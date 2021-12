Diario de Radio Nacional 12/12/2021

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor



LRA 1 Buenos Aires - PEPE MUJICA, el crédito otorgado a Macri: "El FMI debe tomar conciencia de que metió la pata hasta el cuadril"

LT 11 Concepción del Uruguay - "Corredores seguros internacionales": Oficializaron la apertura de pasos fronterizos con Uruguay

LRA 1 Buenos Aires - CHINO NAVARRO, deuda con el FMI: "Es imprescindible que la condición sea que se nos permita crecer”

LRA 1 Buenos Aires - NORA CORTIÑAS: “Resistir es lo mejor que puede hacer un pueblo para que se cumpla lo justo”

LRA 1 Buenos Aires - SILVIA BENTOLILA: "Todavía estamos atravesando una etapa de incertidumbre"

LRA 26 Resistencia - Santiago del Estero: Jorge Capitanich encabezó la 7° Asamblea de Gobernadores del Norte Grande

LRA 26 Resistencia - ELIZABETH GONZALEZ: "Todavía vivimos la discriminación a flor de piel"

LT 12 Paso de los Libres - RENATO DI TELLA: "La gestión Ascúa va a seguir creciendo, y desde el Concejo vamos a apoyar"

LRA 22 Jujuy - Ministerio Público de la Acusación: Denuncia por violencia contra Lello Sánchez, el jefe de los fiscales

LRA 1 Buenos Aires - 8,53% RESPECTO DE OCTUBRE: Compraventa de autos usados creció en noviembre 5,43% interanual

LT 11 Concepción del Uruguay - GUSTAVO SOLANES: "La costa del Uruguay, es de las elegidas en el turismo interno"

DIARIO NACIONAL: Claudio Orellano y Sonia Ferraris, de lunes a viernes de 03:00 a 06:00.

LRA 1 Buenos Aires

El expresidente del Uruguay José "Pepe" Mujica sostuvo que "el FMI debe tomar conciencia de que metió la pata hasta el cuadril" en el caso del crédito otorgado a la Argentina durante la Presidencia de Mauricio Macri por un monto 53 mil millones de dólares.

Mujica participó el viernes del Día de la Democracia y los Derechos Humanos, que encabezaron el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner en la Plaza de Mayo, acompañados por el exmandatario de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, en un gesto de unidad regional que además ratificó el compromiso del Gobierno de negociar con el FMI sin condicionar el crecimiento.

LT 11 Concepción del Uruguay

El director de Migraciones distrito Entre Ríos, Oscar Noir indicó en nuestra emisora que quedaron habilitados como "corredores seguros internacionales" los puentes General San Martín (Gualeguaychú/Fray Bentos) y el puente General José Gervasio Artigas (Colón y Paysandú).

El protocolo exige para el ingreso de argentinos y residentes en la Argentina contar con el esquema de vacunación completo con una antelación de 14 días. Además del PCR negativo realizado en el país de procedencia con 72 horas de antelación. De esta prueba quedan eximidos los niños menores de 6 años. Noir informó que el horario será de 8:00 a 20 horas.

LRA 1 Buenos Aires

El secretario de Relaciones Parlamentarias de la Jefatura de Gabinete y dirigente del Movimiento Evita se refirió al acto del Día de la democracia y la situación económica y social del país.

En tanto al acto que tuvo lugar el día viernes expresó: “Realmente fue un día hermoso, la celebración de la democracia que la recuperamos en el 83, junto a la de los derechos humanos”. “Había mucha alegría”

“Somos conscientes de lo que falta, estamos iniciando el camino y es una inmensa responsabilidad” sostuvo en tanto a la actualidad política.

Al respecto de la deuda con el FMI expresó: “Me parece que la síntesis es que podemos acordar, podemos negociar, podemos pagar, pero es imprescindible que la condición sea que se nos permita crecer”.

LRA 1 Buenos Aires

La madre de Carlos Gustavo Cortiñas, desaparecido el 15 de abril de 1977, estudiante universitario de 24 años al momento del secuestro, se refirió a su interminable búsqueda por justicia.

La cofundadora de Madres de Plaza de Mayo expresó: “Con mucha emoción las madres, decidimos que no podíamos bajar los brazos este año que teníamos que probar que la resistencia existe y a que nos resistimos”.

“Nos seguimos resistiendo a que no se hayan abierto los archivos y a que todos los sueños que tenían nuestros hijos e hijas no se cumplan como tienen que cumplirse. Que haya justicia social” destacó.

LRA 1 Buenos Aires

Bentolila se refirió a la situación sanitaria con relación al coronavirus y destacó la importancia de completar los esquemas de vacunación.

"Todavía estamos atravesando una etapa de incertidumbre. Deberíamos ver qué va pasando en el hemisferio norte para ver cómo nos vamos preparando mejor" resaltó.

“Hasta que no tengamos una buena parte de la población mundial vacunada, la pandemia continua” afirmó.

“Cuando miras lo que pasa en los países que cumplieron los esquemas de vacunación y esta nueva ola pego más suave que en otros países”.

LRA 26 Resistencia

El mandatario chaqueño participó de la Asamblea en su carácter de presidente pro témpore del Consejo Regional del Norte Grande, y realizó el traspaso de la presidencia a su par de Santiago del Estero, Gerardo Zamora.

Junto al jefe de Gabinete de la Nación, Juan Manzur, y al ministro del Interior, Eduardo de Pedro, las autoridades provinciales abordaron una variada agenda de temas como el Presupuesto 2022, un plan de obras y una tarifa energética diferencial.



LRA 26 Resistencia

La lideresa indígena dio su apreciación del trabajo realizado en este año para el acceso de los pueblos originarios a la justicia, y luego manifestó: "En estos últimos tiempos pudimos lograr un trabajo presencial, llegando a los lugares donde se necesitaba. Hay un avance dentro de la justicia social, todos anhelamos que haya empatía y que los jueces tengan una mirada especial. No fue fácil, pero ya no se violan tanto los derechos de los pueblos originarios, porque nos avisan y nosotros nos comunicamos con los peritos traductores intérpretes, que son los auxiliares de la justicia”.

LT 12 Paso de los Libres

Di Tella, destacó lo importante de la nueva conformación del Concejo Deliberante, en el cual el intendente de Paso de los Libres, Martín Ascúa, tiene mayoría, expresando: "La gestión Ascúa va a seguir creciendo, y desde el Concejo vamos a apoyar".

LRA 22 Jujuy

La doctora María Eugenia Ríos, funcionaria del Ministerio Público de la Acusación, se refirió a la denuncia que presentó por violencia contra el fiscal General, Lello Sánchez, y dijo: "La denuncia la realicé el 11 de noviembre de este año, pero la primera persecución la sufrí en febrero de 2017 y desde allí vengo sufriendo hostigamiento, persecución, amenaza y violencia".

LRA 1 Buenos Aires

Las operaciones de compraventa de autos usados aumentaron en noviembre 5,43% interanual y 8,53% con relación a octubre, de acuerdo al último informe de la Cámara del Comercio Automotor (CCA).

En noviembre se comercializaron 152.866 vehículos usados, lo que representó un crecimiento del 5,43% respecto del mismo mes de 2020, cuando se vendieron 144.994 unidades.

En tanto, en los primeros once meses del año se vendieron 1.538.981 autos usados, con un incremento del 13,47% comparado con el mismo período de 2020, cuando se comercializaron 1.356.299 unidades.

LT 11 Concepción del Uruguay

El contador Gustavo Solanas se refirió en Cadenas de Valor al turismo en la región particularmente en la costa del Uruguay, destacando que las ciudades de Gualeguaychú y Colón han logrado a través del tiempo mantener el flujo de turistas a lo largo de todo el año y que Concepción del Uruguay tiene todo para que la temporada alta de verano se prolongue por más tiempo en el año.

Por otra parte, Solanas se refirió a la situación económica del país e hizo un análisis sobre el recupero económico en casi todos los sectores comparados a 2020 y a 2019. "Comparar el recupero económico con 2020 no tiene sentido porque hubo un confinamiento casi total a lo largo del año, pero hay sectores que crecieron respecto de 2019", destacó el contador y dijo: "Para el 2022 se espera que continúe el recupero económico".

LRA 1 Buenos Aires

Mario Giorgi enumeró “ejemplos y acciones” de por qué hoy es un día para “fortalecer la democracia, defendernos antes los retrocesos, reafirmar el compromiso con los derechos humanos”, en el marco de la fiesta popular prevista en Plaza de Mayo para celebrar la fecha con los cuidados que la pandemia impone.



LRA 1 Buenos Aires

Mario Giorgi reflexionó sobre la “curiosa” suspensión presencial de la Cumbre del Mercosur, prevista para el 16 y 17 de diciembre en Brasil y el impacto del acto previsto por el Día de la Democracia y de los Derechos Humanos previsto para mañana en Argentina, que encabezarán el presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Fernández y el ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula Da Silva.

LRA 1 Buenos Aires

Mario Giorgi reflexionó sobre los planteos efectuados por el ministro de Justicia, Martín Soria en torno al funcionamiento del Poder Judicial, en el encuentro que mantuvo con los miembros de la Corte Suprema.

LRA 1 Buenos Aires

Mario Giorgi reflexionó en torno al debate y las “negociaciones ríspidas” puestas en marcha en la Provincia de Buenos Aires para modificar o interpretar la ley orgánica municipal, reglamentada en abril de 2019, que impide la reelección de intendentes para un tercer mandato consecutivo, con la mirada puesta en 2023.

LRA 1 Buenos Aires

A pocas horas de la jura en Diputados de los nuevos integrantes, Mario Giorgi reflexionó sobre el nuevo nombre del bloque PRO, que a partir de ahora será Frente PRO, y sus incorporaciones. También en la semana de los 38 años de la democracia, el rol del Frente del Todos para llevar al Congreso la gestión legislativa en los próximos dos años.

LT 14 Paraná

La Escuela de Educación Agrotécnica 49 “Crucero A.R.A General Belgrano”, de Don Cristóbal Segundo, elaboró el proyecto “Energía Verde. Plantas Eléctricas”, el cual ganó el premio “Reimaginando la Escuela”, impulsado por la Fundación Banco Entre Ríos.

La docente Raquel Pasquarella explicó que el proyecto, desarrollado por alumnos de 4º año, genera energía a través de las plantas, y luego señaló: “Hasta ahora lo que pudimos encender es un led, pero la idea es iluminar un sector de la escuela y de la comunidad”.



LRA 3 Santa Rosa

El diputado nacional Martín Maquieyra, de Juntos por el Cambio, habló sobre el impulso de la llamada “Ley Lucio”, la cual busca reforzar la protección de niños y niñas.

"Surge a raíz de los hechos terribles que han sucedido, y en una de las reuniones con la familia me solicitaron que se haga algo para que esto no vuelva a ocurrir", explicó Maquieyra.

LRA 6 Mendoza Quino

El abogado y miembro de la Asociación XUMEK, Lucas Lecour, participó en la Mesa de Trabajo por el acceso a la justicia en el marco del Día Internacional De Los Derechos Humanos, donde denunció al Defensor de las Personas Privadas de la Libertad por "no cumplir su rol".

LRA 1 Buenos Aires

El educador de la Escuela Pública de Gestión Social N°1 de Resistencia, Chaco, se refirió a la institución y explicó cómo es administraba.

Explicó como surgió la Escuela “Héroes Latinoamericanos”: “Ha iniciado con una comunidad que necesitaba una escuela que responda a las características de esta sociedad”

“La educación es una obligación ineludible del Estado y acá es dónde aparecen estos distintos modelos de gestión de dar la posibilidad a asociaciones civiles a educar” resaltó.

Se refirió a como es administrada la escuela: “La impronta de la escuela la administre la asociación civil que está integrada por los vecinos”.

LRA 1 Buenos Aires

El director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Andrés Nápoli reflexionó acerca del momento que vivimos con relación al medio ambiente.

En este sentido explicó: “El derecho a gozar de un ambiente sano está en la constitución y fue concebido como un derecho humano, se consagró a nivel mundial en 1972 y se viene construyendo en este sentido”

“Es un derecho que debemos ejercer. En un país como el nuestro la protección del ambiente tiene connotaciones enormes” afirmó.

Al respecto de la relación del medio ambiente con otros derechos resaltó: “Es un derecho indivisible de los demás. Cuando lo afectas también impacta en la salud, la educación y en distintos ámbitos”.

LRA 1 Buenos Aires

Alicia Barrios conversó con Andrea Rivadella, colaboradora del hogar Amparo Maternal, donde desde hace más de noventa años se alberga a mujeres en situación de calle o vulnerabilidad.

Andrea contó la historia del hogar, las principales actividades donde se busca la reinserción laboral y social de las mujeres acogidas y el funcionamiento del jardín de infantes dedicado a los hijos de estas mujeres como así también a toda la comunidad.

En la segunda parte del programa Alicia entrevista a Héctor López Moreno, presidente de la Asociación de amigos de la calle Florida para hablar acerca de la actualidad de la zona, el impacto de la pandemia sobre la actividad comercial y la recuperación que se está desarrollando.

LRA 1 Buenos Aires

En Mujeres…¡de acá! presentamos un panorama de los reclamos del movimiento de mujeres en todo el país. Conversamos con Susana Benítez, integrante de la Red de Educadoras Feministas de Chaco, sobre la avanzada contra la aplicación de la ESI en la provincia. También con Gabriela Yauza de Ni Una Menos Santiago del Estero, por la decisión de la Legislatura provincial de impedir que asuma el diputado electo Eduardo Ruiz, condenado por abuso sexual.

Además, hablamos con Silvia Fernández, integrante de Ni Una Menos Mendoza, a cinco años de la desaparición de Viviana Luna y con Marieta Ureña Russo, de Ni Una Menos Tucumán, sobre cómo sigue la investigación por la denuncia de abuso sexual contra Alperovich, ahora que ya no tiene fueros.

LRA 18 Río Turbio

La obra teatral recupera la historia de un grupo de trabajadoras sexuales “pupilas” para la época-, que se convirtieron en un ícono de resistencia al negarse a brindar sus servicios a los soldados represores de los hechos ocurridos entre 1920 y 1922, conocidos como La Patagonia Trágica.



LRA 1 Buenos Aires

El equipo de Mundo Disperso repasó las últimas acciones de Manuel Dorrego como gobernador de Buenos Aires, tras ser acusado de traición, posterior a la firma del acuerdo de paz con Brasil, el cual implicaba la independencia de Uruguay, algo que generó malestar, derrocándolo con un golpe de la mano de Lavalle.

Sumado a eso, Saborido y Miguez contaron la historia del origen de la palabra anfitrión, la cual en la mitología griega era el esposo de Alcmena, madre de Hércules.

LRA 1 Buenos Aires

Dando comienzo al programa, se homenajeó a través de la voz de las cantoras Lidia Borda y María Graña a todos los músicos de tango del país, en el Día nacional del Tango (11 de diciembre).

Sumado a eso, la cantautora uruguaya, Mocchi, habló sobre sus preferencias musicales y cómo está es más que una pasión; también se refirió a la libertad que tuvo para elegir su camino como artista y tocó en vivo canciones que compuso para toda su gente.

“Todo lo que sucede en torno a mi material es intuición, por eso compongo todos los días”, resaltó.

Asimismo, agradeció formar parte de la música, ya que “es una canal para hacer la revolución, para generar incomodidad y buscar, a partir de eso, establecer cambios”.

LRA 27 Catamarca

La edición de los Martín Fierro Federal correspondiente a 2020 se llevará a cabo en Catamarca, el próximo 22 de enero.

El periodista Mario Laplaca lo informó en conferencia de prensa, donde indicó: “La intención es que Catamarca sea hoy el eje de los Martín Fierro Federal, que es lo que reúne a toda la producción radial y televisiva del interior del país, como lo fue durante muchos años Santiago del Estero. La gente de APTRA está muy contenta que se haga en la provincia”.

LRA 1 Buenos Aires

Segunda parte del especial que Litto Nebbia dedicó a Michel Legrand, maestro de la composición musical cinematográfica. En esta oportunidad, compartió su trabajo en Las señoritas de Rochefort, una película musical de 1967 que estuvo nominada a los premios Óscar en las categorías mejor banda sonora, mejor música y mejor musical.

LRA 1 Buenos Aires

En esta edición de “Estación Piazzolla” Víctor Hugo repasó el disco Tango Apasionado, grabado en los estados unidos en 1987, el cual consiste en la recopilación de las piezas de una obra de drama musical basada en cuentos de Borges en la que Astor había formado parte y asimismo cuenta con la participación del saxofonista cubano Paquito D’Rivera.

LRA 26 Resistencia

“Trato de reflejar la herencia africana en la cultura argentina. Mi trabajo, que se llama ´Bien del sur´, es el primer disco de ´Rueda milonguera´, el cual está compuesto con milongas y tangos de los 60, donde hay composiciones de Eduardo Avena y vinculamos la tradición de los payadores con el condimento del rap. De eso se trata el trabajo, y fue editado por el Instituto Nacional de la Música”, dijo el músico Facundo Cadavid.

LRA 1 Buenos Aires

Raúl Fernández, periodista deportivo y un histórico de la radio, charló con Alejandro Apo acerca de las transmisiones de fútbol y cómo estas fueron cambiando a través del tiempo.

Se refirió al cambio de las transmisiones: "Antes vos anunciabas un gol, que si vos no lo hacías, nadie sabía, porque no se televisaban todos los partidos". "Ahora tenés que brindar más información de todos los deportes". "Yo gritaba un gol y me ponía contento porque imaginaba como la gente celebraba" contó.

“Para mí, el fútbol comenzó con Fioravanti, José María Muñoz, pero hay alguien a quien nadie lo va a poder superar de acá a la eternidad, Víctor Hugo Morales” afirmó. “Le dio un tinte totalmente distinto al fútbol" destacó.