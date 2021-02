La realidad de dos docentes ante el inicio de clases en CABA y Tucumán

Paulina Vera es docente de plástica de la escuela Banderita del Polo Mugica en la Villa 31, a la que asisten aproximadamente unos 900 alumnos, y también ejerce en un colegio privado de Belgrano de alto poder adquisitivo y en el profesorado Pueblos de América.

En diálogo con Eduardo Anguita reflexiona sobre la decisión de las autoridades de volver a las clases presenciales.

“Estoy bastante preocupada, si bien mi percepción es que los maestros tenemos que estar en las escuela, no están dadas las condiciones, de las escuelas para recibir a los chicos, sobre todo las edilicias”.

“Además de ser maestra soy mamá de un nene que empieza 1° grado me preocupa ver que las escuelas no están señalizadas, no tienen los elementos de higiene, no han podido explicar a la comunidad educativa cómo serán los movimientos dentro de la escuela, los ingresos y los egresos. No se han tomado el trabajo”.

“Tuvimos un año las escuelas vacías y nadie ha hecho nada para prepararlas para el regreso a clases, yo volví a mi escuela el lunes pasado y estaba inundada y plagada de mosquitos, y volví el viernes y estaba exactamente igual”.

“La Ministra Acuña no tiene idea de lo que pasa dentro de las escuelas, ni de las públicas ni de las privadas, no conoce las relaciones de docentes con sus pares ni de docentes con los chicos o con sus padres”.