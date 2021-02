Diario de Radio Nacional 14/02/2021

Títulos de tapa | Coronavirus | Economía | Política | Sociedad | Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

Agenda Nacional

Buenos Aires – Murió Carlos Menem: El presidente de la convertibilidad y las privatizaciones

Buenos Aires – ALBERTO FERNANDEZ: Tres días de duelo nacional

Buenos Aires – FELIPE SOLA: “El submarino nuclear en no es un mensaje para nosotros”

Mendoza – Beneficios de la AFIP: Impulsan beneficios para la repatriación de fondos

Gualeguaychú – Entre Ríos logró reestructurar su deuda: Acuerdo para salir del default

Buenos Aires – La realidad de dos docentes: Inicio de clases en CABA y Tucumán

Catamarca – FLAVIO FAMA: “La presencialidad no debe ser obligatoria, porque hay temores”

Buenos Aires – FELIPE PIGNA: Finchelstein sobre “Breve Historia de la Mentira Fascista”

Gualeguaychú – Apertura sesiones: Informe de Gustavo Bordet, gobernador de Entre Ríos

Buenos Aires – ARACELI BELLOTA: “El Peronismo será feminista o no será nada”

Resistencia – ANTONIETA CAIRE: Amplia cobertura del Plan de Vacunaciones

Buenos Aires – ANDRES NAPOLI: Megaminería metalífera a cielo abierto

Formosa – Red de fibra óptica: La provincia impulsa la conectividad

Buenos Aires – SILVIA BENTOLILA: “Los chicos responden a la seguridad que sientes sus padres”

Paso de los Libres – Ambientalistas y vecinos: Piden informe sobre basural en Ramada Paso

Gualeguaychú – Energía alternativa: Familias isleñas tendrán equipos solares

Buenos Aires – Espacio para la memoria: Gómez Miranda, a 109 años de su nacimiento

Buenos Aires – SAMPEDRO-OJEDA: Femicidios: Nos siguen matando

Buenos Aires – Cantante y guitarrista cubano: Eliades Ochoa

Paso de los Libres: Comparsa CARUMBE: Historia de la más antigua del país

Buenos Aires – LITTO NEBBIA, “Planeta Nebbia”: El recuerdo de los grandes arregladores

Buenos Aires – VICTOR HUGO MORALES: El encuentro de Astor Piazzola y Aníbal Troilo

Buenos Aires – Con goles de Pittón y Di Santo: San Lorenzo derrotó a Arsenal 2-1

Buenos Aires – Con un gol de Lucero: Vélez ganó con lo justo

DIARIO NACIONAL: Claudio Orellano y Sonia Ferraris, de lunes a viernes de 03:00 a 06:00.

Títulos de tapa

LRA 1 Buenos Aires

Ex gobernador de La Rioja (1973-1976 y 1983-1989), Presidente de la Falleció en el sanatorio Los Arcos, donde había sido ingresado por una infección urinaria. A mediados del año pasado, el ex mandatario había pasado 15 días internado en el Instituto del Diagnóstico y Tratamiento, por una neumonía bilateral.

Había nacido en La Rioja, el 2 de julio de 1930.Nación (1989-1999) y senador nacional por La Rioja, desde el 10 de diciembre de 2005 hasta su muerte.

Entre otros datos históricos de su gobierno, se destacan la deuda externa, el indulto a los genocidas, el Pacto de Olivos, el fin del Servicio Militar Obligatorio, la reforma Constitucional, su reelección, tropas argentinas en la primera invasión al Golfo, las “relaciones carnales” con EE.UU. y la “política de seducción” para Gran Bretaña.

Entre los hechos que conforman el archivo de la Argentina 1989-1999, el atentado a la Embajada de Israel, la voladura de la AMIA, el crimen de Cabezas, la muerte de su hijo y la explosión en Fabricaciones Militares de Río Tercero.

LRA 1 Buenos Aires

El Presidente decretó tres días de duelo nacional con motivo del fallecimiento de Carlos Saúl Menem, quien fue dos veces elegido presidente de la Nación.

“Con profundo pesar supe de la muerte de Carlos Saúl Menem. Siempre elegido en democracia, fue gobernador de La Rioja, Presidente de la Nación y Senador Nacional”, expresó en Twitter.

El Presidente destacó que Menem “en dictadura fue perseguido y encarcelado”.

En la publicación expresó sus condolencias a la familia: “Vaya todo mi cariño a Zulema, a Zulemita y a todos los que hoy lo lloran”.

LRA 1 Buenos Aires

La ciudad de Río Tercero decidió no adherir al duelo nacional por el deceso del expresidente Carlos Saúl Menem, según publicó en su cuenta de la red social Twitter ese municipio de la provincia de Córdoba, que acusó al exmandatario de ser el “principal responsable” de las explosiones de la fábrica militar de esa localidad, en 1995.

En su publicación, el municipio recordó que “el 3 de noviembre de 2020, cuando se conmemoraba el 25° Aniversario de las explosiones de la Fábrica Militar, el Intendente Marcos Ferrer firmó el Decreto 638/2020 donde se declaró persona no grata a (Carlos) Menem” por sus vinculaciones con la explosión ocurrida durante su gestión presidencial.

LRA 1 Buenos Aires

Solá habló con Eduardo Anguita sobre varios temas, entre ellos la polémica generada por la aparición de un submarino nuclear estadounidense en aguas del Atlántico Sur.

“Respondimos con un comunicado porque es un tema que nos preocupa mucho; la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró zona de paz y cooperación al Atlántico sur y le pidió a las grandes potencias que respetaran esa declaración, por eso pusimos el acento en esa cuestión legal”.

“No creemos que sea una provocación, sino un tema de geopolítica internacional; el mensaje no es para nosotros, tiene otros destinatarios, tal vez China que pesca en aguas internacionales. China no pesca, en la zona económica exclusiva de nuestro país, sino que lo hacen, como tantos otros países, en la milla 201; la Armada realiza un recorrido diario por la zona para controlar esa actividad”.

LRA 6 Mendoza

La AFIP anunció la ampliación de beneficios para contribuyentes y el economista Fabián Medina, analizó las medidas, diciendo que “están destinadas a la repatriación de fondos, porque se bajaron los porcentajes de esa gestión y se le solicitó al Banco Central que abra cuentas especiales. Lo depositado podrá usarse a partir de los seis meses, y el descuento del impuesto es de 30%”.

LRA 42 Gualeguaychú

La provincia llegó a un principio de acuerdo con el grupo de acreedores que representa al 58% de los tenedores de bonos en el exterior.

Tras esto, el gobierno entrerriano destacó el alivio y la previsibilidad que representará esta medida, junto con la posibilidad de amortizar los plazos de pago y las tasas de interés.

LRA 1 Buenos Aires

Paulina Vera es docente de plástica de la escuela Banderita del Polo Mugica en la Villa 31, a la que asisten aproximadamente unos 900 alumnos, y también ejerce en un colegio privado de Belgrano de alto poder adquisitivo y en el profesorado Pueblos de América.

En diálogo con Eduardo Anguita reflexiona sobre la decisión de las autoridades de volver a las clases presenciales.

“Estoy bastante preocupada, si bien mi percepción es que los maestros tenemos que estar en las escuelas, no están dadas las condiciones, de las escuelas para recibir a los chicos, sobre todo las edilicias”.

LRA 27 Catamarca

Según la ministra de Educación de Catamarca, Andrea Centurión, la fecha estimada para el inicio de las clases en la provincia es el 8 de marzo. Sin embargo, la vigencia de esta medida dependerá de la situación epidemiológica que impere en ese momento.

Una de las instituciones que está trabajando para el regreso a la actividad es la Universidad Nacional de Catamarca (UNCA), y su rector, Flavio Fama, detalló la tarea llevada a cabo para el retorno a las aulas.

Política | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Felipe Pigna conversa en Historias de Nuestra Historia con su colega y autor Federico Finchelstein, historiador argentino radicado en Estados Unidos y experto en la historia del fascismo, con reconocimiento internacional. Ha publicado artículos en América Latina, Europa y Estados Unidos en diversas revistas especializadas y volúmenes colectivos acerca del fascismo, el Holocausto, la historia de los judíos en América Latina y Europa, el genocidio comparado, la Guerra Fría y la relación entre la historia y la teoría política.

En esta charla, se centran en dos de sus publicaciones: “Orígenes Ideológicos de la Guerra Sucia”, del 2016 y “Breve Historia de la Mentira Fascista”, la más reciente, donde expone cómo los extremistas de ultraderecha creen en sus propias farsas y traza un paralelismo en la contemporaneidad, donde sostiene que los presidentes de Brasil y Estados Unidos, Jair Bolsonaro y Donald Trump respectivamente, hacen el mismo uso de la mentira fascista.

LRA 42 Gualeguaychú

El gobernador provincial, Gustavo Bordet, inaugurará el 142° periodo de sesiones ordinarias de la legislatura entrerriana con un informe sobre el estado general de la administración pública.

El acto se desarrollará en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná, con la presencia de senadores y diputados provinciales.

LRA 1 Buenos Aires

Araceli Bellota, historiadora, socióloga y miembro del Instituto Nacional de Revisionismo Histórico, Manuel Dorrego charló con Pacho sobre peronismo y feminismo.

Autora del libro “El peronismo será feminista o no será nada” Bellota analiza el Peronismo Nacional y Popular dentro del marco de las distintas vertientes que existieron del Peronismo Feminista con la historia al servicio del presente y la creación del Partido Peronista Femenino por Eva Perón generando unidades básicas femeninas en todo el país, en la lucha para que la mujer pudiera salir del hogar y comenzar a participar activamente.

Sociedad | Volver al inicio

LU4 Patagonia Argentina

La diputada provincial del Frente de Todos, María Belén Baskovc, adelantó que esta semana se intentará mantener una reunión con el ministro de Salud de la provincia, Fabián Puratich, y especialistas médicos para avanzar en el tratamiento de la ley de oncopediatría.

“Hay que garantizar la equidad en el acceso a los tratamientos. Las derivaciones van a seguir existiendo porque Buenos Aires atiende estas enfermedades históricamente por sus especialistas y equipamiento, pero necesitamos tener un programa provincial que ordene estas cuestiones”, indicó.

La legisladora confirmó la reunión con Puratich y señaló la necesidad de tener “una ley oncopediátrica propia de la provincia en la cual queden claro los pasos a seguir y las medidas a tomar”.

LRA 26 Resistencia

La directora de Epidemiología del Chaco, Antonieta Caire, se refirió a las acciones de vacunación que se efectúan en la provincia, diciendo que “el año pasado, con la pandemia, las coberturas de vacunación se vieron afectadas y hoy intentamos recuperarlas. A pesar de los inconvenientes, se pudo continuar con las tareas, recordando que a los 5 y a los 11 años de edad debe realizarse la aplicación de refuerzos, y ahora tratamos de identificar a quienes, por diversos motivos, no lo hicieron en 2020”.

LRA 1 Buenos Aires

El representante de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, contó detalles del reconocimiento Mundial que esa organización recibió de parte de la Universidad de Pensilvania por su actividad en pos del cuidado del medioambiente.

Chubut discute por estos días la posibilidad de habilitar las actividades de la llamada la megaminería metalífera a cielo abierto.

Nápoli explica claramente, en breves minutos, cómo se realiza la actividad, qué desechos produce, el impacto ambiental que genera y por qué es tan conflictiva.

LRA 8 Formosa

El subsecretario de la Unidad Provincial de Sistemas y Tecnologías de Información (UPSTI), Lucas Vicente, informó el trabajo realizado por el Estado local para lograr el acceso de todas las comunidades a los servicios de telecomunicaciones, y valoró la importancia de la conectividad a la red de fibra óptica en Formosa.

LRA 1 Buenos Aires

Silvia Bentolila es Psiquiatra y experta en emergencias; integra el Equipo Regional de Respuesta frente a Emergencias Sanitarias de la Organización Mundial de la Salud, y en esta columna reflexiona sobre la vuelta a clases presenciales, como así también de la Ley de los mil días, desde la perspectiva de los niños y las mujeres gestantes, es decir las “víctimas de cada caso”.

“Los chicos responden emocionalmente a la seguridad que sientes sus padres; un entorno postraumático debe ser tenido en cuenta”.

“Es importante una contención, que puede venir de un familiar, un amigo, un profesional o una institución del Estado, por eso es muy importante el respaldo del Estado”.

LT 12 Paso de los Libres

La organización ´Correntinos contra el cambio climático´ y vecinos de la localidad de Ramada Pasó, ubicada a 55 kilómetros de la capital de la provincia, le presentaron una nota al intendente Pablo Puyol, en la cual le manifestaron su preocupación por las obras realizadas para construir un basural que se encuentra a 200 metros de distintas viviendas.

Nicolás Duarte, uno de los referentes de la organización socio ambiental, comentó que “no hay ningún tipo de estudio o de información al respecto de un basural que se empezó a construir de un día para el otro a 200 metros de la casa de los vecinos, que no sólo viven sino que además trabajan la tierra y producen sus alimentos”.

LRA 42 Gualeguaychú

El gobierno de Entre Ríos le entregó kits fotovoltaicos para iluminación a los habitantes de las islas del sur provincial. “Trataremos de brindar el servicio de energía y mejorar la calidad de vida a la gente”, expresó el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, en Villa Paranacito.

Géneros | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Florentina fue abogada, maestra y por sobre todo, incansable defensora y luchadora por el reconocimiento de los derechos de las mujeres, de los derechos civiles y las minorías, bregando por la igualdad de género.

Nació el 14 de febrero de 1912 en Olavarría, provincia de Buenos Aires y era la menor de ocho hermanos.

LRA 1 Buenos Aires

Valeria Sampedro y Marcela Ojeda abordan un tema delicado y cada vez más preocupante que tiene que ver con la inoperancia del Estado en todos sus estamentos, para abordar con eficacia y responsabilidad el tema de los femicidios que en lo que va del año ha provocado la muerte de una mujer cada 24 horas.

Y para ello conversan con Juliana Miranda Investigadora del Equipo de Seguridad Democrática y Violencia Institucional del Centro de Estudios Legales y Sociales.

“La violencia de género y la violencia institucional tiene algunos puntos en común y el caso Úrsula nos muestra claramente todas las fallas del sistema, y cómo cuando se toman medidas, llegan tarde; no sirve crear protocolos, áreas de trabajo u otras herramientas, si no llegan efectivamente a lo que pasa en al calle”.

Suplemento Cultural | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Como a muchos otros músicos, a Eliades Ochoa la pandemia lo encontró de gira por Europa. El cantante y guitarrista cubano estaba en Barcelona, España, cuando, ante el primer caso de Covid-19 en la ciudad, decidió volver a su país.

Y desde allí, donde se encuentra desde que el virus se propagó por todo el mundo, el ex líder del Cuarteto Patria, que se define como un “artista de pueblo de Santiago de Cuba”, dialoga con La Clave acerca de su ‘deuda’ con Europa y América Latina, revela detalles de su último disco –Vamos a bailar un son– y cuenta qué significa para él la música de su país.

LT 12 Paso de los Libres

El presidente del Círculo Carumbé, Federico Medina, hizo un repaso de la historia de dicha institución, recordando desde sus inicios hasta la actualidad.

Carumbé es la actual campeona del Carnaval más antiguo del país, alzándose con el título en Carnaval 2020, la última edición oficial.

LRA 1 Buenos Aires

¿Qué es un arreglador? En música, el arreglista, al igual que el productor, tiene múltiples facetas. Hay arregladores que son contratados para adornar el acompañamiento rítmico y armónico de un solista; otros que se encargan de hacer el arreglo de una determinada canción, armando una narración paralela con adornos y melodías que estén intrincadas con la melodía del tema; y hay hasta quienes han llegado a cambiar la estructura armónica de una canción.

Lo más original dentro de esta profesión, es ‘cazarle’ la onda al tema y arreglarlo sin apartarse de su esencia. El arreglo no puede estar en competencia con la canción original.

En esta emisión de Planeta Nebbia, Litto selecciona y comparte el trabajo de grandes arregladores, dueños de una mecánica de trabajo que los identificó a lo largo del tiempo.

LRA 1 Buenos Aires

Con solo 16 años en 1937 y a su regreso a la ciudad de Mar del Plata, Astor Piazzolla escucha por primera vez al sexteto de Elvino Vardaro y se deslumbra con la calidad del violín que estaba descubriendo.

Esto lo lleva a tomar contacto con el músico y acercarse por primera vez a lo mejor del tango existente, empezando así a codearse con las figuras del momento y recorrer los lugares que lo conducirán al encuentro que hace al tema principal de este programa y que fuera fundamental en la construcción de su carrera.

Deportes | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

En la noche lluviosa del Nuevo Gasómetro, el Ciclón le ganó al equipo de Sarandí por la primera fecha de la zona 1 de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol.

Los goles del equipo de Diego Davobe fueron anotados por Bruno Pittón a los 5 minutos y Franco Di Santo a los 8’ Para Arsenal descontó Julián Navas a los 30’. Los goles de el equipo

LRA 1 Buenos Aires

En el estadio José Amalfitani y con gol de Juan Martín Lucero a los 35 minutos del primer tiempo, Vélez Sarsfield derrotó a Newell’s por 1-0. La Lepra terminó con uno menos por la expulsión de Pablo Pérez. El encuentro fue válido por la primera fecha del Grupo B de la Copa de la Liga Profesional.

Humor | Volver al inicio

Chocolate por la noticia

Qué tiempos aquellos

Ayer por la noche me invitaron a cenar a un resto 5 tenedores o sea, a una fonda pituca.

Entramos y me encontré con un ex jefe que estaba cenando sólo. Me arrimé a saludarlo y tiré la pregunta de rigor: “¿Cómo anda jefe?”.

“Muy mal -me respondió. La situación económica es desastrosa, la plata cada vez alcanza menos… “Pero a juzgar por lo que está comiendo -interrumpí-, langosta regada con champagne, a usted no le va tan mal”. Respuesta final: “Sí, pero antes podía venir con mi señora y los chicos”.

CHOCOLATE