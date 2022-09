Diario de Radio Nacional 12/9/2022

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

Agenda Nacional

LRA 1 Buenos Aires - JORGE SCHEINIG, arzobispo de Mercedes-Luján: "La paz social está frágil y amenazada"

LRA 1 Buenos Aires - ROBERTO ARGÜELLO, embajador argentino ante los Estados Unidos: "La reunión de Fernández con Biden está confirmada y es inminente"

LT 14 Paraná - Operativo - La Aduana detectó cerealeras ´truchas´ que no ingresaron divisas al país

LRA 1 Buenos Aires - DISCURSOS DE ODIO - El presidente condenó las amenazas contra Macri en las redes sociales

LRA 1 Buenos Aires - ESTELA DIAZ: "CFK sufre un odio similar al que sufrió Eva Perón"

LRA 1 Buenos Aires - COLUMNA DE JUAN ALONSO: La inteligencia del grupo que realizó el atentado a CFK y sus conexiones

LRA 1 Buenos Aires - Eduardo Astorga, director de LRA 23 - Radio Nacional San Juan cumple 50 años desde su primera emisión

LRA 26 Resistencia - ALFREDO GONZÁLEZ, sobre un nuevo encuentro del Note Grande: “Es auspicioso que los gobernadores se reúnan en beneficio de todos”

LRA 1 Buenos Aires - LUISA KULIOK: “Hay que propiciar el amor en todas sus formas”

LRA 28 La Rioja - DELFOR BRIZUELA: "Nos preocupa la interrupción de los juicios por crímenes de lesa humanidad"

LT 14 Paraná - PABLO ALONSO, corredor de granos : “Se comercializaron tres millones de toneladas de soja”

LRA 27 Catamarca - En el Congreso de la Nación - Proponen actualizar el valor del Canon de Minas

LRA 1 Buenos Aires - DINA SANCHEZ, UTEP: "El problema es que la riqueza queda en pocas manos"

LT 14 Paraná - Los docentes pararon el viernes - Bordet llamó a los gremios a tener empatía con la comunidad educativa

LRA 6 Mendoza Quino - LEGISLATURA: El oficialismo rechazó el pedido de informe sobre actividad de la tesorería

LRA 1 Buenos Aires - DANIEL SANTORO, artista: “El peronismo reconoce solo a una clase de persona: los trabajadores”

LRA 1 Buenos Aires - PACHO O´DONNELL: Una obra que recupera la figura de Haroldo Conti

LRA 1 Buenos Aires - FELIPE PIGNA: Los primeros pasos del Peronismo

LRA 1 Buenos Aires - Isabelita y Astiz: Infiltrados entre las Madres de Plaza de Mayo

LRA 23 San Juan - RICARDO PALACIOS: "El crecimiento de la Industria es realmente positivo"

LRA 4 Salta - PROGRAMA SEMBRANDO SOBERANIA: El Estado entregó equipos de labranza a productores de Metán

LRA 2 Viedma - ANEMIA INFANTIL: Río Negro es la única proveedora de Fierritas para Nación

LRA 43 Neuquén - SERVICIOS PUBLICOS: Avanza el tratamiento del sistema de transporte en el Concejo Deliberante

LRA 7 Córdoba - RAÚL ZIBECHI y el plebiscito en Chile: "La baja popularidad de Boric contribuyó al rechazo"

LT 14 Paraná – PRODUCCION - Cómo impacta el dólar soja en las plantas de biodiesel

LT 14 Paraná - Marisa Paira, ministra de Desarrollo Social - Con la marca ´Manos Entrerrianas´ se potencia el desarrollo de emprendimientos

LT 14 Paraná - 2021-2022 - Campaña arrocera: se incrementó la siembra del cereal

DIARIO NACIONAL: Claudio Orellano y Sonia Ferraris, de lunes a viernes de 03:00 a 06:00.

LRA 1 Buenos Aires

El arzobispo, quien encabezó la ´Misa por la Paz y la Fraternidad´, a la cual asistió el presidente Alberto Fernández, advirtió que el país atraviesa un "tiempo extremadamente delicado", y luego afirmó que la "paz social está frágil y amenazada".

Tras esto, Scheining, al iniciar su homilía en la misa que concelebró junto al obispo auxiliar de Buenos Aires y vicario episcopal para la Pastoral en Villas de Emergencia, Gustavo Carrara, señaló: "Estamos en un tiempo extremadamente delicado. La paz social está frágil y amenazada, y somos responsables de asegurarla y cuidarla".

LRA 1 Buenos Aires

Argüello ratificó que la reunión bilateral entre el presidente argentino, Alberto Fernández, y el estadounidense, Joe Biden está "confirmada", y luego agregó que la misma es “inminente", tras la suspensión en julio por un cuadro de coronavirus que afectó al mandatario norteamericano.

La Aduana y la DGI analizaron exportaciones de más de 100 empresas realizadas en 2020 y 2021 detectando, al menos, 15 firmas ficticias que acumularon de 51 millones de dólares en exportaciones, cuyo plazo de liquidación está vencido, de los que solo ingresaron al país 3 millones de dólares.

LRA 1 Buenos Aires

El presidente Alberto Fernández condenó de manera "enérgica" las amenazas que recibió el exmandatario Mauricio Macri a través de mensajes publicados en las redes sociales, y alentó que el hecho "se esclarezca rápidamente".

"Deseo expresar mi enérgica condena a las amenazas vertidas contra el ex presidente Mauricio Macri y distintos funcionarios judiciales, alentando que la investigación avance y los hechos se esclarezcan rápidamente", señaló el primer mandatario en un mensaje publicado en su cuenta oficial de Twitter.

En ese sentido, el Presidente aseguró que el Gobierno nacional insta "a usuarios y administradores de las redes sociales a no permitir que se conviertan en vehículo del odio y la violencia".

"Debemos recuperar la convivencia democrática en un marco de respeto a la diversidad", puntualizó Fernández.

LRA 1 Buenos Aires

La ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, mostró su preocupación por la situación política que atraviesa el país, tras el atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner: "Se pasó una línea. Un punto de inflexión", dijo.

La funcionaria consideró además que el hecho puede definirse como un "magnifemicidio", debido a que "tiene un componente adicional por ser líder mujer", y recordó que el hecho coincidió con el día de la promulgación del voto femenino en el país, un 9 de septiembre de 1947.

Por último señaló que "somos muchos más en esta sociedad que queremos vivir en paz, en democracia, con derechos y con igualdad".

LRA 1 Buenos Aires

En su columna, Juan Alonso se refirió a la investigación del intento de asesinato a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, destacando las manifestaciones violentas de las que el presunto grupo formó parte y la inteligencia previa.

“Resulta muy sospechoso que un grupo de sujetos de al menos de 5 o 6 personas venda copos de azúcar en las calles de la Ciudad de Buenos Aires sin ningún tipo de control” afirmó.

“Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte serían los dos acusados principales, quienes comienzan a salir a la luz en agosto, dando una serie de entrevista en Crónica Televisión. Es como si hicieran una clase de inteligencia a esos móviles”

En este sentido, el periodista agregó que “ambos aparecen realizando inteligencia en el barrio y en la cuadra de la vicepresidenta”, y luego destacó que el 28 de agosto, mientras ellos

estaban presentes en Recoleta, “aparecen presuntas conexiones políticas de extrema derecha”.

LRA 1 Buenos Aires

Astorga informó que la celebración contará con la presencia de Víctor Heredia, y luego se refirió a la presentación de material de archivo que refleja la historia de la radio, al cual definió como “un trabajo hecho a pulmón y, fundamentalmente, que tiene que ver con nuestra memoria como radio”.

En tanto, la celebración será transmitida en vivo por las frecuencias FM 101.9 y AM 910, la app de Radio Nacional (elegir San Juan) y por streaming, mediante la web de la Radio Pública.

LRA 26 Resistencia

Al respecto, González, titular de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), dijo: “Más allá de los aspectos netamente políticos es auspicioso que los gobernadores se reúnan en pos del bien común. Es extraordinario, y ahora nos incorporaron con todos los sectores pymes y representantes del comercio, la industria, los parques industriales y las mujeres”.

LRA 1 Buenos Aires

Luisa se refirió a la necesidad de tratar el proyecto de ley que prorrogan las Asignaciones Específicas a las Producciones Nacionales que actualmente cuenta con media sanción en el Congreso de la Nación. En ese sentido destacó que, “la ley significa la federalización de nuestra identidad cultural”.

“Es una batalla que está en nuestras manos y es para que las producciones culturales no estén al servicio del arbitrio de cada gobierno”, agregó.

Asimismo, expresó que en la televisión argentina “no hay ficción nacionalidad y la gente ansía ver a los actores nacionales, sin hablar de la riqueza de temas intergeneracional para desarrollar”.

LRA 28 LA Rioja

Brizuela lamentó la suspensión "intempestiva" de la audiencia prevista para este viernes por parte del Tribunal Oral Federal de La Rioja, el cual debía dictar un nuevo fallo de la Megacausa I. En este sentido, Brizuela añadió: "Estamos preocupados porque vemos que hay una interrupción de los juicios por crímenes de lesa humanidad en La Rioja”.

LT 14 Paraná

Alonso hizo referencia al nuevo dólar soja, el cual se implementa con el objetivo de liberar granos para que ingresen dólares al país, diciendo: “Ayer cerramos con tres millones de toneladas, equivalentes a 1.500 millones de dólares”, y luego reiteró que el precio de dicho dólar es sólo para los exportadores.

LRA 27 Catamarca

Francisco Monti, diputado Nacional y presidente del Partido Radical catamarqueño, habló sobre la presentación del proyecto que busca modificar el Código de Minería de la Nación, señalando: “Es necesario actualizar esos valores para que lo que pague un propietario o un concesionario de mina sea algo razonable, ya que no hay ninguna justificación para que una persona o una empresa tenga una propiedad sino desarrolla un proyecto”.

LRA 1 Buenos Aires

Dina Sánchez, Secretaria general adjunta de la Unión de trabajadores de la economía popular y vocera del Frente popular Dario Santillán, conversó acerca de la reciente propuesta de pago de un bono de emergencia para los sectores más vulnerables con lo recaudado bajo el nuevo esquema de Dólar Soja para la liquidación de divisas.

Al respecto indicó que, si bien es cierto que todo ingreso representa una ayuda, para solucionar el problema de fondo son necesarias políticas concretas que paulatinamente lleven a resolver la compleja situación económica que atravesamos y la redistribución de la riqueza en la Argentina.

Dina también se refirió a la necesidad de un cambio en la receta aplicada, haciendo foco en los sectores postergados y la economía popular, hizo referencia a la reciente quita de numerosos planes Potenciar Trabajo y destacó que la clase trabajadora en su conjunto debe dar esta pelea.

LT 14 Paraná

En referencia a la medida de fuerza anunciada por los secretarios Generales de la docencia entrerriana, Gustavo Bordet, gobernador provincial, sostuvo: “Apelo a generar la empatía que está faltando por parte de los gremios para con toda la comunidad educativa, para con los padres y con los chicos”.

LRA 6 Mendoza Quino

El pedido de informe sobre el movimiento de tesorería en Mendoza fue rechazado por la Legislatura. La senadora Mercedes Derrache (FdT), autora de la letra, dio detalles en Aire Nacional.

Dijo que el pedido se hizo en respetando el orden constitucional que establece que el Gobierno de Mendoza debe dar respuesta sobre su actividad económica. En concreto, Derrache buscaba conocer el "saldo real que tiene la Tesorería hasta la actualidad y de qué se compone". Sin embargo, la mayoría radical de la cámara rechazó la propuesta.

LRA 1 Buenos Aires

Santoro, analizó al peronismo y profundizó en su filosofía y su forma de entender la sociedad, junto a los cambios sociales, y luego habló del anti peronismo, señalando: “El peronismo y el anti peronismo son dos invenciones que van juntos”

Luego, Santoro agregó: “El peronismo es la forma más sensata de capitalismo a la que podemos aspirar, ya que en ningún momento es anticapitalista, sino que busca extender el goce a toda la población”.

LRA 1 Buenos Aires

Pacho O´Donnell recordó al destacado escritor argentino Haroldo Conti, desaparecido por la dictadura en mayo de 1976 y considerado uno de los más destacados de la generación del ´60.

A través del testimonio brindado ante los tribunales por su pareja Marta Scavac, se hizo un repaso a las circunstancias del secuestro, las repercusiones del mismo y la imposibilidad de conocer su destino hasta nuestros días.

En la segunda parte del programa, Pacho entrevistó al poeta y dramaturgo Juano Villafañe y al director teatral Manuel Santos Iñurrieta, autores de la obra “Confesiones de un escritor” basada en la figura de Conti, donde abordan la vida y la obra del escritor para hacer un recorrido a través de su dimensión política y humana.

LRA 1 Buenos Aires

En esta emisión de “Historias de nuestra historia”, Felipe Pigna analizó el surgimiento de la figura de Juan domingo Perón en la argentina, los orígenes del movimiento, sus primeras medidas y los hechos más trascendentes del primer gobierno peronista.

Se hizo un repaso al contexto histórico de argentina y el mundo, los efectos de la crisis del ´29 producida en los Estados Unidos que ocasiona el ajuste sobre las exportaciones de los países dependientes con el consecuente derrumbe de las economías, y el surgimiento de un nuevo movimiento obrero a causa del desplazamiento de trabajadores rurales hacia las grandes ciudades.

Asimismo, se recuerda como Perón logra centralidad con su actividad al frente de la secretaria de trabajo y previsión social, la génesis de la masiva movilización del 17 de octubre y el posterior triunfo electoral. También se destacan las primeras medidas económicas y estructurales, el crecimiento económico, cultural, educativo y social, así como el surgimiento de la figura de Eva.

LRA 1 Buenos Aires

Tras el conocimiento de la noticia de una policía federal infiltrada en Madres de Plazas de Mayo durante la dictadura cívico militar, el equipo de Causa Pendiente realizó un recorrido por la historia de Astiz, quien hoy purga condena, pero tras haber tenido que esperar años para que sea condenado por las barbaridades que rodean su negra historia.

De esta manera, dieron inicio al repaso por una de las historias de un personaje ligado a los tiempos más violentos de la República Argentina, el ángel de la muerte, Alfredo Astiz.

LRA 23 San Juan

En una nueva conferencia de prensa la Portavoz Oficial, resaltó que se registró en junio un “nuevo récord histórico del empleo registrado”, al sumar un total de 12.723.000, cifra que representa un alza, solo en ese mes, de 31 mil puestos de trabajo. “No hay un crecimiento de esta magnitud desde el año 2009, con lo cual estamos en un momento muy fuerte e histórico del crecimiento del trabajo”, ponderó. Así, el primer semestre de 2022 totalizó una suba del 2,5 por ciento, lo que implica la incorporación de 150 mil trabajadoras y trabajadores. En el mismo sentido, Gabriela Cerruti señaló que el incremento en el empleo “se da de la mano del crecimiento de la industria”, que evidenció una expansión del 5,1 por ciento interanual en julio, y también del crecimiento de la construcción, que fue “entre otras cosas empujado por la obra pública que está llevando el Gobierno, en este momento con 5 mil obras desarrollándose en todo el país, de las cuales 120 son grandes obras estratégicas”.

LRA 4 Salta

El Equipo de la SAFCI Zona Sur participó del acto de entrega de dos motocultivadores a 12 familias productoras hortícolas del departamento Metán que vienen fortaleciendo sus sistemas productivos y la comercialización. Los motocultivadores se obtuvieron con financiamiento proveniente del programa “Proyectos Socioproductivos” que impulsa la Coordinación de enlace y Relaciones políticas del Gobierno de la Provincia de Salta cuya formulación estuvo a cargo de los técnicos de la SAFCI en coordinación con el área productiva del Municipio de Metán y el INTA AER Metán.

LRA 2 Viedma

La titular del laboratorio provincial PROFARSE, Marne Livigni, destacó el programa que presentó el presidente Alberto Fernández días atrás, en el marco de las estrategias del Plan 1000 días para la prevención integral de la anemia infantil. Contó que ya realizaron 2 entregas de sobrecitos que irán llegando a las distintas regiones del país.

LRA 43 Neuquén

La concejala del Frente de Todos, Ana Servidio, se refirió a la reunión en la comisión de Servicios Públicos en la que se siguen discutiendo los expedientes correspondientes al nuevo sistema de transporte público de la ciudad.

En diálogo con Tiempo Paranormal, por Radio Nacional Neuquén, Servidio explicó que "A partir de todo lo recabado y trabajado, se trabajó para afinar los artículos en los que había desacuerdo y poder llegar a un consenso de la mayoría de los espacios políticos para dar las firmas de los despachos".

LRA 7 Córdoba

Zibechi, quien es un escritor y periodista uruguayo, analizó el resultado del plebiscito en Chile, expresando: "La cantidad de votantes es un dato fundamental en estas elecciones en Chile. En las elecciones venían votando el 41%, es decir alrededor de seis millones de personas, pero el 4 de septiembre votaron 13 millones, duplicando la cifra de votantes. Eso no es normal en ningún lugar, sumado a la baja popularidad del presidente Boric, debido a que a tres meses de asumir su popularidad cayó en un 30%".

LT 14 Paraná

Matías Bolsán, empresario de biodiésel, se refirió al impacto que causa la implementación del dólar soja en la producción de las plantas de biodiésel, dedicadas al abastecimiento del mercado interno. “Hay muchas cosas que no están muy claras y la medida impactó en los subproductos, a los que no tuvieron en cuenta y se hace difícil conseguir aceite a un tipo de cambio como lo es el del Banco Nación”.

También, indicó que las plantas podrían parar las plantas en los días siguientes. “Las plantas no pudieron arrancar porque el precio del biodiésel se tomó con un aceite de 1070 dólar que estaba antes de la resolución”.

LT 14 Paraná

Con el objetivo de fortalecer las capacidades comerciales de los emprendimientos de la economía social de distintos puntos de Entre Ríos, la provincia organizó la Feria ´Manos Entrerrianas´ en el Centro Provincial de Convenciones.

Tras esto, Marisa Paira, ministra de Desarrollo Social provincial, afirmó: “Esta herramienta de la economía social pone en valor la enorme tarea cotidiana de nuestros emprendedores y emprendedoras, acompañando y fortaleciendo en todas las aristas el proceso productivo y el circuito de comercialización”.

LT 14 Paraná

La campaña arrocera 2021-2022 se incrementó y Corrientes fue la principal provincia productora, mientras que Entre Ríos concentró el 30% del área implantada.

En este sentido, Enrique García, presidente de la Asociación de Plantadores de Arroz, contó que en San Salvador la campaña tiene complicaciones por las lluvias repetitivas que se ocasionaron en la zona, situación que complicó el trabajo de los productores.

LRA 1 Buenos Aires

El empresario y director teatral Pasquale Cósimo "Lino" Patalano, productor de decenas de grandes espectáculos y figura clave de la escena teatral, falleció a los 76 años, según reveló su amigo Carlos Rottemberg, a través de las redes sociales del Multiteatro.

"El sorpresivo fallecimiento de Lino Patalano pega un doloroso golpe para la comunidad artística. Desde esta Casa Teatral acompañamos a su familia, amigos y colegas en estas horas tan tristes", escribió Rottemberg.

LRA 1 Buenos Aires

El fallecimiento de Marciano Cantero, líder de Los Enanitos Verdes, “causó un gran impacto en la sociedad, más que nada por lo joven que era. Tenía 62 años y venían con la banda de una gira por los Estados Unidos”, expresó Rodrigo Sepúlveda Reyes, periodista de LRA 6 Radio Nacional Mendoza Quino.

LRA 1 Buenos Aires

En diálogo con Jorge Dubatti y Juano Villafañe, el actor, director y gestor Rodolfo Pacheco habla de "Swift", la pieza que trajo a Buenos Aires desde San Salvador de Jujuy, y sobre la situación del teatro en Jujuy.

LRA 1 Buenos Aires

Desde la Violetita Parra hasta Mon Laferte pasando por Francesca Ancarola, Isabel Parra, Naara Andariega, Natalia Contesse, Magdalena Mathey, Evelyn Cornejo, Daniela Millaleo, Elizabeth Morris, Pascuala Ilabaca, La Chinganera, Ana Tijoux, Camila Moreno y Javiera Parra… Potentes y bellas voces de cantoras chilenas en el capítulo 296 de la Juana Pimienta.

LRA 1 Buenos Aires

Dave Brubeck fue un pianista y compositor estadounidense que, siendo un no aficionado, logró erigirse como uno de los exponentes del jazz. Durante los \

60 lideró el Dave Brubeck Quartet. En esos años lanzó "Time Out", que marcó un antes y después en el género. Y en esta emisión de Planeta Nebbia, Litto repasa los temas de ese disco.

LRA 1 Buenos Aires

En diálogo con Jorge Dubatti y Juano Villafañe, el director y actor catamarqueño Miguel Ángel Rodríguez habla de su experiencia de puesta en escena de "Justicia criolla" de Ezequiel Soria y de la situación del teatro en Catamarca.

LRA 1 Buenos Aires

Graciela Borges conversó con el escritor, guionista y comunicador, Loyds, autor de la célebre novela “Merca” recientemente reeditada, en la que analiza los problemas de adicciones de las clases sociales más acomodadas.

Loyds se refirió a la génesis de esta novela como así también su continuación en la obra “La mama de Johnny”, donde retrata la vida de la madre del protagonista en un marco de soledad y conflictividad. Asimismo dio detalles del guion desarrollado para convertir la novela en serie televisiva, adelantó la tercera parte de esta saga, “Pichón”, y dejó su mirada sobre la actualidad de la literatura argentina.

LRA 1 Buenos Aires

Eduardo Aliverti recorrió la enorme trayectoria literaria de Olga Orozco con el fin de homenajear a la poeta por sus escritos y para ello enunció sus poemas más notorios en su libro de poesías completas, el cual reúne su magnífica obra.

“De otro mundo, enmascarada en los pliegues de otras horas, la alquimista que nació en la Pampa, con el so en piscis, ascendente en acuario, encarna los seres que fue, la niña clara y

cruel de la alegría, la niña de los sueños, de la soledad, de la pena, del olvido, pero eterna. Todas ellas, y algunas más, representa la obra de Olga Orozco, un organismo vivo y rebelde, en permanente revolución”, expresó Aliverti sobre la poeta.

LRA 42 Gualeguaychú

El secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales, Oscar Sotto, confirmó que es "un paro por tiempo indeterminado con concurrencia a cada sector municipal, como notificamos a la Secretaría de Trabajo y al Ejecutivo".

Sotto sostuvo que fue "mezquino el ofrecimiento paritario y que se fue rechazando porque los trabajadores estamos pasando necesidades con una inflación inalcanzable".

La medida afecta a todas la áreas municipales de Gualeguaychú y se extiende a Larroque.

LRA 1 Buenos Aires

Un “Bichos de Radio” especial. Entrevista a la periodista, docente, escritora y militante feminista Florencia Alcaraz, para hablar acerca de sus primeros pasos en los medios, la actualidad de la comunicación argentina y su presente al frente del programa de crónicas periodísticas, “SIC. Periodismo Textual” por la televisión pública.

AREA DE GENERO

Leandro Allonchis, reconocido artista visual y fotógrafo oriundo de Perito Moreno, conversó en Nuestros Sures sobre su obra fotográfica “Tierra negra: Mujeres de la Patagonia”. “Hace bastante tiempo realizo una labor que tiene que ver con ir mostrando la identidad de los patagónicos y en particular, en esta muestra de las mujeres patagónicas no siempre visibilizadas”.

Se trata de una propuesta compuesta por una serie de retratos tomados en la meseta santacruceña que dan cuenta del débil reconocimiento por parte de la historia del rol femenino en el poblamiento de la Patagonia. “Si leemos la historia de los libros, la historia de la conquista, bien digo inicialmente de la conquista, y luego de la población de la Patagonia, son libros llenos de fotografías de hombres. Los soldados, los exploradores, (Franscico) Pascasio Moreno, los primeros inmigrantes, pareciera que siempre se habla en masculino de ese tipo de presencia, cuando inicialmente el territorio santacruceño, fue netamente rural y eso era hombre y mujer”, comenta Allochis.

LRA 1 Buenos Aires

La ministra de Salud Carla Vizzotti llamó a "no generar un alerta en particular" y a llevar "tranquilidad a la población" por el brote de Legionella en Tucumán, una bacteria que afecta principalmente las vías respiratorias y que suele derivar en neumonía, y refirió que es una enfermedad "que tiene tratamiento".

Tras reunirse con expertos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para abordar el brote de Legionella en una clínica de Tucumán, que afectó a 22 pacientes, seis de los cuales murieron, Vizzotti dijo en conferencia de prensa en Casa Rosada que "esta es una bacteria conocida" en 1977, "que tiene tratamiento" y que ha sido "una causa de brote" en Tucumán.

LRA 11 Comodoro Rivadavia

La actividad de buceo crece en las costas comodorenses de forma constante, son 3 escuelas en la ciudad que permiten zambullirse y conocer la profundidad. Hugo Lemus comenzó en 2010 y siete años más tarde desarrolló su propia escuela de buceo llamada "Zeus". De esta forma invita a sumarse a distintas personas que consultan por bautismos y cursos cada día por redes sociales.

“Hay muchos colores, esponjas y animales particulares en la zona, hay otro mundo en el fondo del mar” definió Lemus. Destacó que el buceo produce que las personas desarrollen un buen estado físico y conozcan la zona desde otra perspectiva, “Lo cierto es que nadie que aprende a bucear se olvida de hacerlo” definió.

LRA 24 Río Grande

La Legislatura sancionó este jueves, de manera unánime la ley que crea el “Programa de protección integral a pacientes oncológicos infanto juveniles” en el ámbito de la Provincia. También, se adhirió a la Ley Nacional N° 27.674 que créa el "Régimen de protección integral del niño, niña y adolescente con cáncer”.

Respecto de esta esperada sanción, Adriana Perez, referente de la “Red de Madres de Hijos Sobrevivientes de Cáncer” en nuestra provincia, expresó "La verdad que estamos bastantes felices con la tarea cumplida y con lo que nos propusimos hace casi dos años cuando iniciamos el proyecto".

LRA 9 Esquel

Kinsella, perteneciente a la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA), se refirió al valor del programa PreViaje, a su actualidad y a las novedades que se conocerán en el futuro inmediato.

LRA 1 Buenos Aires

Ferreira, quienes maestro rural en Santiago del Estero, habló de su pasión de más de 30 años como docente y de los desafíos de enseñarle en escuelas rurales rodeadas de montes y sin paredes a más de 70 alumnos, quienes surcan caminos intransitables para ser educados.

Tras esto, Osvaldo hizo referencia al orgullo que siente cuando uno de sus ex alumnos vuelve al pueblo con su título correspondiente, luego de haberse recibido.

LRA 28 La Rioja

En nuestra sección "La Rosquita Mundial" analizamos la nueva camiseta suplente de la selección Argentina, para el mundial de Qatar 2022, con la novedad del color violeta, que será utilizado por primera vez, en la historia del combinado argentino. Además, hicimos un repaso de las históricas casacas alternativas, donde predominaron los atuendos de color azul, aunque existieron otros colores, en la historia del seleccionado nacional.