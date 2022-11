Alberto Fernández destacó la creación de 1.300.000 empleos

Fue en el marco de un mensaje del presidente Alberto Fernández que se emitió durante el cierre de un Encuentro Nacional de Delegados y militantes de la organización Barrios de Pie de todo el país.

DESCARGAR

A través de un video, el mandatario expresó: "Me hubiera encantando poder acompañarlos, pero no estoy en Buenos Aires. Así que preferí no estar ausente de este encuentro y dejarles este mensaje. Es un mensaje donde en primer lugar les agradezco el compromiso, el acompañamiento".

El jefe de Estado señaló que se vivieron "años muy difíciles en Argentina y en el mundo", y afirmó: "Vamos a ser un Gobierno que en sus dos primeros años soportó una pandemia y en sus segundos dos años soportó una guerra que puso en crisis el sistema energético del mundo y la seguridad alimentaria".

En esa línea, recordó que el Frente de Todos nació "con una cultura política que nos obliga a estar cerca de los que menos tienen", y a "prestarle atención a los que están más afectados por la realidad".

"Esto que dije el mismo día que asumí: 'Primero los últimos'. Los que más necesitan son de los que primero debemos ocuparnos", aseguró el primer mandatario, y destacó "el trabajo de Barrios de Pie, del querido Chuki (Daniel Menéndez)".

El jefe de Estado dijo valorar "todo ese esfuerzo", así como "el compromiso político" con el Gobierno y prometió "ir poco a poco levantando cabeza".

Finalmente, el Presidente señaló: "Hemos creado 1.300.000 puestos de trabajo", pero advirtió que "hay que crear más trabajo y hay que crear más trabajo formal para que todos los trabajadores en la Argentina puedan disfrutar de los derechos que la legislación argentina reconoce a los que trabajan".

El Encuentro Nacional se realizó entre el jueves y el domingo en el Espacio Memoria y Derechos Humanos (ex ESMA) con el objetivo de "intercambiar y construir miradas colectivas sobre los desafíos de los movimientos populares", informó Barrios de Pie.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, envió también su saludo a la organización social, que contó además con las presencias en el evento del cosecretario general de la CGT Héctor Daer; la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, y el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi.

Por su parte, Daniel Menéndez, llamó a dar "un paso de vital importancia" con la "urgente institucionalización del Frente de Todos".

"Venimos, además, muy consternados por el intento de magnicidio de nuestra vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y los discursos de odio extendidos en la sociedad", señaló.

En ese sentido, indicó que es "vital que la herramienta política que permitió derrotar al macrismo en las últimas elecciones presidenciales emita señales de madurez al conjunto de la sociedad que le entregó con confianza el mandato popular".

"De nada sirve que los diferentes sectores que forman parte del Frente tiren cada uno para su propio lado ya que la situación actual de nuestro país nos demanda tener más responsabilidad", marcó Menéndez.

Asimismo, el dirigente de Barrios de Pie llamó a "recomponer la idea de futuro y disputarle ese sentido a la derecha".

También acompañaron el encuentro dirigentes de organizaciones sociales que forman parte de la UTEP, como Juan Grabois y Dina Sánchez; el secretario de Economía Social de la Nación, Emilio Pérsico, y diputados nacionales como Daniel Arroyo, Sergio Palazzo, Mónica Macha, Natalia Zaracho y Natalia Souto; entre otros.

Panorama Nacional, lunes a viernes de 6.00 a 7.00.