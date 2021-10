Diario de Radio Nacional 13/10/2021

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

Agenda Nacional

LRA 1 Buenos Aires - FERNANDA RAVERTA: Cada medida “es un derecho”, no “un regalo”

LRA 1 Buenos Aires - EDUARDO HECKER: Banco Nación relanzó la billetera BNA+ con más servicios y beneficios

LRA 1 Buenos Aires - JUAN CARLOS SCHMID: "Hay que pasar del movimiento obrero organizado, al de los trabajadores"

LRA 13 Bahía Blanca - FLORENCIA LAMPREABE: "Perdimos una oportunidad histórica"

LRA 1 Buenos Aires - MARIO WAINFELD: “Almuerzo con el Fondo en el menú"

LRA 1 Buenos Aires - Ciencia y tecnología: La actualidad de ARSAT: se reactivó el plan satelital

LRA 55 Río Senguer - Se sintió en El Calafate: Un sismo de 5,4 grados en la escala Richter

LRA 1 Buenos Aires - MARIO BORGNIA: Un sismo en Chile de 5,7 de magnitud se sintió en El Calafate

LRA 1 Buenos Aires - Viaje a la Antártida: Presentaron al equipo de mujeres de LRA 36

LRA 1 Buenos Aires - CLAUDIA NEIRA: Ratifican la inconstitucionalidad de la venta del predio de Costa Salguero

LRA 57 El Bolsón - AUGUSTO SANCHEZ: Gestiones realizadas ante Nación

LRA 9 Esquel - GUSTAVO PALMIERI: "No hay un mecanismo de prevención de la tortura como indica la ley"

LT 12 Paso de los Libres - TATIANA SFILIGOY: “Uno de los primeros casos en que las Abuelas nos localizaron de manera directa”

LRA 53 San Martín de los Andes - HUGO YASKY: Presentan un proyecto para declarar inconstitucional el despido sin causa

LT 14 Paraná - RAMOS PADILLA: “La soberanía en materia de comunicación debe debatirse”

LRA 1 Buenos Aires - Espacio para la memoria: En 1980, Adolfo Pérez Esquivel recibía el Premio Nobel de la Paz

LRA 1 Buenos Aires - "Maradona, el último ídolo": Premiado en el New York Festivals Radio Awards

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa - ROSSANA CHAHLA: "Podemos llegar a vacunar hasta en ocho escuelas por día"

LRA 5 Rosario - SONIA MARTORANO: Se acerca a la inmunidad de rebaño y avanza la vacunación en niños

LRA 27 Catamarca - CLAUDIA PALLADINO: “El objetivo de octubre a nivel nacional es vacunar a los niños”

LRA 27 Catamarca - YANINA VAZQUEZ: Desmienten la circulación de la variante Delta

LRA 19 Puerto Iguazú - ALEJANDRO HAENE: Reaperturas de fronteras: Insisten en pedidos de beneficios fiscales

LRA 26 Resistencia - DARIO GOMEZ: Para niños y niñas de 3 a 11 años

LRA 9 Esquel - MIRTA MORESCHI: Comenzó la vacunación para niños y niñas

LT 12 Paso de los Libres - Para niños de 3 a 11 años: Llegaron a Libres 3.666 dosis de Sinopharm

LRA 1 Buenos Aires - ALEJANDRO VILCA: “Los trabajadores también podemos hacer política”

LRA 52 Chos Malal - ROLANDO FIGUEROA: Figueroa y Ortiz recorren el norte neuquino

LRA 7 Córdoba - GABRIELA ESTEVEZ: "Es importante escuchar los diagnósticos de las organizaciones sociales"

LRA 26 Resistencia - CLAUDIA PANZARDI: “La actitud de la oposición de no sesionar es vergonzosa”

LRA 26 Resistencia - MARIELA GUERRA: “Se nota un cambio positivo en el ánimo de la gente”

LRA 26 Resistencia - PEDRO MARTINO: Abogado denunció a MACRI por espionaje ilegal

LRA 7 Córdoba - Justicia electoral: En las generales de noviembre regirán los mismos protocolos de las PASO

LRA 1 Buenos Aires - LUIS ZAMORA: “Sacar a la dirigencia” y a reformular la Constitución

LRA 8 Formosa - GILDO INSFRAN: “Trabajamos para que la autovía siga hasta Clorinda”

LRA 6 Mendoza Quino - JAVIER ESPINA: "La política del gobernador Kicillof es acertada"

LRA 1 Buenos Aires - CARLOS CARAMELLO: “El peronismo es la calle”

LRA 43 Neuquén - MARIA VICTORIA FERNANDEZ: "El gran desafío es consolidar la gestión"

LRA 1 Buenos Aires - MARIO GIORGI: "Es el espejo que quiere volver"

LRA 1 Buenos Aires - SERGIO CHOUZA: "En lo técnico, la mayor parte de la tarea está hecha"

LRA 29 San Luis - ALEJANDRO CORDIDO: Cómo se implementarán las nuevas medidas económicas

LRA 27 Catamarca - Entre las diez provincias: Con ocupación plena en el fin de semana largo

LRA 7 Córdoba - GRACIELA TREBER: "Hay intención de generar herramientas para contener los precios exagerados"

LT 11 Concepción del Uruguay - Obras viales y cloacas: GUSTAVO BORDET llegó con obras a Pronunciamiento

LRA 6 Mendoza Quino - El otro campo: La Mesa Agroalimentaria se reunió con el ministro de Agricultura

LRA 1 Buenos Aires - Movilidad sustentable: Tito, el auto eléctrico que se fabrica en San Luis

LRA 1 Buenos Aires

La directora ejecutiva de ANSES se refirió a los últimos programas que tomó el organismo y señaló que “estas medidas recuperaron las economías" y agregó: “No es un regalo, es un derecho”. En cuanto al contexto de la pandemia, declaró que estuvieron a la altura del acompañamiento y que, además, “se dio el espacio de pensar en las deudas estructurales”.

Fernanda Raverta repasó la importancia del complemento que duplicará las asignaciones familiares. Quien actualmente percibe $5.063 pasará a recibir a partir del próximo mes un monto de $10.126. “El objetivo es reconocer el esfuerzo cotidiano de quienes trabajan todos los días; lo van a tener depositado en su cuenta sin hacer ningún trámite”, explicó.

LRA 1 Buenos Aires

El Banco Nación relanzó su billetera digital BNA+, con nuevas funcionalidades y beneficios gratuitos para sus más de 4,5 millones de usuarios, que a partir de ahora tendrán la posibilidad de operar desde la aplicación todos los servicios de su cuenta bancaria asociada.

De esta forma, cualquier persona que se descargue la aplicación a su celular podrá no sólo realizar pagos en comercios y de servicios, recargas de tarjetas de transporte o de celular y transferencias, sino también constituir un plazo fijo (tradicional o UVA), pedir un préstamo o comprar dólares.

En diálogo con el móvil de Radio Nacional, el presidente de la entidad, Eduardo Hecker dio detalles del anuncio.

LRA 1 Buenos Aires

El sindicalista que supo integrar, entre 2016 y 2018, el triunvirato que condujo la CGT, junto Héctor Daer y Carlos Acuña; convocó a "madurar los vínculos con las organizaciones sociales" de cara a la renovación de autoridades de dicha confederación de los trabajadores.

"Ha habido una gigantesca transformación del mundo salarial. No registrar este cambio profundo es una cuestión errónea de parte de la acumulación de poder social que debería tener cualquier central obrera", dijo.

LRA 13 Bahía Blanca

Florencia Lampreabe es diputada nacional por el Frente de Todos y una de las autoras del proyecto de Etiquetado Frontal de Alimentos. "Seguimos trabajando para ver si logramos tratarla antes que pierda estado parlamentario. El martes perdimos una oportunidad histórica. Es una discusión de larga data con mucho trabajo atrás de organizaciones de la sociedad civil, trabajadores de la salud, nutricionistas, militantes ambientales y mucho trabajo de la Cámara".

"Este largo trabajo se dio por tierra por esta maniobra de especulación política y de intereses inconfesables que hicieron que los diputados de Juntos por el Cambio no den el debate de cara a la ciudadanía sobre este derecho tan importante para saber que estamos comiendo", señaló la legisladora Lampreabe.

Agregó que "Hay una contradicción, hay diputados y diputadas que se habían manifestado abiertamente a favor de la ley y después se prestaron a esta maniobra política. Después hay otros, gran parte de ese bloque, que no apoya la ley de etiquetado y que se mantuvieron atrás diciendo que era un tema de forma".

LRA 1 Buenos Aires

A partir de la reunión del presidente Alberto Fernández con algunos de los empresarios más poderosos del país, encuentro en el que se discutieron temas que atañan a la economía y la negociación con el FMI, y sobre el cual los medios hegemónicos de comunicación elucubraron sus deseados escenarios; Mario evaluó las condiciones objetivas de un posible acuerdo, y dio un pantallazo de la marcha de la política de la Argentina.

LRA 1 Buenos Aires

El presidente de ARSAT, Pablo Tognetti, dialogó con Radio Nacional Bariloche y dio detalles del desarrollo llevado a cabo actualmente. "Se reactivó el plan satelital ya tenemos un contrato con INVAP para desarrollar el tercer satélite de la flota" indicó Tognetti.

"El centro nacional de datos va a tener una actualización tecnológica para poder ampliar los servicios" agregó el presidente de ARSAT.

También se refirió al encuentro que mantuvo con el jefe de Gabinete, Juan Manzur, en el que se firmaron importantes convenios para ampliar la conectividad en catorce provincias.

LRA 55 Río Senguer

El temblor se produjo cerca de las 5 horas de este miércoles y sacudió también a las localidades santacruceñas de El Chaltén, Río Turbio y 28 de Noviembre, junto a la de Puerto Natales, en Chile. Se trata del movimiento telúrico más fuerte de los últimos 30 años, el cual generó destrozos en los comercios locales. En tanto Marcelo Del Buono, periodista de LU 23 Radio Lago Argentino El Calafate, brindo detalles de lo vivido tras el siniestro.

LRA 1 Buenos Aires

Un sismo de 5,7 grados en la escala de Richter se produjo a las 4:55 de la mañana en la región Patagónica, con epicentro en Chile, cerca de la ciudad de Puerto Natales. También se sintió en El Calafate. El Instituto Nacional de Prevención Sísmica de Argentina (Inpres), detalló que el sismo también tuvo su mayor repercusión a 4 kilómetros al noreste de la ciudad de Santa Cruz.

Mario Borgna, director de LU 23 Lago Argentino, Calafate, brindó detalles sobre el sismo que se sintió en la ciudad. Explicó que los sorprendió ya que no es una zona típica. En esa línea reveló que fue un momento "muy corto e intenso" y que no se registraron "grandes daños". No hubo víctimas y se suspendieron las clases por este día.

LRA 1 Buenos Aires

De la actividad participó el ministro de Defensa de la Nación, Jorge Taiana, que destacó la relevancia de la presencia de la radio en el continente. En la presentación sostuvo: "Estamos convencidos de la importancia de la investigación científica, la cooperación y de mantener firmes nuestros derechos". También recalcó que las 227 personas que estarán en la Antártida tendrán domicilio en el lugar.

Desde la Casa Rosada, Christian Varela dialogó con la presidenta de RTA, Rosario Lufrano señaló que está orgullosa del equipo conformado por mujeres de LRA 36 Radio Nacional Arcángel San Gabriel que viaja a la Antártida. "Le acabo de pedir a nuestras compañeras que vayan pensando en un documental sobre cómo hacer radio allí, es una experiencia diferente y única que merece ser escuchada", dijo.

LRA 1 Buenos Aires

La diputada del Frente de Todos, Claudia Neira, calificó como “una gran noticia” la decisión de la Sala nº 2 de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de rechazar la apelación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires al fallo que, en abril pasado, había frenado la venta de los terrenos de Costa Salguero y Punta Carrasco donde la administración de Horacio Rodríguez Larreta planeaba habilitar la construcción de edificios de lujo en el acceso al Río de la Plata.

Neira, quien preside la Comisión de Espacio Público de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, explicó la importancia de frenar esa norma dictada en 2019 “que permite enajenar tierras públicas y dio lugar a otras iniciativas” que van en el mismo sentido.

LRA 57 El Bolsón

El intendente de Lago Puelo anunció las distintas gestiones realizadas ante el Gobierno Nacional y el Gobierno Provincial, en el marco de los incendios de la Comarca Andina. Las novedades tienen que ver con obras de agua, módulos de emergencia, viviendas, obtención de fondos y aportes.

LRA 9 Esquel

Como parte del trabajo del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, funcionarios del organismo estuvieron en Chubut, donde uno de los integrantes del Comité, el abogado Gustavo Palmieri, detalló tres problemas fundamentales, indicando: "No hay una institución que trabaje con personas privadas de su libertad, no hay políticas específicas, hay una situación de violencia institucional marcada y la ausencia de un mecanismo provincial de prevención de la tortura que la provincia está obligada a designar por ley".

LT 12 Paso de los Libres

Tatiana Sfiligoy, la primera nieta recuperada por las Abuelas de Plaza de Mayo en 1980, es referente en derechos humanos y suele acompañar a otros nietos en los juicios por delitos de lesa humanidad. Hace unas semanas, Tatiana estuvo con Pablo Gaona Miranda, el nieto restituido 106, en la sentencia donde se condenaron a sus apropiadores y a su entregador. “Soy bastante maternal, y sé que tengo un valor simbólico que es fuerte por haber sido la primera. A Pablo lo seguí de cerca y me conmovió su historia”, contó Sfiligoy.

LRA 53 San Martín de los Andes

El diputado presentó la iniciativa luego de que Juntos por el Cambio hiciera lo propio con un proyecto que busca reemplazar las indemnizaciones por un sistema de seguros. “El trabajo es un derecho garantizado por el artículo 14 de la Constitución”, señaló Yasky.

LT 14 Paraná

Juan Martín Ramos Padilla, gerente de Emisoras de Radio Nacional, visitó LT 14 Radio Nacional Paraná y recorrió el medio de comunicación escuchando la voz de los y las trabajadoras. Luego, el funcionario nacional también recordó cuáles son los proyectos en agenda, de los cuales muchos comenzaron a gestarse.

“Esta emisora es la 23 que recorro”, dijo Ramos Padilla al referirse a la visita a LT 14 de Paraná y luego se refirió al rol de los medios públicos y al mensaje de los multimedios privados que “muchas veces ponen en jaque a la democracia, no solamente en Latinoamérica”, expresó.

LRA 1 Buenos Aires

El 13 de octubre de aquel año le fue concedida la distinción por su lucha en favor de los Derechos Humanos, la que recibió “en nombre de los pueblos de América”. El reconocimiento permitió, además, dar a conocer al mundo el plan de exterminio sistemático llevado adelante por la dictadura cívico-militar que gobernaba la Argentina en ese momento.

Pérez Esquivel fue designado miembro del Comité Ejecutivo de la Asamblea Permanente de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos. Contribuyó con numerosas misiones internacionales en conflictos en Sudáfrica, Afganistán, Oriente Medio y Tíbet, entre otras. Arquitecto, escultor y docente, durante 25 años se desempeñó como docente y, en 1971, comenzó a involucrarse en movimientos que luchan por la paz y la justicia.

LRA 1 Buenos Aires

El documental Maradona, el último ídolo, que documenta la cobertura que Radio Nacional hiciera en ocasión del fallecimiento de Diego Armando Maradona, obtuvo este martes 12 de octubre el Trofeo de Bronce en la categoría “Programa de Noticias: Mejor cobertura de Noticias en curso” en la 57° entrega de los New York Festivals Radio Awards, certamen mundial de producción radial que abarca infinidad de rubros y temáticas radiales en decenas de idiomas.

El especial, realizado por periodistas de las 49 emisoras de Radio Nacional y RAE (Radio Argentina al Exterior), refleja la transmisión de Radio Nacional durante 48 horas, desde el mismo momento en que se confirmó la muerte del ídolo.

Todo el trabajo del equipo profesional de LRA, operadores técnicos, productores, locutores y periodistas, se sumó en dos días de transmisión ininterrumpida dedicada exclusivamente a recordar distintos momentos en la vida de Maradona, en su mayoría narrados por él mismo. Una cuidada selección de archivo permitió rescatar más de 600 audios que podían hablar del “Diez” por sí solos.

LRA 15 Nacional Tucumán Mercedes Sosa

La funcionaria destacó cómo avanza el plan de vacunación de niños y niñas en las escuelas y colegios de la provincia. “Tenemos una capacidad muy amplia de vacunación y esto va a depender de la recepción y del acompañamiento de los padres y madres”, señaló.

LRA 5 Rosario

La ministra confirmó que el 60 % de la población provincial tiene el esquema completo de vacunación contra el Covid-19. Además, indicó que la variante Delta ya está en la provincia con casos que no tienen nexo con viajeros.

LRA 27 Catamarca

“Se está haciendo el lanzamiento y la vacunación como venimos haciendo siempre, de una manera federal en todo el país y el mismo día. En este momento citamos a los niños de 11 años que tienen algún tema de salud, que hacen que los prioricemos en la accesibilidad a la vacuna. La idea es continuar con el resto según edad decreciente”, comentó la ministra de Salud de Catamarca, Claudia Palladino.

LRA 27 Catamarca

“Fue desafortunado el comentario, porque eso generó mucha preocupación en la población. La realidad es que desde el Ministerio de Salud siempre se envían muestras que son dudosas, de acuerdo a la presentación clínica del paciente y la evolución. Hasta el momento lo único que podemos decir es que no hemos detectado la variante Delta”, afirmó la médica cardióloga e integrante del COE, Yanina Vázquez, sobre los dichos de una diputada provincial referentes a la existencia de casos de la variante Delta en la provincia.

LRA 19 Puerto Iguazú

El funcionario se refirió a la inminente reapertura del puente internacional San Roque González que une Posadas con Encarnación, en Paraguay. Reclamó respuestas del Gobierno Nacional para obtener beneficios fiscales que permitan mejorar la competitividad entre fronteras.

LRA 26 Resistencia

El doctor Darío Gómez se refirió a la importancia de la vacunación contra el COVID-19 para niños y niñas de 3 a 11 años, diciendo: "Es un paso enorme en nuestra provincia la campaña de vacunación, y esto se suma a la vacunación de adolescentes que comenzó hace poco tiempo. Hace varias semanas en nuestro país se registra una baja sustancial de contagios de COVID-19, y esto está relacionado con el proceso de inmunización activa”.

LRA 9 Esquel

Mirta Moreschi señaló que "las vacunas siempre cambiaron la salud de la población", al ponerse en marcha, la vacunación para niños y niñas menores de 11 años.

LT 12 Paso de los Libres

Se inició la vacunación a niños de 3 a 11 años inscriptos en la página vacunate.corrientes.gob.ar con terminación de DNI en 0 y 1. Tras esto, la doctora Lina Altamira se refirió al proceso de inoculación y a sus características.

LRA 1 Buenos Aires

El candidato a diputado nacional por el Frente de Izquierda en Jujuy y trabajador de recolección municipal de San Salvador habló de su origen político y sus objetivos en el marco de las elecciones.

“Tradicionalmente los representantes de la provincia son terratenientes o mineros, esto sería trascendente”, declaró y agregó: “Esto es inédito y supera lo que es histórico”.

Alejandro Vilca remarcó que en su espacio lucha por los derechos de los pueblos originarios y su objetivo a tratar si gana en las elecciones será “superar el poder adquisitivo, la canasta familiar y plantear la necesidad de una ley para los trabajadores rurales”.

LRA 52 Chos Malal

El candidato y su compañera, la doctora Luciana Ortiz, recorren la zona norte de Neuquén donde realizan encuentros con las juventudes y vecinos y vecinas de cara a las elecciones legislativas del 14 de noviembre.

LRA 7 Córdoba

La diputada nacional por Córdoba y candidata a senadora del Frente de Todos, Gabriela Estévez, confirmó la llegada de Juan Zabaleta, ministro de Desarrollo Social de la Nación, a la provincia para reunirse con distintas organizaciones sociales.

“Son las que tienen el termómetro y el vínculo más directo con los sectores que peor la pasaron en la pandemia y en el gobierno anterior. Tienen la capacidad de plantear las problemáticas y generar los espacios para brindar posibles soluciones. Por eso es importante escuchar sus diagnósticos y caminar a su lado”, indicó la legisladora.

LRA 26 Resistencia

“Esperamos que se reanuden las sesiones pues hace tres meses que no se trabaja en el recinto y hay muchísimos proyectos que no se pueden tratar por la actitud de la oposición. Por un lado hablan de diálogo y por otro lo niegan y no se sientan en las bancas para debatir los temas, y eso es engañar a la opinión pública. Si llegan a tener mayoría en la Cámara hay que imaginarse qué sucederá, porque darle ese poder irá en contra de la gran mayoría del pueblo del Chaco”, indicó la legisladora del Frente de Todos, Claudia Panzardi.

LRA 26 Resistencia

“Estamos muy comprometidos con la gente, con el pueblo y sumando mucha fuerza para este gran operativo de campaña, mediante el cual caminamos toda la provincia. Las PASO fueron un gran termómetro y Capitanich bajó precisas instrucciones para el trabajo, y tras esto noto que comienzan a cambiar los ánimos de la gente. Hay muchísimo más movimiento en las actividades, especialmente en la comercial, y la gente está más dispuesta a recibirnos y a escucharnos”, dijo la candidata a diputada provincial por el Frente de Todos, Mariela Guerra.

LRA 26 Resistencia

El abogado de un ex intendente correntino, el doctor Pedro Martino, denunció por asociación ilícita tras realizar maniobras de espionaje ilegal al ex presidente Mauricio Macri y a los responsables de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), luego de sostener que sus comunicaciones telefónicas habrían sido objeto de espionaje ilegal.

Martino, abogado defensor del ex intendente de Empedrado, Juan Manuel Faraone, expresó: "Fue el mismo domingo que se comunican conmigo Faraone y otros clientes y me comentan que había salido una nota en el diario Ámbito financiero respecto de un espionaje ilegal en el pabellón 6 durante todo el 2019. Es decir que estuvieron escuchando en tiempo real y usaron esa información para algún fin, el cual se va a dilucidar en la investigación”.

LRA 7 Córdoba

La Justicia Electoral Federal de Córdoba puso en marcha el proceso con vistas a las elecciones legislativas generales del próximo 14 de noviembre, en las cuales habrá retoques en la organización pero las medidas de cuidado, uso de tapabocas, sanitizantes y distancia social serán nuevamente requeridas.

El secretario electoral, Guillermo Fernández, sostuvo que las autoridades de mesa que cumplieron su labor durante las PASO repetirán la tarea, y serán convocadas más personas para ocupar los espacios que debieron ser cubiertos de emergencia por la ausencia de los presidentes designados.

LRA 1 Buenos Aires

El candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires, por Autodeterminación y Libertad, criticó al programa de televisión “A Dos Voces”, lugar en dónde se llevará a cabo el debate entre Vidal, Santoro, Milei y Bregman, y que él decidió no ir debido a una noticia falsa realizada por el periodista Marcelo Bonelli.

“Hace muchos años que planteamos que ese programa debía retractarse de una campaña que hicieron durante un mes contra Autodeterminación y Libertad, señalándonos que habíamos recibido dinero”, señaló Zamora y agregó, “cuando le mostramos que no había sido así, (Marcelo) Bonelli no sólo no se retractó, sino que insistió”.

LRA 8 Formosa

Al hablar durante el acto de adjudicación de 64 viviendas en Clorinda, el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, anticipó que junto al senador José Mayans trabajan para que la autovía llegue hasta Clorinda. Además, el gobernador prometió refacciones para Polideportivos que sufrieron daños tras un temporal y la refacción a nuevo de una escuela, junto a la pavimentación de calles.

LRA 6 Mendoza Quino

El director del Consejo Federal de Turismo de Nación, el mendocino Javier Espina, hizo frente a los cuestionamientos y señaló que se busca reactivar el sector turístico, expresando: "La política es acertada, y quienes opinaron no conocían la medida".

LRA 1 Buenos Aires

El Día de la Lealtad Peronista se celebra porque un “17 de octubre de 1945, el pueblo trabajador se movilizó espontáneamente por alguien que los amó intensamente”, declaró Caramello. “Comenzó como un boca en boca por vecinos que se subían a las casas para correr la voz”, agregó.

Actualmente, “la lealtad sigue siendo hacia los derechos conquistados, a las cuestiones que hacen a la dignidad de los trabajadores y las necesidades del pueblo” expresó.

Asimismo, manifestó que “parte de la confianza del oficialismo para recuperarse frente a las próximas elecciones depende de que la militancia que salga a la calle”.

LRA 43 Neuquén

La segunda candidata a concejala de la Ciudad de Neuquén por la lista del Movimiento Popular Neuquino se refirió a la recta final de la campaña y las propuestas del oficialismo. "Somos parte del proyecto político de Mariano Gaido que propone una gestión transformadora", señaló Fernández.

LRA 1 Buenos Aires

Mario analizó el comportamiento de los referentes y candidatos de la derecha que, fuera del gobierno, “muestran su desprecio por la democracia y la República que fingen representar” y el apoyo con el que cuentan de parte del “periodismo de guerra”.

LRA 1 Buenos Aires

El presidente de la Federación de almaceneros de la provincia de Buenos Aires (FABA) consideró con optimismo las propuestas del Gobierno, una de ellas la de congelar los precios de algunos alimentos por 90 días, y valoró la actitud del mismo ejecutivo en convocar a los comerciantes a dialogar, ya que “es la primera vez que somos llamados por la secretaria de Comercio”, dirigida por el flamante funcionario, Roberto Feletti.

Asimismo, reivindicó el rol que cumple la entidad de comerciantes, la cual está dispuesta a “poner de todo” para abaratar los costos de los alimentos, y ofreció comprometerse “a denunciar a quienes aumenten los precios”, si ejecutivo dispone de los mecanismos necesarios para llevar a cabo tal acción.

LRA 1 Buenos Aires

El economista e investigador de la Universidad Nacional de Avellaneda (Undav) se refirió la reunión que el ministro de Economía, Martín Guzmán, mantuvo en Washington con la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva. "El acuerdo con el FMI es el primer paso que tenemos que dar para una economía más tranquila", expresó. En ese sentido, Sergio Chouza sostuvo que "desde el punto de vista técnico, la mayor parte de la tarea está hecha, pero falta definir el momento ideal para que se terminen estrechando las manos".

LRA 29 San Luis

El gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, aseguró que desde este jueves comienzan a instrumentarse las medidas anunciadas tras la reunión con el Consejo Económico y Social.

LRA 27 Catamarca

Tras el fin de semana largo, la llegada de turistas en Catamarca dejó 161 millones de pesos de ingresos. Al respecto, el ministro de Cultura y Turismo provincial, Roberto Brunello, comentó: “Es una cifra bastante importante y marca la importancia que tiene la actividad turística y los ingresos que deja en la provincia. Estamos muy conformes, y creo que hay que seguir trabajando para que esto se mantenga y que no todo termine en estos cuatro días”.

LRA 7 Córdoba

La contadora Graciela Treber explicó que es necesario lograr una política de precios que deje la idea de "pasamanos", en la cual las mejoras que se consiguen "van a parar a los formadores de precios".

LT 11 Concepción del Uruguay

El gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, visitó la localidad de Pronunciamiento donde firmó un contrato para obras en establecimientos educativos y convenios para trabajos viales, junto a tareas de saneamiento.

En tanto, el Intendente de dicha localidad, Ricardo Sandoval, se refirió a la llegada de Bordet expresando: "Es una satisfacción enorme ver como se viene trabajando en conjunto con el gobierno nacional, el provincial y el local para desarrollar distintas obras que tenemos para la localidad".

LRA 6 Mendoza Quino

Representantes de las organizaciones que conforman la Mesa Agroalimentaria Argentina se reunieron con el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Julián Domínguez, para poder entablar un marco de acuerdos que permitan fortalecer al campo que alimenta.

Al respecto, Diego Montón, miembro de la Unión de Trabajadores Sin Tierra (UST), dijo: "Acordamos la conformación de una mesa de diálogo permanente entre el ministerio de Agricultura y la Mesa Agroalimentaria Argentina para planificar en conjunto políticas agropecuarias en el marco de un modelo de desarrollo sustentable y equitativo".

LRA 1 Buenos Aires

El proyecto de Movilidad Sustentable que presentó ayer el Gobierno nacional prevé que a partir de 2041 no se vendan más vehículos 0 kilómetro con motor de combustión interna, marcando el límite a la fabricación local de unidades que utilizan hidrocarburos como combustible. En ese marco, el presidente de Coradir, Juan Manuel Baretto, destacó la producción de "Tito", el auto cien por ciento eléctrico fabricado en San Luis por la empresa. "Permite moverse por la ciudad de una manera ecológica y eficiente, es un producto muy amigable", resaltó, al tiempo que dio todos los detalles sobre este vehículo que tiene un valor de 15.000 dólares.

LRA 1 Buenos Aires

El presidente Alberto Fernández coincidió con un grupo de empresarios en la necesidad de atraer inversiones y generar estrategias destinadas a crear empleo genuino a partir de acuerdos sectoriales.

Fue en el marco de un almuerzo en Casa Rosada, del que participaron también el jefe de Gabinete, Juan Manzur; el ministro del Interior, Eduardo De Pedro; y el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa.

Por el sector privado estuvieron presentes Marcos Bulgheroni (Pan American Energy Group), Hugo Eurnekian (Corporación América), Marcelo Mindlin (Pampa Energía), Javier Madanes Quintanilla (Aluar), Jorge Brito (Macro), Francisco De Narváez (Grupo De Narváez), Juan Martín de la Serna (Mercado Libre) y Alejandro Simón (Grupo Sancor Seguros).

Tras analizar la marcha de la economía, las partes remarcaron el objetivo de "encontrar soluciones de manera conjunta" y los empresarios se propusieron a acompañar al Presidente a giras internacionales que realice en busca de inversiones.

Desde el Gobierno destacaron que hubo "una buena recepción empresarial" a la hora de encontrar soluciones y que el sector se manifestó a "disposición" para potenciar futuras inversiones.

LRA 21 Santiago del Estero

El abogado se refirió a la inversión para que los ministerios fiscales mejoren los laboratorios de investigación forense. “La tecnología se torna fundamental como la modernización necesaria para que las justicias locales puedan perseguir los delitos con mayor eficacia”, señaló De La Rúa.

LRA 7 Córdoba

Tras los dos femicidios ocurridos la semana pasada, los cuales tuvieron como protagonistas a dos agentes, autoridades de la fuerza señalaron que las políticas de Género son una cuestión "institucional" en la policía.

Gabriel Bosque, jefe de Medicina Laboral, sostuvo también que internamente hay controles psicológicos periódicos a los uniformados, expresando: "Las políticas de Género son una cuestión institucional. Se trabaja desde el ingreso, y el 30% de los aspirantes supera el análisis psicológico".

LRA 4 Salta

Así lo indicó la defensora oficial Natalia Buira ante la demora del proceso de jury de enjuiciamiento que se inició contra el juez de Familia, Víctor Soria, a quien la funcionaria denunció por violencia de género. Comparó la celeridad que hubo en las actuaciones contra la destituida defensora oficial Rosa Díaz en Tartagal.

LRA 23 San Juan

Una clínica privada materno infantil de San Juan, dos enfermeras se negaron participar una Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) a una paciente menor de edad. "El tema ya lo plantearon al Colegio Médico de San Juan para generar el equipo practicante", señaló Duarte.

LRA 25 Tartagal

Campesinos rurales se organizaron para marchar desde Fortín Dragones hacia Salta Capital el próximo lunes 18 de octubre, luego de que la familia Segovia recibiera una orden judicial de desalojo que fue iniciada por Gianfranco Macri.

LRA 1 Buenos Aires

El psicoanalista, miembro titular en Función Didáctica de la Asociación Psicoanalítica Argentina (APA) y profesor e investigador de la UBA; se refirió a la importancia de la salud mental y ahondó en algunos de los factores que hoy afectan a la sociedad.

LRA 30 Bariloche

Pancora es una empresa que desarrolla robótica submarina. “Nació de las ganas por generar nueva tecnología que esté vinculada al monitoreo remoto, es decir, con una cámara con conexión a superficie que permite observar lo que pasa en vivo”, detalló Trobbiani.

LRA 54 Ing. Jacobacci

Los estudiantes Sabrina y Ezequiel comentaron su proyecto llamado Jacobacci Recicla. Se trata de una propuesta que nació a partir de la observación de la proliferación de micro-basurales en la localidad. Es una actividad educativa cuyo objetivo es diseñar y crear pufs con eco-ladrillos.

LRA 1 Buenos Aires

La chef y profesora dedicada a la difusión y expansión de la comida coreana, dio detalles de cómo se cocina este alimento típico en el oriente, también habló de su origen y de los beneficios que este trae al cuerpo.

“Para los coreanos es más una comida. Objetivamente es una verdura que se pone en salmuera, que luego se condimenta, se fermenta y se consume en todas las comidas”, aseguró.

“Son microrganismos que están vivos y se van regenerando”, manifestó y agregó, “su nombre hace referencia a su compleja preparación”.

LRA 24 Río Grande

Un fuerte sismo se sintió esta madrugada en El Calafate, El Chaltén y localidades de la Cuenca Carbonífera, en la provincia de Santa Cruz. Autoridades provinciales dijeron que la intensidad, calculada en valores que van del 5.4 al 5.7 en la escala Richter, no registran antecedentes.

LRA 14 Santa Fe

Desde el Movimiento Los Sin Techo lanzaron un plan que busca sacar de la indigencia a 90 mil familias de Santa Fe. Se trata de una propuesta para cubrir la brecha pendiente en la canasta alimentaria básica a través de una tarjeta exclusiva para la compra de alimentos.

LRA 10 Ushuaia e Islas Malvinas

El funcionario destacó el clásico desfile que se realizó el 12 de octubre por el cumpleaños de Ushuaia. "Fue distinto porque en este tiempo ocurrieron muchas cosas, la pandemia, no vernos, no encontrarnos y la gente tenía ganas de participar”, señaló Daniele.

LRA 9 Esquel

El ministro de Agricultura, Ganadería y Comercio de Chubut, Leandro Cavaco, se refirió a las ocupaciones de tierras, las cuales fueron criticadas por el presidente de la Rural, Leonardo Jones, diciendo: "Hay personas que toman esta causa, la cual merece el respeto que corresponde, y la utilizan para sacar alguna tajada o generar algún beneficio que nada tiene que ver con un reclamo digno como los de las comunidades originarias sobre algunos lugares y tierras ancestrales".

LT 14 Paraná

Patricio Cozzi, abogado defensor de Dolores Etchevehere, se refirió a los avances de la instancia judicial en la cual Dolores denuncia a sus hermanos y a su madre por violencia de Género, violencia económica, estafa y secesión. “Las causas donde Dolores es víctima, donde ella denuncia, se destacan por la demora, pero donde ella es acusada va muy rápido”, advirtió el letrado.

LRA 42 Gualeguaychú

Juan José Bahillo, ministro de Producción, Turismo y Desarrollo Económico de Entre Ríos, manifestó que este fin de semana largo fue excelente en términos de ingreso turístico, informando: “Nos posicionó en la tercera provincia elegida por los argentinos para visitar. Esto no significa que el sector recompondrá sus finanzas con un fin de semana, pero otorga esperanzas para la próxima temporada”.

LRA 22 Jujuy

Tras nueve días de caminata, finalmente la marcha por el agua y por la vida, la cual partió de La Quiaca, arribó a San Salvador de Jujuy. La manifestación la concretaron distintos pueblos originarios de Puna y Quebrada para reclamar por la explotación y contaminación del líquido elemento. El reclamo no es nuevo, y responde básicamente con el pedido realizado a las autoridades gubernamentales por el cuidado del agua en los pueblos aborígenes ante el avance de las mega mineras.

LRA 1 Buenos Aires

La cantante y compositora, Magdalena Fleitas, estrena nuevo disco. "Ronda de risas", es un viaje de canciones integrado por 40 canciones "simples, conocidas, pero reversionadas a través del juego" -también incluye composiciones de la artista- que ya está disponible en todas las plataformas digitales. "Es un encuentro donde vas pasando el mate, la guitarra, y cada uno canta algo conocido", dijo Fleitas, en diálogo con la radio pública.

LRA 42 Gualeguaychú

Mañana, jueves 14 de Octubre a las 15 horas en la Nave de la Ciencia de Tecnópolis, se presentará el libro web escrito durante la pandemia por mujeres ex presas políticas en la cárcel de Villa Devoto.

Cristina Luca, ex detenida desaparecida y una de las voces del libro, manifestó que esta obra digital cuenta lo vivido luego de recuperar la libertad y sus vivencias, junto a la reconstrucción de su vida en libertad.

LRA 1 Buenos Aires

Graciela Borges conversa con Claudio Alberto González, especialista en la herramienta terapéutica denominada “Constelaciones familiares” y autor de la serie documental “Constelaciones” en la cual se exploran los miedos, las perdidas, problemáticas de pareja, duelos y abusos.

González explica el funcionamiento de este mecanismo que busca ordenar el sistema familiar o laboral, tanto como el propio cuerpo, para lograr las correcciones necesarias. También cuenta acerca de la serie que estrenará su segunda temporada y los casos que allí se presentan.

En la segunda parte, Graciela entrevista a la gestora cultural, especialista en comunicación y arte, creadora del espacio virtual de promoción de la lectura @letrasquemiranok, Natalia Hidalgo, para hablar de aquellos libros que desarrollan la temática de la maternidad aprovechando la proximidad al día de la madre.

LRA 1 Buenos Aires

Juan Ignacio Revestido es el autor de "Los mensajes al poblador. Entre Nacional Esquel y la comunicación rural", el libro que recopila por primera vez los 60 años de historia de esta radio patagónica a través de las voces de sus trabajadores y de sus oyentes rurales. Tras contar algunos de los mensajes que se escuchan, explicó que esta obra le dedica todo el protagonismo que se merece a un servicio de mensajería radial que, en pleno siglo XXI, aún comunica la urbanidad con la ruralidad, ya que "la mayoría no tiene señal de celular", subrayó.

LRA 1 Buenos Aires

Después de 150 entrevistas y la revisión de documentos públicos y archivos audiovisuales, en "Pantalla partida" (Planeta, 2021) Natalí Schejtman logra contar 70 años de historia argentina desde una óptica precisa y magnética: las idas y vueltas de la TV Pública. "El canal estatal suele ser noticia por lo que pasa detrás de la pantalla más que por su pantalla en sí misma", sostuvo la autora.

Resaltó que "el programa 678 duró siete años" y señaló que "no hay antecedentes de ese grado de continuidad para un programa político". "En la TV Pública todo es efímero y pasajero... los funcionarios, los programas, los artistas; excepto los trabajadores", manifestó.

LRA 1 Buenos Aires

La Rioja se prepara para recibir a más de mil deportistas, quienes competirán en las disciplinas de fútbol, básquetbol y vóley, desde este jueves y hasta el domingo. El secretario de Deportes provincial, Jorge Córdoba, destacó la importancia del evento y sostuvo que "el objetivo es afianzar lazos". En tanto, especificó que se jugará tanto en la ciudad capital como en Chilecito. Los jóvenes arribarán de Catamarca, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Chaco, Jujuy, Corrientes, Formosa, Misiones y desde toda la provincia de La Rioja.