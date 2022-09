Avanza el tratamiento del sistema de transporte en el Concejo Deliberante

La concejala del Frente de Todos, Ana Servidio, se refirió a la reunión en la comisión de Servicios Públicos en la que se siguen discutiendo los expedientes correspondientes al nuevo sistema de transporte público de la ciudad.

DESCARGAR

En diálogo con Tiempo Paranormal, por Radio Nacional Neuquén, Servidio explicó que "A partir de todo lo recabado y trabajado, se trabajó para afinar los artículos en los que había desacuerdo y poder llegar a un consenso de la mayoría de los espacios políticos para dar las firmas de los despachos".

Sobre las dificultades que habían manifestado para acceder al estudio que realizaron en conjunto la UNCo y la UNLP, Servidio aclaró que: "Pudimos acceder al estudio, no se si es la totalidad, sino lo que ha venido en el expediente. Si se ha planteado que la propuesta sobre la que estamos trabajando, no necesariamente es la que hizo la universidad, se tomaron algunas cosas y otras no".