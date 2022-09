Allonchis: “Estamos en un momento donde hay que ponerle caras a las mujeres”

Leandro Allonchis, reconocido artista visual y fotógrafo oriundo de Perito Moreno, conversó en Nuestros Sures sobre su obra fotográfica “Tierra negra: Mujeres de la Patagonia”. “Hace bastante tiempo realizo una labor que tiene que ver con ir mostrando la identidad de los patagónicos y en particular, en esta muestra de las mujeres patagónicas no siempre visibilizadas”.

Se trata de una propuesta compuesta por una serie de retratos tomados en la meseta santacruceña que dan cuenta del débil reconocimiento por parte de la historia del rol femenino en el poblamiento de la Patagonia. “Si leemos la historia de los libros, la historia de la conquista, bien digo inicialmente de la conquista, y luego de la población de la Patagonia, son libros llenos de fotografías de hombres. Los soldados, los exploradores, (Franscico) Pascasio Moreno, los primeros inmigrantes, pareciera que siempre se habla en masculino de ese tipo de presencia, cuando inicialmente el territorio santacruceño, fue netamente rural y eso era hombre y mujer”, comenta Allochis.

Las fotografías muestran siluetas de mujeres que no se sabe si están bailando, si están sembrando o si están cosechando, pero que nunca dejan ver sus rostros, porque “tiene que ser el público el que le ponga cara a esas identidades”. “De alguna manera no verle la cara tiene que ver con una especie de denuncia, de que todavía no tienen cara, de que estamos en un momento donde hay que ponerle las caras. Pero si vos me preguntás, yo creo que hay un amplio rango, es decir las primeras mujeres de los pueblos originarios, las esposas o compañeras o autónomas de los primeros pobladores, la mujer rural, la mujer que trabajó en petróleo y en los últimos tiempos las mujeres que tienen que ver más con las nuevas industrias como la minería en el caso de Perito Moreno”, explica el artista.

“Tierra negra: Mujeres de la Patagonia” es la expresión de un contexto sociocultural de reconstrucción histórica en el que se visibiliza a las mujeres que también fueron parte de nuestra historia. “Yo creo que va por ahí, esas mujeres están bailando. Están saltando. Están haciendo ruido y me parece que esto conecta con este nuevo momento de la perspectiva de género de las mujeres”.

Inka von Linden, Área de Género Río Turbio.