000 empleos

LRA 1 Buenos Aires - PROVINCIA DE ENTRE RIOS: Máximo Kirchner convocó a “volver a soñar” y criticó la deuda con el FMI

LRA 1 Buenos Aires - ENTREVISTA A CLAUDIA NEIRA: "Hay que derribar el mito de que Larreta ha sido un gran gestionador"

LRA 1 Buenos Aires - PAIS DE TRENES: La llegada del primer tren a Carmen de Patagones

LRA 1 Buenos Aires - ENTREVISTA A MARIA GOMEZ: “En todos lados los casos de gatillo fácil quedan casi sin saberse"

LRA 6 Mendoza Quino - Medida reparatoria: Solicitud al tribunal para la búsqueda del destino de los desaparecidos

LRA 6 Mendoza Quino - RUBEN DAVID: "Hemos devuelto listas de precios que venía con subas de 6 o 7%"

LRA 17 Zapala - ROMINA DEL PLA: “La danza siempre quedó marginada de las políticas de promoción y protección”

LRA 53 San Martín de los Andes - NATALIA VITA: Carlos Saloniti irá por un segundo mandato al frente del Municipio

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa - FRANCISCO NADER: Acuerdan mantener el precio de 1.500 productos hasta marzo de 2023

LRA 7 Córdoba - SONIA TORRES: "Vivimos y disfrutamos la democracia. No queremos nunca más una dictadura”

LRA 7 Córdoba - AMELIA LOPEZ: “No acordamos con medidas regresivas como la baja de la imputabilidad”

LV 8 Libertador - LUCAS ILARDO: El PJ no acompañará el Presupuesto, pero si las obras

LT 12 Paso de los Libres - Parques Industriales: Caram y otros intendentes se reunieron con el gobernador correntino

LRA 3 Santa Rosa - EDGARDO ADEMA: Preocupación por napas salinizadas en el oeste pampeano

LT 11 Concepción del Uruguay - Desvinculación con el Estado: Gas NEA no cumplió con la inversión que se exigía por contrato

LRA 1 Buenos Aires - ENTREVISTA A LEO BILANSKI: Las Pymes atravesaron con éxito el tercer trimestre de 2022

LRA 1 Buenos Aires - ARTISTICA FEDERAL: "El Don Santiagueño”, café de algarroba

LRA 1 Buenos Aires - PROVINCIA DE BUENOS AIRES: Kicillof declaró la emergencia por sequía en 13 distritos y anunció ayuda

LRA 1 Buenos Aires - LA COLUMNA DE ESTEFANIA POZZO: Consulta sobre productos, precios y comercios adheridos

LRA 7 Córdoba - VICTOR PALPACELLI: "Precios Justos tiene que contemplar todas las cadenas de distribución"

LRA 1 Buenos Aires

La querella de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner presentó este lunes el pedido de recusación contra la jueza federal María Eugenia Capuchetti, que instruye en la causa que se sigue por el intento de asesinato que sufrió el pasado 1 de septiembre, fundado en las "irregularidades y arbitrariedades" que la magistrada cometió "desde el primer día, cuando se borró el celular de (Fernando André) Sabag Montiel", el hombre que ese día le apuntó una pistola sobre su cabeza.

LRA 1 Buenos Aires

El juicio en el que está acusada la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros 12 imputados se reanudó este lunes tras dos semanas de receso con una audiencia dedicada a la respuesta de la fiscalía a planteos de nulidades de las defensas.

El fiscal Luciani rechazó el pedido de nulidad de las defensas de los acusados y dijo que “el alegato se sostiene por sí mismo”.

"El Tribunal se encuentra en condiciones de resolver lo que corresponda de acuerdo a la ley", sostuvo Luciani y remarcó que, en sus alegatos finales, las defensas no introdujeron "argumentos jurídicos novedosos o que en el alegato fiscal no se hayan discutido".

LRA 1 Buenos Aires

El diputado nacional del Frente de Todos Leopoldo Moreau repudió las declaraciones del senador de Juntos por el Cambio Luis Juez quien aseguró que "la democracia no le cambió la vida a la gente".

"Es un ignorante y un charlatán. La democracia le devolvió a los argentinos el derecho a vivir. La dictadura arrasó con todos los derechos de los ciudadanos", expresó. "Entre el 2003 y el 2015 la Argentina en democracia creció como nunca"

"También la dictadura endeudó a la Argentina y creció la deuda externa y Juez fue cómplice de las políticas del macrismo que hoy se están pagando", aseguró.

Sobre la investigación sobre el atentado contra Cristina Kirchner dijo que "las evidencias están a la vista. Se tendría que estar investigando como un atentado terrorista, no fue un hecho improvisado. De la violencia verbal pasó a la violencia material", expresó.

LRA 1 Buenos Aires

El presidente Alberto Fernández consideró este lunes como "una falta de respeto a la historia" y a "quienes dejaron la vida para que la Argentina sea de todas y todos" las declaraciones del senador nacional de Juntos por el Cambio (JxC) Luis Juez acerca de la democracia.

Desde Bali, adonde asistirá a la Cumbre del G-20, Fernández escribió en su cuenta de Twitter que "poner en cuestionamiento la democracia es retroceder 40 años a los peores días de nuestra historia".

"Los dichos de Luis Juez son una falta de respeto a la historia de nuestro país y a quienes dejaron la vida para que la Argentina sea de todas y todos", escribió el Presidente.

Juez había afirmado en un programa televisivo que "ningún argentino puede garantizar que la democracia le cambió la vida".

LRA 1 Buenos Aires

En conferencia de prensa dirigentes de Sindicatos de las CTA, la CGT y la Corriente Federal de Trabajadores, reunidos para terminar de delinear los detalles del acto por el Día de la Militancia, se alinearon para respaldar a la vicepresidenta. Entre ellos estuvo presente el secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina y diputado del Frente de Todos Hugo Yasky, quien dijo que Cristina Fernández de Kirchner representa "una esperanza para los trabajadores".

Yasky además mencionó que el salario mínimo en Argentina tiene que estar "por encima de la inflación", y que eso debería concretarse en los próximos 3 meses. "El salario mínimo, vital y móvil, es el más castigado de todos los rubros salariales, incluso en el sector público. El primer tramo del aumento tiene que garantizar que esto efectivamente suceda", expresó.

LRA 1 Buenos Aires

Un repaso por las causas más relevantes que se tramitan en el país y una reflexión sobre la doble vara del Poder Judicial, desde la celeridad de los procesos en contra de la vicepresidenta Kirchner, al accionar de la jueza que instruye en el expediente por el intento de magnicidio; pasando por la actuación de oficio en los casos de cobro irregular de planes sociales.

LRA 1 Buenos Aires

Fue en el marco de un mensaje del presidente Alberto Fernández que se emitió durante el cierre de un Encuentro Nacional de Delegados y militantes de la organización Barrios de Pie de todo el país.

A través de un video, el mandatario expresó: "Me hubiera encantando poder acompañarlos, pero no estoy en Buenos Aires. Así que preferí no estar ausente de este encuentro y dejarles este mensaje. Es un mensaje donde en primer lugar les agradezco el compromiso, el acompañamiento".

El jefe de Estado señaló que se vivieron "años muy difíciles en Argentina y en el mundo", y afirmó: "Vamos a ser un Gobierno que en sus dos primeros años soportó una pandemia y en sus segundos dos años soportó una guerra que puso en crisis el sistema energético del mundo y la seguridad alimentaria".

LRA 1 Buenos Aires

Desde LRA42 Gualeguaychú, el periodista Elidelmar Otman ofreció detalles del cierre del IX Encuentro Nacional de Salud celebrado en el Polo Educativo de la Facultad de Bromatología, de la Universidad Nacional de Entre Ríos, que contó como orador al diputado nacional del Frente de Todos y presidente del Partido Justicialista bonaerense.

El acto central de la jornada reunió a más de 6000 trabajadores de la salud y contó, además, con la participación del intendente de Gualeguaychú, Martín Piaggio; el diputado nacional Daniel Gollán; la ministra de Salud de la provincia de Chaco, Carolina Centeno y su par bonaerense, Nicolás Kreplak.

En ese marco, Máximo Kirchner planteó que “a cada uno nos da tristeza tener el país como lo tenemos, sobre todo cuando aprendimos que era mentira que no se podía. Entendimos, vimos y pudimos recuperar los sueños y la esperanza y salir de ese lugar donde nos habían quebrado la autoestima. Argentina sí puede y no me molesta decir sí puede. No voy a dejar que nos roben más las palabras".

LRA 1 Buenos Aires

La legisladora porteña del Frente de Todos explicó que la coalición realizará un foro el próximo sábado para presentar sus propuestas para las elecciones 2023 y analizar la gestión tanto de Mauricio Macri como de Horacio Rodríguez Larreta en la Ciudad de Buenos Aires. Precisó que “ya se realizaron 15 pre-encuentros y todas las conclusiones se van a poner en común”.

Claudia Neira explicó que “acabamos de votar un presupuesto de más de 2 billones de pesos” pero “después de 15 años de macrismo en una ciudad tan rica que tiene tantos recursos y posibilidades nos encontramos que el 40 % por ciento de la población alquila, que 1 de cada 6 porteños tiene problemas habitacionales, 1 de cada 7 tiene problemas con el agua potable y que el 50 por ciento de las viviendas que se construyeron son de lujo y se concentraron en tres comunas”.

LRA 1 Buenos Aires

Con el arribo el primer tren a Viedma y Carmen de Patagones se rompió el aislamiento de estas dos ciudades con el resto del país, fundamentalmente con Buenos Aires y el gran puerto de ultramar; la fecha se constituye entonces como un hito del desarrollo económico y social de la región.

Aquel 22 de noviembre de 1921 el arribo a la estación ferroviaria maragata en construcción de la formación impulsada por la locomotora inglesa número 3091 la misma que ahora se exhibe en la plazoleta del bulevar Juan de la piedra y que según el cronista Carlos Espinoza denomina “el monumento al ferrocarril”, fue un acontecimiento de multitudinaria repercusión porque había un clamor popular instalado en la comunidad.

LRA 1 Buenos Aires

En esta nueva emisión de Historias Fragmentadas, Conrado Geiger dialogó con María Gómez, madre de Martín, quien fue asesinado, víctima de violencia institucional.

“Martin era un chico divertido, amiguero, tenía amigos por todos lados, practicaba deportes, le gustaba ir mucho al gimnasio, muy amigo de sus amigos y así terminó dando la vida por sus amigos” contó su madre.

El 16 de febrero de 2021, Martín Gómez, junto a un amigo se dirigen al barrio correntino de Pirayui, donde, al no pertenecer a ese barrio, son perseguidos por una patota mientras andaban en moto.

LRA 6 Mendoza Quino

Al finalizar su alegato en el noveno juicio por delitos de lesa humanidad llevado a cabo en Mendoza, mediante el cual son juzgados 19 ex miembros de Inteligencia del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la policía de Mendoza, Viviana Beigel, en representación del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, le solicitó a la justicia federal una medida reparatoria, diciendo: “Se trata de que se le ordene a las distintas fuerzas armadas, a organismos estatales y a instituciones como la Iglesia y la UNCuyo que busquen y aporten documentación vinculada con el destino final que pudieron tener las víctimas del terrorismo de Estado”.

LRA 6 Mendoza Quino

El Gobierno nacional presentó el programa ´Precios Justos´, que tendrá una duración de cuatro meses y abarcará a 1.500 productos elaborados por un centenar de empresas.

Tras esto, el gerente del mayorista ´Oscar David´, Rubén David, informó sobre la implementando del programa vigente.

LRA 17 Zapala

La diputada del Frente de Izquierda y de Trabajadores-Unidad (FIT) es una de las impulsoras del proyecto que busca la creación del Instituto Nacional de la Danza. “Este organismo podrá impulsar muestras, festivales, cursos de capacitación y otras actividades”, dijo Del Plá.

LRA 53 San Martín de los Andes

El Movimiento Popular Neuquino (MPN) llevó adelante elecciones internas en 26 localidades de la provincia para definir candidatos a intendente, concejales y presidentes de Comisiones de Fomento.

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa

El programa Precios Justos entró en vigencia en Tucumán y se extenderá por 120 días. El objetivo es mantener el precio de 1.500 productos. “Ahora está la posibilidad de que todos los municipios puedan hacer la fiscalización del programa”, comentó Nader.

LRA 7 Córdoba

Ante los dichos del senador de Juntos por el Cambio Luis Juez, quien señaló que “la democracia no le mejoró la vida a nadie”, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo Córdoba, Sonia Torres, calificó que es “irrisorio pensar que se puede vivir en dictadura. Es absurdo y los organismos de derechos humanos disfrutamos la democracia. Con la democracia se come y se vive, y en la dictadura cívico-militar hubo 30 mil desaparecidos y 500 bebés sustraídos”.

LRA 7 Córdoba

La titular de la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de Córdoba, Amelia López, se refirió al proyecto de ley del diputado nacional Diego Santilli, el cual propone bajar la edad de imputabilidad a 15 años para los delitos violentos, expresando: “Nuestra justicia penal tiene una mirada punitiva, y nosotros creemos que hace falta concretar normativas especializadas que miren la realidad de niños, niñas y adolescentes”.

LV 8 Libertador

Ilardo sostuvo que este miércoles se debate el Presupuesto provincial, el cual ya cuenta con media sanción en Diputados, donde el PJ votará en contra de los tres proyectos, pero sí avalarán el plan de obras “para que no crean que el peronismo no garantiza las obras”.

LT 12 Paso de los Libres

El intendente de la localidad correntina de Mercedes, Diego Caram, destacó la reunión de los intendentes provinciales con el gobernador Gustavo Valdéz, cuyo objetivo fue tratar el tema de los Parques industriales para la instalación de otras empresas y generar así más lugares de trabajo.

LRA 3 Santa Rosa

El director de la Estación Experimental del INTA Anguil, Edgardo Adema, dijo que la problemática de salinización de las napas en el oeste pampeano podría agravarse en el caso de que no vuelvan a correr los ríos por el territorio.

LT 11 Concepción del Uruguay

El fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, hizo referencia a la desvinculación de Gas NEA con el Estado entrerriano por incumplimientos en el contrato de vínculo, diciendo: “Hace años que venimos analizando el contrato de concesión y la actividad de Gas NEA, a través del convenio con la provincia por el uso de conductos de gas. En cuanto a la desvinculación de la empresa con Entre Ríos, lo que propone el gobierno es la creación de la ´Compañía Entrerriana de Gas´”.

LRA 1 Buenos Aires

El presidente de la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales para el Desarrollo Argentino (ENAC) se refirió a la medición realizada respecto a lo que denominó "el trimestre del caos".

En ese sentido, Leo Bilanski explicó que "contra todo pronóstico, durante el período de incertidumbre política, el 47% delas pequeñas y medianas empresas manifestaron que tuvieron rentabilidad positiva, 3 puntos por encima del trimestre anterior; el 44.4% tomó personal, con un aumento del 0,8%; y el 88% tuvieron ventas buenas o muy buenas".

"Es un dato alentador, pero los que están absorbiendo el daño de la inflación, son los trabajadores. Estamos preocupados porque son nuestros clientes", expresó en tanto.

LRA 1 Buenos Aires

"El arte de producir" espacio en el que la Radio Pública difunde el trabajo de las Pymes, cooperativas y emprendimientos regionales.

La historia Daniel Eduardo Ledesma por revalorizar los frutos del monte santiagueño, elaborando delicias saludables, comenzó hace unos cinco años.

El “café” de algarroba (lo denominan así popularmente, aunque, no tiene nada que ver con el café proveniente del cafeto árabe) es una costumbre de muchos hogares de la zona. En otras provincias como La Rioja y Catamarca, la algarroba se aprovecha para elaborar el tradicional “patay”, una especie de torta de harina de algarroba tostada.

LRA 1 Buenos Aires

Desde La Plata, la periodista Verónica Urriolabeitía ofreció precisiones respecto a la decisión anunciada por el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, en el marco de una reunión con representantes de entidades rurales, en la que participaron el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, y el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo. Además, anticipó que podrían sumarse otros 21 distritos a esta situación y se espera para hoy el encuentro de la Comisión de Desastre Agropecuario de la provincia.

La declaración de la emergencia y/o desastre agropecuario por sequía comprende a los distritos de San Pedro, Rojas, Salto, Ramallo, Junín, Arrecifes, Alberti, Chascomús, Suipacha, Lobos, San Vicente, Magdalena y Dolores.

“Con la declaración de la emergencia estamos dando una respuesta al sector porque comprendemos la situación que está atravesando y desde el Estado tenemos la voluntad de contribuir y ayudar a los productores afectados", explicó Kicillof.

LRA 1 Buenos Aires

La periodista especializada en temas económicos habló del objetivo de Precios Justos y cómo se activará el programa que mantendrá 1.788 productos en el mismo valor hasta febrero. "Hay un acuerdo de abastecimiento con las empresas que se hizo el acuerdo. Y hay que saber que si uno ve que un producto está más caro o falta algún producto, hay herramientas tanto para consultar o denunciar estas situaciones", expresó.

Pozzo advirtió que está por un lado la app de Precios Justos o un número de What s App para consultar. Desde la aplicación es posible ver los precios de todos los productos en el buscador y al mismo tiempo te escanea el código de barras para chequear el costo del mismo. "Si en el comercio está más caro, podes denunciarlo", agregó.

LRA 7 Córdoba

El presidente de la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios (FASA), Víctor Palpacelli, señaló que el programa ´Precios Justos´, lanzado el viernes anterior, debe ser efectivamente federal, y luego agregó: “El acuerdo con los proveedores tiene que abastecernos a todos, por lo tanto tiene que contemplar a toda la cadena distribución y ser federal".

LRA 2 Viedma

El referente gremial confirmó que los trabajadores municipales iniciaron un plan de lucha para pedir una mejora salarial, el pago de un bono de 50 mil pesos y la puesta en marcha de concursos de pase a planta permanente.

LRA 6 Mendoza Quino

La revisión paritaria que llevó a cabo la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECY), conducida por Armando Cavalieri, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA), consiguió una suba del 59,5% para todos los trabajadores del comercio.

Sobre el tema, Salvador Femenía, vocero de la CAME, dijo: “Estamos complicados para pagar un bono”.

LRA 14 Santa Fe

El reconocido músico y compositor Hugo Bistolfi visitó Santa Fe y habló de su presente y del trabajo con Rata Blanca. "Santa Fe siempre fue muy agradable para nosotros", comentó el tecladista.

LRA 30 Bariloche

PATRICIA PINTOS, investigadora del Centro de Investigaciones Geográficas de la UNLP e integrante de la Red Nacional de Humedales (ReNaHu),

La geógrafa se refirió a la Ley de Humedales. “Ahora estamos en un nuevo escenario que es la llegada de un proyecto de mayoría de Juntos por el Cambio y de minoría del Frente de Todos al recinto para ser debatido”, indicó Pintos.

LRA 29 San Luis

GRETEL CALI VELAZCO, titular de la Agencia para el Desarrollo Económico y la Asistencia Social (ADEAS)

En San Luis se lanzó un juego de pronósticos deportivos del Mundial Qatar 2022 en forma virtual con más de 280 premios que suman $10 millones para todos los residentes de la provincia y que asegura ganadores en todos los departamentos.

LRA 42 Gualeguaychú

El pasado fin de semana, ante miles de trabajadoras y trabajadores, Gualeguaychú fue sede del IX Encuentro Nacional de Salud, hecho que fue celebrado por el secretario de Desarrollo Social, Ambiente y Salud municipal, Martín Piaggio, quien destacó la gran convocatoria del evento que reunió a referentes sanitarios de todo el país.

Tras esto, Piaggio manifestó que las comisiones debatieron sobre cómo garantizarle el acceso a la salud a todos en función de las distintas provincias, y luego observó la relación del paciente con las obras sociales y las empresas prepagas, entre otros temas de interés sanitario.

LRA 54 Ing. Jacobacci

En el Día de la Diabetes, la médica se refirió a los diversos mitos sobre la enfermedad y al conversatorio del miércoles 16 en Ingeniero Jacobacci. Brindó ejemplos sobre situaciones que se pueden dar en los consultorios y destacó la importancia de la buena alimentación y el ejercicio.

LRA 7 Córdoba

Altamirano, director General de la ONG ´Grooming Argentina´ y referente de la lucha contra el acoso a través de medios digitales, dio cuenta del difícil contexto que se vive a partir del uso de las redes y los dispositivos, diciendo: “El acoso sexual a través de medios digitales es una nueva modalidad de acoso, donde no hace falta el contacto físico. No se toma en serio la cuestión de la virtualidad, y hoy lo que sucede en internet causa un impacto en la vida real".

LRA 43 Neuquén

Un vecino de Valentina Norte Rural, Neuquén, explicó los motivos del reclamo que llevan adelante y que los motivó a cortar Autovía Norte durante la mañana. "De 53 manzanas que tiene el barrio, 18 no tienen servicio de luz, y todo el resto no tiene servicio de gas", dijo Carmona.

LRA 21 Santiago del Estero

Se realizó una reunión regional en Tucumán con representantes de epidemiología y de control de vectores de todo el Norte argentino y con autoridades de la Nación. El objetivo es la prevención de las enfermedades transmitidas ppr mosquitos.

LRA 25 Tartagal

Asesinaron a puñaladas a un joven de 15 años en una fiesta clandestina durante la madrugada del domingo en Tartagal. Según testigos, el joven, identificado como Nicolás Domínguez, fue atacado por un grupo que se encontraba en una fiesta clandestina en la finca "Larita".

LRA 6 Mendoza Quino

Fuerzas Armadas de Argentina y Chile simularon la respuesta a un sismo en Mendoza, a través del Ejercicio Conjunto Combinado denominado ´Solidaridad 2022", que se basó en la hipótesis de de un sismo de 7,5 grados en la escala Richter, el cual sacudiría a la capital provincial y deterioraría gran parte de sus infraestructuras.

Tras esto, el Coronel Mayor Ricardo Horacio Doz, Comandante de la VIII Brigada de Montaña, brindó detalles de la tarea conjunta llevada a cabo.

LRA 4 Salta

El diputado de Salta y dirigente wichi Rogelio Segundo fue denunciado por presunto abuso sexual contra una menor. La madre asegura que un policía intentó desviar la acusación. También acusa al chofer del legislador por facilitar los abusos.

LRA 5 Rosario

La militante feminista lamentó que su proyecto para el tratamiento integral de masculinidades violentas haya perdido estado parlamentario por no tratarse en la Cámara de Senadores. "No podemos seguir dejando de lado la violencia que ejercen las masculinidades", dijo Peralta.

LRA 1 Buenos Aires

El periodista y escritor Luciano Wernicke, quien escribió Historias insólitas de los mundiales de fútbol (Curiosidades y casos increíbles de Uruguay 1930 a Qatar 2022), contó cómo investiga cuando trabaja en sus libros y las cuestiones a las que dedica más atención a la hora de contar.

En el 2008 a Wernicke le hicieron un llamado desde la editorial Planeta para hacerle una propuesta que le cambiaría "la vida", porque acordó con la empresa publicar un libro sobre "las pastillas al margen de los partidos de los mundiales". "Fue contar los hechos que hayan sucedido en el contexto del mundial -las cosas curiosas al margen de la crónica", expresó.

"Me gustan las historias de mis libros que tienen más que ver con lo social, lo cultural o lo político que con lo que sucedió dentro de la cancha. Encuentro mucho más interesantes las historias que muestran a los deportistas como seres humanos", agregó Wernicke.

LRA 23 San Juan

En el Mundial de Hockey masculino sobre Patines, Argentina le ganó a Portugal por 4 a 2. La selección albiceleste dirigida por José Luis Páez reaccionó a tiempo y levantó un 0-2 en contra. El partido se disputó en el Estadio Aldo Cantoni, San Juan.

LRA 24 Río Grande

Se realizó la quinta edición de Tolhuin Extremo, el clásico deportivo de Río Grande mediterránea donde los participantes tienen que sortear distintas pruebas de destreza física, fuerza y desafíos deportivos. En la competencia participaron equipos masculinos, femeninos y mixtos.

LRA 1 Buenos Aires

El legislador porteño del Frente de Todos cuestionó los ajustes en salud y educación en el Presupuesto 2023 de la ciudad de Buenos Aires, al tiempo que aumentaron las partidas para publicidad y propaganda.

Claudio Morresi subrayó que "hay un aumento en publicidad y crean programas que terminan siendo campañas propagandistas de 'Larreta Presidente'".

"Horacio Rodríguez Larreta se saca fotos para su campaña para Presidente, con la plata de los vecinos de la Ciudad", manifestó.

Por otro lado, cuestionó al senador nacional de Juntos por el Cambio (JxC) Luis Juez, quien afirmó que "ningún argentino puede decir que la democracia le cambió la vida" y sostuvo que en los últimos 40 años se "cayó la clase media, una clase aspiracional que pretendía cosas para sus hijos".